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 Политика Украины
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Все про:допрос (1243) Порошенко (17996) суд (22893) ГБР (975) Головань Игорь (33) Дубинский (65)

 Власть отвлекает внимание от провалов, - адвокат Порошенко Голован о "силовом приводе"

Защитник пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань считает, что при помощи решения суда о принудительном приводе его клиента на допрос в ГБР в качестве свидетеля власть пытается отвлечь внимания от неспособности защитить граждан на фронте, в экономике и в медицине.

Об этом Игорь Головань написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что мне стало известно, что якобы Печерский суд вынес тайное "решение" о принудительном приводе Петра Порошенко на допрос в ГБР в качестве свидетеля. Суд не сообщил народному депутату Порошенко о своем заседание, как этого требует статья 482-2 УПК Украины, нарушил территориальную подсудность, то есть, решение является очевидно неправосудным", — написал Головань.

Адвокат Петра Порошенко называет решение суда поспешным и считает, что оно вызвано политическим давлением со стороны Офиса президента.

"В очередной раз всплеск активности правоохранителей приурочен к очередной зарубежной поездке Петра Порошенко, которая запланирована на 25 февраля. Это является очевидным признаком прямой негласной и незаконной слежки за Порошенко со стороны действующей власти. Это то, что называют "полицейским государством"", — подчеркнул Головань.

Читайте на Цензор.НЕТ: Венедиктова готова встретиться с Портновым, но отказывает во встрече по производствам, где он фигурирует, - адвокат Головань. ДОКУМЕНТ

"Еще один мотив — попытка власти отвлечь внимание от неспособности защищать страну и граждан в кризисных ситуациях — на фронте, в экономике и в медицине", — добавил он.

По словам адвоката, решение суда нарушает практику ЕСПЧ. Головань пообещал подать апелляцию и обратиться в Высший совет правосудия, чтобы вынесшего решение судью привлекли к ответственности.

Ранее депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский обнародовал в Фейсбуке решение Печерского райсуда Киева о принудительном приводе Петра Порошенко на допрос 28 февраля.

Также на Цензор.НЕТ: Значительную часть уголовных производств ГБР следует выбросить на помойку из-за их неправосудности, - адвокат Порошенко Головань. ДОКУМЕНТ

Власть отвлекает внимание от провалов, - адвокат Порошенко Голован о силовом приводе 01

Источник: https://censor.net.ua/n3177204
 
   
 Топ комментарии
 
Малоросы, а зачем вы проголосовали за человека который сдавал позиции украинских военных вместо человека который пожертвовал со своих денег 2 МИЛЛИАРДА ГРИВЕН армии Власть отвлекает внимание от провалов, - адвокат Порошенко Голован о "силовом приводе" - Цензор.НЕТ 1701
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А чего ему боятся если он невиновен ? Это так любой уголовник тогда так скажет.
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Малоросы, а зачем вы проголосовали за человека который сдавал позиции украинских военных вместо человека который пожертвовал со своих денег 2 МИЛЛИАРДА ГРИВЕН армии Власть отвлекает внимание от провалов, - адвокат Порошенко Голован о "силовом приводе" - Цензор.НЕТ 1701
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Ну что у тебя кроме галош он украсть мог,зебил?)Такие вы фуфломёты-кавномёты..
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сдет, сядет,только потому, что простят новой власти- все, лишь бы свынокоманда села, все простят, все огрехи и они это понимают и сядет барыга
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Что за истерика.Вы кварталом 95 все мозги прохихикали.Не плети восьмиряки крестиком.ЧТО ПЕТРО УКРАЛ????
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сэлфи твой? скажи маме,чтобы зелёнкой ещё намазала...
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Що, серйозно? Свиню вкрав? З його прибутками?
Оце так пердімонокль!
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А какая разница?Нам бы газ подешевле и сериалов по больше.Да и не малоросы мы а недоукраинцы Власть отвлекает внимание от провалов, - адвокат Порошенко Голован о "силовом приводе" - Цензор.НЕТ 499
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и еще свыня на нарах
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Точно! І кал дослідити, щоб мати докази вбивства та поїдання свого брата! Біжи скоріш отриму свої грощі за пост, бо каса скоро закриється
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Вася-імбецил, у тебе мізки витекли. Візьми зелену ганчірку, дай в зуби бостуурзі і він разом з васілем-Підарастом тобі допоможуть їх зібрати.
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скорее это удовлетворялка Путина от того, у кого в мозгу уже мир
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Вор, пойманный возле форточки за руку, заявил что это полиция отвлекает народ от низкой раскрываемости.
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Голован -- закон один для всех !!! Нечего искать зраду-- пусть пишет чистосердечное Власть отвлекает внимание от провалов, - адвокат Порошенко Голован о "силовом приводе" - Цензор.НЕТ 5797
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А чего ему боятся если он невиновен ? Это так любой уголовник тогда так скажет.
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А Пороху чи його адвокату повістку вручили? Під роспис? Чи діджиталізовано кудись відправили?
Вас ще не ознайомлювали з вироком суду, де ви є винним, але ні повістки не отримували, ні на засіданні суду не були? Тоді вам дуже пощастило...
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Портнова когда нибудь дождемся? Или Зебилы против?
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Главный провал зели это находящиеся на свободе свинарчуки и их крышеватель.
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Богдан же говорил что это всё только до нового года. Ошибся на месяц всего.
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Так по Свинарчукам же оправдали или Зебилам пох за что сажать? Медведчуки, Ахметовы, Портновы уже братишки?
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Треба ж свиням наріда дати своїй бидломасі хоч якусь утєху. Коли обсер і ганьба на всіх напрямках, тут навіть теоритична можливість приводу Порошенка може дати пригніченому і обдуреному зеленому бидлу заряд життєдайного оптимізму.
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Петро Украинский-Армия,Воля,Вера...
Зелебобики-на колени,порноактриса,эбонитовые палочки..
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порошенко в тюрьму, а зеленского на виселицу....
моя мечта...
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вже за кошулинського?
А як скоро за сабакова?
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Якшо знаєш за що, то Портнов тебе озолотить! Бо сам він вже більш ніж пів року нічого довести не може, а за наклеп ще й під судом в Панамі Власть отвлекает внимание от провалов, - адвокат Порошенко Голован о "силовом приводе" - Цензор.НЕТ 4391
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сядет барыга
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Вже отримав зарплатню за пост? Встиг? Тоді в спам, боте!
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Спецпроект Сюрреалізму@Njyuschka 4 ч

Одне питання муляє та не дає спокійно жити:
Як Петру Олексійовичу вдалося влаштувати епідемію в Китаї...
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Власноручно стояв біля ведра з коронавірусами і влаштовував.
Бере вірус за хвоста - і пхає у кожну рошенку для експорту в Китай.
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;Квартал-95; знають толк в шоу для бидла.
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в понедельник прибежит ...с батальоном им.145 Потужных реформ
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Соевые, а вы свыночолого гэтьмана будете в реальности защищать или ваш удел - тыкать букафки в нэте?
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Бостууага, а ти сам ОРДЛО дуже захищаєш? Щось тільки в інтернеті і сидиш.
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Начальник паніки, не приписуй мені твоє ОРДЛО, звідкіля ти сам тут пишеш.
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Треба буде - захистимо.
Так, що зелений лизун плигатиме на Ростов Власть отвлекает внимание от провалов, - адвокат Порошенко Голован о "силовом приводе" - Цензор.НЕТ 6948
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Таємне рішення - перепрошую, це що?
Наступні кроки зекоманди - надзвичайні суди, таємні тюрми, секретні розстріли та геноциди?

З - здобули
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Если власть отправит барыгу на нары то это хорошая власть !!!
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Та какая справа ,его можно прямо сейчас паковать на пожизненное и ВСЕ будут аплодировать .. Власть отвлекает внимание от провалов, - адвокат Порошенко Голован о "силовом приводе" - Цензор.НЕТ 2039
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Потім аплодуватимуть, як за тобою приїдуть вночі і повезуть кудись на підвал без слідства і суду. Особливо аплодуватиме сусід, що накатав наклеп - йому процінт капне від твого майна.
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давай тебе запакуємо - бо значна частина спільноти цензора цього бажає.
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Вот и посмотрим на зеленое "Весна прийде - саджати будемо!".Власть отвлекает внимание от провалов, - адвокат Порошенко Голован о "силовом приводе" - Цензор.НЕТ 5874
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Веришь, я в отличие от некоторых, не сектант, чтобы молиться на какого то там чиновника с красивыми речами.
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Да, ты - капитан очевидность! Я из секты тех, кто секту свидетелей Святого Пэтра Порошенко на этом сайте троллит.Власть отвлекает внимание от провалов, - адвокат Порошенко Голован о "силовом приводе" - Цензор.НЕТ 636
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Як не сектант? А судячи з дописів - активний член портновської сєкти "свідки посадки Пороха" Власть отвлекает внимание от провалов, - адвокат Порошенко Голован о "силовом приводе" - Цензор.НЕТ 453
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В апеляційну інстанцію - скарга. Щоб було всім відомо.
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когда шайка свыней сядет- народ порвет все баяны
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Най ті смага втєла, слудване! Отік бо навуньив - дихтіти ніц чим!
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У обдолбаного клоуна и его власти летит рейтинг в пропасть,как раз время его 73% кинуть кость,ведь они даже Пуйла и Мертвечука простят но Порошенко нет
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ладно ныть - пусть корбана вспомнит....
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О! А чогож твій ЗЕ! до сих пір її не припинив? Теж вона тепер йому "матір рідна"? Будьте ж послідовними!
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Хочет, да изза вас ущербных вместе с вашим свылочолым хазаином, пока не получается.
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Обгадившись с Оманом, с реализацией примирения, с ростом экономики 7% в год и даже с элементарной эвакуацией наших граждан из Китая... Увидев свои реальные рейтинг в минус 55%, штаб клоунов собрался на срочное совещание с целью исправить ситуацию.
Продюсеры пианиста убеждали президента, что нужно весь негатив спихнуть на Порошенко и тогда рейтинг снова вырастет. В результате обсуждений штаб единогласно проголосовал за то, чтобы срочно перевести фокус внимания озлобленного населения на Порошенко.
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в ареляційній інстанції, коли почнуть розглядати скаргу Голованя - рейтинг продовжить сповзати.
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Новая власть ищет пути поджига массовых волнений , но не знает как ? Портнов вам поможет. Ох и доиграетесь вы, новые лица😧😧😮
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Зебильчики, думайте про Пороха, пока вам социалку задерживают.
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Я думал что тупая оскотинившаяся быдломасса только в Санджарах....а тут читаю коменты такой же быдломассы. "Нам пофигу фсе, абы тильки Порошенко сыдив... Вы что вообще тупее баранов???? Вас зебуины уже раком загнули так, что вам выпрямляться еще лет пятьдесят, а вы чтоб ктото сел...
Я охх.. ваю с вас, дебилов тупорылых.
Мне реально сейчас стыдно, что я УКРАИНЕЦ, вернее мне стыдно что вы, конченые твари называете себя украинцами.
Вы просто испражнения,биомусор, чмыри конченые.Вас действительно нужно хеерачить на каждом перекрестке..Брать вас петушню зеленую за задние ноги и эбашить головой об стену, пока кровью рыгать не станете.
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