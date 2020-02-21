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Все про:Госархстройинспекция (46) Трофимов (8)

 Замглавы ОП Трофимов: Нет другого пути кроме как ликвидировать ГАСИ

Одной из первоочередных задач, которые стоят перед новым вице-премьер-министром по региональной политике Денисом Шмигалем, является коренная реформа в градостроительной сфере и ликвидация Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом первый заместитель руководителя ОП Сергей Трофимов рассказал в интервью агентству УКРИНФОРМ.

"Мы все хотим видеть наши города и села комфортными. Что же касается ГАСИ, то это, по сути, коррупционная структура, которая поддается реформированию только с помощью ликвидации. Другого пути нет, если все мы воплощаем в жизнь политику Зеленского по борьбе с коррупцией. Какой будет полная реформа градостроительства, пока не скажу, но скоро вы все узнаете. В любом случае ГАСИ в нынешнем виде там места нет", - заявил Трофимов.

По словам Сергея Трофимова, коренная реформа в градостроительной сфере и ликвидация Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) - одна из главных задач от Президента новому вице-премьер-министру по региональной политике Денису Шмигалю.

"Он (Денис Шмигаль,-Ред.) был эффективным главой облгосадминистрации, понимает проблемы регионов и, я надеюсь, привнесет это понимание в Кабмин и будет координировать его деятельность в реализации региональной политики президента Владимира Зеленского", - добавил первый заместитель главы ОП.

Ранее вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмигаль сказал "Интерфакс-Украина", что выступает за ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) в нынешнем виде.

С 27 декабря 2019 года исполняющей обязанности главы ГАСИ назначена Елена Костенко. 11 января 2020 года она рассказала, что анализ работы ведомства обнаружил тысячи "слепых лицензий", выданных с нарушениями. По ее словам, длительное время должностные лица ГАСИ выдавали лицензии заявителям, которые никак не подтверждали наличие у них кадровых, технических и материальных ресурсов для строительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": И.о. главы ГАСИ Костенко отстраняет от исполнения служебных обязанностей директоров трех департаментов

Источник: https://censor.net.ua/n3177202
 
 
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Вот это я понимаю, борьба с коррупцией! Выхода нет - ликвидировать. Может, если у нас везде коррупция - все уничтожить?
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Кому-то сильно нужно полное отсутствие контроля в строительстве.
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Еще у нас новострои не падали для полного зеленого счастья? Навыбирали безмозглых, .которые головную боль лечат гильотиной.
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Конечно зачем а то суются куда не надо выявляют нарушения в строитесльстве и строительных нормах,незаконные застройки и модернизации.А кому такое нужно,ликвидировать.
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Ліквідувати,це перейменувати й поставити себе на потоки!!!
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Звісно ,якщо заступник офісменеджера вважає що треба знищити кусень державного механізму ,то ....А,хто,воно,власне таке , й чого смердить на всю країну Замглавы ОП Трофимов: Нет другого пути кроме как ликвидировать ГАСИ - Цензор.НЕТ 9473 Замглавы ОП Трофимов: Нет другого пути кроме как ликвидировать ГАСИ - Цензор.НЕТ 9210
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Для початку слід було б давно ліквідувати портновські печерні суди і прокуратури, якщо вже так "слугам урода" "пече" боротьба" з корупцією. А держархбудінспеції не чіпати в жодному випадку. Відсутність контролю за будівництвом громадських та житлових споруд це вже реальна загроза сотням життям людей. Досить вже ліквідації державного санепіднагляду
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