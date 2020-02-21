 Замглавы ОП Трофимов: Нет другого пути кроме как ликвидировать ГАСИ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом первый заместитель руководителя ОП Сергей Трофимов рассказал в интервью агентству УКРИНФОРМ.

"Мы все хотим видеть наши города и села комфортными. Что же касается ГАСИ, то это, по сути, коррупционная структура, которая поддается реформированию только с помощью ликвидации. Другого пути нет, если все мы воплощаем в жизнь политику Зеленского по борьбе с коррупцией. Какой будет полная реформа градостроительства, пока не скажу, но скоро вы все узнаете. В любом случае ГАСИ в нынешнем виде там места нет", - заявил Трофимов.

По словам Сергея Трофимова, коренная реформа в градостроительной сфере и ликвидация Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) - одна из главных задач от Президента новому вице-премьер-министру по региональной политике Денису Шмигалю.

"Он (Денис Шмигаль,-Ред.) был эффективным главой облгосадминистрации, понимает проблемы регионов и, я надеюсь, привнесет это понимание в Кабмин и будет координировать его деятельность в реализации региональной политики президента Владимира Зеленского", - добавил первый заместитель главы ОП.

Ранее вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмигаль сказал "Интерфакс-Украина", что выступает за ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) в нынешнем виде.

С 27 декабря 2019 года исполняющей обязанности главы ГАСИ назначена Елена Костенко. 11 января 2020 года она рассказала, что анализ работы ведомства обнаружил тысячи "слепых лицензий", выданных с нарушениями. По ее словам, длительное время должностные лица ГАСИ выдавали лицензии заявителям, которые никак не подтверждали наличие у них кадровых, технических и материальных ресурсов для строительства.

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