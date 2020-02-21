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 Общество, Здоровье
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 Украинцы считают, что коронавирус создан человеком, - социсследование Центра Разумкова по заказу "Open Ukraine"

Большая часть украинцев считает, что коронавирус является результатом использования новых биологических и генетических технологий, или намеренно распространяются спецслужбами, или террористами.

Об этом политический эксперт Михаил Басараб рассказал во время 8-го Киевского форума для молодежи, организованного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", представляя исследование социологической службы Центра Разумкова, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности 37,9% опрошенных считают, что короновирус новыми биологическими и генетическими технологиями, 28,5% - намеренно распространяют спецслужбы, 26,1% - является бактериологическим оружием враждующих государств или террористов. Значительно меньше людей считают, что он вызван естественными факторами и распространяется из-за несоблюдения правил гигиены.

Вместе с тем директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко отметил, что сами украинцы часто достаточно безответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих. Каждый третий украинец болел гриппом или ОРВИ в этом сезоне, но при этом около 76% украинский не пользуются масками вообще, около 20% - пользуются в различных ситуациях, или постоянно. А углубленное изучение результатов исследования свидетельствует, что у 8,5% взрослых украинцев болели гриппом и ОРВИ и при этом продолжали вести обычную жизнь, не пользуясь масками. "То есть больше 2 млн человек среди нас ходили и заражали нас. И наше счастье, что это не был короновирус", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За пределами Китая коронавирус зафиксировали в 27 странах, в Украине случаев заболевания нет, - Минздрав

Басараб добавил, что две трети опрошенных украинцев не доверяет отечественной системе здравоохранения, и оценивает ее в 1-2 балла по пятибалльной шкале. Половина украинцев лечатся самостоятельно. Причем чем взрослее человек и чем выше его уровень образования - тем более он склонен лечиться самостоятельно. Ведь чем выше уровень образования человека, тем ниже, как правило, уровень доверия к Минздраву.

Вместе с тем он отметил, что к другой глобальной проблеме - изменению климата - украинцы относятся более ответственно: около 80% считают, что глобальное потепление - это факт и оно может принести вред региону, в котором они проживают. Но это не слишком сильно влияет на их политическую позицию - лишь около 1% украинский готовы голосовать за условную партию зеленых, среди лидеров же партия, которая будет увеличивать доходы людей.

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ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ:

Киевский Форум для молодежи - платформа для обсуждения молодыми экспертами актуальных вопросов международных отношений и внешней политики Украины. Цель форума - усиление роли нового поколения экспертов, улучшение их умения участвовать в процессе анализа и развития.

Источник: https://censor.net.ua/n3177200
 
 
 Топ комментарии
 
Украинцы УМНЫЕ ,нас не проведёшь !!! Украинцы считают, что коронавирус создан человеком, - социсследование Центра Разумкова по заказу "Open Ukraine" - Цензор.НЕТ 1802
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...і чєловєка звать на букву А

Шлем Зеленского@Shlemofondo27 11 ч

Аваков предложил санаторий, Аваков привез титушек, Аваков пригнал космонавтов. Сколько еще Порошенко будет издеваться над народом?
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Никто нихера точно не знает, но все биологи шо писец.))) Такие же "биологи" вчера с камнями кидались на автобус лупить в своих.
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С вами, кацапами, за земле нужно жить, как с вредными бациллами: карантин, дезинфекция, вакцины, сыворотки и тп.
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Никакая сыворотка или вакцина мозги тебе дураку, уже не вернёт.
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Умные шописец! И добрые. Я представляю себе (не приведи Господь!!!) если найдут среди этих китайских проституток инфицированную - её камнями побьют и поволокут на костёр сжигать.
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...і чєловєка звать на букву А

Шлем Зеленского@Shlemofondo27 11 ч

Аваков предложил санаторий, Аваков привез титушек, Аваков пригнал космонавтов. Сколько еще Порошенко будет издеваться над народом?
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А из чего Вы взяли что Порошенко,хотя и это возможно.Но мне кажется что в свете последних заявлений от СН именно уже происходят деже не скрытые провокации населения их изречениях о собаках,печени так званой продажи воды в Крым и прямой провокации об том что еще неизвестно кто кого обсреливал и кто начал.
А вот куда смотрит СБУ ведь все эти заявления это подстрекательство народа к бунту а значит и к безопасности Украины.
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P.S.Тем более что полиция и силовики были согнаны туда когда еще никто не знал куда привезут эвакуированых и еще никакого возмущения местных жителей еще небыло значит они зарание или сами же подготовили эти провокации так как СМИ утверждают что в бунте принимали участие иногородние,вернее загнаные ментурой провокаторы ,,козачки,,.
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але ми точно знаємо, хто його завіз в Україну....
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На сьогоднішній день запатентовано 19 штамів короновірусу..)) правда не а курсі чи цей є запатентований чи ні
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Никто нихера точно не знает, но все биологи шо писец.))) Такие же "биологи" вчера с камнями кидались на автобус лупить в своих.
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гуманітарна технологія півшостого, от воно шо



Яна Супоровська@YanaSuporovska 10 ч

Загалом, сьогодні відчуття вже не проваленої комунікації, а свідомого стравлювання і розпалювання ворожнечі між нами.
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у зе-гиен и не могло быть по другому...

Честь и Слово...? - о чем это вы....?

вадим

@TroshV

·9 мин

Скалецька вже не на карантині. Побувши пів доби з доставленоми людьми з Китаю, вже повернулася до Києва.
Навіщо було в черговий раз брехати?

Украинцы считают, что коронавирус создан человеком, - социсследование Центра Разумкова по заказу "Open Ukraine" - Цензор.НЕТ 7700
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А я считаю что вот вирус этот, он как и СПИД- просто страшилки фармацептической мафии. Вакциновпариватели просто зарабатывают на страшилках деньги.
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Это заговор! Кацапня заразила китайцев,чтоб они разнесли заразу по всему миру.
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В Южной Корее реальная статистика, за два дня выросло количество больных в 7 раз. с 30 до 205 человек.
Женщина успела посетить по меньшей мере две воскресные службы, пока 18 февраля у нее не обнаружили COVID-19. Она стала 31-м по счету человеком с подтвержденным коронавирусом в Южной Корее и на данный момент главным известным распространителем этого вируса в стране. От кого заразилась она сама, пока не сообщается.
Вместе с ней на последних воскресных службах Синчонджи присутствовали еще более тысячи человек. Их попросили прекратить все контакты и начали тестировать на коронавирус.
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китайцы как кацапы, одни "новичок" выпустили, а другие вирус придумали и распространили.
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правильно,вали все на врагов-тогда и мыть руки не обязательно
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А может, созданный китайцами вирус элементарно вышел из-под контроля. Ведь их граждан страдает гораздо больше. Хотя при их запредельном количестве населения их потери будут заметны разве что родственниками.
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Якщо людиною харчується, то людина однозначно дотична...!
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