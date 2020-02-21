 Турчинов: Для принятия сбалансированного государственного оборонного заказа нужен многоуровневый контроль

Об этом сказал Секретарь СНБО Украины (2015-2019 гг) Александр Турчинов в программе "Антиподы", сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, в 2014 году, "возрождая ОПК, мы должны были опираться только на свои силы, потому что, когда нашей стране было невероятно трудно, наши партнеры не дали нам ни одного патрона, объясняя это тем, что они не хотят раздражать Россию".
"Но это дало мощный толчок для развития отечественного сектора оборонной промышленности, не только государственного, но и частного", - сказал он, добавив, что именно поэтому сегодня существует даже конкуренция между производителями вооружения и военной техники - и Вооруженные Силы Украины, формируя заказ, могут выбрать лучшее на рынке по цене, качеству и эффективности. Кроме того, говоря о реформировании оборонного сектора Украины,
Александр Турчинов отметил, что для того, чтобы бороться с коррупцией в оборонной сфере, была создана целая система контроля, принятия и выполнения государственного оборонного заказа, ведь здесь от "каждой не сэкономленной гривны зависит жизнь людей и безопасность страны".
"Сначала - силовые министерства формируют свои предложения государственных закупок по государственному оборонному заказу, затем аппарат СНБОУ анализирует и проверяет их. После этого их обобщает Министерство экономики, проверяя вместе с Минфином, чтобы определить эффективность использования ресурсов и возможности государственного бюджета. И только после этих проверок ГОЗ выносится для утверждения на заседание СНБОУ. Нами был введен еще один предохранитель - парламентский контроль (одобрение комитетом ВРУ, который занимается безопасностью и обороной). В наше время в комитете были представители всех фракций, которые тщательно проверяли, выясняли и анализировали все эти предложения, отсекая потенциальные коррупционные риски. И только после этого ГОЗ окончательно принимался Кабмином", - пояснил он.
По мнению Турчинова, сегодня, когда все ветви власти контролирует одна политическая сила, "все эти уровни контроля могут не сработать".
І один з них при державному кориті. Вгадайте хто?
Підказка (по 3-му підборідку хряка)
це добре, що серед русні тільки такі тупі погоджуються на роботу гебнявого бота
Психолог ДалайЛамы
Сейчас проти Вавы начали бить те силы, которые помогли ему свалить Пороха. И это говорит о том, что руцне его помощь нафиг не нужна. Им надо было, чтобы Порох не мешал. Сдается, Ваву всё больше и больше будут отжимать к стеночке.
Да все 30лет Украину отжимают и нынешний под таким же давлением как и остальные- ядерное оружие отдали за клочек бумаги (меморандум),а остальное дело рук новоявленных "успешных "менеджеров типа Мустафы Наема и многих других.
а хто казав, що вони цього хочуть?
тут головне, щоб путєн не образився і приїхав на нормандський хвормат
і щоб прагнення миру в його очах зігрівало душу нашому хлопчику
У планах оборонного відомства витратити понад 2 млрд грн з урахуванням державних гарантій на закупівлю близько 3 тис. ракетних комплексів та ракет до них.
Міноборони звітує про забезпечення фінансування для завершення розроблення комплексів Нептун та Вільха, які повинні пройти державні випробування вже в нинішньому році. Після прийняття їх на озброєння буде здійснено закупівлю серійних зразків.
У Міноборони нагадали, що 18 лютого 2020 року Рада національної безпеки і оборони України схвалила державне оборонне замовлення на 2020 рік на загальну суму 21,25 млрд грн.
Як повідомлялося, Міноборони планує створити мобільні містечка, в яких житимуть військовослужбовці ЗСУ, і звести бази за стандартами НАТО.