EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Коронавирус из Китая Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  3189  25
Материалы по теме:
Все про:воровство (579) обыск (1436) Нацполиция (10973) правоохранительные органы (991) Ривне (324) Ривненщина (748) ГБР (975)

 Полицейские украли и перепродали признанные вещдоками автомобили на 7 млн грн, - ГБР провело обыски на Ривненщине

В Госбюро расследований считают, что полицейские крали и перепродавали автомобили, признанные доказательствами в уголовных делах. Сумму украденного в Бюро оценивают в 7 млн гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Работники ГУ Нацполиции в Ривненской области присваивали автомобили, которые находились на специальных площадках для хранения временно задержанных транспортных средств и признанных вещественными доказательствами по уголовным производствам, с целью последующей продажи. Ориентировочная стоимость пропавших авто составляет более 7 млн гривен", — сказано в сообщении.

В служебных помещениях ГУ Нацполиции и по месту жительства сотрудников провели более 30 обысков, изъяли компьютеры, телефоны и служебную документацию.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Они не обидятся?" - "Мне тоже по##й": в Одессе полицейские во время обыска обокрали офис, в котором работают слепые. ВИДЕО

"Досудебное расследование осуществляется по фактам превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов и служебной халатности, которые повлекла тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины)", — отметили в ГБР.

Также на Цензор.НЕТ: Полиция открыла дело против журналистов, заметивших, что зампредседателя Нацполиции Коваль ездит на дорогом авто с водителем. ФОТО

Полицейские украли и перепродали признанные вещдоками автомобили на 7 млн грн, - ГБР провело обыски на Ривненщине 01

Источник: https://censor.net.ua/n3177194
 
   
 Топ комментарии
 
Это уже просто смешно Полиция это первая ОПГ в Украине!
 показать весь комментарий
 
І яка різниця між поліцією і міліцією? Виходить така що тільки в назві, бо результати діяльності однакові.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это уже просто смешно Полиция это первая ОПГ в Украине!
 показать весь комментарий
 
 
сабакову тільки не вистачає звання "злодій в законі".... можливо, віслюк, таки присвоїть Полицейские украли и перепродали признанные вещдоками автомобили на 7 млн грн, - ГБР провело обыски на Ривненщине - Цензор.НЕТ 5247
 показать весь комментарий
 
 
А жить красиво так хотелось, но не работая конечно.
 показать весь комментарий
 
 
у многих , даже у большинства мусоров это очень не плохо получается
 показать весь комментарий
 
 
А чому так дрібязково? Наступного разу треба віллу з фазендою визнати вещьдоком
 показать весь комментарий
 
І яка різниця між поліцією і міліцією? Виходить така що тільки в назві, бо результати діяльності однакові.
 показать весь комментарий
 
 
ні, міліція по злочинцях працювала на 2 голови розумніше і результативніше. От те, що по справах, які зробили оперативники, потім включались слідчі та їх начальники, прокурори та їх начальники, судді зі своїми свитами із адвокатів та помічників...але то інша історія.Опера були на висоті. Свою "палку" в місяць давали справно.
 показать весь комментарий
 
 
Значит мой ноут и два телефона ,которые два года назад бомбанули херсонские мусора уже тю-тю ... Полицейские украли и перепродали признанные вещдоками автомобили на 7 млн грн, - ГБР провело обыски на Ривненщине - Цензор.НЕТ 4118этого дела я так не оставлю ...
 показать весь комментарий
 
 
А что добру-то пропадать,ведь не для себя старались а для начальства.
 показать весь комментарий
 
 
очень правильно. А кто мало давал наверх, посылали взять взятку(не для себя!) и хлопали.
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, а есть ли преступление, которое еще не совершила старая "новая" полиция ? А то каждый день какой-то зашквар с ними.
 показать весь комментарий
 
 
ну...кто автомобили на миллионы...кто калькуляторы и скотчи на копейки...
 показать весь комментарий
 
 
му-сор му-сор му=му=му=сор, му=сор.
ъорошо что ъхоть иногда вяжут му-мусора мц-мцсоров...
 показать весь комментарий
 
 
"Мы отреформировали абсолютно всё..." Полицейские украли и перепродали признанные вещдоками автомобили на 7 млн грн, - ГБР провело обыски на Ривненщине - Цензор.НЕТ 9267
 показать весь комментарий
 
 
мрази в погонах у меня золото при обыске украли, и ничего ...всем пофигу хоть горячая линия ,хоть заявление к жирным ублюдкам на владимирской .....как с гуся собаки вода
 показать весь комментарий
 
і що - хАваков дізнавшись про таке - сьогодні, написав рапорт...- про .... Полицейские украли и перепродали признанные вещдоками автомобили на 7 млн грн, - ГБР провело обыски на Ривненщине - Цензор.НЕТ 5712
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх