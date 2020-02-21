 Полицейские украли и перепродали признанные вещдоками автомобили на 7 млн грн, - ГБР провело обыски на Ривненщине

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Работники ГУ Нацполиции в Ривненской области присваивали автомобили, которые находились на специальных площадках для хранения временно задержанных транспортных средств и признанных вещественными доказательствами по уголовным производствам, с целью последующей продажи. Ориентировочная стоимость пропавших авто составляет более 7 млн гривен", — сказано в сообщении.

В служебных помещениях ГУ Нацполиции и по месту жительства сотрудников провели более 30 обысков, изъяли компьютеры, телефоны и служебную документацию.

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"Досудебное расследование осуществляется по фактам превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов и служебной халатности, которые повлекла тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины)", — отметили в ГБР.

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