 Уже полгода как на востоке Украины прекратили "глушить" российские телеканалы, - Турчинов

Об этом сообщил Александр Турчинов в программе "Антиподы", информирует Цензор.НЕТ.

"Долгое время не только на нашей территории, но и на оккупированной, вдоль линии разграничения, нельзя было смотреть российское и сепарское телевидение. Более того, мы планировали всю эту систему разместить вдоль всей украинско-российской границы", - сказал Турчинов, добавив, что эти затраты необходимы, чтобы противодействовать российской информационной агрессии.

По его словам, сегодня, когда многие каналы перешли на кодирование своего сигнала, а система блокировки российский каналов у нас отсутствует или остановлена, "мы имеем ситуацию, что во многих населенных пунктах вместо украинского телевидения смотрят только российские каналы".

Турчинов отметил, что именно поэтому люди начинают воспринимать события в Украине через "кривое зеркало российских пропагандистов".

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"Сначала приходят российские СМИ, а затем - российские танки. Мы это видели на примере Крыма и Донбасса, когда долгое время, особенно после победы на президентских выборах Януковича для российских телеканалов и агентов влияния фактически был включен зеленый свет. Люди, глядя яд российской пропаганды, формировали свою позицию относительно событий на Майдане, в Крыму и на Донбассе ... Именно это активно использовали спецслужбы РФ для тиражирования идей сепаратизма и антиукраинских настроений", - сказал Турчинов.