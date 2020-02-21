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 Политика Украины
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 Уже полгода как на востоке Украины прекратили "глушить" российские телеканалы, - Турчинов

Для противодействия российской информационной агрессии вдоль линии разграничения была построена комплексная система информационного противодействия, что локализовала передачу сигналов с оккупированной территории и из России и обеспечивала устойчивый прием сигнала украинского ТВ и радио. Уже более полугода эта система не работает.

Об этом сообщил Александр Турчинов в программе "Антиподы", информирует Цензор.НЕТ.

"Долгое время не только на нашей территории, но и на оккупированной, вдоль линии разграничения, нельзя было смотреть российское и сепарское телевидение. Более того, мы планировали всю эту систему разместить вдоль всей украинско-российской границы", - сказал Турчинов, добавив, что эти затраты необходимы, чтобы противодействовать российской информационной агрессии.

По его словам, сегодня, когда многие каналы перешли на кодирование своего сигнала, а система блокировки российский каналов у нас отсутствует или остановлена, "мы имеем ситуацию, что во многих населенных пунктах вместо украинского телевидения смотрят только российские каналы".

Турчинов отметил, что именно поэтому люди начинают воспринимать события в Украине через "кривое зеркало российских пропагандистов".

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"Сначала приходят российские СМИ, а затем - российские танки. Мы это видели на примере Крыма и Донбасса, когда долгое время, особенно после победы на президентских выборах Януковича для российских телеканалов и агентов влияния фактически был включен зеленый свет. Люди, глядя яд российской пропаганды, формировали свою позицию относительно событий на Майдане, в Крыму и на Донбассе ... Именно это активно использовали спецслужбы РФ для тиражирования идей сепаратизма и антиукраинских настроений", - сказал Турчинов.

Источник: https://censor.net.ua/n3177190
 
 
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Не дивно, кацапи для зебілів - братушки!!!
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Старші братья і строгі отці. Ну і звичайно спонсори.
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и уж не совпадение, что "слуга нарИда" - венедиктова - требует уголовной ответственности для участников Майдана.
под бурные восторженные крики зебилов, вислюка оманського и всей его зе!-Ко-манды...
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А зачем их глушить ? Там все равно одно говно показывают.
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скабеева скавчит что доктор геббельс на братский советских союз молотова-рибентропа
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На ЦЕНЗОРА ещё бы ввести запрет на вход через VPN, чтобы было понятно с какой страны дерьмо попадает на украинский ресурс.
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О!, отут підтримаю зебіла! Слушна думка!
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середньовічний мешканець Европи відбивається від азійського неандертальця
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зеленский стал долларовым миллионером при порошенко.плохо жилось чуваку
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Бабла в бюджеті на оборону не вистачає... Скоро і на більш реальні речі не буде. Ракетну програму скорочують, чи взагалі нищать...
Адміни, не зносіть цей комент, побійтеся Бога, адже глушак ворожих засобів масововго ураження моску відноситься до обороних програм!
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Зато заглушили украинские по всему миру на спутнике).. кроме 112, Нюс Ван, Наш ну и квартла ессно))
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Это бесполезно,там нужна особая химия,чтоб глушить кацапню на генетическом уровне.
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Весь мир на оптоволокно переходит. Глушилки, как при СССР не спасут.
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Кацапские глушить прекратили, а украинские закодировали. Совпадение ?
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як я міг подумати, шо зюко ***** - рушистське сміття?!
це ж справжні патріоти України!
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Турчинов, Доброе Утро! Украинские телеканалы ужо почили в бозе. Никак ахенты шалят. Дайте, ироды, народу насладиться пропагандой. Не дают( Может и правда о народе думают? Философия, блин
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