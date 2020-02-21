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Все про:поджог (703) Нацполиция (10973) Гонтарева (827) Офис генерального прокурора (102)

 Производство о поджоге машины невестки Гонтаревой передано полиции Киевской области, - Офис Генпрокурора

Офис Генерального прокурора поручил расследование в уголовном производстве по фактам поджога имущества родственников экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой Главному управлению Национальной полиции в Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Такое решение было принято процессуальным руководителем после заслушивания состояния досудебного расследования, которое проводилось территориальным органом полиции. Прокурор предоставил письменные указания о проведении необходимых следственных (розыскных) и процессуальных действий, а также определил сроки их выполнения", - говорится в сообщении.

Напомним, экс-глава НБУ Гонтарева заявила об атаке на свою семью. В ночь на 5 сентября в Киеве сгорел автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которую также зовут Валерия Гонтарева.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177188
 
 
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ніби й так було не зрозуміло, що ніхто цей злочин розкривати не збирається
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Чому українці так ********** голів НБУ? Відповідь - у 1996 році один бакс дорівнював 1 гривні 69 копійок. А нині.
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тому, що мудрий нарід, насправді, тупий
і ніхера не петрає ні в економіці, ні у фінансах, ні у політиці
мудрому наріду добра русня та місцева гнидота підкинула цапа-відбувайла, і мудрий нарід схавав, так само, як учора мудрий нарід обісравсь з людьми, що приїхали з Китаю
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А может лучше её саму,как уклоняющуюся от правосудия, попытаться поймать и усадить на скамейку подсудимых,а не тратить ресурсы полиции на непонятно что.
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а чого не тебе?
що ти такого зробив, щоб тебе не повісили?
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У-тю-тю,порохобот разбушевался,сиди тихо гнида,вопросы задавать будет честный прокурор твоим свинарчукам и мародерам.
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ти б з заповненим ротом не патякало, чмо гебняве, бо сміхота одна
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