 Производство о поджоге машины невестки Гонтаревой передано полиции Киевской области, - Офис Генпрокурора

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Такое решение было принято процессуальным руководителем после заслушивания состояния досудебного расследования, которое проводилось территориальным органом полиции. Прокурор предоставил письменные указания о проведении необходимых следственных (розыскных) и процессуальных действий, а также определил сроки их выполнения", - говорится в сообщении.

Напомним, экс-глава НБУ Гонтарева заявила об атаке на свою семью. В ночь на 5 сентября в Киеве сгорел автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которую также зовут Валерия Гонтарева.

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