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 Антикоррупционный суд рассматривает дело экс-министра энергетики Насалика, обвиняемого в недостоверном декларировании

Высший антикоррупционный суд приступил к изучению доказательств по делу экс-министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"На заседании судом непосредственно исследованы часть материалов досудебного расследования, предоставленные прокурором САП. После чего, в связи с занятостью судей в других процессах, объявлен перерыв в заседании до 25 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2014 году чиновник получил взаймы 1,249 млн долларов от физического лица, однако в нарушение требований закона не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САП завершила расследование дела в отношении министра энергетики Насалика, который "забыл" задекларировать $1,2 млн

Обвинительный акт в отношении Насалика был направлен САП в суд 7 ноября 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3177185
 
 
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Та всё, короче. Хоть этого уже наконец то расстреляют или хотя бы посадят? ))))))))
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Ну он хоть в открытую сдал Коболева с его аферой с добычей украинского газа. Антикоррупционный суд рассматривает дело экс-министра энергетики Насалика, обвиняемого в недостоверном декларировании - Цензор.НЕТ 142
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