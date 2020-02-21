 "Мы закрыли штору, чтобы люди нас не видели, и в этот момент как раз прилетел камень в окно", - украинка рассказала о дороге в Новые Санжары

Рассказ девушки опубликовало "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
По словам Алины, летели они долго: только от Ухани до Казахстана — 6 часов, потом Харьков, где не смогли сесть из-за тумана, дозаправка в Киеве и возвращение в Харьков.
"Кормили, если честно, не очень. В самолете первый раз выдали ролл с курицей. Затем нам давали закуски: орешки, батончики. Особенно сладким и орешками не наешься. Уже когда приземлились в Киеве, нам передали из Киева бутерброды", — вспоминает девушка.
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Дорога из Харькова в Новые Санжары, по словам Алины, заняла около 8 часов. В дороге эвакуированные украинцы узнали о протестах на Полтавщине против их приезда.
"Мы когда ехали, видели людей в окно. Они кричали, и у них, простите за выражение, но глаза повылазили, и они перепуганы. Камни бросают ... Даже бабушки, которые дома должны быть, брали камни и собирались бросать, но полиция их останавливала", — вспоминает Алина.
"Я сидела у двери, и мы закрыли штору, чтобы люди нас не видели, и в этот момент как раз прилетел камень в окно. После того, как бросили в окно, бросили и в двери, там образовалась большая дыра", — добавила она.
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В санатории, по словам Алины, условия нормальные. В комнатах есть душ, телевизор, холодильник.
"Здесь есть этаж, где половина с ремонтом, а половина — старая. И кто-то заселился в комнату похуже, а кто-то — в комнаты получше. Это уж кому как повезло. Мы здесь не выбирали сами себе комнаты. Каждому написали, какая комната, и так уже и заселились", — рассказала она.
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По словам Алины, после вчерашних репортажей о беспорядках в Новых Санжарах ей стали писать слова поддержки незнакомые люди.
"Вчера только приехали, я отвечала более чем 100 людям. И сегодня утром я отвечаю более чем 100 людям. И, может, только несколько человек были с сообщениями вроде: "Вы сами станьте на место людей, которые там живут". А так в основном все поддерживают и еще говорят: "Приезжайте ко мне домой. Мы вас здесь встретим. Мы не знаем, откуда такие люди взялись ненормальные, что забросали камнями". Я думаю, что, может, это проплаченные акции и кому-то это выгодно", — говорит девушка.
- https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2020-02-21/rabotala-pyataya-kolonna-k-protestam-v-novyih-sanjarah-okazalsya-prichasten-adept-russkogo-mira/189069
Кто кидал камни, кто провоцировал, власти - пускай они извиняются....
Вот что за привычка перед всеми и после каждого случая падать на колени....?
Из за этих вояжеров Санжары выставлены чуть ли не нечистой силой.
он неплохо сказал, потому шо ты оооочень, видать, давно за границе (завидует).
потому шо у нас медицина - ну Дубинского ролик посмотри. но там мат, мона хоть ватн-марлевую повязку вешать
Костариканский издание The Tico Times сообщает, что с помощью Украины Коста-Рике удалось эвакуировать из Китая двух своих граждан.
"Пара костариканцев была перевезена из Китая в Украину, где они пройдут обязательный карантин. Если у них так и не появятся симптомы заболевания, их отправят в Коста-Рики", - пишет издание.
То есть... если проявятся симптомы, то их оставят у нас в Украине и НЕзаберут домой?. Вот это да... Вот где гуманимз! А нас как всегда держат за проходной двор...
Если вирус ырветс - пускайидёт через ДНР на Московию.
А тащить их в самый центр Украины - это тупость или провокация беспорядков.