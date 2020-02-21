 "Мы закрыли штору, чтобы люди нас не видели, и в этот момент как раз прилетел камень в окно", - украинка рассказала о дороге в Новые Санжары

Рассказ девушки опубликовало "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Алины, летели они долго: только от Ухани до Казахстана — 6 часов, потом Харьков, где не смогли сесть из-за тумана, дозаправка в Киеве и возвращение в Харьков.

"Кормили, если честно, не очень. В самолете первый раз выдали ролл с курицей. Затем нам давали закуски: орешки, батончики. Особенно сладким и орешками не наешься. Уже когда приземлились в Киеве, нам передали из Киева бутерброды", — вспоминает девушка.

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Дорога из Харькова в Новые Санжары, по словам Алины, заняла около 8 часов. В дороге эвакуированные украинцы узнали о протестах на Полтавщине против их приезда.

"Мы когда ехали, видели людей в окно. Они кричали, и у них, простите за выражение, но глаза повылазили, и они перепуганы. Камни бросают ... Даже бабушки, которые дома должны быть, брали камни и собирались бросать, но полиция их останавливала", — вспоминает Алина.

"Я сидела у двери, и мы закрыли штору, чтобы люди нас не видели, и в этот момент как раз прилетел камень в окно. После того, как бросили в окно, бросили и в двери, там образовалась большая дыра", — добавила она.

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В санатории, по словам Алины, условия нормальные. В комнатах есть душ, телевизор, холодильник.

"Здесь есть этаж, где половина с ремонтом, а половина — старая. И кто-то заселился в комнату похуже, а кто-то — в комнаты получше. Это уж кому как повезло. Мы здесь не выбирали сами себе комнаты. Каждому написали, какая комната, и так уже и заселились", — рассказала она.

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По словам Алины, после вчерашних репортажей о беспорядках в Новых Санжарах ей стали писать слова поддержки незнакомые люди.

"Вчера только приехали, я отвечала более чем 100 людям. И сегодня утром я отвечаю более чем 100 людям. И, может, только несколько человек были с сообщениями вроде: "Вы сами станьте на место людей, которые там живут". А так в основном все поддерживают и еще говорят: "Приезжайте ко мне домой. Мы вас здесь встретим. Мы не знаем, откуда такие люди взялись ненормальные, что забросали камнями". Я думаю, что, может, это проплаченные акции и кому-то это выгодно", — говорит девушка.