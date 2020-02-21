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 "Мы закрыли штору, чтобы люди нас не видели, и в этот момент как раз прилетел камень в окно", - украинка рассказала о дороге в Новые Санжары

22-летняя Алина Лазоренко о долгой дороге из Ухани в Новые Санжары и условиях размещения на обсервации в санатории.

Рассказ девушки опубликовало "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Алины, летели они долго: только от Ухани до Казахстана — 6 часов, потом Харьков, где не смогли сесть из-за тумана, дозаправка в Киеве и возвращение в Харьков.

"Кормили, если честно, не очень. В самолете первый раз выдали ролл с курицей. Затем нам давали закуски: орешки, батончики. Особенно сладким и орешками не наешься. Уже когда приземлились в Киеве, нам передали из Киева бутерброды", — вспоминает девушка.

Читайте на Цензор.НЕТ: Переселенцы с Донбасса привезли продукты эвакуированным из Ухани: "Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них". ФОТО

Дорога из Харькова в Новые Санжары, по словам Алины, заняла около 8 часов. В дороге эвакуированные украинцы узнали о протестах на Полтавщине против их приезда.

"Мы когда ехали, видели людей в окно. Они кричали, и у них, простите за выражение, но глаза повылазили, и они перепуганы. Камни бросают ... Даже бабушки, которые дома должны быть, брали камни и собирались бросать, но полиция их останавливала", — вспоминает Алина.

"Я сидела у двери, и мы закрыли штору, чтобы люди нас не видели, и в этот момент как раз прилетел камень в окно. После того, как бросили в окно, бросили и в двери, там образовалась большая дыра", — добавила она.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский о Новых Санжарах: Иногда казалось, что мы Европа эпохи Средневековья. ВИДЕО

В санатории, по словам Алины, условия нормальные. В комнатах есть душ, телевизор, холодильник.

"Здесь есть этаж, где половина с ремонтом, а половина — старая. И кто-то заселился в комнату похуже, а кто-то — в комнаты получше. Это уж кому как повезло. Мы здесь не выбирали сами себе комнаты. Каждому написали, какая комната, и так уже и заселились", — рассказала она.

Смотрите также: "Это наша комната, душ отп#здил меня током, дверь не закрывается. Нам дали карточки и пополняшки на 100 грн. Спасибо. Мы на связи", - "уханьские заключенные" в Новых Санжарах. ВИДЕО

По словам Алины, после вчерашних репортажей о беспорядках в Новых Санжарах ей стали писать слова поддержки незнакомые люди.

"Вчера только приехали, я отвечала более чем 100 людям. И сегодня утром я отвечаю более чем 100 людям. И, может, только несколько человек были с сообщениями вроде: "Вы сами станьте на место людей, которые там живут". А так в основном все поддерживают и еще говорят: "Приезжайте ко мне домой. Мы вас здесь встретим. Мы не знаем, откуда такие люди взялись ненормальные, что забросали камнями". Я думаю, что, может, это проплаченные акции и кому-то это выгодно", — говорит девушка.

Источник: https://censor.net.ua/n3177183
 
   
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"Нові Санжари". Блискуча спецоперація від авторів «Сватів» та «справи Шеремета» ...
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Від сморіду навколо який йде від зе болота.
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Мокша шо сі стало? Спробував Зеленого лайна, якого так хотів? Що, не смачно?
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А чому людей везли 8 годин від Харкова, вони ж десь ходили в туалет по дорозі і ці місця ніхто не дезінфіковував! Чому Везли їх в звичайних автобусах? У Нацгвардії є чудові автозаки та ментовозки на базі Кразів з решітками на вікнах та окремою системою вентиляції! Чому не везли людей військовим транспортом захищеним від каміння та проникнення сторонніх? Чому гелікоптерами не перевезли евакуйованих в Нові Санжари? Де наші французькі аваковські рятувальні гелікоптери, які можуть брати по 20 пасажирів за раз?
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Запитання не до мене. Ти ще спитай мене, чому літак зі здоровими українцями шпиняли півдня. А потім скоїли срач і ганьбище на весь світ "Мы закрыли штору, чтобы люди нас не видели, и в этот момент как раз прилетел камень в окно", - украинка рассказала о дороге в Новые Санжары - Цензор.НЕТ 669
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Доречі за тіітушок які були в санжарах спасибі Ківі іллюшєнькі, один з них якого ідентифікували з Кривого Рогу, другий з Кропивницького.
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Тобто, було відомо завчасно де буде приземлення, бо з Кривого Рогу туди їхати довго.
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Може Киві вдасться вибити у Авакова для них УБД.
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Работала "пятая колонна": к протестам в Новых Санжарах оказался причастен адепт "русского мира"
- https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2020-02-21/rabotala-pyataya-kolonna-k-protestam-v-novyih-sanjarah-okazalsya-prichasten-adept-russkogo-mira/189069
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Новые Санжарские скоты-это прозвище останется за ними навсегда, потому как скоты, а не люди.
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Інші країни вивезли своїх громадян ще місяць тому, а наші довбні місяць качали ситуацію, думали везти чи ні, і куди везти, і як везти, і головне!!! як попіаритись на цьому!!, нагодували з екранів телевізорів цим лайном громадян ...
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По перше провокацiю треба було пiдготувати.. а по друге 20 лютого це дуже вигiдна дата щоб знiвелювати рiчницю небесноi сотнi..
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Та ладно, могло быть хуже. Просто не подготовились.
"Мы закрыли штору, чтобы люди нас не видели, и в этот момент как раз прилетел камень в окно", - украинка рассказала о дороге в Новые Санжары - Цензор.НЕТ 9746
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За новобидлярців вся країна повинна вибачитись перед цими людьми!
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Перед ким? І чому вся країна, а некомпетентна влада
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можешь еще на колени перед этими Китайскими шмоньками встать.
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Владимир ff850644 - с чего бы это?

Кто кидал камни, кто провоцировал, власти - пускай они извиняются....
Вот что за привычка перед всеми и после каждого случая падать на колени....?
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Китай за 10 днів на рівному місці лікарню збудував! А у нас літак пів дня кружляв в небі-не знав де приктнутись потім дозаправився щоб знову кружляти! Питання просте - скільки ще Віслюк Оманський буде їбати мізки своїм виборцям?
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зато у нас членоземы и мизков к ним не надо)броспется продавать паек Бене(
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Одно из двух, или коррупция(порошенко) победит или Украина(Зеленский).
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В бан, свиня.
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Правильно вчера в Википедии Новые Санжары переименовывали в Провинцию Бухань...
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Пошли вы в жопу, "мученики" вчерашнего дня. "Мы закрыли штору, чтобы люди нас не видели, и в этот момент как раз прилетел камень в окно", - украинка рассказала о дороге в Новые Санжары - Цензор.НЕТ 655 Это нормально, что несколько десятков потенциальных носителей вируса приперлись из своих вояжей на родину заражать остальных?
Из за этих вояжеров Санжары выставлены чуть ли не нечистой силой.
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вы еще тут жабьими ногами, лапами и устрицами побросайтесь
он неплохо сказал, потому шо ты оооочень, видать, давно за границе (завидует).
потому шо у нас медицина - ну Дубинского ролик посмотри. но там мат, мона хоть ватн-марлевую повязку вешать
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я все понимаю... паника,вирус, зеклован, и т.д. но почему ООН не задается одним простым вопросом...- птичьий грип, атепичная пневмония , и + 10ки вирусов ... и все из Китая. может надо спросить у вяликих комуняк ....
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Жрут всякое говно, трахают уток, загаживают природу химией и пластиком. Вот результат.
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Я люблю свою жену. Я люблю свою собаку... моя собака в шоці від цих подій
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весь этот шабаш , сильно смахивает на спец операцию нашего "соседа" с целью компрометации власти и государства в целом , имиджу страны нанесён ущерб , да и в людях посеяно зерно сомнения : неужели это мои сограждане , а стоит ли за них сидеть в окопах ??? спланированная информационная атака с поддержкой титушни от прокремлёвских сил
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Ну как обычно: мы всегда не причем, цэ всё кацапы и кремляди *************. Лично ***** камень в автобус ******** !
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или английскому языку кого-то учила). Она, видимо, давно в Китае живёт.

Костариканский издание The Tico Times сообщает, что с помощью Украины Коста-Рике удалось эвакуировать из Китая двух своих граждан.
"Пара костариканцев была перевезена из Китая в Украину, где они пройдут обязательный карантин. Если у них так и не появятся симптомы заболевания, их отправят в Коста-Рики", - пишет издание.

То есть... если проявятся симптомы, то их оставят у нас в Украине и НЕзаберут домой?. Вот это да... Вот где гуманимз! А нас как всегда держат за проходной двор...
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Всі хто звинувачує місцевих,він підігрує московитам.Ви всі повинні владу звинувачувати,це її повний промах.А люди просто бояться.Ви ж самі бачите,як влада обманює.Якби привезли в будь яке інше місце,то люди також би протестували.А тітушки звсісно також там були,але це все влада винна.
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На форумі хмара кацяпів лиють грязь на українців. Ну і зефани їм підтакують... як були одоробалами так і залишились хоч за стільки часу вже можна було прозріти
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Давно вже не було такого десанту кацяпської трольні на цензорі.
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Це танцюристка,все зрозуміло.Розважала китайців багатеньких.А коли біда,то одразу Україна рідна мати.
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Дикари. Если уж не верят в Бога, то пускай к науке обратятся. Это как с ветрянкой- в детстве переболел- больше не заболеешь. Я, например, предпочитаю что бы мои дети переболели, чем колоть им всякую дрянь под названием ;прививки;.
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Дикарей показали по всем TV каналам, "замечательную" рекламу сделали стране, теперь будут считать, что в Украине живут такие средневековые граждане, хотя это не так, но попробуй объясни. Кидать камнями в своих же больных граждан - це абсолютное дно.
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Почему бы не азместить этих людей недалеко от наших востоных рубеджей ?
Если вирус ырветс - пускайидёт через ДНР на Московию.
А тащить их в самый центр Украины - это тупость или провокация беспорядков.
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