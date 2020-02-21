 Двум разведчикам ВС РФ сообщено о подозрении за попытку завербовать украинца в оккупированном Крыму, - Офис Генпрокурора

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
В рамках досудебного расследования получены данные о возможной вербовке граждан Украины и их склонении к сбору информации, разглашение которой наносит вред интересам национальной безопасности Украинского государства, а также ее передаче оккупационным администрациям РФ.
В Офисе Генпрокурора подчеркивают, что это является очередным доказательством ведения представителями власти и ВС РФ агрессивной войны против Украины, посягательства на ее государственный суверенитет.