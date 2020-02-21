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 В Новых Санжарах в школу не пришла почти половина учеников, - директор

В единственную в Новых Санжарах школу не пришла почти половина учеников. Родители не пустили детей на уроки из-за размещения в местном санатории эвакуированных из Китая украинцев.

Об том сообщил директор школы Николай Решетило, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

По его словам, из 900 учеников не появилось почти 400 — их из-за ситуации в поселке на занятия не пустили родители.

Сейчас в Новых Санжарах все спокойно. Дороги разблокированы, протестующих нет.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Все нормы режима карантина в Новых Санжарах обеспечены", - МВД. ФОТОрепортаж

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Смотрите также: Зеленский о Новых Санжарах: Иногда казалось, что мы Европа эпохи Средневековья. ВИДЕО

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/n3177179
 
 
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Нет-нет: "простых украинцев" на митингах-протестах небыло... Это всё Порошенко пидбурюе.
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За подіями в Санжарах стоїть Rifmaster. Інфа - сотка!
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Это "титушки" детей в школы не пускают, а не "местные" их родители.
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Логічно, нагнали жаху, я б теж не пустив.
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пусть Аваков их насильно в школу загонит
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Так справа не тільки у вірусі, а у купі чужих агресивних людей на вулиці.
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карэн говорит нечего волноваться, вирус наружу не выйдетВ Новых Санжарах в школу не пришла почти половина учеников, - директор - Цензор.НЕТ 85
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ну если карен подписался, то тогда конечно)
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он бы порэгал там еще с балкона вниз для гарантии
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а если и выйдет, то уж точно не из-за Карена.

К Карену у меня лично ноль претензий.
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А что, взрослые по магазам не ходят? Какой с этого толк?
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Ну вот представь, что какой-нибудь титушка из Кривого Рога швырнёт гранату ради провокации.

Я бы детёнка на всякий случай тоже дома оставил от греха подальше.
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Щойно дивився брифінг Крищенко... Яка маячня...
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школоте лофа, можно уроки профилонить...повод есть
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Останній раз мені було соромно за Українців коли вибирали зєлєнського, а тут ще і Санжари....
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Новосанжарские СКОТЫ вошли в историю, как конченные дебилы.
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Это их право. Перестраховываются- и правильно делают. Тем более, речь идет о детях. Лучше пере... , чем недо.... В данном случае на 200%.
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Анекдот
Выступление слесаря Петровича на митинге за освобождение Луиса Корвалана:
- Мужики, я не знаю, кто такой этот Луис, но пока его с карнавала не отпустят, мы на работу не выйдем! Отпустите Луиса с карнавала!
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Та́бо Мвуелва Мбе́ки
14 июня 1999 года - Президент ЮАР. На этом посту заслужил неоднозначную репутацию, активно выступая с позиции отрицания вирусной природы СПИДа и увольняя несогласных с такой точкой зрения[3].Эта политика привела, по приблизительным подсчётам, к преждевременной смерти от 333 000 до 365 000 человек в ЮАР.[

В Новых Санжарах в школу не пришла почти половина учеников, - директор - Цензор.НЕТ 133
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