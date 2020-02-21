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 В суд направили обвинительный акт относительно экс-следователя, который в 2014 году незаконно преследовал участников Революции Достоинства

Его подозревают в злоупотреблении властью, подлоге, препятствовании проведению митингов. Всего в суд направили обвинительные заключения против 11 бывших следователей, прокуроров и судей, преследовавших участников Революции Достоинства.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"Бывший полицейский, вероятно, действуя по предварительному сговору группой лиц со своими руководителями и прокурорами, 19 февраля 2014 незаконно задержал и привлек к уголовной ответственности заведомо невиновных четырех человек за якобы участие в массовых беспорядках 18 февраля 2014 в центральной части г. Киев", — сказано в сообщении.

Теперь ему инкриминируют злоупотребление властью и служебным положением, служебный подлог, заведомо незаконное задержание, привлечение невиновного к уголовной ответственности, незаконное препятствование организации или проведению собраний.

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"Напомним, из-за противоправного преследования 18 февраля 2014 года участников Революции Достоинства в суд направлено обвинительное заключение в отношении 6 следователей, заместителя и начальника следственного отдела Днепровского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве, прокурора отдела прокуратуры. Киева, судьи и заместителя председателя Днепровского районного суда г. Киева", — добавили в прокуратуре.

Еще один бывший зампрокурора Днепровского района объявлен в розыск.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177177
 
   
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