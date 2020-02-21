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 Политика Украины, Здоровье
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 Нападение на эвакуированных из Китая граждан не должно иметь места в сегодняшней Украине, - представительство ООН

Организация Объединенных Наций осуждает вчерашнюю атаку на граждан, эвакуированных из Китая, и призывает правительство принять меры безопасности в отношении всех людей, которых коснулась эта ситуация.

Об этом  информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Представительства ООН в Украине.

"Нападение на эвакуированных украинских граждан минувшей ночью в Полтаве не должно иметь места в сегодняшней Украине. Эти мужчины и женщины уже прошли через травматический период затяжной изоляции и заслуживают уважения к достоинству и безопасного возвращения в Украину.

ООН осуждает насилие и призывает правительство принять все необходимые меры для обеспечения безопасности для всех, кого коснулась эта ситуация. Мы продолжаем поддерживать меры украинского правительства по усилению готовности и реагирования на вспышку вируса COVID-19", - говорится в заявлении.

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В прошлом, в ситуациях со вспышками болезней, страх и недоверие тормозили, а не помогали реагировать на угрозу, подчеркнули в представительстве ООН

"Сейчас - время фактов, а не страха, время рациональности, а не слухов. Это время солидарности, а не стигмы", - отмечается в документе.

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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/n3177173
 
 
 Топ комментарии
 
А подивіться як прикольно на другий план відійшли Оман та зустріч з Патрушевим, російська атака та втрачені ВСУ позиції...
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Народ України абсолютно правий, коли припиняє незаконні та небезпечні дії нефахових представників української влади! Саме рішення про евакуацію з Китаю було помилкове з медичної точки зору. Навпаки потрібно було заборонити українцям які були в небезпечних зонах покидати Китай, поки в Україні не буде достатньо тестів та ліків від цієї хвороби! Китай показав, що від смертельного вірусу не врятують жодні технології, просто не встигнете пройти медогляд у лікаря і не встигнете отримати медичну допомогу і помрете в черзі в лікарні або по дорозі в лікарню і ще заразите кількох людей! В КНР навіть кількість померлих від вірусу не можуть порахувати, бо не вистачає медиків та засобів для діагностування захворювання, вже про розтини не йде мова, їх немає кому і де робити! Тому народ України в своїх діях по припиненню незаконних дій влади - абсолютно правий! Влада не мала права привозити умовно хворих в Україну, це протиречить міжнародним стандартам боротьби з епідемією небезпечних вірусних захворювань! Влада не мала права розміщувати хворих в непристасованому місці, далеко від центрів цивілізації, без підготовки карантину і персоналу, чим створила реальну небезпеку місцевим мешканцям! А дії Скалецької, яка покинула карантин і поїхала з кимось спілкуватись за межами карантинної території - це взагалі катастрофа! Саме таких тупих і небезпечних дій влади і боялись люди і саме проти такої поведінки некваліфікованої влади люди і протестували!
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а закидання автобуса з людьми - це теж форма протесту проти некваліфікованої поведінки влади? не виправдовуйте ідіотизм нашого наріда ідіотизмом влади, вони варті одне одного. нарід на 73% (а у Санжарах на 84%) складається з безмозких довбнів.
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Закидання камінням це не варіант, погоджуюсь. Вірус можна знешкодити тільки вогнем.
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настолько профанской власти тоже не должно быть, но она есть
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Не політики а клоуни із телевізора. Стало відомо що Арахамія був у масовці на битві екстрасенсів, Гончарук вже заздрить.

Нападение на эвакуированных из Китая граждан не должно иметь места в сегодняшней Украине, - представительство ООН - Цензор.НЕТ 7653
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Знаєте чому люди зійшли з розуму і блокують прибувших з Китаю??? Не тому що вони дебіли, це само собою, а тому що вони знають, що вибрали такого ж дебіла, який не зможе їм гарантувати захист проти епідемії.
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Не, это потому что они дебилы без защитных стредств
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Повторюсь . А люди просто тупо не верят "компетентности" власти. Своими бестолковыми действиями и постоянным враньем она сделала все, чтобы ей совсем не доверяли. Вчерашние метания самолета над Украиной - точная копия состояния мышления бубочки - хаос. Плюс, таки да, совковая психология люмпена.
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ООН просто бесполезная и бестолкрвая конторка...
Всем на ее мнение пох...
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ℳγr
tvorets.center

@myrotvorets_


ЖОДЕН "БОРЕЦЬ" З КОРОНОВІРУСОМ ПІД ПОЛТАВОЮ НЕ БУВ У ЗАХИСНІЙ МАСЦІ А нам потрібно ідентифікувати цих характерно одягнутих переляканих за своїх дітей і онуків "місцевих мешканців". Ви ж знаєте, що на новосанжарівщині саме так одягаються всі місцеві жителі.


Нападение на эвакуированных из Китая граждан не должно иметь места в сегодняшней Украине, - представительство ООН - Цензор.НЕТ 9435

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откуда это молодое титушное быдло првезли интересно?
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вроде писали, что из Днепра, но это не точно.
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могли и дешево из области - там полно по селам и селеньям и районным городам.
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так а где-ты таких актеров насобираешь? их заранее готовят.
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та нахрена собирать кого-то по сёлам, если есть официальная титушня - нацжёны
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Кривий Ріг, Кропивницький, це тих, що вже впізнали.
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та шо тут интересного ?

из Кривого Рога
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И это нам говорят те кто поддерживает агрессию раши против Украины?))) идите лесом недоумки
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провокация с постановочными съемками достигли своей цели..
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А подивіться як прикольно на другий план відійшли Оман та зустріч з Патрушевим, російська атака та втрачені ВСУ позиції...
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Ви не повірите але в протестах в Нових Санжарах повинен... Хто? )))

Нападение на эвакуированных из Китая граждан не должно иметь места в сегодняшней Украине, - представительство ООН - Цензор.НЕТ 1284
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Рішення не пускати до себе співгромадян з Китаю було прийнято в Нових Санжарах ще при Порошенко...
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що цікаво, це пишуть ті самі, у який Порох вже давно вивіз усі гроші літаками, багато літаків, і давно утік
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А что Гидрант? Он же гидрант соблюдения Конституции и прав граждан или уже нет?
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Это все спланированная провокация, среди протестующих в Санжарах узнали киевских "фермеров" которые активно протестовали против рынка земли. Вопрос только кто все это проплатил и организовал.
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Если бы власть не занималась перманентным враньем и внятно объяснила людям происходящее - такого бы не было. Паника и страх от непонимания происходящего и дикого недоверия до власти. Достаточно пары-тройки провокаторов -- и понеслась.
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Тобто інших новин і проблем немає. Ну добре тоді.
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скорее всего заказуха именно для кацапов, а Зе просто напугали в очередной раз.
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А для террористической РФ тоже не должно быть места в ООН,а она есть и что?
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Интересно шо буде када влада офіційно визнає, шо зараза таки в Україні є?? (а вона таки точно вже є) Що робитимуть обивателі??? Забиватимуть на вулицях камінням кожного хто чихнув??? Чи підуть радикальніше і зразу живцем палитимуть з вогнеметів???
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Порохоботи може й будуть. А ми, виборці ЗЕ! будемо обіймати і цілувати в уста всіх захворівших!
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люди вибравші президента Клоуна самі натомість перетворились на Клоунів,дякую тобі боже що я не ЗЕбіл....але як же **** соромно
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Это вы су ки все Клоуны. Не хотят они в своем доме, там где они живут. принимать с бухты барахты возможно инфицированных с Китая. У них другого дома нет.
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тому треба було камінням по дітях кидати і бити вікна в автобусах з дітьми?що сцикотно ЗЕлохам з мусорами бодатись так на мирних людей кидались?але й позорники...тьфу тьфу тьфу на вас
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я про себе в інтернеті не маю звичку розповсюджувати інформацію
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А шо вы имеете к жителям Санжар? Они у себя дома. Идите нахер, моралисты хреновы.
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А кто на них нападал? у поехавших в китай шустряков должна была быть медстраховка по которой они заразившись в китае китайской болезнью должны были лечиться в китае китайскими методами.
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этот вирус пожозреваеться в том что он может передаваться и сугубо воздушным путем. Эти дебилы будут ехать в душном транспорте , не откроют даже окошка. и один больной будет кашлять не закрывая рот рукой а вагоне. - часто наблюдал эту картину как жлоб или жлобиха идет и всем ртом на всю округу - ЧХА!. из-то того что воздух остаеться в транспортном средстве вирус не будет выветриваться и 90% тех кто зайдет и выйдет заразяться. а потом эти же люди особенно у селе будуь забивать лопатами соседей которые чихнут.

масса глубоко диких нецивилизованых и недисциплинированых людей - это гарантия катастрофы.
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Медицина у них есть? Есть вакцины. противоядия, сыворотки? Есть медики?
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Саме тому треба було бити вікна в автобусах...
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Тебя окна беспокоят? Или положение дел в Украине? Окна - следствие дейсвий тупоголового Осла.
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Все вопросы - к Ослу Оманскому. Это он пиарится на горе людском. А страдают люди. и те кого из зоны карантина вывезли. и те хто должен у себя в доме их принимать.
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Тепер наш Оманський обсанжарився.
(А може це такий хід був,для заманювання туристів.після Чорнобиля,-одразу на санжарівських дикунів ,виборців Зеленського поглянути Нападение на эвакуированных из Китая граждан не должно иметь места в сегодняшней Украине, - представительство ООН - Цензор.НЕТ 644 )
Нападение на эвакуированных из Китая граждан не должно иметь места в сегодняшней Украине, - представительство ООН - Цензор.НЕТ 1968
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А то шо произошло - нападения полиции на тех. кто защищал свой дом, в который решили - Аваков и Осел - поселить из карантина-это преступление. ООН надо бы повнимательнее изучить происшедшее.
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