 Поезд "Киев-Москва" прошел санобработку и вечером выдвинется обратно в столицу Украины

Об этом заявил на брифинге директор по пассажирским перевозкам АО "Укрзализныця" Александр Толкачев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Поезд прошел санобработку, и поезд готовится к отправке назад ... Сегодня вечером", - заявил Толкачев.

Он добавил, что пассажиры, которые прибыли на поезде в Москву, прошли медицинское обследование, и у них не обнаружили никаких признаков заболевания. По словам Толкачева, всех пассажиров отпустили домой.

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Ранее гражданку Китая с высокой температурой, ехавшую в поезде "Киев - Москва", сняли с маршрута под Брянском и направили в инфекционную больницу. Остальные пассажиры вагона были направлены на карантин в Брянскую городскую больницу.

По данным Госпогранслужбы, в вагоне был 21 человек, в том числе 13 украинцев, двое из них — проводники.

Центр общественного здоровья получил по международным каналам ММСП Российской Федерации информацию о том, что у гражданки Китая, из-за которой вагон сняли с маршрута, не нашли коронавируса.

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