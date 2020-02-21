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Все про:поезд (767) Укрзализныця (1821) COVID-19 (189)

 Поезд "Киев-Москва" прошел санобработку и вечером выдвинется обратно в столицу Украины

Поезд №6 "Киев-Москва", с которого сегодня сняли гражданку Китая с симптомами респираторного заболевания, прошел санитарную обработку. Всех пассажиров отпустили, вечером состав отправится обратно в Киев.

Об этом заявил на брифинге директор по пассажирским перевозкам АО "Укрзализныця" Александр Толкачев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Поезд прошел санобработку, и поезд готовится к отправке назад ... Сегодня вечером", - заявил Толкачев.

Он добавил, что пассажиры, которые прибыли на поезде в Москву, прошли медицинское обследование, и у них не обнаружили никаких признаков заболевания. По словам Толкачева, всех пассажиров отпустили домой.

Читайте на Цензор.НЕТ: У китаянки из поезда "Киев-Москва" не нашли коронавируса, - Минздрав Украины

Ранее гражданку Китая с высокой температурой, ехавшую в поезде "Киев - Москва", сняли с маршрута под Брянском и направили в инфекционную больницу. Остальные пассажиры вагона были направлены на карантин в Брянскую городскую больницу.

По данным Госпогранслужбы, в вагоне был 21 человек, в том числе 13 украинцев, двое из них — проводники.

Центр общественного здоровья получил по международным каналам ММСП Российской Федерации информацию о том, что у гражданки Китая, из-за которой вагон сняли с маршрута, не нашли коронавируса.

Также на Цензор.НЕТ: "Все нормы режима карантина в Новых Санжарах обеспечены", - МВД. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3177171
 
 
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На вокзале в Киеве уже начали собирать баррикады.
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Какая прелесть) и чего тогда с разбушевавшихся зебобиков удивляться...
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Зебилы, а почему у нас спокойно ездят кацапские поезда?
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Какая прелесть) и чего тогда с разбушевавшихся зебобиков удивляться...
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мне очень не нравится эта новость !!! Поезд "Киев-Москва" прошел санобработку и вечером выдвинется обратно в столицу Украины - Цензор.НЕТ 3912

вы верите в санобработку в Москве поезда, идущего в Киев ?
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Поезд формирования УЗ, пусть она и обрабатывает.
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сжечь на нейтральной полосе к ***... !

вместе с "путешественниками"

извините за мое средневековье ! Поезд "Киев-Москва" прошел санобработку и вечером выдвинется обратно в столицу Украины - Цензор.НЕТ 1407
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На вокзале в Киеве уже начали собирать баррикады.
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Министерство здравоохранения Украины предупреждает:

"Деятельность нашего министра опасна для Вашего здоровья"
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Зебилы, а почему у нас спокойно ездят кацапские поезда?
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100%...
Це ж проклятый ПОРОХ торговал на крови...
А ЗЕнька обещал усе исправить...
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вибачайте, але це все нашого формування потяги i належать Укрзалiзницi.
i ще вони найбiльш прибутковi, з самими дорогими квитками серед всiх наших потягiв.

кацапськi потяги не їздять в Неньку вже багато рокiв.
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украинских поездов из Москвы не бывает, дорогой
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Жители Конотопа уже жгут шины?
Или Аваков еще не успел подвезти туда свою титушню?))))
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та нормально...
у нас же только комиков не хватает...а остальные клоуны в переизбытке...
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ну если обратно в Киев, то понятно какую "обработку" они прошли эти вагоны.
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УЗ настолько богата чтобы раздавать составы ?
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Можно было не проводить санобработку, а сразу отправить поезд в Москву.
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