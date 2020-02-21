 Обсервация не карантин, мы не имеем права запретить эвакуированным из Ухани общаться между собой, - замглавы Минздрава Коваль

"Это не карантин, это обсервация. Мы не имеем право изолировать людей, они могут свободно общаться между собой. Обсервация касается только помещения",- сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам замминистра, все люди, находящиеся на обсервации, здоровы, признаки заболеваний отсутствуют.
"Они едят из одноразовой посуды, которую перед утилизацией обрабатывают в соответствии с санитарными нормами. Для эвакуированных организовано отдельное водоснабжение и канализация. Сточные воды также обрабатываются в соответствии с санитарными нормами. Никакой угрозы для окружающих нет", - сказал он.
Коваль также добавил, что пребывание в месте обсервации министра здравоохранения Зоряны Скалецкой не повлияет на работу министерства.
В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко подчеркнул, что в настоящее время на территории "Новых Санжар" ситуация в порядке, по периметру работают 320 нацгвардийцев, 70 представителей Национальной полиции и 16 работников ГСЧС.
"Вчера были задержаны 24 наиболее агрессивных лица, 23 из них были идентифицированы и отпущены домой. Одного человека задержали за наиболее дерзкое нарушение общественного порядка. Возбуждено пять уголовных дел", - добавил он.
По его словам, уголовные производства возбуждены по ст.293 (групповое нарушение общественного порядка), 294 (массовые беспорядки), 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии), 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Начальник управления пограничного контроля Госпогранслужбы Юрий Лысюк в свою очередь прокомментировал ситуацию с пассажирами отцепленного вагона поезда "Киев-Москва", который оставили в Брянске (РФ) на карантин из-за гражданки Китая с высокой температурой.
"Граждан сняли с поезда и отправили в больницу. Все пассажиры, в том числе 13 граждан Украины доставлены к месту обсервации",- сказал он.
Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.
Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.
На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.
Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.
В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.
Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.
Вчера, 20 февраля, в протестах, которые происходили в Новых Санжарах, участвовали не только местные жители, но специально завезенные туда люди, которые активно выступали против действий полиции. Украинский журналист Андрей Цаплиенко в блоге подчеркивает, что именно по таким методичкам разжигали конфликт между гражданами Украины в 2014 году. Журналист предоставил кадры людей, которых, по его словам, доставили на место протеста на автомобилях с номерами из другой области. Также он заметил схожести в лозунгах и действиях, которые происходили в 2014 году и вчера в Новых Санжарах. Он сожалеет о том, что люди за шесть лет войны так и не научились понимать, где ими манипулируют.
Отмечается, что часть людей из протестующих в Новых Санжарах в скором времени добавят в базу "Миротворца". В данный момент их идентифицируют. В полиции подтвердили, что из 24 задержанных, только 8 были местными, остальные приехали из других населенных пунктов.
Думаю, жителям Нових Санжар теж.
Устроили проходной двор. С таким карантином уж лучше бы по домам распустили уже.
Raeghar
В Житомирі взагалі без паніки та виїбонів пара десятків китайців приїхала з Китаю після Нового року і спокійно сидять в карантині в своїх боксах де вони зазвичай жиили. І ніяких тобі блокпостів. Весь Житомир в курсах і нічого...
5 ч. ·
1. Проголосовать на 149 избирательном округе "Новые Санжары" за Голобородько с результатом 84,96 процента. Такого даже у Путина никогда не было, надо признать.
2. Вместе с ним орать про Доктора Смерть и уничтожение американской воровкой украинской медицины.
3. Ссаться кипятком от радости из-за увольнения Доктора Смерть.
4. Кидаться камнями в автобусы с эвакуированными, которые приехали в твое село.
5. Профит.
Люблю логические цепочки. Особенно люблю наблюдать за их непостижимостью для определенных слоев населения. Это очень увлекательно.
Кстати, что-то мне подсказывает, что при Супрун такой ***** бы не было. Даже вот и не знаю, откуда у меня такая уверенность, что все было бы сделано нормально.
Ну и чтоб два раза не вставать. Про NOVI SANZHARY знает теперь даже Дажмайка Обсервер. Стать главной новостью дня на Ямайке - это, безусловно, надо иметь талант. Это, *****, просто ****** какой талант надо иметь, надо признать...
На первых полосах всех ведущих газет мира. Опять.
Чот мне уже даже и не стыдно.
Доброе утро.
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Это ст 15 Ук - покушение на преступление ! Даже если - вируса у этих людей не окажется !! Эти жабы не могли знать, что люди не заразны - так как они не прошли полноценный карантин в чистых условиях !!!
По умолчанию эти люди несут угрозу !!!
Жабы обьязаны были знать и предвидеть опасность от своих действий - это дотаточно , для обьявления им подозрения !!
Отвезти этих мудаков обратно в Китай и пускай там общаются сколько угодно. Какая-то **** из-за сраной собачки не захотела улетать, так теперь мудак клоун собирается за ней одной самолет посылать...