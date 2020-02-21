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 Политика Украины, Здоровье
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 Обсервация не карантин, мы не имеем права запретить эвакуированным из Ухани общаться между собой, - замглавы Минздрава Коваль

Эвакуированные из Ухани лица, а также члены экипажа и сопровождения могут свободно общаться между собой, обсервация касается только помещения, сообщил замминистра здравоохранения Дмитрий Коваль на брифинге в Киеве в пятницу.

"Это не карантин, это обсервация. Мы не имеем право изолировать людей, они могут свободно общаться между собой. Обсервация касается только помещения",- сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам замминистра, все люди, находящиеся на обсервации, здоровы, признаки заболеваний отсутствуют.

"Они едят из одноразовой посуды, которую перед утилизацией обрабатывают в соответствии с санитарными нормами. Для эвакуированных организовано отдельное водоснабжение и канализация. Сточные воды также обрабатываются в соответствии с санитарными нормами. Никакой угрозы для окружающих нет", - сказал он.

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Коваль также добавил, что пребывание в месте обсервации министра здравоохранения Зоряны Скалецкой не повлияет на работу министерства.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко подчеркнул, что в настоящее время на территории "Новых Санжар" ситуация в порядке, по периметру работают 320 нацгвардийцев, 70 представителей Национальной полиции и 16 работников ГСЧС.

"Вчера были задержаны 24 наиболее агрессивных лица, 23 из них были идентифицированы и отпущены домой. Одного человека задержали за наиболее дерзкое нарушение общественного порядка. Возбуждено пять уголовных дел", - добавил он.

По его словам, уголовные производства возбуждены по ст.293 (групповое нарушение общественного порядка), 294 (массовые беспорядки), 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии), 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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Начальник управления пограничного контроля Госпогранслужбы Юрий Лысюк в свою очередь прокомментировал ситуацию с пассажирами отцепленного вагона поезда "Киев-Москва", который оставили в Брянске (РФ) на карантин из-за гражданки Китая с высокой температурой.

"Граждан сняли с поезда и отправили в больницу. Все пассажиры, в том числе 13 граждан Украины доставлены к месту обсервации",- сказал он.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/n3177170
 
   
 Топ комментарии
 
З евакуацією в них дійсно вийшла обсервація. На весь світ обсервилися.
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21.02.20 16:49 "Все нормы режима карантина в Новых Санжарах обеспечены", - МВД.
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ну а чё вы хотели, сами ж выбрали цирк
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Совет форумчанПравила форума
 
А чому це не карантин? Накуя нам обсервація коли вірус смертельний і може вбити мільйони людей, а може вже вбив у Китаї! Влада повністю облажалась, провалила все що могла, а коли виявилось що в Нових Санжарах фізично неможливо влаштувати карантин - назвала його обсервацією! Ну може хоч зараз десь готуються бокси для справжнього карантину, з реальними бактеріологічними фільтрами очистки повітря та води, зі справжньою ізоляцією приміщення від коридору і вулиці, з повністю автономною системою водопостачання та каналізації для кожного боксу, зі справді підготовленими фахівцями, з новими тестами на коронавірус, з реанімацією та моргом в яких можна буде проводити реанімаційні заходи та розтин без небезпеки винести вірус назовні? З тими хто вилетів з Китаю вже все зрозуміло, вони всі здорові, а нам цей смішний та сумний досвід говноборотьби зі здоровим глуздом потрібно використати щоб навчитись боротись з реальним смертельним вірусом! Вже зрозуміло що Скалецька та фізкультурник Радуцький не ті люди, які можуть реально приймати рішення в медицині. Потрібні фахівці! Може потрібно повернути Супрун?
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В новости ниже так: "Все нормы режима карантина в Новых Санжарах обеспечены" МВД. Так кто врёт???
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" З тими хто вилетів з Китаю вже все зрозуміло, вони всі здоров" - а с какого это перепугу ты пришёл к такому выводу... - сон хороший приснился ?!
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21.02.20 16:49 "Все нормы режима карантина в Новых Санжарах обеспечены", - МВД.
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Та ладно, бубочка ж сказав, що бактеріологічної загрози нема. Бактеріологічна, вірусологічна - да какая разніца.
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Украинский журналист Андрей Цаплиенко считает, что протесты против приезжих из Уханя устроили те же самые люди, которые в 2014 году начали сталкивать людей на Донбассе. Он убежден, что ситуации очень схожи.
Вчера, 20 февраля, в протестах, которые происходили в Новых Санжарах, участвовали не только местные жители, но специально завезенные туда люди, которые активно выступали против действий полиции. Украинский журналист Андрей Цаплиенко в блоге подчеркивает, что именно по таким методичкам разжигали конфликт между гражданами Украины в 2014 году. Журналист предоставил кадры людей, которых, по его словам, доставили на место протеста на автомобилях с номерами из другой области. Также он заметил схожести в лозунгах и действиях, которые происходили в 2014 году и вчера в Новых Санжарах. Он сожалеет о том, что люди за шесть лет войны так и не научились понимать, где ими манипулируют.
Отмечается, что часть людей из протестующих в Новых Санжарах в скором времени добавят в базу "Миротворца". В данный момент их идентифицируют. В полиции подтвердили, что из 24 задержанных, только 8 были местными, остальные приехали из других населенных пунктов.
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Слід зазначити, що перфоманс у Нью Санжарах виглядав набагато огидніше ніж батл за бліни на лопаті. Важко уявити, на що ми будемо здатні чере 5 років клоунократії.
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Саме цікеае,що ті хто голосував за клоуна що грає **** на балалайці та ті хто вибивав вікна в автобусах що везли евакуйованих з Уханя -це одні і ті люди. Ідіотизм не лікується. Нація хвора.
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Когда "Алена-Алена" популярнее условного ТНМК или Тартака, а "Сваты" популярнее "Фореста Гампа" и т.д. - о чем говорить?
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Зачем "лоховизор" если есть интернет, даркнет и прочие пиринговые сети? О_о
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Вы в глубокие села заедьте, да и не в сильно глубокие, типа Санжар. Там, как у Стругацких: "Можно не верить губернатору, на как не верить радио?!".
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Браво Цаплієнко й особа повагаз за те , що пішов свого часу з кремлівського Інтеру. Цікаво ,як йому зараз на плюсах?
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А министру шляться туды-сюды за территорию - это обсервация или карантин?
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Стало быть, время карантина ещё не пришло. Ну-ну...
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ну а чё вы хотели, сами ж выбрали цирк
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Чому евакуйованих з Уханя людей не могли розмістити на карантин у якомусь великому місті? Все просто. Гончарук вчора пояснив на брифінгу. У випадку, якщо вірус вийде за межі санаторію, його буде легше локалізувати. Якось одразу спокійніше стало.
Думаю, жителям Нових Санжар теж.
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А нахрен вы их тогда туда загнали? Если хоть один заражённый там есть, то после первой же совместной пьянки их станет много.

Устроили проходной двор. С таким карантином уж лучше бы по домам распустили уже.
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Там ще угорілйи міністер здоров"я вештається по санаторію - вона там головний рознощик зарази.
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Взагалі то да, сенсу їх тримати там вже немає.
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З евакуацією в них дійсно вийшла обсервація. На весь світ обсервилися.
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и этим мразям позволили управлять страной.
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И как теперь не понять санжарских зебанатов...
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Raeghar


В Житомирі взагалі без паніки та виїбонів пара десятків китайців приїхала з Китаю після Нового року і спокійно сидять в карантині в своїх боксах де вони зазвичай жиили. І ніяких тобі блокпостів. Весь Житомир в курсах і нічого...
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то есть богатый клиент обсервации может к себе пригласить таких же как он баб из контингента обсервационых , пойло из ресторана и танцы с цыганским хором ? Прелестно Обсервация не карантин, мы не имеем права запретить эвакуированным из Ухани общаться между собой, - замглавы Минздрава Коваль - Цензор.НЕТ 2407
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сначала людей напугали карантином...теперь успокаивают обсервацией ... ну-ну...
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Круто. Треб а б ще їм виступи артистів з місцевого БК влаштувати.
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Може внеплановий концерт кварталу?
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МОЗ це не карантин, МВД- усі вимоги карантину витримані... арахамії головного мозку , у якому війни вже немає , чума скінчилась у середньовіччі а люди в Україні за словами ними вибраного президента, ще звідти не вийшли...
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Аркадий Бабченко
5 ч. ·

1. Проголосовать на 149 избирательном округе "Новые Санжары" за Голобородько с результатом 84,96 процента. Такого даже у Путина никогда не было, надо признать.
2. Вместе с ним орать про Доктора Смерть и уничтожение американской воровкой украинской медицины.
3. Ссаться кипятком от радости из-за увольнения Доктора Смерть.
4. Кидаться камнями в автобусы с эвакуированными, которые приехали в твое село.
5. Профит.
Люблю логические цепочки. Особенно люблю наблюдать за их непостижимостью для определенных слоев населения. Это очень увлекательно.
Кстати, что-то мне подсказывает, что при Супрун такой ***** бы не было. Даже вот и не знаю, откуда у меня такая уверенность, что все было бы сделано нормально.
Ну и чтоб два раза не вставать. Про NOVI SANZHARY знает теперь даже Дажмайка Обсервер. Стать главной новостью дня на Ямайке - это, безусловно, надо иметь талант. Это, *****, просто ****** какой талант надо иметь, надо признать...
На первых полосах всех ведущих газет мира. Опять.
Чот мне уже даже и не стыдно.
Доброе утро.
Пока меня тут окончательно не забанили, подписывайтесь на мою запасную страницу Аркадий Бабченко и на мой телеграм-канал
https://t.me/babchenko77
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Неоднозначний хлопчик, коли він сидів на московії, він мені більше подобався.
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Трохи дивно, якби не було цих людей, то і приміщення не потребувало би тої обсервації.
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Якщо буде епідемія,як мінімум люди цього селища в небезпеці.Хто буде відповідати? Тоді коментатори язики в зади позасовують.
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А потом - это разлетиться по всех стране !
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Ну, буде то й буде. Впевнений що правляча верхівка встигне евакуюватися, так що не бачу проблем.
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Доктор Комаровскій, радянський лікар-педіатр, сказав що коронавірус не страшний.
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НУЖНО ВОЗБУЖДАТЬ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА на должностных лиц, принявших решение эвакуировать людей с Китая - поставив страну под угрозу эпидемии !
Это ст 15 Ук - покушение на преступление ! Даже если - вируса у этих людей не окажется !! Эти жабы не могли знать, что люди не заразны - так как они не прошли полноценный карантин в чистых условиях !!!
По умолчанию эти люди несут угрозу !!!
Жабы обьязаны были знать и предвидеть опасность от своих действий - это дотаточно , для обьявления им подозрения !!
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мы не имеем права запретить эвакуированным из Ухани общаться между собой...

Отвезти этих мудаков обратно в Китай и пускай там общаются сколько угодно. Какая-то **** из-за сраной собачки не захотела улетать, так теперь мудак клоун собирается за ней одной самолет посылать...
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