 Обсервация не карантин, мы не имеем права запретить эвакуированным из Ухани общаться между собой, - замглавы Минздрава Коваль

"Это не карантин, это обсервация. Мы не имеем право изолировать людей, они могут свободно общаться между собой. Обсервация касается только помещения",- сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам замминистра, все люди, находящиеся на обсервации, здоровы, признаки заболеваний отсутствуют.

"Они едят из одноразовой посуды, которую перед утилизацией обрабатывают в соответствии с санитарными нормами. Для эвакуированных организовано отдельное водоснабжение и канализация. Сточные воды также обрабатываются в соответствии с санитарными нормами. Никакой угрозы для окружающих нет", - сказал он.

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Коваль также добавил, что пребывание в месте обсервации министра здравоохранения Зоряны Скалецкой не повлияет на работу министерства.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко подчеркнул, что в настоящее время на территории "Новых Санжар" ситуация в порядке, по периметру работают 320 нацгвардийцев, 70 представителей Национальной полиции и 16 работников ГСЧС.

"Вчера были задержаны 24 наиболее агрессивных лица, 23 из них были идентифицированы и отпущены домой. Одного человека задержали за наиболее дерзкое нарушение общественного порядка. Возбуждено пять уголовных дел", - добавил он.

По его словам, уголовные производства возбуждены по ст.293 (групповое нарушение общественного порядка), 294 (массовые беспорядки), 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии), 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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Начальник управления пограничного контроля Госпогранслужбы Юрий Лысюк в свою очередь прокомментировал ситуацию с пассажирами отцепленного вагона поезда "Киев-Москва", который оставили в Брянске (РФ) на карантин из-за гражданки Китая с высокой температурой.

"Граждан сняли с поезда и отправили в больницу. Все пассажиры, в том числе 13 граждан Украины доставлены к месту обсервации",- сказал он.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.