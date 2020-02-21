EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Коронавирус из Китая Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  639  10
Все про:обыск (1436) Укроборонпром (857) Офис генерального прокурора (102)

 Офис Генпрокурора провел обыски в комплексе зданий ГП "Укроборонсервис"

Офис Генерального прокурора совместно со специалистами внутреннего аудита ГК "Укроборонпром" провел обыск в комплексе зданий дочернего предприятия государственной компании "Укрспецэкспорт" - ГП "Укроборонсервис".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, должностные лица ГП "Укроборонсервис" при осуществлении организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, вероятно, причинили государству значительные убытки. Кроме того, указанные должностные лица могут быть причастны к присвоению, растрате и завладению чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность), ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Офисе генпрокурора началось тестирование на вакантные должности, - Чумак. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3177167
 
 
 Топ комментарии
 
Зелебобики зебила уже успели начать разворовывание армии? Офис Генпрокурора провел обыски в комплексе зданий ГП "Укроборонсервис" - Цензор.НЕТ 7924
 показать весь комментарий
 
Коррупции ТОП-уровня на Украине больше нет - премьер ГончарукОфис Генпрокурора провел обыски в комплексе зданий ГП "Укроборонсервис" - Цензор.НЕТ 4039
 показать весь комментарий
 
Насправді шукають на всіх напрямках щось таке, що відверре увагу людей від провалу з коронарно-вірусною епепеєю.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зелебобики зебила уже успели начать разворовывание армии?
 показать весь комментарий
 
 
Коррупции ТОП-уровня на Украине больше нет - премьер ГончарукОфис Генпрокурора провел обыски в комплексе зданий ГП "Укроборонсервис" - Цензор.НЕТ 4039
 показать весь комментарий
 
 
Насправді шукають на всіх напрямках щось таке, що відверре увагу людей від провалу з коронарно-вірусною епепеєю.
 показать весь комментарий
 
 
Укроборонсервіс в той час обшукував офіс генпрокурора...міелафона ніде не було.
 показать весь комментарий
 
Ага,свинарчуки там годами хранят документы о том как они списанные детали продавали обпрому за сотни тысяч,наконец финишная прямая расследования подходит к финишу.
 показать весь комментарий
 
Когда бубочка сказал, что у себя в голове он закончил войну, у меня возник только один вопрос: Кто у него там ***** воевал?
 показать весь комментарий
 
Не понимаю, как тебе удаётся общаться с зебилами без раздражения?
- Очень просто. Я представляю, что у них вместо головы мухомор, а в руках балалайка.

Розмова двох дівчат на ютубі - це в нього "загроза життю", а артобстріл із загиблим та пораненими - це лише "цинічна провокація". Не переплутайте.

В тому, що Україна не готова до епідемії коронавірусу, є і позитивний момент. Вимерти від коронавіруса не так ганебно, як від малоросійського кретинізму.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх