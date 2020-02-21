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 Политика Украины
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 "Путин - куда большая опасность, чем коронавирус", - Порошенко призвал власть "не пропускать молча" атаки России

Владимир Путин - очень опасный враг Украины. И его цель - забрать не только украинскую землю, но и украинскую душу.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил пятый президент Украины, лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Для того, чтобы убедиться, что мир с Украиной не входит в его планы, не надо заглядывать ему в глаза. Достаточно послушать, что он говорит. Путин считает, что украинский язык не должен существовать. Что украинская нация не должна существовать, что мы с ним - один народ, такая себе искалеченная западными влияниями ветвь русских. Путин считает, что православная церковь должна быть только Московского патриархата", - отметил Порошенко.

По его словам, Украине жизненно необходимы собственные армия, язык и церковь.

"Жаль, что нынешняя власть погрузилась в прикладную вирусологию, и традиционно молча пропускает атаки Путина. Путин - куда большая опасность, чем коронавирус. Поэтому призываю власть в этой ситуации не молчать", - подчеркнул Порошенко.

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Путин - куда большая опасность, чем коронавирус, - Порошенко призвал власть не пропускать молча атаки России 01

Источник: https://censor.net.ua/n3177160
 
   
 Топ комментарии
 
Как же горит у малоросов от Пороха
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От просто цікаво - чи буде хоча б один тиждень шоб зелені не обісралися? "Путин - куда большая опасность, чем коронавирус", - Порошенко призвал власть "не пропускать молча" атаки России - Цензор.НЕТ 4444
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ти хочеш, щоб зебіли не брехали?
То жчи не головною рисою і ознакою упоротого зебіла є нагла і цинічна брехня!
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Иллюстрация из книги «Справочник российского бульдозериста»:



"Путін - куди більша небезпека, ніж коронавірус", - Порошенко закликав владу "не пропускати мовчки" атаки Росії - Цензор.НЕТ 7877





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Если ты знал,шо путя такой плахой,то чего ты лез туда фабрику делать ? Может он просто не со всеми такой плохой ? А исключения для таких как ты ? Вон и медведчук туда все с рабиновичем лезут. - А послушаешь - все для Украины -неньки стараются ))
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Наконецто) дыровца прорвало -пуйло только для Порошенко плохой, а для остальных он хороший, оказывается?)))) а то лезут на украинские форумы и делают из себя антикацапов...
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Вот сразу видно проплаченная порохоботка. И такие же ,лайкают. Потому как ни логики ни фактов ты в упор не видишь. Давай без прибауток - факт фабрики в рахе есть ? - Тогда логический вывод - либо он брешет,либо путя таки хороший. Но зная,что это не так,получается он брешет нам )) Давай напрягай мозгишки свои микроскопические ))
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Как не относиться к Порошенко или Зеленскому но нужно признать что сейчас стрелки с "китайским самолетом" власть перевела на "средневековый народ" ( как там вчера Путин назвал нас - укрАинцами, с ударением на " а" людьми живущими у края московского царства, хоть в Пскове, хоть за Уралом.) , А вот про бои под Золотым (с предварительным "заглядыванием в глаза Путину", подписанием "формулы штангенциркуля", разведения сил при личном присутствии гаранта) а также "важнейший визит" в Оман и борт Патрушева, и реакция на сбитый самолет в Иране, годовщина Майдана все это ушло на задний план. Как там сказано " Ищи кому выгодно" , кажется так... * вот и гадай что это все, спец операция врага, оппозиции, глупость, ошибка или спланированный ход власти..
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Об этом еще вчера начал писать. Сегодня убедился. Кто именно - непонятно,но из ОПы точно.
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Нужно просто наступать и освобождать нашу украинскую земелью,а забалтывать можно на 95 квартале. "Путін - куди більша небезпека, ніж коронавірус", - Порошенко закликав владу "не пропускати мовчки" атаки Росії - Цензор.НЕТ 5296
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Когда Порошенко смотрел ***** в глаза, то тот начинал истерить и всем угрожать, когда Бубочка захотел посмотреть в глаза, то ***** ему в виде оправки для Украины дал формулу Штайнмайера, чтобы смотреть на Монику как в зеркало...
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Типичный паРашкинец - сначала ударил медведя ногой, а потом удивляется, что тот его укусил... "Путін - куди більша небезпека, ніж коронавірус", - Порошенко закликав владу "не пропускати мовчки" атаки Росії - Цензор.НЕТ 3468


https://twitter.com/i/status/1207563782383448066





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Який розумний і поміркований політик.І чого йому виборці дали копняка ?
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Тому що розумний і поміркований.А мрія 73% українських виборців - обрати президента,тупішого за них самих.
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если бы майдан был бы в апреле,украина была бы уже давно коми асср
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Не пукинские,а из ОПы хидранта! Любой скандал,лишбы забыли Оман,Давос,Мюнхен.
Не вспоминали годовщину Майдана и оккупацию Крыма. А тут еще и обострение,которого не было с 2018г! А сдруг спросят за обещане вернуть аойска назад?!
Так что ОПа! Вислюка могли и не посвящать в эти мелочи.
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Путін,коронавірус,Порох,Зєля...Як то все навалилось на нашу голову одразу...
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Кому-то из без толку, т.к. для них Порошенко и Зелемойский - "Какая разница"...
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лнр и днр решили объединится в одно государство на 6 году незалежности друг от друга.
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И еще тот кто просрал Крым и Донбасс.. "Путін - куди більша небезпека, ніж коронавірус", - Порошенко закликав владу "не пропускати мовчки" атаки Росії - Цензор.НЕТ 5018
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зеленский помирил лнр и днр.теперь они с рускими паспортами стали опятьгражданами украины
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александр лукашенко поменял всё высшее военное руководство белоруси.руский мир идет
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Ребята вы тут хоть с ума по сходите но Порошенко больше никогда не будет президентом. На что вы можете расчитывать в случае ухода Зеленского то это будет Бойко.И фИГ ВЫ ТОГДА ШИНАМИ БЕГАТЬ БУДЕТЕ. Только в дудочку и то в подвале.
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У України два ворога фуйло і шоколадний.П'ять років коту під хвіст,зі сцени майдану розказував про відрубані руки корупціонерів,а в залишку відправив свою шоколадну банкіршу в Лондон,туди і Юрка плокулола,і ще совісті вистачає щось вякати
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