 "Путин - куда большая опасность, чем коронавирус", - Порошенко призвал власть "не пропускать молча" атаки России

Об этом на странице в сети Facebook сообщил пятый президент Украины, лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Для того, чтобы убедиться, что мир с Украиной не входит в его планы, не надо заглядывать ему в глаза. Достаточно послушать, что он говорит. Путин считает, что украинский язык не должен существовать. Что украинская нация не должна существовать, что мы с ним - один народ, такая себе искалеченная западными влияниями ветвь русских. Путин считает, что православная церковь должна быть только Московского патриархата", - отметил Порошенко.
По его словам, Украине жизненно необходимы собственные армия, язык и церковь.
"Жаль, что нынешняя власть погрузилась в прикладную вирусологию, и традиционно молча пропускает атаки Путина. Путин - куда большая опасность, чем коронавирус. Поэтому призываю власть в этой ситуации не молчать", - подчеркнул Порошенко.
То жчи не головною рисою і ознакою упоротого зебіла є нагла і цинічна брехня!
https://twitter.com/i/status/1207563782383448066
Не вспоминали годовщину Майдана и оккупацию Крыма. А тут еще и обострение,которого не было с 2018г! А сдруг спросят за обещане вернуть аойска назад?!
Так что ОПа! Вислюка могли и не посвящать в эти мелочи.