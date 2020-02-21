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 У китаянки из поезда "Киев-Москва" не нашли коронавируса, - Минздрав Украины

У гражданки Китая, из-за которой вагон поезда "Киев-Москва" с 13 гражданами Украины отцепили от поезда, по результатам лабораторного исследования не подтвердился коронавирус COVID-19.

Об этом Центру общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины стало известно по международным каналам ММСП Российской Федерации, информирует Цензор.НЕТ.

"У гражданки КНР из поезда "Киев-Москва" по результатам лабораторного исследования COVID-19 не подтвержден", — сказано в сообщении.

В ЦОЗ отметили, что пассажиры вагона при желании смогут пройти диагностику.

Также в ЦОЗ напомнили, что в Украине не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом COVID-19.

Читайте на Цензор.НЕТ: В изолированном в Брянске вагоне поезда "Киев-Москва" было более 20 человек, в том числе 13 украинцев. Где именно сейчас пассажиры - неизвестно, - Госпогранслужба

Ранее гражданку Китая с высокой температурой, ехавшую в поезде "Киев - Москва", сняли с маршрута под Брянском и направили в инфекционную больницу. Остальные пассажиры вагона были направлены на карантин в Брянскую городскую больницу.

По данным Госпогранслужбы, в вагоне был 21 человек, в том числе 13 украинцев, двое из них — проводники.

У китаянки из поезда Киев-Москва не нашли коронавируса, - Минздрав Украины 01

Источник: https://censor.net.ua/n3177159
 
   
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а у шастающих граждан других стран "найдут" и будут они в отцепленном вагоне 2 недели сидеть.
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А, что в брянске уже есть тесты на определения COVID-19 и орки так быстро сообщили нашему минздраву? "не верю" У китаянки из поезда "Киев-Москва" не нашли коронавируса, - Минздрав Украины - Цензор.НЕТ 7480
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все равно страшно. в Киеве полно китайцев. Они летали домой на Новый год. Как-то стремно. своих бьем, а китайцам, которые маски украинцам в Ухане отказывались продавать (эвакуированные рассказали), чуть ли не целуем. У китаянки з поїзда "Київ-Москва" не знайшли коронавірусу, - МОЗ України - Цензор.НЕТ 1649
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вот что значит порядок по-мордовски. Окон не бьют, дороги не перекрывают, варварски везут на обследование и держат в карантине. Азиатщина просто, не то что в свободных странах.
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люцис, не съезжай. При всех настроениях, ну.., организация насчет таких ЧП в России да и во всем мире четко налажена. А у нас Дикое поле. Ну нэ? Комментами все-равно не решишь, 73% тоже в сторону. Скажу так - люди не уважают самих себя.
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Когда уже отцепили вагон и впоследствии перемеряли температуру у китаянки, то она была в норме.
Оказалось что тепловизор которым бедолаге измерили температуру в поезде просто забарахлил. Техника на грани фантастики, блин!
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