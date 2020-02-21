 Россия дотирует поставки топлива в Украину, - "Укртатнафта" требует защитных пошлин

Об этом говорится в заявлении компании, передает Цензор.НЕТ.

"Вопреки спекулятивным заявлениям некоторых экспертов топливного рынка введение пошлин на российские дизтопливо и автогаз не приведет к росту цен. Отечественные производители гарантируют стабильность и бездефицитность отечественного топливного рынка", - заявили в "Укртатнафте".

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"Лозунги медиа-рупоров российских импортеров относительно повышения цен после введения пошлин полностью опровергаются следующим:

1) третий месяц работают санкции СНБОУ относительно российского трубопроводного дизельного топлива, и никакого повышения цен не произошло;

2) в связи с беспрепятственной поставкой импортированных из Страны ЕС нефтепродуктов и увеличением производства отечественным Кременчугским НПЗ, рынок Украины не почувствовал никаких ценовых колебаний во время действия санкций СНБОУ;

3) уменьшение доли российских нефтепродуктов после их введения, позволит существенно увеличить переработку нефти Кременчугским НПЗ, что, в свою очередь, позволит уменьшить затраты на переработку и позволит даже перейти к снижению цен на дизтопливо и сжиженный газ отечественного производства", - пояснили в компании.

В "Укртатнафте" предложили ввести пошлины на российские нефтепродукты в 2020 год в размере 8,46%.

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В компании отметили, что в соответствии с нормами Закона Украины "О защите от субсидированного импорта" поставки дизельного топлива из РФ являются субсидируемым импортом, а российские производители получают нелегитимную субсидию в соответствии с нормами ЗУ и нормами ВТО, в виде возврата из бюджета акциза. В "Укртатнафте" пояснили, что одной из основных целей возвращения акциза из бюджета является компенсация российским поставщикам логистических затрат, связанных с экспортом (в том числе в Украину).

"Субсидия определяется с учетом удаленности российских НПЗ от традиционных направлений экспорта. Это является признаком нарушения норм ВТО", - пояснили в компании.

"НК Роснефть и НК Лукойл после запрета в апреле 2019 г. на экспорт нефтепродуктов из РФ в Украину получили индивидуальные лицензии российской ФСТЭК на поставку дизельного топлива и сжиженного газа в Украину. Именно эти две компании в финансовой отчетности за 1 полугодие 2019 г. отметили, что получили из бюджета РФ субсидии на общую сумму 540 млн. долларов США", - добавили в "Укртатнафте".

По мнению компании необходимость введения пошлин обусловлена следующим:

За счет субсидирования поставщики российского дизтоплива и сжиженного газа устанавливают такую ​​цену на большинстве территории Украины, которая не позволяет осуществлять экономически обоснованные поставки нефтепродуктов из альтернативных источников импорта (через порты на Черном море). За счет цены доля российского продукта в объемах импорта дизельного топлива составляет 42%, сжиженного газа - 47%. РФ - основной поставщик нефти на белорусские НПЗ, и таким образом контролирует около 80% рынка сжиженного газа и дизельного топлива в Украине. Это является прямой угрозой национальной безопасности Украины. В соответствии с Указом Президента Украины №874 / 2019 от 02.02.2019 года "О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности Украины" Кабинету Министров Украины поручено до 01.07.2020 года принять меры и ограничить поставки нефтепродуктов из одного источника (по странам происхождения) долей в 30 % рынка Украины. Но именно механизм пошлины на субсидированный импорт является рыночным и соответствует нормам ВТО. Квоты можно ввести в этом случае только в соответствии с Законом Украины "О санкциях". Следствием введения пошлин будет создание условий для увеличения импорта нефтепродуктов через порты Черного моря, развитие перевалок, инвестиции в инфраструктуру портов, железной дороги и автодорог, увеличение импорта из стран ЕС, рост объема транспортировки нефти ОАО "Укртранснафта" для переработки в Украине импортируемой нефти. Цены будут стабильными, потому что нет оснований для роста цен ресурса, импортируемого морем, а относительно внутреннего производства - уровень цен останется неизменным, но упадет себестоимость продукции за счет большей загрузки. Вырастут поступления в бюджет за счет таможенных пошлин, налогов от перевалок, ОАО "Укртранснафта" и отечественных производителей.

Стоит отметить, что 7 февраля в ПАО "Укртатнафта" с внеплановой проверкой прибыли представители экоинспекции, которые не были допущены на предприятие из-за отсутствия оснований для ее проведения и ряда нарушений законодательных норм.

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"Начнем с того, что в соответствии с предписаниями ст. 10 Закона Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" субъект хозяйствования при осуществлении государственного надзора (контроля) имеет право не допускать должностных лиц органа государственного надзора (контроля) к осуществлению государственного надзора (контроля), если должностное лицо органа государственного надзора (контроля) не предоставило копии документов, предусмотренных настоящим Законом, или если предоставленные документы не соответствуют требованиям настоящего Закона. Исходя из предоставленного направление на проверку от 06.02.2020 № 06-28 / 173, основанием для ее проведения, якобы является поручение Премьер-министра Украины Гончарука А.В. Но в соответствии с требованиями ст. 6 Закона Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", поручение Премьер-министра Украины может быть основанием для проведения внеплановой проверки только в связи с выявленными системными нарушениями и / или наступлением события, имеющего значительное негативное влияние на права, законные интересы, жизнь и здоровье человека, защиту окружающей среды и обеспечения безопасности государства. Но ни одного из двух условий для появления законных оснований для проведения внеплановой проверки нет", - заявили в "Укртатнафте".

"В целом "Укртатнафта" за последние шесть лет проверялась не менее шести раз, что оформлено соответствующими актами проверок (как плановых, так и внеплановых). Никаких нарушений, которые могли бы квалифицироваться как системные, не зафиксированы. Наступления событий, которые имели негативное влияние на права, законные интересы, жизнь и здоровье человека, защиту окружающей среды и обеспечение безопасности государства, также не происходило. Кроме того, в соответствии с требованиями ст. 6 Закона Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" во время проведения внепланового мероприятия выясняются только те вопросы, необходимость проверки которых стала основанием для осуществления этого мероприятия, с обязательным указанием этих вопросов в удостоверении (направлении ) на проведение мероприятия государственного надзора (контроля). Однако, в нарушение вышеприведенной нормы Закона, предоставленное 07.02.2020 государственными инспекторами направления вообще не содержало перечень вопросов, необходимость проверки которых стала бы основанием для осуществления этого мероприятия", - акцентировали в "Укртатнафте".

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"Укртатнафта" заявляет об отсутствии определенных законодательством оснований для проведения внеплановой проверки представителями экологической инспекции и настаивает на соблюдении всех законодательных норм соответствующим государственным органом", - резюмировали в компании.