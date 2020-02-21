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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зоряна Скалецкая (83) COVID-19 (189) Новые Санжары (1)

 Скалецкая находится в медцентре "Новые Санжары": "Выделили отдельное рабочее помещение, в котором проведу ближайшие две недели". ФОТО

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая находится в медцентре "Новые Санжары" на Полтавщине. Ей выделили отдельное рабочее помещение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на странице в сети Facebook.

"Итак, я наконец нахожусь в помещении, в котором проведу ближайшие две недели. Хотела, чтобы меня заселили в обычную комнату, но с учетом необходимости работать и проводить постоянные совещания по скайпу и телефону мне выделили отдельное рабочее помещение". - рассказала Скалецкая.

По ее словам, вчера до поздней ночи вместе с представителями всех министерств и ведомств проверяли условия размещения людей в "Новых Санжарах", обеспечение их необходимыми вещами, соблюдение санитарных норм и норм безопасности.

"Сегодня мы согласовали условия моего пребывания и меня впустили в зону обсервации. Общаюсь с экипажем самолета. В настоящее время все, кто находятся здесь, чувствуют себя хорошо. Людей регулярно обследуют, признаков ОРВИ не обнаружено. Питание три раза в день, его обеспечивает кейтеринговая компания", - добавила она.

Скалецкая пообещала регулярно сообщать о ситуации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Скалецкая не покидала место обсервации", - замминистра здравоохранения Коваль

Скалецкая находится в медцентре Новые Санжары: Выделили отдельное рабочее помещение, в котором проведу ближайшие две недели 01
Скалецкая находится в медцентре Новые Санжары: Выделили отдельное рабочее помещение, в котором проведу ближайшие две недели 02

Источник: https://censor.net.ua/n3177155
 
   
 Топ комментарии
 
Страшные испытания и лишения выпали на долю Скалецкой - придется 2 недели отсиживаться в дешевом совковом санатории пока скандал с "эвакуацией" не уляжется.
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Отсутствие министра на рабочем месте в течение 2-х недель никто и не заметит. Один вопрос - нахрена такой министр нужен?
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В Минздраве не понимают, о чем надо было говорить с людьми в Новых Санжарах до эвакуации - з доповіді заму Скалецької у ВР ... Тобто під час будь-якої надзвичайної ситуації з вірусами, епідеміями, інфекціями - МОЗ неповинен нічшго людям пояснювати... Уявляєте , воно само підтвердило , правоту людей ,які їхм не вірять і бояться
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Млять, а министр здравоохранения вообще догадывается что такое карантин и нахрена он вообще нужен?
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В полтавській облараді бурхливо обговорювали недостатність боксів для хворих туберкульозом , але не прошло голосування, бо туди ж включили погане приготування до проведення крантину у новосанжрах ... Тобто туберкульез гуляє , а уновосанжарах все ок? А люди не ззнають що страшніше... Піарщик Аваков їм розтлумачить..
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Гении пиара: любой прокол обернуть подвигом.
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неужели здесь одни ватоголовые на сайте дискутируют- ужас что за отношение к людям попавшим в беду - быыдло
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Скалецкая вернется в обсервацию в Новые Санжары, но с одним условием

Популярный блогер и ветеран АТО Валерий Прозапас в своем блоге пишет о том, что история с размещением людей на карантин закончилась традиционно для «новых лиц» - ложью и манипуляциями.
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая произносит пронзительный текст о своем жертвенном 14-дневном пребывании в санатории вместе с гражданами, просит прощения у дочери, что пропустит ее день рождения, получает тысячи положительных комментариев и растроганные отзывы - и в итоге едет из санатория.
Когда эта информация была обнародована !!! директором медицинского учреждения, принимается гениальное решение исправить ситуацию, прозвучало заявление, что «Скалецкая вернется в обсервацию», но «может покидать ее в любой момент».

Ветеран АТО пишет, логично, что возникает вопрос, а, почему тогда, прибывшие из Китая люди, не могут «покидать в любой момент» тот санаторий? Чем госпожа Министр отличается от них?
«Неприкрытая, наглая, позорная ложь. Во всем, до чего только смогли дотянуться «технократы». Но не забываем и о достижениях - в ОП до сих пор можно приходить в шортах», - резюмировал блогер.

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Ви не переживайте, все буде добре, ми не випустимо вірус за межі карантинної зони, ми вас захистимо
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Скалецька сама буде відповідати за карантин, своєю присутністю. Ай молодець!
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Скалецька перервала свій карантин в Нових Санджарах
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Фракція "Європейська Солідарність" вимагає відставки міністра охорони здоров'я
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Де Скалецька і як її здоров"я ми вже знаємо...Але чи знає Скалецька,де і як здоров"я тих,хто ще кілька тижнів приїхав сюди з Китаю трьома рейсами і роз"їхався по всій Україні без жодного карантину?..От хай відповість,бо це простіш за все втікнути в Санжари від зайвих клопотів і при цьому ще виставити себе героїнею...
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Если кто-то "ще кілька тижнів приїхав сюди з Китаю трьома рейсами і роз"їхався по всій Україні без жодного карантину", то Скалецкую надо судить. И не только Скалецкую
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Очередная показуха....ну хотя бы так....лучше бы с коррупцией боролись
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Вибрали віртуальних керівників.Зараз фактично немає влади в Україні.
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Лазяет по работе только после мирового звона..Система не жизнеспособна к новому инфомиру..Протыки будут только нарастать независимо от И.О.Ф..увы
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так каждому министру дайте хоть немного по практиковаться. криклия на пару дней в депо, миелофонову на завод, может гайку закрутит, ввп поднимет. Самокатному дайте на тракторе с ковшом проехать, и карту купите. Пусть начинает копать пролив с Балтийского до Чёрного моря как хотел. Бородянскому готов оплатить тренажёрку как великому спортсмену, лишь бы рыло своё не совал в культуру
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