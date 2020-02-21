 Скалецкая находится в медцентре "Новые Санжары": "Выделили отдельное рабочее помещение, в котором проведу ближайшие две недели". ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на странице в сети Facebook.
"Итак, я наконец нахожусь в помещении, в котором проведу ближайшие две недели. Хотела, чтобы меня заселили в обычную комнату, но с учетом необходимости работать и проводить постоянные совещания по скайпу и телефону мне выделили отдельное рабочее помещение". - рассказала Скалецкая.
По ее словам, вчера до поздней ночи вместе с представителями всех министерств и ведомств проверяли условия размещения людей в "Новых Санжарах", обеспечение их необходимыми вещами, соблюдение санитарных норм и норм безопасности.
"Сегодня мы согласовали условия моего пребывания и меня впустили в зону обсервации. Общаюсь с экипажем самолета. В настоящее время все, кто находятся здесь, чувствуют себя хорошо. Людей регулярно обследуют, признаков ОРВИ не обнаружено. Питание три раза в день, его обеспечивает кейтеринговая компания", - добавила она.
Скалецкая пообещала регулярно сообщать о ситуации.
Популярный блогер и ветеран АТО Валерий Прозапас в своем блоге пишет о том, что история с размещением людей на карантин закончилась традиционно для «новых лиц» - ложью и манипуляциями.
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая произносит пронзительный текст о своем жертвенном 14-дневном пребывании в санатории вместе с гражданами, просит прощения у дочери, что пропустит ее день рождения, получает тысячи положительных комментариев и растроганные отзывы - и в итоге едет из санатория.
Когда эта информация была обнародована !!! директором медицинского учреждения, принимается гениальное решение исправить ситуацию, прозвучало заявление, что «Скалецкая вернется в обсервацию», но «может покидать ее в любой момент».
Ветеран АТО пишет, логично, что возникает вопрос, а, почему тогда, прибывшие из Китая люди, не могут «покидать в любой момент» тот санаторий? Чем госпожа Министр отличается от них?
«Неприкрытая, наглая, позорная ложь. Во всем, до чего только смогли дотянуться «технократы». Но не забываем и о достижениях - в ОП до сих пор можно приходить в шортах», - резюмировал блогер.
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Скалецька сама буде відповідати за карантин, своєю присутністю. Ай молодець!
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Скалецька перервала свій карантин в Нових Санджарах