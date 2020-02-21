 Скалецкая находится в медцентре "Новые Санжары": "Выделили отдельное рабочее помещение, в котором проведу ближайшие две недели". ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на странице в сети Facebook.

"Итак, я наконец нахожусь в помещении, в котором проведу ближайшие две недели. Хотела, чтобы меня заселили в обычную комнату, но с учетом необходимости работать и проводить постоянные совещания по скайпу и телефону мне выделили отдельное рабочее помещение". - рассказала Скалецкая.

По ее словам, вчера до поздней ночи вместе с представителями всех министерств и ведомств проверяли условия размещения людей в "Новых Санжарах", обеспечение их необходимыми вещами, соблюдение санитарных норм и норм безопасности.

"Сегодня мы согласовали условия моего пребывания и меня впустили в зону обсервации. Общаюсь с экипажем самолета. В настоящее время все, кто находятся здесь, чувствуют себя хорошо. Людей регулярно обследуют, признаков ОРВИ не обнаружено. Питание три раза в день, его обеспечивает кейтеринговая компания", - добавила она.

Скалецкая пообещала регулярно сообщать о ситуации.

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