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 Политика Украины
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Все про:госбюджет (737) Кабмин (11636) Южанина (108) Гончарук_Алексей (727) Европейская Солидарность (266)

 Правительство только на 30% выполнило план поступлений в государственный бюджет, - нардеп от "ЕС" Южанина

По состоянию на 20 февраля 2020 поступления в бюджет составили 35,2% от плана. Правительство использовало результаты работы предыдущей власти для отчета перед парламентом о своих достижениях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила нардеп Нина Южанина при обсуждении отчета Кабинета Министров Украины о ходе и результатах выполнения Программы деятельности правительства в 2019 году.

"Вы не знаете ни одной цифры в каком состоянии находится экономика ... Мне кажется, что наше государство и население на самом деле под большой угрозой", - обратилась она к премьер-министру Алексею Гончаруку.

"По состоянию на 20 февраля 2020 поступления в бюджет составили 35,2% от плана", - добавила она.

По ее словам, также поступления в бюджет будут значительно не выполнены и за февраль. Кроме того, налог на добавленную стоимость в феврале возмещен только на 4,1 млрд грн.

"Почему вы скрываете информацию, что для того, чтобы скрыть дыру в бюджете в 120 млрд грн в четвертом квартале 2019 года, вы приняли решение об увеличении до 90% отчислений от прибыли государственных предприятий? Вы понимали, что вы забираете все оборотные средства из государственных предприятий? Этим толкаете их к банкротству, подталкиваете к дальнейшему разорению", - добавила Южанина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экономика Украины продолжает расти быстрее, чем в Европе, - Гончарук

Нардеп также отметила, что впервые за все время в парламенте не было программы правительства, а получили сегодня толи отчет, то ли просто присланную нам информацию.

"Большое количество различных бумажных слайдов, включающих данные за работу всего предыдущего правительства и частично свою работу. Это манипуляция всей информацией. Ваш отчет на 80% состоял из достижений именно нашей команды", - подчеркнула Южанина.

Она также отметила, что новая власть все две предвыборные кампании критиковала работу предыдущего правительства, поэтому должна пересмотреть все процессы и скорректировать их. При этом она отметила, что выступление премьер-министра Гончарука полностью отличается от информации, которую раздали народным депутатам в материалах отчета правительства.

"Об аудите численности населения вы снова сказали неправду, потому что эти данные, которые вы обнародовали, это был не аудит, не перепись. Это все статистические данные, которыми мы и так владели", - добавила Южанина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мы искоренили коррупцию на самом высоком уровне в государстве. Это знает бизнес и наши международные партнеры", - отчет Гончарука в парламенте

Источник: https://censor.net.ua/n3177152
 
   
 Топ комментарии
 
Кроткое содержание выступления Гончарука в парламенте.
1. план по доходам не выполняется
2. таможня опять не дает
3. госбюджет нужно корректировать
4. во всем виноват валютный курс и короновирус
Вывод: экономика будет расти быстрее чем в Европе
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зараз, великий еконаміст самокатчик, скаже, що на вулиці тепло і населення не купує газ і електроенергію, тому в бюджеті - дно..... Правительство только на 30% выполнило план поступлений в государственный бюджет, - нардеп от "ЕС" Южанина - Цензор.НЕТ 1308
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зараз, великий еконаміст самокатчик, скаже, що на вулиці тепло і населення не купує газ і електроенергію, тому в бюджеті - дно.....
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Новини США. "Завдяки рекордно теплій зимі додатково створено 200 тисяч робочих місць.18 місяць підряд росте зарплата."
Новини від зєбуїнів " Через рекордно теплу зиму рекордно знижуються прибутки держбюджету".
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от і я про те ж.... ресурси дешевшають - мало б рости виробництво, а в нас тепла зима привела до повного колапсу
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Ще при совкові була популярна приказка " У с. г. чотири вороги _ зима, весна, літо і осінь."
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Надеюсь хоть про уринотерапию против дорогой традиционной ума хватит промолчать
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-Зебилы. Это что значит Зеленский и команда начнут меньше получать? -Зебил. Нет, это значит 73% станут меньше есть!
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Да никому это не нужно, все обсуждают ситуацию с короновирусом , кто где спал, и куда кого тащили. А премьер метко вставил пять копеек, что промышленность растет!
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Зелені бродячі катастрофи знищать економіку. Головне - поточний рейтинг Зєйла, а решта єрунда.
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було б смішно, як би це відбувалося не в нас і не з нами....
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Но ЗЕленая экономика все равно растет стремительным домкратом.
Правда рост отрицательный, но это мелочи, о которых "простым людям" знать не обязательно.
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Дивно: ЗЄпліснява нові податки й штрафи мало не щотижня вводить, а бюджет так і не виконується. І діджіталізація не допомагає...
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денех нет но вы держитесь, а зеленым и на сейшелах хорошо
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Кроткое содержание выступления Гончарука в парламенте.
1. план по доходам не выполняется
2. таможня опять не дает
3. госбюджет нужно корректировать
4. во всем виноват валютный курс и короновирус
Вывод: экономика будет расти быстрее чем в Европе
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теперь без аферы по скупке земель по бросовым ценам зеленая власть погорит в экономике
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А ще зранку темпи росту в Україні були більші ніж у ЄС, але в обіди кабмін трішки попустило. Правительство только на 30% выполнило план поступлений в государственный бюджет, - нардеп от "ЕС" Южанина - Цензор.НЕТ 3040
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забавно смотрятся такие "компетентные" рехворматоры, рассказывающие о чьей-то некомпетентности и своих "достижениях"
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Пришла одна большая, зеленая *ОПА!
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Друзі, я казав що восени треба буде створювати Штаб національного порятунку. Я лохонувся, його треба створювати вже ЗАРАЗ!
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Кто там из Лондона затявкал? Южанина тварь которая ограбила страну на миллиарды долларов и свалила в Англию. Скоро еще новоиспеченный принц Ахметов из своего замка на Лазурном берегу заявит что украинцы слишком много едят и слишком мало платят по его *зеленым тарифам*
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В бюджет прийшло тільки 30%, 70% тварюка Южаніна вкрала і повезла все в Лондон! Доколє! Правительство только на 30% выполнило план поступлений в государственный бюджет, - нардеп от "ЕС" Южанина - Цензор.НЕТ 167
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Тебя тоже возмущает что с рабов мало подати собрали? Ниче, Петя и Южанина вернется и по полной программе на 120% выполнит и перевыполнит план по сбору подати. Уряд лише на 30% виконав план надходжень до державного бюджету, - нардепка від "ЄС" Южаніна - Цензор.НЕТ 5666
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Ничесе тебя телевизором грохнуло по башке))))
ОБРАНА ПО:Загальнодержавному багатомандатному округу
ПАРТІЯ:Політична партія "Європейська Солідарність"
НОМЕР У СПИСКУ:14
ДАТА НАБУТТЯ ДЕПУТАТСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ:29 серпня 2019р.
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А еще она убила Кеннеди, распяла Христа и обидела бубочку!))))) Ты дебил кремлевский. Скажи, откуда знаешь, что она крала- с ней вместе крал, поэтому знаешь точно или тебе бабломойский сказал по каналу г+г. ? Какие вы, зеленожопо- кремлевские конченные дебилоиды, просто жесть!
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отак от паляться ботоферма пригожинська, коли вискакує з конопель без методичок...
Я їх всіх заношу в кондуїт свій.
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Зе-билы, ну это... как-бы... "ХУЖЕ НЕ БУДЕТ".... да?... наверное?... эээ-э-э?...

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ще зарано так казати - роботи по поглибленню дна продовжуються
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Оказывается, только "папередники" рваботали и наполняла гос. бюджет. Нынешняя власть всё профукала и раскрала. Свет не видывал еще такого голубого зелёного воришки... (с)
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У етой ведьмы аж руки дрожат когда она видит что мимо ее кормушки уходят народные деньги. Особенно первый враг Южаниной и Парашенка ето евробляхеры которые уже год как ездят бесплатно, вместо того чтобы заплатить штрафы по 700000грн и сжечь свои автомобили. Южанина которая свалила в Европу сильно переживает чтобы украинцы не ездили на европейских автомобилях.
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щось тебе заносить - Южаніна діючий депутат ВР і нікуди не тікала....
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..южаниниых в стране единицы..миловановых-как на сучке помоешной, блох..в каждом селе десятки.. ..
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Це все через зарплатню вчителям в $4000. Кляті вчителі прожирають весь бюджет.
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Всё для понтов пиара,гривня у них укрепляется
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Алекс, включи розум, зелені зібрали 30 відсотків від плану, що розробили зелені.
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Не провокуй "людину". Воно зараз Гугл замучає в пошуках "розуму", і "як його вві...ваві... увімкнути".
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що, номерку колеги по пригожинській ботофермі нема, щлб позвонити? Мусиш отут публічно подєльника висповідувати?
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Армия, врачи, учителя, дороги, медицина, пенсии, это все из налогов.
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Порошенко, ввєді войска! Поки ще є військо, бо ще півроку, і залишиться тільки Скалецька в костюмі хімічного захисту.
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ЁКЛМН. Так прижимайте всем моносбродом, ЗЕ-Кабмином, МВД и бакановским СБУ. Вся власть у ЗЕ. Чего их не призываешь прижать Рината и Косюка? Странные вы ребята, зебилы. Начинаете какцапский НОД с Федоровым напоминать. У тех тоже цены за проезд в подмосковных электричках Обама поднимал Уряд лише на 30% виконав план надходжень до державного бюджету, - нардепка від "ЄС" Южаніна - Цензор.НЕТ 9689
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мудрому и простому украинскому нариду просто необходимо посидеть на лебеде и мамалыге с отключенным газом и электричеством, что скоро и случится для многих... (и границы закроют)... Уряд лише на 30% виконав план надходжень до державного бюджету, - нардепка від "ЄС" Южаніна - Цензор.НЕТ 9918
Прикольно будет посмотреть - Отказались от Мовы, Армии и Веры.., а со жратвой стало совсем плохо... Уряд лише на 30% виконав план надходжень до державного бюджету, - нардепка від "ЄС" Южаніна - Цензор.НЕТ 6924
И Мир никак не наступает.....
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А ось це РЕАЛЬНИЙ результат діяльності кретинів, у якому УСЕ: і відсутність грошей на медицину, і нездатність побудувати чи переобладнати відповідні приміщення для евакуйованих, і знищення програми переозброєня армії, в тому числі ракетної, і і непобудовані украплення, для вояків, і, як наслідок, зайві смерті на фронті, і мізерні пенсії ЗА МЕЖЕЮ виживання, і стагнююча і конаюча освіта від дошкільної до вищої, і втеча за кордон найкращих працівників, від слюсарів до науковців. ЦЕ ВИРОК.
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А по обещаниям так перевыполнение на 146%
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Мадам тупо занимается манипуляцией зная, что большинство налоговых поступлений проходят именно в последней декаде каждого месяца...
Оставшиеся 65% "от плана" могут вполне поступить в госбюджет за следующую неделю.
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Каждый порохобот должен знать что бюджет пополняется бизнесом и налогоплательщиками,а не правительством,правительство его распределяет и создаёт условия для бизнеса вместе с законодательной властью.
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