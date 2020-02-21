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Все про:карантин (205) Минздрав (2198) Зоряна Скалецкая (83) обсервация (1) Новые Санжары (1)

 "Скалецкая не покидала место обсервации", - замминистра здравоохранения Коваль

В Министерстве здравоохранения опровергают заявление представителя администрации санатория "Новые Санжары" Александра Блинова о том, что министр Зоряна Скалецкая якобы покинула место проведение обсервации.

Об этом заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль заявил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"Госпожа Скалецкая не покидала место обсервации. Она находится в этом же санатории. Она находится в отдельном помещении, там, где есть рабочий кабинет. Но свободно и подолгу общается с нашими гражданами. Если вы на связи с ними, то просьба, чтобы они это подтвердили. Она находится в Новых Санжарах", — сказал Коваль.

Коваль отметил, что отсутствие министра в Киеве не мешает работе министерства.

"У нас слаженная команда, и современные средства связи позволяют министру выполнять свои обязанности даже дистанционно. Поэтому проблем в этом ни я, ни другие заместители министра и сотрудники министерства здравоохранения не видим", — сказал он.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Скалецкая покинула обсервацию, но вернется. Хочет пойти к людям пообщаться, - начальник медцентра в Новых Санжарах Блинов. ВИДЕО

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко предположил, что представитель администрации санатория "Новые Санжары" Александр Блинов просто ошибся, говоря, что Скалецкая якобы покинула санаторий.

"Я думаю, что он просто ошибся. Госпожа Скалецкая находится на территории санатория... Она находится в санатории, будет там все 14 дней, как и обещала", — сказал Геращенко.

Напомним, 20 февраля министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Также на Цензор.НЕТ: Министр здравоохранения своим примером покажет гражданам Украины, что им нечего бояться, - Гончарук про карантин Скалецкой

21 февраля представитель администрации санатория "Новые Санжары" Александр Блинов заявил, что она якобы покинула территорию учреждения. "Госпожа министр сейчас выехала", — сказал Блинов.

Источник: https://censor.net.ua/n3177151
 
 
 Топ комментарии
 
Зелені, краще просто мовчить!
Ви настільки тупі дебіли, що для вас мовчати, це дійсно золото...
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В пресс-службе Кабмина подтвердили, Зоряна Скалецкая в Новых Санжарах не остается.

Источник: https://censor.net.ua/v3177131
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Ти ховраха (Скалецьку) бачиш?
Ні!...
А він є!!!
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Если надоело быть министром, то для достижения этой цели не обязательно перходить в состояние вечного покоя на кладбище
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"... Министр, вопреки своему обещанию, покинула территорию медцентра НГУ в поселке Новые Санжары, где пребывают на обсервации, прибывшие из КНР граждане нашей страны.
О том, что глава МОЗ Зоряна Скалецкая уехала 21 февраля с территории медцентра НГУ «Новые Санжары» рассказал журналистам его начальник Александр Блинов.
По его словам, Скалецкая пребывала в медцентре до 2 часов ночи, обшаясь с медработниками, непосредственно контактировавшими с эвакуированными из КНР нашими согражданами, которые проходят обсервацию в медзаведении.
«Сегодня она изъявила желание пойти к людям», - уточнил Блинов.
Он предполагает, что Скалецкая може вернуться, однако не знает когда точно.
«У нее нужно спросить», - посоветовал начальник медцентра.
Накануне, вечером 20 февраля, Скалецкая через Facebook сообщила, что «приняла решение присоединиться к людям в обсервации».
«Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальных в стране», - заявила Скалецкая..."


Врать нехорошо. А они только это и делают.

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Если она пообщалась, то две недели у нее есть для дальнейшого общения с той же аудиторией.
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Есть такая странная штука, как карантин. Шляться туда-сюда -- это совсем не карантин.
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Так Скалецька не медик тому не розуміє що може винести з карантину небезпечну хворобу! Саме тому мешканці Нових Санжар протестували проти карантину в їх посьолку, бо у владі ідіоти та дебіли які обов'язково винесуть цю хворобу назовні! Скалецька вже має йти з посади за порушення карантину!
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та наверно с полдороги вернулась.

почитала комменты и прозрела
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пусть эта скалецкая киздует в раду! и там расскажет обо всё всем без исключения депутатам сн и жопоблоку
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Это входит в привычку и становится Системой, если учесть ментовское: местные/не местные. Печально...
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Вчера это Коваль завило , что информационная работа с гражданами это не обязанности МОЗ ... Сегодня оно повторяет случай с брехней на фронте - провакация, сдали несдали позиции ВСУ... И они хотят, чтобы люди им верили и на них полагались
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Кому нужен этот цирк? Будем рассуждать не как зеленые рептилии, а как нормальные люди. Почему карантин? Потому что среди изолированных могут быть больные. Почему Скалецкая сидит с изолированными? Что она хочет доказать? Она уверена, что там нет больных? Даст гарантию? Нет. Ведь карантин. Что она будет делать если заболеет? Биться головой о стену вместе с Зелей, которому опасения здравых людей - это средневековье. Народу нужны мудрые правители, а не циркачи - актеры погорелого зеленого театра абсурда.
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подзвонили, наказали повертатись у Санжари, може хоч здохне там - менше шкоди буде в Україні.
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я ржаль:
Вспомнил бородатый анекдот про Зыкину на концерте в Грузии:

Дорогая, можешь не петь, только ходи туда-сюда !" 😂

тоже ведь красивая женщина была
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Зелені, краще просто мовчить!
Ви настільки тупі дебіли, що для вас мовчати, це дійсно золото...
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Прогиб засчитан, порох тобой доволен.
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как-то уж слишком много везде Пороха получается )))
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похоже, адекватность и "за пороха" - это теперь синонимы
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ото як не про Порошенка - так тобі б не було про що й говорити
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Ну если не о порохоботах, то о зебилах можно.
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что значит в отдельном помещении, она же говорила что вместе, чтобы успокоить... что значит много общается, через перегородочку или как?
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в отдельном помещение.. на другой стороне города.. и вообще - в другом городе) "Скалецкая не покидала место обсервации", - замминистра здравоохранения Коваль - Цензор.НЕТ 4814
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Пора ее переместить с обсервации в резервацию.
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Она переместилась с места оБСерации ибо все обсерировано
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"Я думаю, что он просто ошибся. Госпожа Скалецкая находится на территории санатория... Она находится в санатории, будет там все 14 дней, как и обещала" ну там 85% народа за Зелю були, может и поверят...
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это уже стиль зелебобиков, вещать абсолютно противопо-ложные вещи
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фото покажите где она рядом с эвакуированными
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замминистра Коваль, лови Скалецкая покинула обсервацию, но вернется. Хочет пойти к эвакуированным, - начальник медцентра в Новых Санжарах Блинов.

В зеленом ипаарии все стабильно "Скалецкая не покидала место обсервации", - замминистра здравоохранения Коваль - Цензор.НЕТ 6413
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А в чем прикол вообще?
Она там прокаженных перевязывает или переливает свою кровь раненым?

Нет ведь - сидит среди здоровых украинцев и тупо прячется за спинами ментов и карантином, от ответственности.
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Все равно не понятно в чем ее "самопожертвование".
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Так не было и нет никакого "самопертвования"! Ну, провела ночь в отдельном домике недалеко от несчастных прибывших из Китая скорее всего здоровых людей...
Всё как обычно -- цирк.
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После моей победы на выборах мой шестилетний сын сказал:
«Па! По телевизору говорят, что Зеленский - Президент...
Получается, что я тоже Президент?!»
И тогда это прозвучало как шутка...
но потом я понял, что на самом деле это истина.
Потому что каждый из нас Н.Санжари
Не 73 процента, которые за меня голосовали, а все 100 процентов украинцев.
Это не моя, это наша общая победа.
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если бы должность Президента исполнял этот "шестилетний сын", толку было бы больше.
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по ходу в министерстве, корпоратив, начальницу кинули под танки, и веселятся.
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да ей тперь 2 недели нужно там кантоваться . она может быть заразной. ее дело выполнять свои прямые обязанности министра ЗО а не принимать участие в этом позорном шоу
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пусть срочно едет в раду, её должны заслушать депутаты! всё-таки новости с первых рук очень важны
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теперь только фото может быть и убедит зедебилов
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А ви мене вчора всі спамили, коли я підтримував санжарців. Люди знали, що умов у тому санаторії нема і нормального карантину ніхто дотримуватися не буде!
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Это просто пизЦ..... ЗЕдибилы? или тупо издеваются?
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фото
простое фото...могло б все поставить на свои места
(и не в отдельном домике...хрен пойми где...а с теми людьми, которые там под охраной
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Шизануться, вот это темы для обсуждения!!! Сначала устроили шухер на весь Мир, а теперь продолжение, кто где спал, чего сказал, кого задержали и когда отпустили, и лошье слюну пустило и пялится в телек...
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Если кто-то в Санжарах заболеет ... будет полный треш
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Вот вам история одной из обсерваций
Где нам пришлось для пользы дела обсираться
А.Северный
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так то она просто в стрессе от пережитого, вышла во двор и зашла там на полчаса в домик, так по доброму построенный для неё блиновым. облЕгчилась там в медитации после стресса и снова зашла корпус. сейчас она проходит двухнедельный карантин у себя в изолированном боксе. ну шоб не занесла какой нибудь заразы с улицы. ведь там же люди.
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Говно из горшка ходила закапывать. В канализацию ж нельзя.
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кто то там вещал что мало комиков?
а по-моему их до фига...и у каждого своя программа...или экспромт...
шоубиз он такой...итить колотить!
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проведет в обсервации - это не в отдельном домике из которого можно выходить, зебилы вы вообще уху ели
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яка вона ГАСПАЖА? цензор тупить. гаспада у рашці. у нас ПАНІ, і не важливо російською чи українсткою стаття.
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порохоботы не врите, скалецкая уже начала процесс обсирации
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Все новости зациклены что там чудит Скалецкая , за место того что бы освещать быт и состояние людей в карантине ,Браво это тетя затмила собой коронавирус
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Однако, согласитесь: не каждый день такие раздвоения, в течение весьма короткого промежутка времени! "Скалецька не залишала місце обсервації", - заступник міністра охорони здоров'я Коваль - Цензор.НЕТ 6809
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представление только начато Cirque du Solei в ярости кусает локти от зависти "Скалецька не залишала місце обсервації", - заступник міністра охорони здоров'я Коваль - Цензор.НЕТ 8294
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Новосанжарские граждане 85 процентов отдали Зеленскому, теперь он их назвал средневековыми ... ТО кто он наш президент ? С
Лидер стандартов средневековья?
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Блин, я вчера ошибся дважды, как выясняется. Возненавидев Бородянского окончательно... А ведь он, *****, оказался прав: без экстрасенсов- хрен разобраться! Вон шо происходит: министры- раздваиваются, в министерствах- звуки какие-то раздаются непонятные... типа: остается. А эхо доносит: не остается. У ментов- та же история: местные/не местные... Короче- Бородянский- опередил время и события. "Скалецька не залишала місце обсервації", - заступник міністра охорони здоров'я Коваль - Цензор.НЕТ 481
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Пройшло 14 дней
А какже она министром работала?
Не знаємо, ми її туди не призначали!
Атавізм... ми попробували з Зебілки міністра зробити
але як бачите, не вийшло
"Скалецька не залишала місце обсервації", - заступник міністра охорони здоров'я Коваль - Цензор.НЕТ 159
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Ктото наши коменты здает прямиком в ОП ..Мониторят клруны
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Так они даже сбрехать синхронно не могут. Бггг "Скалецька не залишала місце обсервації", - заступник міністра охорони здоров'я Коваль - Цензор.НЕТ 9847
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эта назвается "камуникация" от слуг народа
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Скалецкая в Санжарах. В министерстве ее сводная, троюродная, сестра близняшка пока ее заменяет. Шо нипанятна, как дети ото ейбогу...
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Боюсь,що кожне місце обсерваціі тепер буде для неї місцем обсераціі...така вже доля ...
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Минздрав Украины предупреждает:

"Деятельность нашего министра опасна для Вашего здоровья"
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Достовірно тільки одне - ХТОСЬ ІЗ ВАС БРЕШЕ. Скоріше за все відбілюють саме Скалецьку. "Скалецька не залишала місце обсервації", - заступник міністра охорони здоров'я Коваль - Цензор.НЕТ 8485
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