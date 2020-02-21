 "Скалецкая не покидала место обсервации", - замминистра здравоохранения Коваль

Об этом заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль заявил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.
"Госпожа Скалецкая не покидала место обсервации. Она находится в этом же санатории. Она находится в отдельном помещении, там, где есть рабочий кабинет. Но свободно и подолгу общается с нашими гражданами. Если вы на связи с ними, то просьба, чтобы они это подтвердили. Она находится в Новых Санжарах", — сказал Коваль.
Коваль отметил, что отсутствие министра в Киеве не мешает работе министерства.
"У нас слаженная команда, и современные средства связи позволяют министру выполнять свои обязанности даже дистанционно. Поэтому проблем в этом ни я, ни другие заместители министра и сотрудники министерства здравоохранения не видим", — сказал он.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Скалецкая покинула обсервацию, но вернется. Хочет пойти к людям пообщаться, - начальник медцентра в Новых Санжарах Блинов. ВИДЕО
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко предположил, что представитель администрации санатория "Новые Санжары" Александр Блинов просто ошибся, говоря, что Скалецкая якобы покинула санаторий.
"Я думаю, что он просто ошибся. Госпожа Скалецкая находится на территории санатория... Она находится в санатории, будет там все 14 дней, как и обещала", — сказал Геращенко.
Напомним, 20 февраля министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.
Также на Цензор.НЕТ: Министр здравоохранения своим примером покажет гражданам Украины, что им нечего бояться, - Гончарук про карантин Скалецкой
21 февраля представитель администрации санатория "Новые Санжары" Александр Блинов заявил, что она якобы покинула территорию учреждения. "Госпожа министр сейчас выехала", — сказал Блинов.
Источник: https://censor.net.ua/v3177131
Ні!...
А він є!!!
О том, что глава МОЗ Зоряна Скалецкая уехала 21 февраля с территории медцентра НГУ «Новые Санжары» рассказал журналистам его начальник Александр Блинов.
По его словам, Скалецкая пребывала в медцентре до 2 часов ночи, обшаясь с медработниками, непосредственно контактировавшими с эвакуированными из КНР нашими согражданами, которые проходят обсервацию в медзаведении.
«Сегодня она изъявила желание пойти к людям», - уточнил Блинов.
Он предполагает, что Скалецкая може вернуться, однако не знает когда точно.
«У нее нужно спросить», - посоветовал начальник медцентра.
Накануне, вечером 20 февраля, Скалецкая через Facebook сообщила, что «приняла решение присоединиться к людям в обсервации».
«Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальных в стране», - заявила Скалецкая..."
Врать нехорошо. А они только это и делают.
почитала комменты и прозрела
Вспомнил бородатый анекдот про Зыкину на концерте в Грузии:
Дорогая, можешь не петь, только ходи туда-сюда !" 😂
тоже ведь красивая женщина была
Ви настільки тупі дебіли, що для вас мовчати, це дійсно золото...
В зеленом ипаарии все стабильно
Она там прокаженных перевязывает или переливает свою кровь раненым?
Нет ведь - сидит среди здоровых украинцев и тупо прячется за спинами ментов и карантином, от ответственности.
Всё как обычно -- цирк.
«Па! По телевизору говорят, что Зеленский - Президент...
Получается, что я тоже Президент?!»
И тогда это прозвучало как шутка...
но потом я понял, что на самом деле это истина.
Потому что каждый из нас Н.Санжари
Не 73 процента, которые за меня голосовали, а все 100 процентов украинцев.
Это не моя, это наша общая
победа.
простое фото...могло б все поставить на свои места
(и не в отдельном домике...хрен пойми где...а с теми людьми, которые там под охраной
Где нам пришлось для пользы дела обсираться
А.Северный
а по-моему их до фига...и у каждого своя программа...или экспромт...
шоубиз он такой...итить колотить!
Лидер стандартов средневековья?
А какже она министром работала?
Не знаємо, ми її туди не призначали!
Атавізм... ми попробували з Зебілки міністра зробити
але як бачите, не вийшло
"Деятельность нашего министра опасна для Вашего здоровья"