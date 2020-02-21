 Украине нужны качественный рэп, YouTube-каналы и комики на украинском языке, - языковой омбудсмен Монахова

Об этом она заявила на круглом столе на тему: "Язык объединяет, разнообразие обогащает" в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"До того времени, пока украинский язык не распространится на все сферы, не только общественной, жизни, до того времени, пока в Украине не будет нормальной рэп-культуры на украинском языке, качественного рэпа на украинском языке, молодежь сидит в YouTube, и пока не будет стендаперов и комиков на украинском языке, популярных YouTube-каналов, до того времени мы остаемся в таком официальном состоянии, когда закон о языке регулирует публичные сферы общения", - отметила Монахова.

Она подчеркнула, что выступает за то, чтобы украинский язык был престижным, выгодным и интересным.

"По этим трем меркантильным причинам его можно будет "продвинуть", как говорит молодежь, в Украине", - добавила Монахова.

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