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Все про:YouTube (31) культура (641) музыка (612) украинский язык (775) Татьяна Монахова (11)

 Украине нужны качественный рэп, YouTube-каналы и комики на украинском языке, - языковой омбудсмен Монахова

Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова выступает за появление украиноязычного культурного продукта в сферах, где он сейчас отсутствует, чтобы сделать украинский язык престижным и интересным.

Об этом она заявила на круглом столе на тему: "Язык объединяет, разнообразие обогащает" в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"До того времени, пока украинский язык не распространится на все сферы, не только общественной, жизни, до того времени, пока в Украине не будет нормальной рэп-культуры на украинском языке, качественного рэпа на украинском языке, молодежь сидит в YouTube, и пока не будет стендаперов и комиков на украинском языке, популярных YouTube-каналов, до того времени мы остаемся в таком официальном состоянии, когда закон о языке регулирует публичные сферы общения", - отметила Монахова.

Она подчеркнула, что выступает за то, чтобы украинский язык был престижным, выгодным и интересным.

"По этим трем меркантильным причинам его можно будет "продвинуть", как говорит молодежь, в Украине", - добавила Монахова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Советую руководителям на ТВ избегать оценок, какой жанр выглядит на украинском языке лучше или хуже, - языковой омбудсмен Монахова

Источник: https://censor.net.ua/n3177146
 
 
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а может накуй реп и побольше рока и електро?
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Ця Монахова дивиться через російську призму - на російському ютьюбі зараз багато репу (майже завжди тупого і неорігінального), значить, на її думку, і в нас має бути його багато ..
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мозги нужны бл"дь сначала,а потом уже рэп!
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По-моему для рэпа мозги как раз и не нужны.
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такими темпами эти недоумки и блатной шансон могут объявить необходимым для изучения в школах
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У меня есть отличный вариант. Верните малороса в комики и пусть начнет заниматься рэпом Украине нужны качественный рэп, YouTube-каналы и комики на украинском языке, - языковой омбудсмен Монахова - Цензор.НЕТ 7306
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Зачем Украине нужна эта реп-деградация? Может быть поддерживать и развивать что-то повышающее культурный уровень, а не понижающее его.
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Странно.

Немцы говорят, что Украине нужны независимые суды. А ЗЕленым нужны реперы и клоуны.
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Лучше уж пускай реперы людей судят, нежели нынешние судьи)
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хотабыч, пусть они обратно вернуться в квн!!!
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У нас в стране 73% туловищ живут без мозгов!
Дорогой...какой рэп? Какой ютуб?))))
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дифицит комиков и спивунов - всё что были во власть пошли.... не жизнь а песня и смех....
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Каких спивунов? Они сказали что им нужны рэперы, а не спивуны
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у нас все зашибись,вот только рэпа не хватает Украине нужны качественный рэп, YouTube-каналы и комики на украинском языке, - языковой омбудсмен Монахова - Цензор.НЕТ 6131
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Нам бляха нужен министр культуры который выкопает культурную планку из болота прикрутит повыше 9-ти дюймовыми саморезами и высверлит к херам пазы в шляпках.
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>пока не будет стендаперов и комиков на украинском языке
и че квартал и сваты на руцьком тогда, зеля ведет антиукраинскую политику
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Рэп - негритянская музыка. Вот пусть ишак её и пишет.
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Доречі - нафіга нам та тесла, нехай Бубочка спілкується в стилі реп, і прикольно і корисно для рейтингу - нарід зрадіє.....
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Какие комики, везде сплошные комики начиная с правительства, не страна а сплошной 95 квартал!
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Еще украинский "шансон"... тьфу, плять!
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Ага, вот все нормально, только с рэпом проблемы.))
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Рэп не нужен. Совсем. По крайней мере мне. Вне зависимости от того, на каком языке будет исполнен. Рэп это...ну вы в курсе.
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Она подчеркнула, что выступает за то, чтобы украинский язык был престижным, выгодным и интересным.Источник: https://censor.net.ua/n3177146

Он и так престижный, выгодный и интересный....
Набей себе это на лбу мокша Монахова Украине нужны качественный рэп, YouTube-каналы и комики на украинском языке, - языковой омбудсмен Монахова - Цензор.НЕТ 7032
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В Украине нужна работа и уровень жизни человека ,а не жизнь поющего млекопитающего Украине нужны качественный рэп, YouTube-каналы и комики на украинском языке, - языковой омбудсмен Монахова - Цензор.НЕТ 468
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вот блин сидел я и думал - чего ж Нэньке не хватает шоб наконец перейти от стабильности до добробуту? Качественного рэпа нехватает!
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ху#єп "нужен" ...в Україні не знайдеш ні токаря ні будівельника ...головне голожопим задати зрелищ ...а решту нам привезуть з китаю на "кредити"(за які ми будемо ще довго відхаркувати) від мвф ...так ?
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