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Все про:МВД (8062) протест (4646) Тракало (37) Новые Санжары (1)

 Большинство задержанных во время беспорядков в Новых Санжарах - местные, - Тракало

Всего несколько задержанных проживают в других регионах страны. Подавляющее большинство — жители Новых Санжар и соседних населенных пунктов.

Об этом заявил заместитель директора Департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лига.НЕТ".

"Подавляющее большинство тех, кто был доставлен и личности которых установлены из 24, – это жители Новых Санжар, а также окружающих населенных пунктов и несколько человек из других регионов страны", — отметил Тракало.

Он добавил, что была информация о машинах с номерными знаками из других областей, поэтому полиция проверяет эти данные.

Читайте на Цензор.НЕТ: Полиция отпустила 23 задержанных митингующих в Новых Санжарах, - МВД

"Мы точно знаем, что некоторые лица, которые там находились, они распивали алкогольные напитки. Более того, эти алкогольные напитки туда организованно привозили и наливали потом людям. Были лица, которые находились в стадии алкогольного опьянения", — подчеркнул Тракало.

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Он сообщил, что у одного полицейского разбита голова, медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, наложили шесть швов (он сейчас в стационаре), четырем сотрудникам полиции врачи оказали помощь без госпитализации, еще четверо находятся на дневном стационаре, у одного из них — рассечение брови, ему также наложили швы, отпустили домой.

Также на Цензор.НЕТ: От США и Аргентины до Катара и Австралии: СМИ всего мира пишут о вчерашних протестах в Новых Санжарах

Отвечая на вопрос, задержала ли полиция того, кто бросал камень в автобус с эвакуированными людьми из Ухани, Тракало сказал: "Сейчас полиция работает над этим. Идет следствие. Не могу ответить".

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

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С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/n3177144
 
 
 Топ комментарии
 
Шото менты путаются в показаниях.
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То місцеві, то не місцеві . Наяву вірус - зелений туман в голові.
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То місцеві, то не місцеві . Наяву вірус - зелений туман в голові.
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Уже выкладывали инфу о тех кто был, гопники из Кривого Рога провокации устраивали.
Если мусора говорят, что это местные, то вывод один, сам глав-мусор Аваков устроил приезд этит титуханов
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таки верно как аваков будет задерживать тех кого сам туда перед приездом эвакуированных отправил ?
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так никто и не сомневается что авакянская рожа в этом всем активно поучаствовало...
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Стесняюсь спросить, кто из них врет???
Большинство задержанных во время беспорядков в Новых Санжарах - местные, - МВД - Цензор.НЕТ 5366
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Тобто ВСІ, починаючи від пріпіздєнта? Питання, звичайно, риторичне.
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Ще раз про ситуацію в Нових Санжарах
Вивчав записи інформаційних каналів про події в Санжарах. Особливо інформативні репортажі "Радіо Свобода"...
Які можна зробити висновки?
Події в Санжарах -лише маленький фрагмент з війни нинішньої некваліфікованої, нелюдської і антиукраїнської влади, яку вона вже постійно веде проти власного народу у всіх сферах суспільних відносин.
1. Влада не готова професійно, організаційно, інформаційно, комунікаційно, ресурсно, інфраструктурно, а якщо узагальнююче - не готова цивілізаційно до будь-яких катаклізмів.
2. В Україні взагалі відсутня "медицина катастроф" і відповідний підрозділ в МОЗ, а до цього , ще й ліквідували санітарно-епідеміологічну службу!? (Але об'єднали Мінекокономіки з Мінсільгоспом. З аналогічного підходу більшовиків Маяковський сатирично писав про "конно-тєатральниє общєства")
3. Всупереч окозамилюванням (брехні) Авакова, санаторій в Санжарах не ізольований від міста, а стоїть прямо у місті. ( А інфекції ж передаються повітряно-крапельним шляхом). Каналізація санаторію впадає у Ворсклу і не обладнана високо-температурною очисткою відходів життєдіяльності, що несе загрозу всім жителя поселень вниз по її течії. Сам Аваков в бойовому костюмі хімзахисту виступав в Санжарах, чим і посилив страхи жителів містечка.
4. Міністр Скарлецька на протязі двох тижнів шуму про повернення підозрюваних на хворобу "не зуміла" чи "не мала часу" особисто та з відповідними фахівцями проінспектувати рівень підготовки санаторію в Санжарах, організувати (разом з меддепартаментом МВС) його підготовку, на підставі якої можна було б виносити вердикт - повністю готовий для прийому і відповідає всім карантинним вимогам!
5. Не відбулося спеціалізованої підготовки персоналу санаторію з особливостей лікування та догляду за підозрюваних на коронавірус. А чи перейняли цей досвід самі організатори охорони здоров'я в лікарів Китаю, щоб передати персоналу санаторію?
6. Літак з Китаю "добирався" чомусь цілу добу, а від недосипу в людей знижується імунітет. В літаку були не лише українці, але й громадяни інших країн... де перекладачі в санаторію для цієї категорії карантинників?
7. Не були повідомлені і не навчені жителі Санжарів про поведінку і захист в умовах функціонування карантинного об'єкту. Про симптоми хвороби і їх дій в випадку їх появи з жителями не було проведено політико-психологічної роботи організаторами цього ''шоу''. Не підготовлені резервні інфекційні госпіталі на випадок відновлення хвороби в карантинників і спалаху інфекції в регіоні. Не навчений їх персонал. ( Не відомо про наявність у них відповідних засобів лікування, провізії, тощо... на 2-4 тижні) Персонал санаторію не може покидати карантинний об'єкт на протязі всього часу дії карантину. А там всі працюючі - місцеві жителі. Тому і для їх дітей мало б бути організоване цілодобове харчування в дитсадках та навчальних закладах
на час коли їх мами безвиїздно працюватимуть в карантинному об'єкті..
8. Не готовою виявилася і служба МНС (сам бачив на відео Радіо Свобода як пожежні "гасили " вогонь, розкидаючи ногами багаття !!!)
9. Під час демонстрації поліція била протестувальників, а постраждалим медична допомога не надавалася.
10. Вся організаційно-підготовча робота (перелічена вище) була замінена накачкою регіону сотнею -двома поліцейських хта важкою військовою технікою БТРами... В їх "вправах" над населенням не викорінена НКВДшна традиція, коли поліція тягне з собою штатних провокаторів (тітушок), які організовують "заварушки" в місцях великого скупчення протестувальників. Наприклад: було повідомлення МВС, що били вікна в автобусах з карантинниками. Скажіть, це так люди, які вийшли на протест проти гіпотетично-інфікованих "вберігали" себе, щоб можливі віруси не вирвалися на зовні з автобуса з побитими вікнами, чи це справа рук провокаторів, що приїхали з ментами? Звичайно, що не обійшлося без "штатно-стандартних повідомлень" МВС, що частина протестувальників були п'яні, чи напідпитку...:!?
11. Звичайно, що всі ці "благодійні" дії влади посилять масштаби протестного електорату. Але й мають стати предметом спеціалізованої комісії парламенту за поданням президента (чи без оного) і Авакова , Скарлецьку, на чолі з Гончаруком, слід було б негайно звільнити з посад, як за непрофесійні, не цивілізовані дії, так і саму трагі-організацію бедламу в Н. Санжарах. Так діє в цивілізованих країнах цивілізована влада. В випадку відмови від розслідування і відставки винних народ зрозуміє що вони все це "сдєлалі вмєстє", разом! Але, якщо Зеленський і парламент виголосять своє сумно знамените... "а какая разніца" і залишить їх на посадах, то народ отримає додаткове право вимагати відставки і самого ЗЕ і влади - в цілому. Негатив... він має властивість акумулюватися - з наступним вибухом...
12. Ситуація в Санжарах, дії влади в України мала б бути розглянутою з відповідною оцінкою і в ОБСЄ - щоб потім не прийшлося "гасити українські витоки пожежі" коронавірусу в Європі... та й якось навчати як має цивілізовано діяти "95-й квартал" в умовах, коли його актори стають очільниками влади
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А еще хотят статью за дезинформацию ввести.... да вы же первые и сядете по ней...
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Тобто вся ця величезна теорія про те, що заворушення організували підступні порохоботи, виявилася пшиком?
Цікаво, хоч хтось із зеботів вибачиться за те, що писав, що більшість затриманих "100% нємєстниє"??
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Видимо экстрасенсов спикер подключил, и большенство не местных превратилось в местных. Где то ленте новостей пониже
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У всіх випадках влада спровокувала місцеве населення. Тому відпускайте чи несіть разом із місцевими відповідальність, але влада винна у 99% цього інциденту.
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Видно за водку хотели проезд выменять, чтобы разошлись.
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Большинство задержанных протестующих против эвакуации из Ухани в Новые Санжары - неместные.
Вы бы уже определились чтоли.
Источник: https://censor.net.ua/n3177109
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Новость на Цензоре от 13:27 :"Большинство задержанных митингующих в Новых Санжарах - не местные, - спикер полиции Полтавщины Сулаев". И как это вяжется с этой новостью: "Большинство задержанных во время беспорядков в Новых Санжарах - местные, - МВД". Менты - брехливые собаки.
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не успели довести до полтавских ментов политику партии . вот те по простодушию своему и рассказали .
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Бачив відео,де мєнти б'ють берцями лежачих місцевих,звідки побиті мєнти взялися ? Може то їх Авак перевиховував ?
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"Мы точно знаем, что некоторые лица, которые там находились, они распивали алкогольные напитки. Более того, эти алкогольные напитки туда организованно привозили и наливали потом людям. Были лица, которые находились в стадии алкогольного опьянения", - подчеркнул Тракало.


мне эта версия больше нравится, гостеприимные местные жители накрыли столы, пока самолёт наворачивал 8 кругов над харьковом. а потом улетел в бориспль на дозаправку, замерзли, решили согреться и стартанули раньше времени ... ну а потом как всегда
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Это только президент считает что там инопланетяне бунтовали . Может пора уменьшить дозу
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Бунтовали неадекватные идиоты. Адекватный человек никада не стане бить окна в автобусе с потанциально зараженными, хибашо сама цель этого действа именно выпустить вирус на свободу.
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китайци построили за две недели 3 госпиталя и завод масок а (люди ЗЕ) за месяц не смогли организовать прием. какие нахрен провоации и какие организаторы акций?
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Одно другого не отменяет. Плохая организация с одной стороны и спланированные провокации - с другой.
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Знається, оці пресловути "дві сторони" у даному випадку це ОДНА СТОРОНА - а з іншої український народ.
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Народ, але народ розумово неповноцінний...
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То местные, то - не местные. То за ними стоят, то - лежат. То политики, то бизнесструктуры. Прямо вижу, как пришли бизнесмены к забитым селянам, встали за ними и стоят. Как зеленые человечки за "самообороной Крыма". Противно слушать эти высеры обделавшейся власти.
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начинается прикрытие своих титушек - проститушек? или... шта?
что ж так как-то путано - то местные, то не местные...
то входит - то выходит! охренительно выходит!!! (с)
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Где фирусоноситель Скалецкая ? Заразу разносит? Санжаровцы, прячьте ваших детей.
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Брехні за брехнями і брехнями підганяються. Сама брехлива влада за всю історію
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Как очевидно- кто-то отдал команду: сменить курс на 180 градусов. Мы с вами, камрады, присутствуем при фарсе. А можэ и похуже: при сговоре. Нас откровенно найо..вают. Как-то обидно даже.
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Конечно местные! Приезжие были с другой стороны "баррикад".
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Одно МВД утверждает, что местные. Другое МВД утверждает, что не местные. Надо им очную ставку организовать. МВД vs МВД. Пусть в глаза друг другу посмотрят. И расскажут, что в тех глазах увидели.
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Большинство задержанных -местные/ Большинство задержанных - не местные/Борьба без правил! Киев против Полтавы! Тракало против Сулаева!
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Більшість побитих поліцаїв не місцеві. Вони їхали провокувати місцевих жителів? Більшість затриманих під час заворушень у Нових Санжарах - місцеві, - МВС - Цензор.НЕТ 5546
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Місцеві значить...
Знову влада набрехала українцям.
Якщо вже в такій дрібниці обманюють, то уявіть в чому ще.
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ого, а вранці були не місцеві. До вечора я сподіваюсь марсіані не намалюються? Більшість затриманих під час заворушень у Нових Санжарах - місцеві, - МВС - Цензор.НЕТ 5582
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сняли грязную заказуху для кацапов, нас действительно пытаются вернуть в стоило.
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актёры, играющие роль украинской власти
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Рюкзаков в черговий раз продемонстрував свою необхідність для бубочки .
Сценарій той самий коли була бійка біля Ради по земельному питаню . Менту пробили голову , затримали скількись фермерів що сідають на шпагат . Всіх відпустили, мент дальше несе службу .
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Перестаньте искать руку кремля, пороха, титух и прочее . Это были местные . И такое было бы в любом селе и городе Украины. Потому что власть сначала две недели делала все , чтоб народ напрягся и запаниковал и заистерил.А вчера -это уже урожай .Уже гуляет интервью с местным , где он недоволен , что привезенные курят и вешают одежду на балконах и самый страшный грех : им привозят готовую еду аж из самой Полтавы. Он тоже подкупленный титушка ?
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Щось мені здається, що при Пороху такого б не було.
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Аваков - основной организатор. Его шестерка директор Департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало сдал своего шефа єтим заявлением.
Украинский журналист
Андрей Цаплиенко в блоге подчеркивает, что именно по таким методичкам разжигали
конфликт между гражданами Украины в 2014 году..
В полиции подтвердили, что из 24 задержанных, только 8 были местными, остальные приехали из других населенных пунктов.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/201753_1582289818

Источник: https://censor.net.ua/n3177144
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"В полиции подтвердили, что из 24 задержанных, только 8 были местными, остальные приехали из других населенных пунктов." - БТР був один?
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