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Все про:МВД (8062) протест (4646) Тракало (37) Новые Санжары (1)

 Большинство задержанных во время беспорядков в Новых Санжарах - местные, - МВД

Всего несколько задержанных проживают в других регионах страны. Подавляющее большинство — жители Новых Санжар и соседних населенных пунктов.

Об этом заявил заместитель директора Департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лига.НЕТ".

"Подавляющее большинство тех, кто был доставлен и личности которых установлены из 24, – это жители Новых Санжар, а также окружающих населенных пунктов и несколько человек из других регионов страны", — отметил Тракало.

Он добавил, что была информация о машинах с номерными знаками из других областей, поэтому полиция проверяет эти данные.

Читайте на Цензор.НЕТ: Полиция отпустила 23 задержанных митингующих в Новых Санжарах, - МВД

"Мы точно знаем, что некоторые лица, которые там находились, они распивали алкогольные напитки. Более того, эти алкогольные напитки туда организованно привозили и наливали потом людям. Были лица, которые находились в стадии алкогольного опьянения", — подчеркнул Тракало.

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Он сообщил, что у одного полицейского разбита голова, медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, наложили шесть швов (он сейчас в стационаре), четырем сотрудникам полиции врачи оказали помощь без госпитализации, еще четверо находятся на дневном стационаре, у одного из них — рассечение брови, ему также наложили швы, отпустили домой.

Также на Цензор.НЕТ: От США и Аргентины до Катара и Австралии: СМИ всего мира пишут о вчерашних протестах в Новых Санжарах

Отвечая на вопрос, задержала ли полиция того, кто бросал камень в автобус с эвакуированными людьми из Ухани, Тракало сказал: "Сейчас полиция работает над этим. Идет следствие. Не могу ответить".

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

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С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/n3177144
 
 
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То місцеві, то не місцеві . Наяву вірус - зелений туман в голові.
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Уже выкладывали инфу о тех кто был, гопники из Кривого Рога провокации устраивали.
Если мусора говорят, что это местные, то вывод один, сам глав-мусор Аваков устроил приезд этит титуханов
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таки верно как аваков будет задерживать тех кого сам туда перед приездом эвакуированных отправил ?
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Стесняюсь спросить, кто из них врет???
Большинство задержанных во время беспорядков в Новых Санжарах - местные, - МВД - Цензор.НЕТ 5366
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А еще хотят статью за дезинформацию ввести.... да вы же первые и сядете по ней...
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Тобто вся ця величезна теорія про те, що заворушення організували підступні порохоботи, виявилася пшиком?
Цікаво, хоч хтось із зеботів вибачиться за те, що писав, що більшість затриманих "100% нємєстниє"??
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Видимо экстрасенсов спикер подключил, и большенство не местных превратилось в местных. Где то ленте новостей пониже
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У всіх випадках влада спровокувала місцеве населення. Тому відпускайте чи несіть разом із місцевими відповідальність, але влада винна у 99% цього інциденту.
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Видно за водку хотели проезд выменять, чтобы разошлись.
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Большинство задержанных протестующих против эвакуации из Ухани в Новые Санжары - неместные.
Вы бы уже определились чтоли.
Источник: https://censor.net.ua/n3177109
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Новость на Цензоре от 13:27 :"Большинство задержанных митингующих в Новых Санжарах - не местные, - спикер полиции Полтавщины Сулаев". И как это вяжется с этой новостью: "Большинство задержанных во время беспорядков в Новых Санжарах - местные, - МВД". Менты - брехливые собаки.
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не успели довести до полтавских ментов политику партии . вот те по простодушию своему и рассказали .
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Бачив відео,де мєнти б'ють берцями лежачих місцевих,звідки побиті мєнти взялися ? Може то їх Авак перевиховував ?
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"Мы точно знаем, что некоторые лица, которые там находились, они распивали алкогольные напитки. Более того, эти алкогольные напитки туда организованно привозили и наливали потом людям. Были лица, которые находились в стадии алкогольного опьянения", - подчеркнул Тракало.


мне эта версия больше нравится, гостеприимные местные жители накрыли столы, пока самолёт наворачивал 8 кругов над харьковом. а потом улетел в бориспль на дозаправку, замерзли, решили согреться и стартанули раньше времени ... ну а потом как всегда
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Это только президент считает что там инопланетяне бунтовали . Может пора уменьшить дозу
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китайци построили за две недели 3 госпиталя и завод масок а (люди ЗЕ) за месяц не смогли организовать прием. какие нахрен провоации и какие организаторы акций?
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Одно другого не отменяет. Плохая организация с одной стороны и спланированные провокации - с другой.
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То местные, то - не местные. То за ними стоят, то - лежат. То политики, то бизнесструктуры. Прямо вижу, как пришли бизнесмены к забитым селянам, встали за ними и стоят. Как зеленые человечки за "самообороной Крыма". Противно слушать эти высеры обделавшейся власти.
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начинается прикрытие своих титушек - проститушек? или... шта?
что ж так как-то путано - то местные, то не местные...
то входит - то выходит! охренительно выходит!!! (с)
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Где фирусоноситель Скалецкая ? Заразу разносит? Санжаровцы, прячьте ваших детей.
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Брехні за брехнями і брехнями підганяються. Сама брехлива влада за всю історію
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Как очевидно- кто-то отдал команду: сменить курс на 180 градусов. Мы с вами, камрады, присутствуем при фарсе. А можэ и похуже: при сговоре. Нас откровенно найо..вают. Как-то обидно даже.
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