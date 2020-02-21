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 В изолированном в Брянске вагоне поезда "Киев-Москва" было более 20 человек, в том числе 13 украинцев. Где именно сейчас пассажиры - неизвестно, - Госпогранслужба

Государственная пограничная служба Украины получила информацию, что в Брянске пассажиров вагона поезда "Киев-Москва" оставили на карантин из-за гражданки Китая с высокой температурой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По данным ведомства, гражданка Китая действительно направлялась в Россию этим поездом и пересекла украинскую границу 20 февраля.

"Во время пограничного оформления и общения с ней пограничники Сумского отряда сообщили ей об ограничении пропуска граждан Китая смежной стороной, однако женщина решила продолжить свою поездку. Кроме того, военнослужащие интересовались состоянием ее здоровья и получили ответ, что жалоб нет. По внешним признакам больной женщина также не выглядела. Добавим, что иностранка на днях прибыла в Украину из Минска самолетом и во время прохождения контроля на границе ее состояние здоровья беспокойства не вызвало", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Среди поступивших в брянскую больницу для проверки на коронавирус пассажиров поезда есть граждане РФ, Украины и Беларуси, - главврач

От российской стороны пока известно, что гражданка КНР возвращаться на территорию Украины не будет в связи с тем, что она размещена и находится в одном из медучреждений.

"По имеющейся информации, вагон с другими пассажирами, которые в нем находились, находится в обсервации, однако не известно, где именно.

Отметим, что в вагоне во время контроля, кроме гражданки Китая, находился еще 21 человек. Из которых 13 граждан Украины, в том числе 2 проводника, 6 граждан РФ и по одному гражданину из Узбекистана и Канады", - сказано в сообщении.

В настоящее время Государственной пограничной службой Украины совместно с МИД, Минздравом и Министерством инфраструктуры проводится вся необходимая работа, чтобы установить все детали этой ситуации, людей, которые находились в вагоне и где они сейчас находятся.

Ранее гражданку Китая с высокой температурой, ехавшую в поезде "Киев - Москва", сняли с маршрута под Брянском и направили в инфекционную больницу. Остальные пассажиры вагона были направлены на карантин в Брянскую городскую больницу.

По информации эпидемиолога Брянской областной инфекционной больницы Натальи Смиргинс, состоянии гражданки Китая удовлетворительное, без клинических проявлений респираторных заболеваний. Сбор анализов произведен по всем ОРВИ, которые характерны для сезонного подъема заболеваний. Женщина находится в охраняемом боксе, который расположен отдельно от других лечебных помещений больницы.

Источник: https://censor.net.ua/n3177143
 
 
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Потрібно негайно забрати українців додому. Можна поселити їх на карантин в якійсь зі шкіл Кривого Рогу.
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А де ти там бачив українців? Це ж малороськi зебiли якi голосували за малоросiю
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Как правило те кто вкусил заработка за границей, по выборам не ходят. Им уже глубоко по..й какой тут президент.
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Да? Странно, живу в Мюнхене, хожу в Консульство Украины и голосую.... Видать ещё не «вкусил» за столько лет...
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И чисто случайно...Киевские "фермеры" стали участниками протестов в Санжарах
Так что сиди лучше и не тявкай, штатный провокатор. Это тебе подобное отребье позорище в Санжарах утнуло.
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Вау! Сайт ;Корєспондєнт;!
Ти б ще посилання на рус-вєсну запостив.
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Корреспондент - откровенно пророссийский гавносайт. Украинец не будет давать ссылку на него.
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таки да надо . если у нас китайцев заразных пропускают по - внешне не больная
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В крематории искать надо. Кацапы так с вирусами борятся
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Обменный фонд касапы пополняют. Скоро услышим обвинения о преднамеренном заражении со стороны наших граждан.
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Потрібно було давно припинити залізничне і будь яке інше сполучення з росією, щоб хворі китайці через Україну в росії не їхали!
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Они не имеют права удерживать украинцев. Надо возвращать.
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Это кацапский поц всякую дрянь постит с претензией на тонкий сарказм
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Вообще-то имеют. По международному праву карантинные меры можно вводить против кого угодно. И рашкован в данном случае делает вполне обоснованные и разумные шаги. Не хотите следующие две недели провести запертыми в вагоне - не катайтесь в рашу в поездах, можно было и воздержаться от поездок.
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Китай испытал новый вид оружия,энерго-волнового происхождения.Коронавирус лишь прикрытие
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почему зеленые до сих пор не перекрыли въезд всем из китая? она со сколькими людьми проконтактировала пока её нашли... ну и зебилы
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По телеку показали что одна украинка САМА добралась из Уханя в Дрогобыч. И никто ее не проверял. Случайно рассказала знакомому а он тут же позвонил в ТВ и ее заложил
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