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 Экономика, Общество
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Все про:Газ (9281) Тарифы на газ (188) Алексей Оржель (56)

 Летом газ может подешеветь до $80 за тысячу кубометров, - Оржель

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель ожидает падение цены на газ этим летом до уровня $80 за тысячу кубометров, что, скорее всего, приведет к заморозке проектов по добыче газа в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он сказал во время презентации доработанного проекта Концепции "зеленого" энергетического перехода до 2050 года.

"Этим летом мы ожидаем цены на газ на уровне 80 долларов. Это значит, что будет очень тяжело принимать решения вкладывать в добычу. Хотя все говорят, что как раз на этом падении рынка нужно вкладывать деньги. Вместе с тем, много компаний сейчас заморозили свои инвестиционные проекты дальнейшей добычи", - сказал Оржель.

По его словам, сегодняшний энергетический рынок меняет финансовую модель, что делает инвестиционно-привлекательной генерацию электроэнергии из газа.

"Поэтому при всем желании поддержать и увеличить собственную добычу, у нас сейчас встает другой вопрос, что тот уровень цен на газ действительно сейчас делает инвестиционно-привлекательной как раз генерацию электрической энергии из газа, чего раньше никогда не было", - отметил министр.

Он также подчеркнул, что по стоимости тысяча кубометров газа - это реальный конкурент тонны угля, что задает совсем другие ценовые сигналы рынку.

"У нас цена за тонну угля должна быть меньше, чем 1100 гривень. Газ - это реальный конкурент тонны угля. Тысяча метров кубических газа - это конкурент, и он задает совсем другие ценовые сигналы", - добавил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177141
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
А в Україні буде все рівно по 8000 за тисячу кубів.
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Потрібно вкладати гроші не в газовидобування а в переведення котлів котелень та ТЕС на біопаливо! Саме зараз час зменшувати споживання газу в рази! Не потрібно чекати поки ціна на газ знову злетить у космос! Потрібна державна програма переведення всіх газових пальників на біопаливо, з державними кредитами під 5% річних у гривні на такі проекти! Сьогодні перевести зерносушарку, яка спалює 2000 куб.м. газу на годину на біопаливо дуже тяжко - кредит дають під 18-19% річних! Що це за політика! Комусь дають кредити під 5% річних у гривні, а за збільшення енергетичної безпеки держави треба самому платити 19% річних!
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Швеция нам в пример. Ей даже для этих целей собственного мусора не хватает и она его докупает в других странах.
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Что, скорее всего, приведет к заморозке проектов по добыче газа в Украине. То есть при Порохе мы добывали украинский газ и деньги оставались в Украине, а теперь будем закупать кацапским газ вместо нашего? Летом газ может подешеветь до $80 за тысячу кубометров, - Оржель - Цензор.НЕТ 4159 Источник: https://censor.net.ua/n3177141
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Да будет по 80 а может и по 60 но для народа нмкакой от єтого разници!закачаете в хранилища по 80 а в декабре продадите украинцам по 280$за 1000 кб
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может подешеветь /Философствует министр из кодлана Коломойского. А может и не подешеветь.Хрен его знает.
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і що заважає напхати сховища під зав'язку дешевим газом?
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еще зеля может подскользнуться на вазелине и выплескать мозг в умывальник, вероятность мала но ведь может!
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Вот зачем такое в медиапространство вбрасывать? Сейчас ЗЕбилы понадеятся, а по факту вы им вместо снижения цены на газ третью платежку придумаете за хранение газа в газохранилищах. Придется людям кроме собак еще котиков и хомячков продавать. Шо вы творите, ироды?
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Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель ожидает падение цены на газ этим летом до уровня $80 за тысячу кубометров Источник: https://censor.net.ua/n3177141\\\\\\\\\

А я ожидаю что стану президентом буровой установки Гвинеи-биссау в Мертвом море. И с кортежем буду плавать вокруг да около.
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О! Началось. Включили заднюю. Другого и не ожидал.
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не говорите только зебилам что пока они платят по 8000 за тыс кубов газ в Европе уже пробил отметку в 100 дол за 1000 кубов и недавно даже 97 дол... и это после 250 прошлой зимой...но у нас же подешевело в среднем на 500 грн за тыс кубов...)))))) Гончарук клялся, что наценка в 50% это хуже чем в 280%)))
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Стою Я в шубе и в лыжи обутый..летом..
Наверна Оржель епанутый!
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А поки що...ГЕТЬМАНЦЕВ РОЗПОВІВ, ЧОМУ ЦІНИ НА ГАЗ У ПЛАТІЖКАХ НЕ ЗНИЗИЛИСЯ
"Вибачте, я не відповідаю за ціну на газ, бо ціна на газ формується на міжнародних ринках. Ця ціна, на яку точно не уряд, не я, я навіть не знаю хто відповідає, це ринкова ціна. Тому, вибачте, це справді те, що перебуває поза контролем уряду. Це та причина, яка стала основною. Щодо інших причин, можливо вони також є, але зверніть увагу - платіжки зросли не на велику суму"
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