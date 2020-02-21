 Яценюк - Путину: Мы - не единый народ

Арсений Яценюк подчеркнул, что для "вирусу "русского мира" характерны "диктатура, коллективизация и война", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта".
Лидер "Народного фронта" отметил, что слабость демократии всегда провоцирует силу авторитарных и диктаторских режимов.
У таких режимов, отметил он, отсутствует уважение к личности: "массой гораздо легче управлять. А еще если для управления этой массой задействуют фейки, изоляцию, страх - человек перестает быть человеком, действует только на основании инстинктов".
Войну Арсений Яценюк назвал элементом вируса "русского мира": Для того, чтобы удерживать свою страну, диктатуры обязательно начинают "воевать с соседями, расширять свою власть на соседние страны": "Это то, что сделал Путин по отношению к Украине, Грузии, что делает на других театрах военных действий, как, например, в Сирии".
Эта война также и идеологическая, подчеркнул Арсений Яценюк. Он напомнил, что Путин постоянно повторяет, что "мы - единый народ".
"Мы - не единый народ. Мы находимся на одном континенте, но мы совершенно разные", - подчеркнул Арсений Яценюк.
Отвечая на вопрос участницы Форума об основной глобальной повестке дня для Украины, лидер "Народного фронта" подчеркнул, что она должна базироваться "точно не на мечтах о том, что Путин скажет, что идет из Донецка, Луганска и Крыма, да еще и компенсирует все убытки": "Этого не будет. Это невозможно глобально решить тем, что мы просто посидим, поговорим и "убедим" Путина".
"Путин хочет Украину. И он не изменит свою позицию. Путин ненавидит Запад, и он не изменит свою позицию. Путин считает, что мы "единый русский народ". Путин хочет быть императором новой версии Советского Союза. Путин ненавидит Украину и украинцев, и не изменит свою позицию".
"Основной глобальный вопрос сегодня на повестке дня Украины - это сохранить Украину, не сдаться, не разувериться и знать: Владимир Путин - это враг украинского государства. Не верьте никаким его словам. Наши союзники - это НАТО и Европейский Союз. Наше стремление - это вступление и в ЕС, и в НАТО. Наше будущее - это Европа, и мы к советскому прошлому не вернемся", - подчеркнул Арсений Яценюк.
21 февраля в Киеве начал работу 8-й Киевский Форум по безопасности для молодежи, организованный Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну". Мероприятие проводится при поддержке посольства Канады в Украине и Центра информации и документации НАТО в Украине. Тема Форума: "Старые вызовы, новая динамика: планы на новое десятилетие". Участниками мероприятия стали более 200 представителей из всех регионов Украины, а также молодые специалисты из Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Венгрии и Чехии. В течение двух дней будут обсуждаться вопросы, связанные с глобальными вызовами современности - в сфере безопасности, социальные, демографические, экологические. Во время Форума выступили также глава представительства НАТО в Украине Александер Винников, чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Лариса Галадза, чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.
нічого спільного - окрім війни ми з кацапами не маємо.
ніхто так не вмів)
Олександр Палій
@paliy_alex
Путин сказал, что до 16 века в языках Украины и России "не было никакой разницы". Только не сказал, почему в летописях написано "Кыъв", "Лыбидь", и, самое главное - "Володымер"? Как сие вымолвить-то кадысь русскоязычной челюсти?
видео есть где Яця обосрал Азирова, шо газ надо по 50-60 толкать - иии?
то есть он - мир-дверь-мяч(по-английскому)
с фига ли я должен верить в высеры этой мущинки? ну да, гораздо правдоподобней кричит чем попы, но все же... иди на путина
И не нашли.
Нет, не тему не нашли.
Не нашли ни одной русской народной песни. То есть вообще - ни одной.
Какую бы известную «народную» песню мы не брали, у нее непременно находились отнюдь «не народные» профессиональные авторы, жившие в XIX, а то и в XX веке.
Самые старые «народные песни» датировались началом XIX века и имели в авторах исключительно русское дворянство.
Знаете ли вы что русская народная песня «Калинка-Малинка» была написана саратовским дворянином Иваном Петровичем Ларионовым в 1860 году?
А русская народная песня «Во поле березонька стояла» - адъюнкт-профессором Казанского университета Нигматом Мисаиловичем Ибрагимовым в начале XIXвека?
А что знаменитая старинная русская народная песня «Ой, мороз, мороз» впервые прозвучала лишь в 1956 году, а стала известна лишь в 1968 году, когда ее исполнил в фильме «Хозяин тайги» один из соавторов (этой песни) - актер Валерий Золотухин (сочинивший её последний куплет)?
А в основу старинной русской народной песни «Живет моя отрада», написанной в 1882 году в качестве иронического стихотворения журналистом Сергеем Рыскиным которое было положено на музыку композитором Шишкиным легла вполне реальная история, нашумевший на всю Россию судебный процесс о похищения дочери дворянина Надежды Локтевой купеческим сыном Николаем Шагановым.
«Вдоль по улице метелица метет», - музыка Александра Варламова, слова Дмитрия Глебова, 1842 год.
«Вот мчится тройка почтовая» - Леонид Трефолев, 1901 год.
«Степь да степь кругом», - 1865 год, слова Ивана Сурикова, музыка Сергея Садовского.
«Ямщик, не гони лошадей», - 1915 год, слова - Николай фон Риттер, музыка - Яков Фельдман.
В какой-то момент мне показалось, что единственные по настоящему «народные песни» в России - это блатной фольклор.
Вроде «Цыпленок пареный» или «Кокаином, серебряной пылью».
Однако и «кокаин» оказался переделанным романсом «Ах вы, кони мои, вороные», авторства поэта Кононова
«Люди! Я не сдох! Я живой! Мне опять в шкаф на хранение под нафталином или уже можно баллотироваться?»
у пуйла очередные бредни. все люди братья, все произошли от Адама и Евы и вышли где-то из района Африканского Рога.
нам что теперь брататься с эфиопами и сомалийцами по этой причине?
короче, пуйло, иди в жопу.