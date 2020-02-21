EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Коронавирус из Китая Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  4115  40
Все про:авторитаризм (59) диктатура (120) пропаганда (2414) Путин (25433) Россия (74998) Форум (116) Яценюк (7797) Русский мир (390) Народный фронт (1318)

 Яценюк - Путину: Мы - не единый народ

"Мы как никто чувствуем вирус "русского мира" в Украине. Мы с Россией - не единый народ. Мы находимся на одном континенте, но мы совершенно разные", - подчеркнул Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии" Народный фронт "Арсений Яценюк, открывая восьмой Киевский Форум по безопасности для молодежи 21 февраля.

Арсений Яценюк подчеркнул, что для "вирусу "русского мира" характерны "диктатура, коллективизация и война", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта".

Лидер "Народного фронта" отметил, что слабость демократии всегда провоцирует силу авторитарных и диктаторских режимов.

У таких режимов, отметил он, отсутствует уважение к личности: "массой гораздо легче управлять. А еще если для управления этой массой задействуют фейки, изоляцию, страх - человек перестает быть человеком, действует только на основании инстинктов".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Украинская церковь и так была независима. Нет, надо резать по живому", - Путин о создании ПЦУ. ВИДЕО

Войну Арсений Яценюк назвал элементом вируса "русского мира": Для того, чтобы удерживать свою страну, диктатуры обязательно начинают "воевать с соседями, расширять свою власть на соседние страны": "Это то, что сделал Путин по отношению к Украине, Грузии, что делает на других театрах военных действий, как, например, в Сирии".

Эта война также и идеологическая, подчеркнул Арсений Яценюк. Он напомнил, что Путин постоянно повторяет, что "мы - единый народ".

"Мы - не единый народ. Мы находимся на одном континенте, но мы совершенно разные", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Отвечая на вопрос участницы Форума об основной глобальной повестке дня для Украины, лидер "Народного фронта" подчеркнул, что она должна базироваться "точно не на мечтах о том, что Путин скажет, что идет из Донецка, Луганска и Крыма, да еще и компенсирует все убытки": "Этого не будет. Это невозможно глобально решить тем, что мы просто посидим, поговорим и "убедим" Путина".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 8-й Киевский форум по безопасности для молодежи стартовал в столице Украины. ВИДЕО

"Путин хочет Украину. И он не изменит свою позицию. Путин ненавидит Запад, и он не изменит свою позицию. Путин считает, что мы "единый русский народ". Путин хочет быть императором новой версии Советского Союза. Путин ненавидит Украину и украинцев, и не изменит свою позицию".

"Основной глобальный вопрос сегодня на повестке дня Украины - это сохранить Украину, не сдаться, не разувериться и знать: Владимир Путин - это враг украинского государства. Не верьте никаким его словам. Наши союзники - это НАТО и Европейский Союз. Наше стремление - это вступление и в ЕС, и в НАТО. Наше будущее - это Европа, и мы к советскому прошлому не вернемся", - подчеркнул Арсений Яценюк.

21 февраля в Киеве начал работу 8-й Киевский Форум по безопасности для молодежи, организованный Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну". Мероприятие проводится при поддержке посольства Канады в Украине и Центра информации и документации НАТО в Украине. Тема Форума: "Старые вызовы, новая динамика: планы на новое десятилетие". Участниками мероприятия стали более 200 представителей из всех регионов Украины, а также молодые специалисты из Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Венгрии и Чехии. В течение двух дней будут обсуждаться вопросы, связанные с глобальными вызовами современности - в сфере безопасности, социальные, демографические, экологические. Во время Форума выступили также глава представительства НАТО в Украине Александер Винников, чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Лариса Галадза, чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Источник: https://censor.net.ua/n3177138
 
   
 Топ комментарии
 
Как же горит у кацапов от Яценюка Яценюк - Путину: Мы - не единый народ - Цензор.НЕТ 3881
 показать весь комментарий
 
ця байка - про єдність народів вигадана з метою втримати кордони руцкаго міра.
нічого спільного - окрім війни ми з кацапами не маємо.
 показать весь комментарий
 
Молодець Яценюк, я його ще з окопів в Чечні запам'ятав і подумав, що цей салага далеко піде.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Що може бути спільного у словьян українців - анархістів з угрофінськими мокшами , любітєлями пакланяться черговому царю?
 показать весь комментарий
 
 
Из москвы в Санжары готовят гумконвой рускоговорящим уханцам которых чуть не спалили новосанжароские бендеровцы
 показать весь комментарий
 
 
Сколько сеню не пиарь - кулейвлобом так и останется. Потому что заслужил своими делами сполна. До сих пор хорошо помню его беспомощное перепуганное лицо на сцене Майдана, когда засвистывали ту "святую" троицу.
 показать весь комментарий
 
 
де вас, стільки ольгінців поназбирували?
 показать весь комментарий
 
 
переселенцы из Донбасса уже там отметились гранатами (фруктами)
 показать весь комментарий
 
Гадаю, команда ЗЕ! з Яценюком посперечається.
 показать весь комментарий
 
 
Яценюк, безусловно прав, хотя его "стену" мы не забыли
 показать весь комментарий
 
 
Малорос, а что не так со стеной? Не нравится что Яценюк, в отличии от малороса, строил стены, а не мосты?
 показать весь комментарий
 
 
И празднование 1-го миллиарда тоже не забыли.
 показать весь комментарий
 
 
лаптєногий, за придуманий мільярд Мочанов публічно вибачався перед Сєнею-кроликом. Ти не хочеш повторити хороший приклад?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
что Сеня, забор не помогает против вируса?
 показать весь комментарий
 
 
ця байка - про єдність народів вигадана з метою втримати кордони руцкаго міра.
нічого спільного - окрім війни ми з кацапами не маємо.
 показать весь комментарий
 
 
Молодець Яценюк, я його ще з окопів в Чечні запам'ятав і подумав, що цей салага далеко піде.
 показать весь комментарий
 
 
а який шашлик з русні на шомполах робив...мммм....
ніхто так не вмів)
 показать весь комментарий
 
 
Ждем, чего Бубочка скажет про адинаротт, какаяразница...
 показать весь комментарий
 
 



Олександр Палій

@paliy_alex


Путин сказал, что до 16 века в языках Украины и России "не было никакой разницы". Только не сказал, почему в летописях написано "Кыъв", "Лыбидь", и, самое главное - "Володымер"? Как сие вымолвить-то кадысь русскоязычной челюсти?
 показать весь комментарий
 
 
До речі це брехня, бо до 16 сторіччя вони розмовляли різними мовами і більшість не знала староболгарської мови. А в Україні була староукраїнська мова.
 показать весь комментарий
 
 
Не треба було тобі Сєня брати від Юлі до себе Авакова. А тепер і тобі не вірять та твоя партія перетворилася на нуль.
 показать весь комментарий
 
 
Та ні, головна причина не в сабакові... Головне, що Сєня мусів повторити долю Бальцеровича, Кубілюса, Міклоша. Така доля всіх реформаторів. І Сеня до неї був готовий: пригадуєте "Якщо куля в лоб, то куля в лоб"? Це - якраз Сеня-кролік...
 показать весь комментарий
 
прав, но:

видео есть где Яця обосрал Азирова, шо газ надо по 50-60 толкать - иии?
то есть он - мир-дверь-мяч(по-английскому)
с фига ли я должен верить в высеры этой мущинки? ну да, гораздо правдоподобней кричит чем попы, но все же... иди на путина
 показать весь комментарий
 
Колись ще один політичний банкрут навіть книгу написав "Україна - не росія". Можна було ще вийти на трибуну і сказати, що Дніпро впадає до Чорного моря.
 показать весь комментарий
 
 
Вот такие дела, братцы мои. После прошлой публикации об украинской песне «Нiя яка мiсячна», мы с приятелями продолжили изыскания истоком мелодии, дошли до 17 века и решили параллельно посмотреть, нет ли этой темы среди русских народных песен.
И не нашли.
Нет, не тему не нашли.
Не нашли ни одной русской народной песни. То есть вообще - ни одной.
Какую бы известную «народную» песню мы не брали, у нее непременно находились отнюдь «не народные» профессиональные авторы, жившие в XIX, а то и в XX веке.
Самые старые «народные песни» датировались началом XIX века и имели в авторах исключительно русское дворянство.
Знаете ли вы что русская народная песня «Калинка-Малинка» была написана саратовским дворянином Иваном Петровичем Ларионовым в 1860 году?
А русская народная песня «Во поле березонька стояла» - адъюнкт-профессором Казанского университета Нигматом Мисаиловичем Ибрагимовым в начале XIXвека?
А что знаменитая старинная русская народная песня «Ой, мороз, мороз» впервые прозвучала лишь в 1956 году, а стала известна лишь в 1968 году, когда ее исполнил в фильме «Хозяин тайги» один из соавторов (этой песни) - актер Валерий Золотухин (сочинивший её последний куплет)?

А в основу старинной русской народной песни «Живет моя отрада», написанной в 1882 году в качестве иронического стихотворения журналистом Сергеем Рыскиным которое было положено на музыку композитором Шишкиным легла вполне реальная история, нашумевший на всю Россию судебный процесс о похищения дочери дворянина Надежды Локтевой купеческим сыном Николаем Шагановым.
«Вдоль по улице метелица метет», - музыка Александра Варламова, слова Дмитрия Глебова, 1842 год.
«Вот мчится тройка почтовая» - Леонид Трефолев, 1901 год.
«Степь да степь кругом», - 1865 год, слова Ивана Сурикова, музыка Сергея Садовского.
«Ямщик, не гони лошадей», - 1915 год, слова - Николай фон Риттер, музыка - Яков Фельдман.
В какой-то момент мне показалось, что единственные по настоящему «народные песни» в России - это блатной фольклор.
Вроде «Цыпленок пареный» или «Кокаином, серебряной пылью».
Однако и «кокаин» оказался переделанным романсом «Ах вы, кони мои, вороные», авторства поэта Кононова
 показать весь комментарий
 
 
Куля в лоб щось дуже розбалакався останнім часом. В повітрі запахло гарячим і готується до добудови паркану??
 показать весь комментарий
 
 
Выборы скоро, вот оно и пиарится, вылазят помаленьку ))
Яценюк - Путину: Мы - не единый народ - Цензор.НЕТ 4604
 показать весь комментарий
 
місцеві? А без них просто працювати на благо країни не як? Вони вже дістали і головне народ буде голосувати за нього...
 показать весь комментарий
 
"Вот так сидишь дома. Чай пьёшь. И тут вваливается некая харя и заявляет, что мы, типа, братья. Но, я то помню, что позавчера вечером именно он вывернул мне карманы...."
 показать весь комментарий
 
 
...осталось 3 скрепы...РПЦвУ, ВОВ, ИЗЫК руцке...за это кацап насмерть биться будет, иначе ему просто Мацковское царство обратно светит, с его "историей", "культурой" и пр. ништяками....вот эти скрепы валить нужно и именно сейчас, когда бесы, войну развязали захватническую... Яценюк - Путіну: Ми - не один народ - Цензор.НЕТ 2910...
 показать весь комментарий
 
 
Ще хтось не зрозумів, що таке русскаязичіє і до чого воно призводить? Лозунг дня: Дерусифікація - справа кожного! (у незалежності від віросповідання, кольору шкіри та розрізу очей). Здолаємо РУСовіРУС разом!
 показать весь комментарий
 
 
Раздался голос из руин и острый запах нафталина:
«Люди! Я не сдох! Я живой! Мне опять в шкаф на хранение под нафталином или уже можно баллотироваться?»
 показать весь комментарий
 
 
Если славяне ,то это один народ,а если не славяне то разный народ.
 показать весь комментарий
 
иди ты в жопу, Сцарек кацапо-ордынский. ни ты, ни кацапо-орда Украинцам не братья.

у пуйла очередные бредни. все люди братья, все произошли от Адама и Евы и вышли где-то из района Африканского Рога.
нам что теперь брататься с эфиопами и сомалийцами по этой причине?
короче, пуйло, иди в жопу.

Яценюк - Путіну: Ми - не один народ - Цензор.НЕТ 1744
 показать весь комментарий
 
 
Если просмотреть всю биографию кролика ...То это единственное,что он умного сказал. Хотя и позывом к этому была его отстраненность от власти )) А так бы и этого не увидели. Мораль - держите его на задворках. Польза хоть и небольшая,зато вреда нет ))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх