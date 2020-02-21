 Джонсон пригласил Зеленского в Лондон, дата визита вскоре будет согласована, - посол Симмонс

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом посол Великобритании Мелинда Симмонс сказала журналистам.

"Премьер-министр (Борис Джонсон. - Ред.) пригласил президента Зеленского осуществить визит в Соединенное Королевство. Я и надеюсь, что это произойдет, но еще не могу сказать, что скоро. Я действительно не могу, поскольку мы ожидаем от Офиса (президента Украины. - Ред.) ответа, когда это будет (возможные даты для визита. - Ред.)", - сказала она.

В то же время, она ожидает, что вскоре будет согласована дата визита.

Также дипломат напомнила, что Джонсон уже посещал дважды Украины, когда занимал должность министра иностранных дел, а в должности премьера - провел две беседы с Зеленским.

"Я думаю, что вероятно он (Джонсон. - Ред.) скажет, что на данный момент он должен концентрировать внимание на Brexit в его родной стране. Он наверняка не посетит Украину в ближайшем будущем", - сказала Симмонс.

При этом она заявила, что очень хотела бы, чтобы визит Зеленского в Лондон состоялся.

Посол отметила, что визит Зеленского будет большую ценность, ведь украинский лидер может проинформировать британский народ о настоящей истории Украины.

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