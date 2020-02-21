EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Коронавирус из Китая Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  625  22
Все про:Зеленский (4670) Лондон (298) Джонсон_Борис (145) Симмонс Мелинда (7)

 Джонсон пригласил Зеленского в Лондон, дата визита вскоре будет согласована, - посол Симмонс

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Лондон, но дата визита еще прорабатывается.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом посол Великобритании Мелинда Симмонс сказала журналистам.

"Премьер-министр (Борис Джонсон. - Ред.) пригласил президента Зеленского осуществить визит в Соединенное Королевство. Я и надеюсь, что это произойдет, но еще не могу сказать, что скоро. Я действительно не могу, поскольку мы ожидаем от Офиса (президента Украины. - Ред.) ответа, когда это будет (возможные даты для визита. - Ред.)", - сказала она.

В то же время, она ожидает, что вскоре будет согласована дата визита.

Также дипломат напомнила, что Джонсон уже посещал дважды Украины, когда занимал должность министра иностранных дел, а в должности премьера - провел две беседы с Зеленским.

"Я думаю, что вероятно он (Джонсон. - Ред.) скажет, что на данный момент он должен концентрировать внимание на Brexit в его родной стране. Он наверняка не посетит Украину в ближайшем будущем", - сказала Симмонс.

При этом она заявила, что очень хотела бы, чтобы визит Зеленского в Лондон состоялся.

Посол отметила, что визит Зеленского будет большую ценность, ведь украинский лидер может проинформировать британский народ о настоящей истории Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский считает, что протесты в Новых Санжарах имели политическую поддержку: "Думаю, что простые люди не имеют к этому отношения"

Источник: https://censor.net.ua/n3177137
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленского должны приглашать только в суд за работу на страну агрессора Джонсон пригласил Зеленского в Лондон, дата визита вскоре будет согласована, - посол Симмонс - Цензор.НЕТ 2460 Джонсон пригласил Зеленского в Лондон, дата визита вскоре будет согласована, - посол Симмонс - Цензор.НЕТ 2848
 показать весь комментарий
 
Джонсон, ты в своем уме? хочешь чтобы Биг-Бен загорелся или Тауэрский мост рухнул?
 показать весь комментарий
 
І Скалєцкую з Радєцкім хай запросить.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зеленского должны приглашать только в суд за работу на страну агрессора Джонсон пригласил Зеленского в Лондон, дата визита вскоре будет согласована, - посол Симмонс - Цензор.НЕТ 2460 Джонсон пригласил Зеленского в Лондон, дата визита вскоре будет согласована, - посол Симмонс - Цензор.НЕТ 2848
 показать весь комментарий
 
 
І Скалєцкую з Радєцкім хай запросить.
 показать весь комментарий
 
 
Джонсон, ты в своем уме? хочешь чтобы Биг-Бен загорелся или Тауэрский мост рухнул?
 показать весь комментарий
 
 
Навіть в Англії почули процього придурка і хочуть на нього подивитись. Ось вона, світова слава.
 показать весь комментарий
 
 
Борис Іванов запросив Зе до себе? З огляду на нещодавній виступ у Генасамблеї представника Великої Британії я би радив Зе думати.
 показать весь комментарий
 
У Бориса походу дела плохи.
Приедет Зеля - что-то случится, и приглашающий скажет: ну вот
 показать весь комментарий
 
 
зря позвали: или чтото сгорит, или утонет, или украдут. 100%
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко джонсоны-меркели к себе не приглашали, он сам к ним вваливался.Гаранты мира в Украине Порошенко боялись: он давал гарантам разгон и обязательно что то у них отбирал. Зеленского трампы -меркели к себе приглашают и по щёчке ласково треплют: гут, хороший бой, от санкций избавляешь. А военный союзник РФ Нетаньяха так сам в Украину приперся.Чтобы за комплименты да обещание пианисту политического убежища юкрейн -чернозём от Зеленского поиметь.
 показать весь комментарий
 
 
Уточните, пианисту или писюанисту? По моим сведениям оно на пианиста не училось.
 показать весь комментарий
 
 
В Солсбери пусть поедет на шпиливилли посмотреть 123 метровый
 показать весь комментарий
 
 
Бриты,укрепляйте ваши биг бены,вестминстеры и прочую..............инфраструктуру,Бубочка это не шутки))
 показать весь комментарий
 
 
Встречаются в Лондоне Борис с Зеленским. Поздоровались, он ему и говорит: Но что, Зеленский, зачем прияъал без приглашения?
 показать весь комментарий
 
На позаплановий іструктаж в метрополію кроком руш.
 показать весь комментарий
 
Вопрос тем, кто бывал в Лондоне, - как там, в Лондоне, шаурма вкусная?
 показать весь комментарий
 
Містер Бін вже набрид і хочеться чогось новенького?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх