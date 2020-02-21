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 Политика Украины
  2012  6
Все про:дороги (1903) Голик Юрий (80)

 Начались работы на дорогах 14 областей Украины, - советник премьера Голик

Советник премьер-министра Юрий Голик опубликовал карту дорог, которые будут отремонтированы в 2020 году, назвав количество рекордным в истории независимой Украины.

 Об этом он написал на своей странице в Facebook

"Там, где позволяют погодные условия, работы уже начались. И это только начало", - отметил Голик.

На сегодняшний день начаты работы на 34 дорожных объектах в 14 областях страны. Работы уже начались в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой областях.

Рекордно ранний старт работ обусловлен не только погодными условиями, но и значительным объемом проведенных подготовительных работ, разработанной проектной документации и проведенных торгов.

Начались работы на дорогах 14 областей Украины, - советник премьера Голик 01

С полным перечнем дорог, где стартовал ремонт и строительство, можно ознакомиться на сайте "Укравтодора".

Ранее Юрий Голик заявил, что правительство в рамках утвержденного плана дорожных работ на 2020 год планирует построить 9 объездных дорог, еще несколько объездных находятся в разработке. Общая протяженность дорожного полотна первых 9 трасс составит 101,5 км. Окружные будут построены вокруг Днепра, Львова, Полтавы, Житомира, Ровно, Тернополя, Берегового, Дунаевцев и Кобеляк.

Источник: https://censor.net.ua/n3177135
 
 
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Форумчане, есть очевидцы из тех областей? Что там конкретно началось?
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На заднем плане фото лето. Значит, уже начались.
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С прошлого года бабло уже закончилось, пришло время пополнять ....
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Ну вчера видел как в Харьковской области два кренделя засыпали ямы боем красного кирпича и трамбовали.
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житомир -чуднов сделали, дальше на хмельницкий никого и ничего, только вешки трехлетние торчат и тишина.
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Ударим автопробегом...по бездорожью..(с) Розпочалися роботи на дорогах 14 областей України, - радник прем'єра Голик - Цензор.НЕТ 5613
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