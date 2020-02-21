"СБУ блокировала деятельность 33 незаконных онлайн-казино"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В рамках начатого уголовного производства специалисты по кибербезопасности и следователи СБ Украины осуществили проверку ряда интернет-ресурсов, на которых по имеющимся данным предоставлялся доступ к запрещенному игорному бизнесу.

Правоохранители зафиксировали в их деятельности нарушения требований нескольких Законов Украины.

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По материалам СБУ, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, на основании постановления Шевченковского районного суда Киева, заблокировала обнаруженные Службой незаконные веб-ресурсы.

Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 203-2 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.