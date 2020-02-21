"СБУ блокировала деятельность 33 незаконных онлайн-казино"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В рамках начатого уголовного производства специалисты по кибербезопасности и следователи СБ Украины осуществили проверку ряда интернет-ресурсов, на которых по имеющимся данным предоставлялся доступ к запрещенному игорному бизнесу.
Правоохранители зафиксировали в их деятельности нарушения требований нескольких Законов Украины.
По материалам СБУ, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, на основании постановления Шевченковского районного суда Киева, заблокировала обнаруженные Службой незаконные веб-ресурсы.
Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 203-2 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
https://www.favbet.com/ru/bets/#
вах,совсем не работает,гэбеэр набу их сбу..
Що, знову? Ви ж вже відзвітувались, що всіх закрили