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Все про:игорный бизнес (335) интернет (1515) казино (101) СБУ (14376)

 СБУ блокировала деятельность 33 незаконных онлайн-казино

Служба безопасности Украины блокировала деятельность 33 веб-ресурсов, которые оказывали нелегальный доступ к азартным играм в запрещенных онлайн-казино и букмекерских конторах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В рамках начатого уголовного производства специалисты по кибербезопасности и следователи СБ Украины осуществили проверку ряда интернет-ресурсов, на которых по имеющимся данным предоставлялся доступ к запрещенному игорному бизнесу.

Правоохранители зафиксировали в их деятельности нарушения требований нескольких Законов Украины.

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По материалам СБУ, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, на основании постановления Шевченковского районного суда Киева, заблокировала обнаруженные Службой незаконные веб-ресурсы.

Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 203-2 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3177130
 
   
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СБУ вроде шпийонов должно ловить ..а вчера все менты заняты были бо у народа волнения начались что б не дай бог на Киев не пошли
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незаконных онлайн-казино/ В Раде зарегистрирован законопроект о легализации игорного бизнеса. 18.10.19. / Легализует игорные заведения барыга Разумков.Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард. Игорные заведения находятся рядом с ломбардами.
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"СБУ блокировала деятельность 33 незаконных онлайн-казино"
Що, знову? Ви ж вже відзвітувались, що всіх закрили
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Разницу между залами и онлайн - не знаешь? Тогда не пиши глупости.
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Цікавий перелік обєлєчених казино. І який відкат за знищення конкурентів. Bolivar cannot carry ******
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А игры с условной валютой "золотые" (Герои войны и денег) тоже "заборонен"?
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