 Мы стали объектом информационной операции, один из триггеров - депутат от СН, - "слуга народа" Яременко

Об этом Яременко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы стали объектом информационной операции, в которую вытянулись все. И, если попытки оппозиционных политиков формировать позицию для критики власти я еще могу понять, то... Одним из триггеров ситуации стал депутат Слуги народа. Вот этого я понять не могу", — написал Яременко.

"А пострадает не Зеленский или Слуга народа. Пострадает Украина. Не в первый раз мы вместе с водой выплескивают и ребенка", — добавил он.

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В понедельник, 17 февраля народный депутат от СН Александр Дубинский написал в Фейсбуке, что добился от МОЗ решения не размещать эвакуированных из Китая украинцев в Обуховском районе на Киевщине.

В среду, 19 февраля он раскритиковал жителей западной Украины, протестующих против размещения эвакуированных украинцев в их регионе.

В четверг, 21 февраля Дубинский пояснил, что в Обуховском районе эвакуированных якобы собирались разместить в частном санатории. "Настаивал, и продолжаю настаивать на том, что они должны размещаться в медицинском учреждении, имеющим опыт борьбы с инфекционными заболеваниями", — написал он.

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Ранее в Минздраве пояснили, почему не разместили эвакуированных из Ухани украинцев в больницах. По словам заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, разместить здоровых людей в больнице во время эпидемии гриппа — значит ограничить в медицинской помощи тех украинцев, которые в ней нуждаются.



