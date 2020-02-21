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 Политика Украины
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Все про:эвакуация (567) Яременко Богдан (104) Слуга народа (675) Дубинский (65) COVID-19 (189) Новые Санжары (1)

 Мы стали объектом информационной операции, один из триггеров - депутат от СН, - "слуга народа" Яременко

Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко считает, что ответственность за распространение паники в связи с эвакуацией украинцев из Китая несет один из его коллег. Фамилии он не называет. Ранее депутат СН Александр Дубинский говорил, будто добился, чтобы эвакуированных не размещали в Обухове.

Об этом Яременко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы стали объектом информационной операции, в которую вытянулись все. И, если попытки оппозиционных политиков формировать позицию для критики власти я еще могу понять, то... Одним из триггеров ситуации стал депутат Слуги народа. Вот этого я понять не могу", — написал Яременко.

"А пострадает не Зеленский или Слуга народа. Пострадает Украина. Не в первый раз мы вместе с водой выплескивают и ребенка", — добавил он.

Мы стали объектом информационной операции, один из триггеров - депутат от СН, - слуга народа Яременко 01

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В понедельник, 17 февраля народный депутат от СН Александр Дубинский написал в Фейсбуке, что добился от МОЗ решения не размещать эвакуированных из Китая украинцев в Обуховском районе на Киевщине.

Мы стали объектом информационной операции, один из триггеров - депутат от СН, - слуга народа Яременко 02

В среду, 19 февраля он раскритиковал жителей западной Украины, протестующих против размещения эвакуированных украинцев в их регионе.

Мы стали объектом информационной операции, один из триггеров - депутат от СН, - слуга народа Яременко 03

В четверг, 21 февраля Дубинский пояснил, что в Обуховском районе эвакуированных якобы собирались разместить в частном санатории. "Настаивал, и продолжаю настаивать на том, что они должны размещаться в медицинском учреждении, имеющим опыт борьбы с инфекционными заболеваниями", — написал он.

Мы стали объектом информационной операции, один из триггеров - депутат от СН, - слуга народа Яременко 04

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Ранее в Минздраве пояснили, почему не разместили эвакуированных из Ухани украинцев в больницах. По словам заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, разместить здоровых людей в больнице во время эпидемии гриппа — значит ограничить в медицинской помощи тех украинцев, которые в ней нуждаются.

Мы стали объектом информационной операции, один из триггеров - депутат от СН, - слуга народа Яременко 05
Мы стали объектом информационной операции, один из триггеров - депутат от СН, - слуга народа Яременко 06

Источник: https://censor.net.ua/n3177129
 
 
 Топ комментарии
 
Мы стали объектом информационной операции, один из триггеров - депутат от СН, - "слуга народа" Яременко
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Просто СН не команда, а наспіх підібрані колишні регіонали та придурки.
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якийсь в натурі шапіто: аналтабу проти тріггера))
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А этот трахкарь все еще депутат? Только в Украине такое возможно.
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якийсь в натурі шапіто: аналтабу проти тріггера))
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А этот трахкарь все еще депутат? Только в Украине такое возможно.
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А в якій ще країні могли на найвищу державну посаду обрати коміка,який ніколи не приховував презирства до країни і її народу?
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В Італії порнозірка була депутатом парламенту.
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не трогайте Чиччолину. она, по сравнению с уродами из ЗеМанды, честная женщина, тяжело зарабатывавшая на кусок хлеба. сейчас она разорена и одинока и ей под 70-т...(

Ми стали об'єктом інформаційної операції, один із тригерів - депутат від СН, - "слуга народу" Яременко - Цензор.НЕТ 2440
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только вот стала она депутатом после 8 лет в политике
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Вот, что бывает когда в голове одни шлюхи.
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в дубінського інше завдання - створити групу депутатів для блокування законів і рішень, не вигідних бородатій бабусі
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подвергать риску собственный народ, зная, что Китай тратит коллосальные средства на сдерживание инфекции и проигрывает... эта власть - дебилы в кубе
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Где проигрывает??? Зараженных все меньше, выздоравливает все больше. Вы не обладаете свежей инормацией.
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Там из привезённых с Китая - почти все проститутки. И женские и мужские . По бумагам правда они танцоры и модели. Но мы то знаем..
Так этот Яременко это конечно одобряет
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этот триггер явно подцепил триппер. он в табу у него, судя по переписке, тоже не значился ))
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шапито болтает что попало, а потом возмущаются
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зрадолюбы зеленые 5 лет разгоняли зраду, а теперь делают удивленные глаза
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А не краще було б цьому депутатіку(аналтабу), сидіти собі десь там тихенько в куточку,та ##бальник свій не розтуляти? Він в свій чвас зганьбив нашу країну аж ніяк не менше.
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А ты считаешь что депутат не по делу пишет? Выявлять больных и лечить коронавирус в санатории "Пролісок"- нормально? Санаторий с перепугу вдруг стал инфекционной больницей? Табличку поменяли?? У них было не менее 10 дней чтобы найти оборудованное место - но никто палец об палец не ударил. За такое же время Китай построил больницу! Что СН мешало это же сделать?? Мы стали объектом информационной операции, один из триггеров - депутат от СН, - "слуга народа" Яременко - Цензор.НЕТ 7912
Мы стали объектом информационной операции, один из триггеров - депутат от СН, - "слуга народа" Яременко - Цензор.НЕТ 8704
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Мудак він,а не депутат. Я ясно виразився? Якщо щось не зрозуміло- Google translator на допомогу.
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И что? Вот ты не мудак, наверное, но ты написал министру МОЗ, что санаторий - не место для лечения коронавируса?
Или ты просто "не мудак", а беспокоятся за украинцев пусть "мудаки"? Ми стали об'єктом інформаційної операції, один із тригерів - депутат від СН, - "слуга народу" Яременко - Цензор.НЕТ 6126
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Повторюю востаннє- для тих,хто на бронєпоєздє: цей мудак,який і досі не склав свій мандат,в свій час зганьбив нашу країну аж ніяк не менше,коли в робочий час вів переписку зі шлюхами.І про це також стало відомо на весь світ.До речі,ви взагалі статтю цю хоч прочитали?Там просто він звинувачує одого з членів своєї фракції.Така собі гризня павуків у банці.Оце власне,і все,що я хотів сказати.
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Мы стали объектом информационной операции, один из триггеров - депутат от СН, - "слуга народа" Яременко
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Просто СН не команда, а наспіх підібрані колишні регіонали та придурки.
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"слуга народа" Яременко /Какой бабуин!- А я не бабуин! Ба,говорящий бабуин! /"Секс защищенный, классика и орал. Час - 100$": Журналисты сняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой./Обезьянник своими воплями заглушает продажу украинской земли слугами народа Коломойского.
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Блин!!! Мы стали объектом информационной операции, один из триггеров - депутат от СН, - "слуга народа" Яременко - Цензор.НЕТ 6220 Мы стали объектом информационной операции, один из триггеров - депутат от СН, - "слуга народа" Яременко - Цензор.НЕТ 6220 Мы стали объектом информационной операции, один из триггеров - депутат от СН, - "слуга народа" Яременко - Цензор.НЕТ 6220 Это просто жопа, а не власть!!! Яременко и Дубинский ярчайшие представители "новой элиты общества" критикуют друг друга.
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Ще б Ківа з самовисуванцем вмішався б. Ми стали об'єктом інформаційної операції, один із тригерів - депутат від СН, - "слуга народу" Яременко - Цензор.НЕТ 8465
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Да ти шо, анальный поисковик что то похожее на правду пробурчал -видно крепко сруться меж собой с#ки урода)
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Осталось добавить что нынешняя власть расстелила "красную дорожку", дала "подсветку" и т.д. для этой информационной атаке. И тут либо это умышленно или по глупости. ( как там "свой дурак хуже врага", народную мудрость не обманешь)
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Відповідальність? А як вони відповідати будуть якщо щось піде не за планом? Видалять аккаунти у Фейсбуці?
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А со стороны кажется, что СН стали жетвой своей тупости и хитрожопости.

Расчитывая на вечную виртуальную поддержку тупого быдляка (простите, "простых людей"), СН наткнулись на реальную реакцию этого трусливого быдляка.

В этом плане полная гармония - СН имеет быдляк, быдляк имеет СН.
Жалко только, что в этот сексуальный замес иногда попадают и украинцы...
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о так, звичайно - медіа- технологіїїї, як "волну" оманського вояжа "- "Земельного питання" збивати іншою "волною" ФСБ вміє та знає на всі 100 %....- у роковини вшанування та Памяті по "Майдану" , зуміла "оганізувати" за 1, 5 МІСЯЦІ!!! "доставку" здорових Людей....- та вчинити шабаш- - з антирекламою України як Держави.....хЕніально...
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Это не команда, а банка с пауками. Пока они не сожрут друг друга - Украину будет трясти..
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Там из привезённых с Китая - почти все проститутки (и женские и мужские). По бумагам правда танцоры и модели. Но мы то знаем..
. Так этот Яременко это конечно одобряет
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давно ожидаемо - взаимные обвинения, разброд и некомпетентность в банке (партии) обезьян-тараканов слуг урода … да уже поубивайте друг друга …
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а не подключить ли сюда еще блокинг-генератор и девочку из Одессы?
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дешевое говно-шоу. в стиле говно-квартала. вы же, слуги урода, в этом и виноваты.

*******, ЗажОп, мертвечуки, рашистские консервы и прочая прорашистская срань слились в экстазе.

соловьиный помет, *********, машка калинка-малинка немытая голова и прочия паРашные пропагандоны воют от счастья.



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Один из трипперов)))))))))) Яременко как там твои шлюхи поживают?
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Дубінський і Бужанський це слуги диявола ,найогидніші істоти із так званої партії слуга народу.
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Только я один при виде этой разноцветной бородатой рожи большими и яркими буквами вижу слово АНАЛ????!!!!!! Что б оно там ни говорило. А так же все ли его секретарки аналопропоренные и пустила ли его наконец уже жена в свою шахтную дырочку или нет?
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