 Мы стали объектом информационной операции, один из триггеров - депутат от СН, - "слуга народа" Яременко

Об этом Яременко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы стали объектом информационной операции, в которую вытянулись все. И, если попытки оппозиционных политиков формировать позицию для критики власти я еще могу понять, то... Одним из триггеров ситуации стал депутат Слуги народа. Вот этого я понять не могу", — написал Яременко.
"А пострадает не Зеленский или Слуга народа. Пострадает Украина. Не в первый раз мы вместе с водой выплескивают и ребенка", — добавил он.
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В понедельник, 17 февраля народный депутат от СН Александр Дубинский написал в Фейсбуке, что добился от МОЗ решения не размещать эвакуированных из Китая украинцев в Обуховском районе на Киевщине.
В среду, 19 февраля он раскритиковал жителей западной Украины, протестующих против размещения эвакуированных украинцев в их регионе.
В четверг, 21 февраля Дубинский пояснил, что в Обуховском районе эвакуированных якобы собирались разместить в частном санатории. "Настаивал, и продолжаю настаивать на том, что они должны размещаться в медицинском учреждении, имеющим опыт борьбы с инфекционными заболеваниями", — написал он.
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Ранее в Минздраве пояснили, почему не разместили эвакуированных из Ухани украинцев в больницах. По словам заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, разместить здоровых людей в больнице во время эпидемии гриппа — значит ограничить в медицинской помощи тех украинцев, которые в ней нуждаются.
Так этот Яременко это конечно одобряет
Или ты просто "не мудак", а беспокоятся за украинцев пусть "мудаки"?
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Просто СН не команда, а наспіх підібрані колишні регіонали та придурки.
Расчитывая на вечную виртуальную поддержку тупого быдляка (простите, "простых людей"), СН наткнулись на реальную реакцию этого трусливого быдляка.
В этом плане полная гармония - СН имеет быдляк, быдляк имеет СН.
Жалко только, что в этот сексуальный замес иногда попадают и украинцы...
. Так этот Яременко это конечно одобряет
*******, ЗажОп, мертвечуки, рашистские консервы и прочая прорашистская срань слились в экстазе.
соловьиный помет, *********, машка калинка-малинка немытая голова и прочия паРашные пропагандоны воют от счастья.