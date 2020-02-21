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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (4670) протест (4646) Новые Санжары (1)

 Зеленский считает, что протесты в Новых Санжарах имели политическую поддержку: "Думаю, что простые люди не имеют к этому отношения"

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что акции против эвакуации украинских граждан из китайского города Ухань имели политическую поддержку, и из-за этого не удалось привезти эвакуированных для обсервации в Тернопольскую область, где были наилучшие условия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вы знаете, что были подготовлены четыре места, одни из наилучших условий действительно были на Тернопольщине. Вы знаете, что там происходило... К сожалению, назвать это человеческими поступками я не могу. Не хочу подбирать другие слова. К сожалению, так бывает", - заявил он.

Зеленский считает, что эти события произошли "не только из-за людей".

"Я думаю, что простые люди не имеют к этому отношения. К сожалению, в некоторых местах была политическая поддержка этой псевдоакции", - указал он.

Зеленский также спрогнозировал, что скоро "мы увидим, как будут совпадать люди на акциях против земельной реформы и против того, чтобы мы видели наших граждан в Украине".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За теми, кто устраивал провокации в Новых Санжарах, стоят определенные бизнес- и политические группировки, - глава Полтавской ОГА Синегубов

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о Новых Санжарах: Иногда казалось, что мы Европа эпохи Средневековья. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3177127
 
 
 Топ комментарии
 
А хто ж на протести виходив ?
Все село піднялось.
Воно простих людей не роздивилось ? Там самі порохоботи були чи може прибульці ?
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в что Зеля вообще зашквар как для Президента...ну да у поганой овцы всегда козел виноват..
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Знову барига наср@в найвеличнішому лідеру ********** в штани.
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А хто ж на протести виходив ?
Все село піднялось.
Воно простих людей не роздивилось ? Там самі порохоботи були чи може прибульці ?
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люди, жителі села (в основній своїй масі) протестували; а тітушня - бешкетувала, і навіть скоювали кримінальні злочини.
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При всем уважении, но
"Большинство задержанных во время беспорядков в Новых Санжарах - местные, - МВД".
Всего несколько задержанных проживают в других регионах страны. Подавляющее большинство - жители Новых Санжар и соседних населенных пунктов.
Об этом заявил заместитель директора Департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лига.НЕТ".
"Подавляющее большинство тех, кто был доставлен и личности которых установлены из 24, - это жители Новых Санжар, а также окружающих населенных пунктов и несколько человек из других регионов страны", - отметил Тракало.Источник: https://censor.net.ua/n3177144
А ведь задерживали как раз тех кто безобразничал.
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Зеленский считает/ а точно узнать Коломойский не велит.
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Вы - правительство непрофессионалов. Откуда вам знать, что такое вирусы, и как правильно организовать карантин?
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Опять какие-то "простые" люди не уиноуваты...

Кто ж все время срет в штаны "простым людям"?
Кто ж все время вместо них порет херню?

Кстати, вот за это быдло и любит ЗЕ.
Жизненное кредо быдляка и СН полностью совпадают - твори шо угодно, не отвечай ни за что.
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простите за повтор!!!
но именно эти г*ндоны заварил там кашу! именно эти проститушки (чьи???) шастают по митингам зарабатывая на беспорядках... они недавно под Радой были "фермерами" теперь "санжаровцы"....неужели СБУ не может прищемить им хвост? или не хочет????
Зеленский считает, что протесты в Новых Санжарах имели политическую поддержку: "Думаю, что простые люди не имеют к этому отношения" - Цензор.НЕТ 1307
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Уробо́рос (др.-греч. οὐροβόρος от οὐρά «хвост» + βορά «пища, еда») - свернувшийся в кольцо змей или дракон, кусающий себя за хвост. Является одним из древнейших символов, известных человечеству, точное происхождение которого - исторический период и конкретную культуру - установить невозможно
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а есть ещё его и родной брат - пеликан, кормящий своих птенцов своей кровью. оба прячутся в глубинах коллективного бессознательного ))
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8000 население Новых Санжар ..Ты считаеш там нет подростков от 18 до 25 лет ?а санжарским надо было бэйджики поцепить
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СБУ это филия ФСБ они бабки зарабатывают. После сдачи Крыма и Донбаса эту шарашкину контору разгонять нужно было!
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а это 12 апостолов в молодости. с похожими и ***** ухуел. так у него ещё все, а не только пётр и андрей, были поголовными рыбаками. совпадение? ))
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прочитав "думаю.." і далі не став.
Бо нічим йому думати, нічим!!
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Емм, в неті є стрім з Тернопільщини - там взагалі тітушок навіть не було, прості селяни зібралися, попа чомусь привели, молебен проти поселення евакуйованих провели (як це по-християнськи...). Ну немає там політичних сил!
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Ну і баран. Будуть тобі Гайдамаки-Санжари по всій Україні.
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Запуск Новосанжарской Эбонитовый Электростанции получился ..Не смешно не смеётесь ?Теперь просто квартал 95 со своими дибильными шутками будет у нас в реальной жизни
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А почему не в Буклвель?Там и места побольше,и Коломойскому нескучно будет.
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"Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, которая решила пройти карантин в месте с эвакуированными из Уханя в Новых Санжарах, покинула территорию санатория
Об этом заявил директор санатория Александр Блинов в эфире телеканала Newsone" - не счесть порохоботов в Украине и в т.ч. правительстве.
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Зеленський считает...перестаньте троллить,он же тут президент как ни как!
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зеля, тебя мама римма роняла сколько раз?
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Один раз в неделю сильно, остальные 6 раз не сильно
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Ага, задавили жителей села. Наехала банда от Зеленского в село и отлупашила пол села. А что так не в Киеве где-то. Страшно, что звезданут в ответ?
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ясно-понятно...
Зеля объяснил для чего нужна была власти эта провокация...
Что бы разгонять потом легко протестующих против деребана земли...
Зеленый утырок легко читается.... Зеленский считает, что протесты в Новых Санжарах имели политическую поддержку: "Думаю, что простые люди не имеют к этому отношения" - Цензор.НЕТ 2121

Зеленский также спрогнозировал, что скоро "мы увидим, как будут совпадать люди на акциях против земельной реформы и против того, чтобы мы видели наших граждан в Украине".Источник: https://censor.net.ua/n3177127
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Так видели уже 20-летних "аграриев", которые протестовали против рынка земли.
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вопрос чьи они?
Я думаю Авакова и мафии стоящий за ним...
И в этот раз их отпустили....
Кто дал команду отпустить?
Настоящие аграрии тоже протестуют, но переводят все в криминал именно аваковские...
Для чего это авакову?
Там много гепотиз...
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Таку потужну медійну підтримку могла мати лише наперед спланована акція. 73% ме(н)діа світу показували не День Пам'яті Небесної Сотні та обговорення в ООН російської агресії а ЦЕ.
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Якщо враховувати що масове захворювання населення коронавірусом мозку почалось з тернопільщини, де дуже рахуються з думками панів Барн,то цілком вірогідно! Хоча це не знімає відповідальності ні з влади,і тим паче з новобидляцьких полудурків-гопників!
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Доведеться підтвердити. Де правда, там вона правда і є, від кого би не виходила б:
"Один з жителів Нових Санжар Полтавської області розповів, що заворушення тут влаштовували привезені "тітушки", а не місцеве населення. У коментарі Telegram-каналу він розповів, що молоді хлопці діяли професійно і координовано, передають Патріоти України.
За словами очевидця, щоб силовики не змогли затримувати бешкетників, вони забігали в натовп і ховалися за місцевими бабусями. Чоловік наполягає на тому, що місцеві жителі не брали участі в активних діях. За його словами, підпали шин здійснювали приїжджі "лоби", яких було близько 15 осіб. Чоловік додав, що після нападу правоохоронні органи дали їм втекти".

Саме цікаве: чому "після нападу правоохоронні органи дали їм втекти"???
Дуже просто: "свої", бене-сабакові тітушки. Білецькі, кароче. Нацсуки.
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вы просмотрели миниатюру, зеля серет на своих избирателей. поделом
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Шоу пупий та ще тупіші продовжується.

'Скалецька перервала свій карантин і покинула медцентр у Нових Санжарах.
Але сказала, що ПЛАНУЄ ПОВЕРНУТИСЯ.
І який то карантин?
То розносчик вірусу..'
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Карантин ради профилактики, из очага эпидемии выпускали только здоровых.
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Навіщо тоді вона взагалі розпиналась що буде з ними, ще й окреме місце для неї та ще трьох працівників МОЗу там облаштували, на що витратили гроші.
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Просто не сразу до нее дошло, что выпускали только здоровых, а карантин для перестраховки-это наш украинский менталитет, аби щось не вийшло.
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'Не сразу дошло...'

Не таку тугу не змогли знайти на місце міністра.
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То, что в других
странах происходит под именем демократии, в большинстве случаев ни что иное,
как искусное манипулирование общественным мнением посредством прессы и
денег и одинаково искусное манипулирование получаемыми за счёт этого
результатами.(с)
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Хреновому танцору всегда яйца мешают...
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Было бы село под Львовом - какой нибудь дед или ветеран мог бы и пострелять. Что-то Новоанжарцы сплоховали.
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По словам президента жители села должны есть кашу и ложиться в 21:00 ..Во как вован заговорил ..Типа людям не надо думать о политики о корупции о 5 этажных виллах в Козине о Крузаках с номерами 0001 оформленном на троюродную бабушку ...я не ожидал что и Зеленский включит тупого ...
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если б местньіе не забузили, не пришла б проплаченная "поддержка". если б в Сандарьі с самого начала прибьіли нужньіе люди власти и давали правильную инфоподдержку и организацию, то и местньіе б не забузили. а еще баба со смартфоном - єто обезьяна с гранатой. именно на нее и клюнули проплаченньіе - психотехнологом знаком такой тип и если он появился, то можно действовать.
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Так когда Авакова уволят ?!
Ходят слухи, он скупает недвижимость по всей Украине.
Гляди наши дети будут этой нечисти налоги платить.
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"среди задержанных большинство не граждане Санжар" ну тогда ждем щас по 1+1 новость,что порохоботы понаехали и не давали гостеприимным жителям Санжар поселить у себя больных людей
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************ украинофоб имеет страх перед народом, мания преследования у закомплексованного осла
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На місці Потерпілого я б почав так: "Хочу успокоить всех жителей Обуховского района......"
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Все йдет к тому что Зеля скоро назовет Украинский народ быдлом и это быдло мешает жить определенному количеству людей
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Дід Трохим

Филатов назвал виновных в панике украинцев из-за коронавируса: "Привыкайте, сами виноваты"
Комментируя ситуацию в связи паникой из-за прибытия в Новые Санжары эвакуированных граждан Украины, Филатов отметил, что это та суровая реальность, к которой всем нам стоит привыкать. Филатов в своем сообщении в Facebook, защитил паникующих украинцев заявив, что вина в произошедшем лежит только лишь на украинских чиновниках.
"Вначале вы кормите народ тупыми сериалами и идиотскими шоу, кошмарите людей по ТВ апокалиптичными новостями, сворачиваете социальные программы и отказываетесь финансировать здравоохранение с образованием, возбуждаете низменные инстинкты толпы разговорами "все воруют, всех надо сажать", презираете людей и держите их за быдло, не можете справиться с алкоголизацией населения и игорным бизнесом, вешаете на уши лапшу, что любая кухарка может управлять государством и др***ите в парламенте, экспериментируете с властью и страной.
А потом искренне удивляетесь, что "народ у нас не такой, вон дороги начал перекрывать из-за коронавируса"", - заявил мэр Днепра. Он подчеркнул, что украинцы - самый простой и обычный народ, который, к тому же, замучен безнадегой.
"Привыкайте к реальности, диджитализаторы хреновы. Как человек, каждый день ходящий по дворам, говорю", - резюмировал Борис Филатов.
20.02.2020 21:56
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там работала Ылита, подобная Ылите, срущей здесь в коментах. поведение очень похоже, манера общения тоже.
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Дорогой мой, 73 % (а в дано случае 84 %) это далеко не Ылита, как ты выражаешься, а такое же быдло как ты.
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вот порохоскот проклятый что творит то!
простые то люди все за Бубочку и советский союз! Зеленський вважає, що протести в Нових Санжарах мали політичну підтримку: "Думаю, що прості люди не мають до цього стосунку" - Цензор.НЕТ 467
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Зеля, ти коли лягаєш спати, дивишся під подушку, чи не насрав там тобі Порох?
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Схоже, що Вова не втримався, і знову перейшов з трави на кокс.
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Этот день войдет в историю, как "Санжарская битва", когда простой народ грудью стал на защиту родной земли от коварного китайского вируса. Слава защитникам Санжар!
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Так только дурак не воспользовался таким подарком ( промахом) от власти и государства. Война господа и по периметру и внутри, или вы до сих пор не в курсе. Плюс паника ( страшное дело), плюс метания куда же повезут и "успешный" отказ принимать во Львове и Тернополе ( хотя может туда и везти ни кто не собирался) Нагнетание шло по полной, до последней секунды, даже президентом который угрожал отправить "заразных" в Конча заспу. Будем откровенны это серьезнейший провал. Или все таки вариант "ищи кому выгодно" , ведь сразу ушли на третий план обстрелы в Золотом,. памятная дата Майдана, самолет сбитый на Ираном и наша на это реакция, "важнейшие" переговоры в Омане.., даже "привет" от Богдана с Сейшел.
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Нужно везти людей из Уханя поближе к Киеву. Тут, вроде как, медицина получше будет. И люди, судя по фейсбуку, нормально воспринимают. Может выйдут с флагами в защиту?
Я вот главного не понимаю, почему Санжары, почему Медоборы? Это где вообще?
Что под Киевом нет санаториев? Это же столица, ту все самое лучшее.
Ну не знаю, в чем смысл такого решения?
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Медобори - це чудовий санаторій на Тернопольщині біля Микулинець, спеціалізація хвороби опорно-рухового апарату, їх, фактично, усього ТРИ на Україні, один з яких, в Бердянську повне лайно. Мабуть, місцевий "дух" впливає. Тобто залишаються ДВА на всю державу спеціалізованих заклада, які абсолютно не пристосовані для вірусних хворих, один з яких "шлюхі натору" вирішили довести до банкрутства. Бо хто туди поїде на цей сезон? Паніка - страшна річ, особливо якщо вона має всі підстави у вигляді некомпетентної влади.
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сначала, на "голубом очке" ты со всей своей зелёной бандой до усрачки пугаешь свой лохторат, дрессированный как собака Павлова, после - "делаешь большие еврейские глаза", когда всё в принципе работает: и слюна выделяется и оно садится-ложится-прыгает, гавкает и кусается..
зекомандА, вы давно уже не удивляете..
просто жаль потерянного Украиной времени из-за ваших безответственных экспериментов над 73%ными людьми с нестабильной психикой..(
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Провокаторів,"ні капітулянтів","фермерів",а зараз ще й "вірусологів" не відпускати,а саджати за грати!Тай взагалі- першими посіяли "паніку" попередники спочатку на тернопільщині,потім львівщина,потім вінниччина і вже аж потім полтавщина.Скрізь засвітився 5-й канал.Висновок-це широкомасштабна провокація чергової "зради"від реваншистів,які назвали злочинцями вищу владу України ще до будь якого складу злочину(прильоту з Ухані українців.)
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....тож ти і твої зеленобобіки то і створили, і провокації, і людей позганяли не відомо звідки, і показали всьому світу гостиприїмність!!! вИ ж зелені ні на що не здатні!!!
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Да всё нормально. Люди просто дали свою оценку нынешнему состоянию медицины. Народ восторгался проведёнными реформами! Ну... в общем кто как мог так и восторгался.
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Опять кто то виноват, может самим надо было не пиариться, а по тихому привезти людей и разместить.
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ета парашенка, на варованиє деньгі усьо мутіть! мамой клянусь
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ЗеНеЛохОманский , притащить ради пиара в Украину "чуму" - мог только совсем примитивный поц... к себе домой почему всех эвакуированных не привел там и охрана хорошая и все условия для жизни и питание...
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