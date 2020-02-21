 Зеленский считает, что протесты в Новых Санжарах имели политическую поддержку: "Думаю, что простые люди не имеют к этому отношения"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Вы знаете, что были подготовлены четыре места, одни из наилучших условий действительно были на Тернопольщине. Вы знаете, что там происходило... К сожалению, назвать это человеческими поступками я не могу. Не хочу подбирать другие слова. К сожалению, так бывает", - заявил он.
Зеленский считает, что эти события произошли "не только из-за людей".
"Я думаю, что простые люди не имеют к этому отношения. К сожалению, в некоторых местах была политическая поддержка этой псевдоакции", - указал он.
Зеленский также спрогнозировал, что скоро "мы увидим, как будут совпадать люди на акциях против земельной реформы и против того, чтобы мы видели наших граждан в Украине".
Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.
Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.
На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.
Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.
В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.
Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.
Все село піднялось.
Воно простих людей не роздивилось ? Там самі порохоботи були чи може прибульці ?
"Большинство задержанных во время беспорядков в Новых Санжарах - местные, - МВД".
Всего несколько задержанных проживают в других регионах страны. Подавляющее большинство - жители Новых Санжар и соседних населенных пунктов.
Об этом заявил заместитель директора Департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лига.НЕТ".
"Подавляющее большинство тех, кто был доставлен и личности которых установлены из 24, - это жители Новых Санжар, а также окружающих населенных пунктов и несколько человек из других регионов страны", - отметил Тракало.Источник: https://censor.net.ua/n3177144
А ведь задерживали как раз тех кто безобразничал.
Кто ж все время срет в штаны "простым людям"?
Кто ж все время вместо них порет херню?
Кстати, вот за это быдло и любит ЗЕ.
Жизненное кредо быдляка и СН полностью совпадают - твори шо угодно, не отвечай ни за что.
но именно эти г*ндоны заварил там кашу! именно эти проститушки (чьи???) шастают по митингам зарабатывая на беспорядках... они недавно под Радой были "фермерами" теперь "санжаровцы"....неужели СБУ не может прищемить им хвост? или не хочет????
Бо нічим йому думати, нічим!!
Об этом заявил директор санатория Александр Блинов в эфире телеканала Newsone" - не счесть порохоботов в Украине и в т.ч. правительстве.
Зеля объяснил для чего нужна была власти эта провокация...
Что бы разгонять потом легко протестующих против деребана земли...
Зеленый утырок легко читается....
Зеленский также спрогнозировал, что скоро "мы увидим, как будут совпадать люди на акциях против земельной реформы и против того, чтобы мы видели наших граждан в Украине".Источник: https://censor.net.ua/n3177127
Я думаю Авакова и мафии стоящий за ним...
И в этот раз их отпустили....
Кто дал команду отпустить?
Настоящие аграрии тоже протестуют, но переводят все в криминал именно аваковские...
Для чего это авакову?
Там много гепотиз...
"Один з жителів Нових Санжар Полтавської області розповів, що заворушення тут влаштовували привезені "тітушки", а не місцеве населення. У коментарі Telegram-каналу він розповів, що молоді хлопці діяли професійно і координовано, передають Патріоти України.
За словами очевидця, щоб силовики не змогли затримувати бешкетників, вони забігали в натовп і ховалися за місцевими бабусями. Чоловік наполягає на тому, що місцеві жителі не брали участі в активних діях. За його словами, підпали шин здійснювали приїжджі "лоби", яких було близько 15 осіб. Чоловік додав, що після нападу правоохоронні органи дали їм втекти".
Саме цікаве: чому "після нападу правоохоронні органи дали їм втекти"???
Дуже просто: "свої", бене-сабакові тітушки. Білецькі, кароче. Нацсуки.
'Скалецька перервала свій карантин і покинула медцентр у Нових Санжарах.
Але сказала, що ПЛАНУЄ ПОВЕРНУТИСЯ.
І який то карантин?
То розносчик вірусу..'
Не таку тугу не змогли знайти на місце міністра.
странах происходит под именем демократии, в большинстве случаев ни что иное,
как искусное манипулирование общественным мнением посредством прессы и
денег и одинаково искусное манипулирование получаемыми за счёт этого
результатами.(с)
Ходят слухи, он скупает недвижимость по всей Украине.
Гляди наши дети будут этой нечисти налоги платить.
Филатов назвал виновных в панике украинцев из-за коронавируса: "Привыкайте, сами виноваты"
Комментируя ситуацию в связи паникой из-за прибытия в Новые Санжары эвакуированных граждан Украины, Филатов отметил, что это та суровая реальность, к которой всем нам стоит привыкать. Филатов в своем сообщении в Facebook, защитил паникующих украинцев заявив, что вина в произошедшем лежит только лишь на украинских чиновниках.
"Вначале вы кормите народ тупыми сериалами и идиотскими шоу, кошмарите людей по ТВ апокалиптичными новостями, сворачиваете социальные программы и отказываетесь финансировать здравоохранение с образованием, возбуждаете низменные инстинкты толпы разговорами "все воруют, всех надо сажать", презираете людей и держите их за быдло, не можете справиться с алкоголизацией населения и игорным бизнесом, вешаете на уши лапшу, что любая кухарка может управлять государством и др***ите в парламенте, экспериментируете с властью и страной.
А потом искренне удивляетесь, что "народ у нас не такой, вон дороги начал перекрывать из-за коронавируса"", - заявил мэр Днепра. Он подчеркнул, что украинцы - самый простой и обычный народ, который, к тому же, замучен безнадегой.
"Привыкайте к реальности, диджитализаторы хреновы. Как человек, каждый день ходящий по дворам, говорю", - резюмировал Борис Филатов.
20.02.2020 21:56
простые то люди все за Бубочку и советский союз!
Я вот главного не понимаю, почему Санжары, почему Медоборы? Это где вообще?
Что под Киевом нет санаториев? Это же столица, ту все самое лучшее.
Ну не знаю, в чем смысл такого решения?
зекомандА, вы давно уже не удивляете..
просто жаль потерянного Украиной времени из-за ваших безответственных экспериментов над 73%ными людьми с нестабильной психикой..(