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 Политика Украины
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Все про:ВР (24436) Кабмин (11636) отчет (336) Гончарук_Алексей (727)

 "Мы искоренили коррупцию на самом высоком уровне в государстве. Это знает бизнес и наши международные партнеры", - отчет Гончарука в парламенте

За пять месяцев работы Правительство запустило дешевые кредиты, снизило платежку, преодолело рейдерство и искоренило коррупцию на топ-уровне. И большинство положительных преобразований произошли в Украине впервые. На этом отчитываясь перед народными депутатами с трибуны Верховной Рады акцентировал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Первое на чем сосредоточилось правительство - это аудит государства. Мы провели оценку имеющегося населения, чтобы понимать количество людей, их возрастной и гендерный состав. Так же провели аудит государственных кадастров природных ресурсов. Впервые в истории Украины уже объединены карты кадастров. Этой весной мы планируем оцифровать всю территорию Украины. Это позволит нам проводить инвентаризацию и анализировать имеющиеся ресурсы", - заявил глава правительства, передает Цензор.НЕТ.

По мнению премьера, весомым результатом работы правительства также является искоренение коррупции на самом высоком уровне власти, что положительно влияет на доверие к Украине среди иностранных инвесторов и позволяет получать государству дешевые ресурсы.

"Мы искоренили коррупцию на самом высоком уровне в государстве. Это знает бизнес и наши международные партнеры. Работы еще очень много, но на топ-уровне коррупции в правительстве, парламенте и Офисе президента - нет. Нам удалось вернуть доверие к Украине. Кроме этого есть серьезный прогресс - правительство искоренило системное рейдерство. Уже никто втихую не переписывает в реестрах собственность одного человека на другого. В течение 24 часов мы реагируем на рейдерство и исключаем негодяев из реестров. Уже сейчас видим, что системного рейдерства действительно нет", - подчеркнул премьер Гончарук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экономика Украины продолжает расти быстрее, чем в Европе, - Гончарук

По его словам, также команде правительства, благодаря решению проблемы с формированием цены на газ, удалось уменьшить платежки на отопление.

"Это всегда было одним из важнейших вопросов, которые украинцы ставили перед властью. И я могу сказать, что мы - первое правительство, которое действительно уменьшило платежку для людей. Много лет цена на газ в Украине была непрозрачной и не рыночной, и поэтому сумма в платежках для населения только возрастала. Мы взяли курс на создание рыночных условий и это дало моментальный результат - за декабрь 2019 г. для большинства украинских потребителей платежка была уменьшена. В некоторый городах перерасчет достиг 30%", - отметил глава Кабмина.

Отдельно он также подчеркнул старт государственной программы по предоставлению населению дешевых кредитов для открытия собственного дела под низкие проценты, которая должна простимулировать украинцев начать заниматься бизнесом.

"Для того, чтобы перезапустить экономику, людям необходимо обеспечить доступ к дешевым ресурсам. Деньги не должны быть "дорогими". Понимая это, президент Украины выступил с инициативой создания программы дешевых кредитов "5-7-9%", которую мы, команда правительства поддержали и имплементировали в короткие сроки. И уже в январе она начала полноценно работать. Мы хотим стимулировать средний класс и делаем это прямо сейчас посредством предоставления ему дешевого ресурса для начала собственного дела. Но это не конечная остановка, в планах правительства сделать все кредиты с такой ставкой под 5-7-9%. И следующий шаг для нас в этом направлении - это дешевые ипотеки на жилье", - заявил Гончарук.

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По его словам, дополнительным стимулом для перезагрузки экономики станут начатая правительством программа приватизации убыточных госпредприятий и передача объектов в концессию инвесторам.

"Большая приватизация - это еще один шаг к эффективности. Приватизация - это о привлечении инвестиций и создании новых рабочих мест за счет передачи в частную собственность убыточных, нестратегических объектов, принадлежащих государству. В правительстве мы провели прозрачные конкурсы и уже первые 2 порта имеют победителей. Туда войдут инвестиции. Это огромный шаг к развитию. Сейчас еще 12 объектов у нас готовы к концессионным конкурсам", - добавил глава правительства.

Кроме этого, среди результатов работы правительства за первые 5 месяцев - подготовка к старту программы "Большая стройка", презентация приложении "Дія", создание Офиса противодействия рейдерству, объединение геокадастров, закрытие нелегальных АЗС и обеспечение готовности правительства к запуску рынка земли.

Источник: https://censor.net.ua/n3177126
 
 
 Топ комментарии
 
Самокатная самка собаки продолжает сцать в хлебальники своему зеленому стаду.
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Такого не бывает...такое уже есть.Банда зелёного Микки Мауса живёт своей отдельно взятой сказочной страной.
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Где то громко заржал Коломойский в окружении подельников.
І шо воно меле?
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Самокатная самка собаки продолжает сцать в хлебальники своему зеленому стаду.
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Беня, Педро и Ахметка уже сели? Или они не имеют отношения к коррумпированию госорганов самого высокого уровня? И депутаты конверты с деньгами уже перестали по карманам распихивать?
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У зеленского в голове война кончилась, у гончарука в голове коррупция искоренилась, рейдерство исчезло, экономика выросла. Власть шизофреников.
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Его мама в детстве с пятого этажа уронила.
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Такого не бывает...такое уже есть.Банда зелёного Микки Мауса живёт своей отдельно взятой сказочной страной.
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Фейки Зеленского и Ко. Как власть дезинформирует и обвиняет в этом СМИ

"Мы искоренили коррупцию на самом высоком уровне в государстве. Это знает бизнес и наши международные партнеры", - отчет Гончарука в парламенте - Цензор.НЕТ 4389

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/02/11/7240060/
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Где то громко заржал Коломойский в окружении подельников.
І шо воно меле?
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Только что рассказывали, что Богдан хотел крышивать все коррупционные схемы, которые и не его, а теперь уже Богдана нет - и коррупция исчезла.
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Врет и не краснеет, вернее не зеленеет

"Мы искоренили коррупцию на самом высоком уровне в государстве. Это знает бизнес и наши международные партнеры", - отчет Гончарука в парламенте - Цензор.НЕТ 774
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НА ЧЁМ ОНО СИДИТ, БОЛЕЗНОЕ? НА ТРАВКЕ ИЛИ НА КОЛЁСАХ ?
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им регулярно поставляют какие-то психотропные вещества и их периодически не по-детски штырит
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На муке, из Венесуэлы... Переживают, что поставки прекратятся...
Срочно, в Крым воду!
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Суміш висушених мухомора з блідою поганкою , один до двох і на кінчику ножа мескаліну . Замість мескаліну можна канабіс , але набагато більше .
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"Вчера котов душили-душили, душили-душили"...(с)
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Гончарук, ти або повернись на цю планету в державу Україна, або перестань приймати важкі наркотики та галюциногени!
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Экземпляр хоть один кого вы искоренили В СТУДИЮ Страна должна знать имена своих героев "Мы искоренили коррупцию на самом высоком уровне в государстве. Это знает бизнес и наши международные партнеры", - отчет Гончарука в парламенте - Цензор.НЕТ 8883
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Все пойманные коррупционеры были тайно осуждены тайными судами и тайно посажены в тайные тюрьмы.Как то так выходит.
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искоренили видимо вместе с деньгами, их нет но вы держитесь как сказал богдан, а в бюджете дыра
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На той неделе главу Черновицкого обл. совета поймали на взятке 400 тыс.долл. Все сми гудели. На этой недели отпустили восстановив в дожности )) Этот дурень думает что если коррупционеров ловить и отпускать то и коррупции нет? ))
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В них все просто , бери по чину . Але коли хапнув з перебором і не подав нагору то відберуть все , але можуть лишити кувати бабло на тому ж місці .
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Ат шо авакяна уже посадили?
Я шо то упустил?
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Да за одно только "снизили платежку" ипло разбить без базара! Вся страна подо*уела от увеличения отопления на треть! А эти суки , а-ля Кашпировский :"Вам хорошо, вы богатеете!"
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Я буду жить в родной стране и в любимом городе. Страну я не оставлю", - заверил он. "Мне нельзя, наверно, надолго выезжать. Сразу появляются слухи", - также добавил Ахметов.....
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І економіка росте швидше ніж в Європі. "Мы искоренили коррупцию на самом высоком уровне в государстве. Это знает бизнес и наши международные партнеры", - отчет Гончарука в парламенте - Цензор.НЕТ 6733
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и.о. начальника полиции г. Глухов Буханистый Сергей первый коррупционер, который фабрикует дела связанные с наркотиками на молодых парней в основном из сел. дела не проводит по ердр вызывает родителей и разводит на деньги чем подрывает доверие родителей к детям. эта мелочная тварь в 2018 году откупилась от сбу по взятке в 8000 долларов.
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с..ка, шо то сверхзабористое. какуны скислого скунса под калейдоскопом? жевал или просто натерся?
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Значит скоро уже лавина инвесторов накроет зекоманду?
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О-о, сміх сміхом, але це вже щось серйозне. Верніть хтось його з паралельної реальності, бо він і там все просре.
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іДіот, ти сам в то не віриш, то навіщо брехати на цілий світ!!! Воне ,кор, роками сидить у світі і в Україні, а ти пиз....ш що вже побороли!!! Немає слів!!! Хорош займатися брехнею!!! 73 квартал!!!
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Навіть ватна слуга уродів І.Верещук наголошує, що у звіті уряду про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету міністрів України у 2019 році змішані досягнення чинної і попередньої влади. Про це вона заявила в кулуарах Ради журналісту телеканалу "Прямий".
"Я не можу оцінити поразки і досягнення чинного уряду, бо не знаю, де закінчилась робота попереднього міністра та уряду", - зазначила народна депутатка фракції "Слуга народу" Ірина Верещук. За словами політика, у звіті не зрозуміло, де закінчується робота попередньої влади.
"Мені важко опонувати нашим політичним опонентам тому, що я не знаю, де саме те закінчення, де починається вже наші перемоги і наші поразки, і вони також є, це нормальний робочий процес бо ми в таких складних умовах, що без поразок просто неможливо, і тут варто розібратися і тверезо проаналізувати"- сказала нардепка.
https://prm.ua/kabmin-nadav-zvit-de-vkazani-dosyagnennya-poperednogo-uryadu-vereshhuk/
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Идоиты! Вам уже дипломаты нарушая все дипломатические этикеты говорят прямым языком - в Украине нет независимой системы правосудия и равенства всех перед законом! Как без этого можно бороться с коррупцией??? Инвестиционными нянями в латексных костюмах с дилдо и электрошокерами?
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Экономика Украины продолжает расти быстрее, чем в Европе, - Гончарук....

Мы искоренили коррупцию на самом высоком уровне в государстве. Это знает бизнес и наши международные партнеры", - отчет Гончарука в парламенте....

Совсем ********?!?!?

Алеша, ты это, брось курить гадость разную!!
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Про корупцію у вищих ешелонах влади - не припиняють нагадувати нардепи Волинець (БЮТ) та Шахов (оппо-ахмета). Зокрема, на вугіллі:
«Під стінами ВРУ 21 лютого відбувається мітинг шахтарів з вимогою виплатити борги та відмовитися від закупівлі російського вугілля.
Мітинг, в якому беруть участь працівники всіх вугільних підприємств державного сектора проходить під українськими прапорами та червоно-чорними прапорами Правого сектора.
Всього на демонстрацію вийшли близько 200-300 осіб.
Протестуючі тримають плакати з написами: "Stop! ТОРГІВЛІ вугіллям на крові!", "Гончарук не тікай від народу!", "Шахтарям - Гідне життя!", "Карпачова поверни награбоване!", передає "FaceNews"».
https://www.facenews.ua/news/2020/473352/
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Ай немагу, Сабаков керує МВС не корупціонер? Ну досить брехати. Суки.
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Обычное дело: взяточники борются с коррупцией, педофилы защищают права детей, а многоженец терпеть не может «бытовой распущенности».
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палата № 6 какое циничное соросовское маугли
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Тимчасовий в.о. голова Держслужби праці Ігор Дегнера, який був призначений на цю посаду в грудні 2019 року, з великою ймовірністю може очолити відомство на постійній основі. При цьому в самому відомстві кажуть, що за час роботи в системі з 2006 року Дегнера не ухвалив жодного рішення, яке б покращило захист працівників. «За інформацією наближених джерел, він не сзхвалив методів боротьби з неофіційною зайнятістю та невиплатою заробітних плат. Крім того був ініціатором двох скандально відмінених постанов уряду про порядок інспекційного відвідування. Щодо питань охорони праці, гірничого нагляду, вибухових робіт, розслідування нещасних випадків взагалі ніякого відношення до призначення в.о. голови Держпраці не мав», - стверджує видання про прояви корупції в Держслужби праці.
Журналісти роблять висновок, що Дегнера перебуває під впливом і контролем свого заступника Віталія Сажієнка. «Крім того, вже є випадок корупції в органі при його керуванні на посаді т.в.о», - йдеться в публікації.
Також в матеріалі нагадують повідомлення від міністра економіки Тимофія Милованова, який в середині грудня 2019 року заявив, що Держпраці причетне до приховування величезної заборгованості з зарплати на харківській «Енергосталі». «Нагадаємо, що призначення на посаду в.о. голови Держпраці Дегнери відбулося за два тижні до цього скандалу», - звертають увагу автори матеріалу.

Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/priznachayut-kolishnih-zmi-povidomlyayut-pro-noviy-kadroviy-skandal-u-kabmini-660977.html
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Леха, а сколько стоит устроиться на работу в кабмин, даже клерком простым на вакансию...и кому и сколько платить нужно? ..
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95 квартал гастролює тепер з жартами і в Верховній Раді.
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