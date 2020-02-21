 За пределами Китая коронавирус зафиксировали в 27 странах, в Украине случаев заболевания нет, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"По состоянию на 21 февраля 2020 в мире зарегистрировано 76 723 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 247- летальные. Выздоровели уже 16 415 человек.
82% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом зафиксированы в одной провинции Китая - Хубэй, а за пределами Китая зафиксировано 1156 случаев в 27 странах мира. В странах Европы зарегистрировано 47 случаев (Германия - 16; Франция - 12; Великобритания - 9; Италия - 3; Россия - 2; Испания - 2; Финляндия, Швеция и Бельгия по одному случаю). В перечень стран, в которых зафиксированы случаи COVID-19 добавилась Исламская Республика Иран.
В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано", - сказано в сообщении.
Вместе с тем, в Минздраве сообщили, что Китай пересмотрел свое руководство по классификации случаев для COVID-19, исключив классификацию "клинически диагностирован". Теперь останутся только две классификации: "подозреваемые" и "подтвержденные" для всех областей. Подтвержденные случаи будут зарегистрированы только после лабораторного анализа.
"Именно поэтому, ожидается, что некоторые озвученные ранее "клинически диагностированные" случаи будут исключены в течение ближайших дней, так как проводится лабораторное тестирование, а некоторые, как было установлено, являются COVID-19 отрицательными", - добавили в ведомстве.
У них текст один на все случаи.
Минздрав на вирус никого не проверяет - соответственно, случаев заболевания не обнаруживает.
власть в Украине - от проблем самоустраняется! наша власть - сама источник проблем! причем постоянных!
поэтому не удивительно, что жители Санжар (и не только) были против проблем, которые им подбрасывают!
Хоча так, чума тоді прийшла саме зі Сходу.
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Просто ви погано шукали.
- Будут! Пшли…..
Хвора жінка перебуває в ізоляції в медичному центрі Шиба в Тель-Хашомере в центральній частині країни. У карантин помістили інших евакуйованих пасажирів з літака Diamond Princess.
Слід зауважити, що японських лікарнях перебуває четверо громадян Ізраїлю з коронавірусом. Усі вони перебували на круїзному лайнері Diamond Princess.
Як повідомлялося, від 4 лютого Міністерство охорони здоров'я Японії поставило судно на карантин через випадок зараження коронавірусом з Уханя. До цього, 25 січня, пасажиру діагностовано 2019-nCoV після висадки у Гонконзі. На борту перебває 25 українців. Усі вони виявились членами екіпажу. Кількість інфікованих пасажирів с Коронавірус на лайнері з українцями: кількість інфікованих пасажирів перевалила за пів тисячітаном на 18 лютого зросла до 542. Серед заражених - двоє укарїнців. Людям, у яких не підтвердилося інфікування коронавірусом, дозволили покинути судно.
Нагадаємо, спалах вірусу розпочався з ринку морепродуктів та тварин у китайському місті Ухань. Він викликає симптоми, схожі на застуду, але швидко вражає легені й інші органи. Патоген належить до великої родини коронавірусів. Хвороба поширилася вже на десятки країн. Двоє українців підхопили вірус на круїзному лайнері.
Всесвітня організація охорони здоров'я дала офіційну назву новому вбивчому коронавірусу з Китаю - COVID-19. У самому Китаї його раніше назвали NCP (Novel Coronavirus Pneumonia), що означає - пневмонія, яка викликається новим типом коронавіруса.
Перша вакцина від цього типу коронавірусу з'явиться не раніше, ніж через півтора року.
Схоже, джерелом спалаху коронавірусу є якась тварина. Водночас відомо, що вірус може передався і від людини людині повітряно-крапельним шляхом. Є підозри, що недуга може передаватися навіть в інкубаційний період, коли носій хвороби не підозрює, що інфікований.
Всесвітня організація охорони здоров'я за підсумками екстреної наради оголосила спалах коронавірусу надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Це стало опосередкованим визнанням того, що стримати поширення хвороби не вдається і вона з локальної проблеми набуває глобального масштабу.
Базові рекомендації для уникнення зараження коронавірусом:
уникати контактів з тваринами;
не їсти сире або погано оброблене м'ясо;
уникати контактів з людьми, у яких є ознаки захворювання;
регулярно та ретельно мити руки.https://tsn.ua/svit/v-izrayili-u-kolishnoyi-pasazhirki-diamond-princess-viyavili-koronavirus-1495512.html
До этих эвакуированных сколько разъехалось по стране без всякого обследования?
Вот еще из брянска приедут, которых с поезда сняли.
І економіка росте швидше ніж в Європі, і корупцію подолали.
(просто тестов мало и их берегут для депутатов)