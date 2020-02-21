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 Общество, Здоровье
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 За пределами Китая коронавирус зафиксировали в 27 странах, в Украине случаев заболевания нет, - Минздрав

82% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом зафиксирован в одной провинции Китая - Хубэй, а за пределами Китая зафиксировано 1156 случаев в 27 странах мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"По состоянию на 21 февраля 2020 в мире зарегистрировано 76 723 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 247- летальные. Выздоровели уже 16 415 человек.

82% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом зафиксированы в одной провинции Китая - Хубэй, а за пределами Китая зафиксировано 1156 случаев в 27 странах мира. В странах Европы зарегистрировано 47 случаев (Германия - 16; Франция - 12; Великобритания - 9; Италия - 3; Россия - 2; Испания - 2; Финляндия, Швеция и Бельгия по одному случаю). В перечень стран, в которых зафиксированы случаи COVID-19 добавилась Исламская Республика Иран.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем, в Минздраве сообщили, что Китай пересмотрел свое руководство по классификации случаев для COVID-19, исключив классификацию "клинически диагностирован". Теперь останутся только две классификации: "подозреваемые" и "подтвержденные" для всех областей. Подтвержденные случаи будут зарегистрированы только после лабораторного анализа.

"Именно поэтому, ожидается, что некоторые озвученные ранее "клинически диагностированные" случаи будут исключены в течение ближайших дней, так как проводится лабораторное тестирование, а некоторые, как было установлено, являются COVID-19 отрицательными", - добавили в ведомстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3177122
 
   
 Топ комментарии
 
скалецкаая сказала что следующие за заявлением 14 дней проведет в обсервации, а сама где-то шляется. впрочем зеленым сбрехать это естественное состояние
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выскажу непопулярное мнение!

власть в Украине - от проблем самоустраняется! наша власть - сама источник проблем! причем постоянных!
поэтому не удивительно, что жители Санжар (и не только) были против проблем, которые им подбрасывают!
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Є в нас один вірус. На Банковій сидить.
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скалецкаая сказала что следующие за заявлением 14 дней проведет в обсервации, а сама где-то шляется. впрочем зеленым сбрехать это естественное состояние
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Почему "где-то шатается"?

У них текст один на все случаи.
Минздрав на вирус никого не проверяет - соответственно, случаев заболевания не обнаруживает.
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какой текст? она сказала что будет там, её нет, у меня вопрос почему её там нет
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Ее там нет? Я что-то пропустил. Хотя с зелененьких станется
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Є в нас один вірус. На Банковій сидить.
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На фоне зеленой дряни Чернобыль не выглядит катастрофой.
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выскажу непопулярное мнение!

власть в Украине - от проблем самоустраняется! наша власть - сама источник проблем! причем постоянных!
поэтому не удивительно, что жители Санжар (и не только) были против проблем, которые им подбрасывают!
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завести людей из зоны риска в дикую отсталую недоразвитую страну рискуя уничтожить население - это вверх дебилизма! Китай - экономика номер 2 на планете, тратят колосальные средства на борьбу и не могут побороть эту проблема!
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Конечно в Украине нет - кто его может зафиксировать? -никто, поэтому их тут нет))))
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Чего у нас только нет! Например медицины, достойных зарплат работягам, работаюших законов...
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Сами виноваты, что у нас всего этого нет. Не було би свиней при кориті, якби не барани при урнах.
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Ти просту свиню від корита спробуй відтягнути. А в нас при владі породисті, десятки років селекція йшла!
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Бо українці не їдять кажанів і всього,що повзає.
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Це не гарантія. Щуратів в Європі теж не дуже щоб їли, але чума передавалася опосередкованим шляхом (пацюк - бліха - людина).
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В Європі повно китайців,а ті дикуни,що не зловлять,то в писок сунуть,так що не факт,що вони там щурів не їдять.
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Я маю на увазі епідемію Peste Noire середини 14 ст.
Хоча так, чума тоді прийшла саме зі Сходу.
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"ТАК ДЕРЖАТЬ" - (Steady or steady as you go; steer as you do; keep her so) команда рулевому, по которой он обязан удерживать корабль на том курсе, на котором последний лежал в момент подачи команды.
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Не кажіть гоп, бо хоча його і знайдуть, але хто про це повідомить, все буде шито-крито.
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За пределами Китая коронавирус зафиксировали в 27 странах, в Украине случаев заболевания нет, - Минздрав
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Просто ви погано шукали.
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Якщо не зафіксовано - це не значить що нема. Може фіксувальники не встановили в смартфоні відповідний додаток з ресурсів диджіталізації дубілєта?
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Вони мають застарілі дубілєтні смартфони За межами Китаю коронавірус зафіксували в 27 країнах, в Україні випадків захворювання немає, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5255
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Тут уже вопрос - зафиксирован или не зафиксирован... А что с этим делать дальше? Рано или поздно, в страну он попадет, как и все остальные вирусы. Готова ли будет к его "приему" страна, в которой от осложнений и всех предшественников отправляется в мир иной немало пациентов...
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Тобто хімкостюми ще рано здавати в кіностудію?
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ну, дык диковинные когда-то свинской и птичий уже гуляют, аки по бродвею, - и никто не парится... ну, окромя пострадавших...
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Зато в Украине обосрались так что весь мир ах*ел
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Обсервацію зробили. В специфічному значенні цього сліва...
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в Украине случаев заболевания нет/ не буди лихо пока оно тихо. Путина и Коломойского Украине достаточно.
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- Послушай, у вас на стройке несчастные случаи были?- Не, пока еще ни одного не было

- Будут! Пшли…..
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У Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю повідомляють, що захворіла жінка, яка повернулася до країни з круїзного лайнера Diamond Princess. Інфікована була одним з 11 громадян Ізраїлю, яким дозволили покинути круїздне судно 20 лютого. У десяти інших пасажирів наразі не зафіксовано симптомів нового вірусу.
Хвора жінка перебуває в ізоляції в медичному центрі Шиба в Тель-Хашомере в центральній частині країни. У карантин помістили інших евакуйованих пасажирів з літака Diamond Princess.
Слід зауважити, що японських лікарнях перебуває четверо громадян Ізраїлю з коронавірусом. Усі вони перебували на круїзному лайнері Diamond Princess.
Як повідомлялося, від 4 лютого Міністерство охорони здоров'я Японії поставило судно на карантин через випадок зараження коронавірусом з Уханя. До цього, 25 січня, пасажиру діагностовано 2019-nCoV після висадки у Гонконзі. На борту перебває 25 українців. Усі вони виявились членами екіпажу. Кількість інфікованих пасажирів с Коронавірус на лайнері з українцями: кількість інфікованих пасажирів перевалила за пів тисячітаном на 18 лютого зросла до 542. Серед заражених - двоє укарїнців. Людям, у яких не підтвердилося інфікування коронавірусом, дозволили покинути судно.

Нагадаємо, спалах вірусу розпочався з ринку морепродуктів та тварин у китайському місті Ухань. Він викликає симптоми, схожі на застуду, але швидко вражає легені й інші органи. Патоген належить до великої родини коронавірусів. Хвороба поширилася вже на десятки країн. Двоє українців підхопили вірус на круїзному лайнері.
Всесвітня організація охорони здоров'я дала офіційну назву новому вбивчому коронавірусу з Китаю - COVID-19. У самому Китаї його раніше назвали NCP (Novel Coronavirus Pneumonia), що означає - пневмонія, яка викликається новим типом коронавіруса.
Перша вакцина від цього типу коронавірусу з'явиться не раніше, ніж через півтора року.
Схоже, джерелом спалаху коронавірусу є якась тварина. Водночас відомо, що вірус може передався і від людини людині повітряно-крапельним шляхом. Є підозри, що недуга може передаватися навіть в інкубаційний період, коли носій хвороби не підозрює, що інфікований.
Всесвітня організація охорони здоров'я за підсумками екстреної наради оголосила спалах коронавірусу надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Це стало опосередкованим визнанням того, що стримати поширення хвороби не вдається і вона з локальної проблеми набуває глобального масштабу.
Базові рекомендації для уникнення зараження коронавірусом:

уникати контактів з тваринами;
не їсти сире або погано оброблене м'ясо;
уникати контактів з людьми, у яких є ознаки захворювання;
регулярно та ретельно мити руки.https://tsn.ua/svit/v-izrayili-u-kolishnoyi-pasazhirki-diamond-princess-viyavili-koronavirus-1495512.html
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У нас не випадків захворювання немає, у нас немає абсолютно ніякого санітарного контролю на кордонах, які, до того ж, фактично, відкриті для незаконного перетинання. До того ж, якщо навіть хворий і потрапить у лікарню, то виявити у нього короновісус неможливо - абсолютно немає тестів для виявлення цієї хвороби.
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говорили что заказали средства с помошью которых можно проверить наличие вируса, наверное уже вся зедебильная власть себе по домам унесла на халяву
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"і ви кажіть"(c) Старий не дуже смішний анєхдот
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Ага, нет.
До этих эвакуированных сколько разъехалось по стране без всякого обследования?
Вот еще из брянска приедут, которых с поезда сняли.
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За межами Китаю коронавірус зафіксували в 27 країнах, в Україні випадків захворювання немає, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7857
І економіка росте швидше ніж в Європі, і корупцію подолали.
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вируса в украине ихтамнет
(просто тестов мало и их берегут для депутатов)
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