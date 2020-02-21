EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Коронавирус из Китая Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия, За рубежом
  2497  27
Все про:МИД (5298) моряки (967) Нигерия (71) пираты (520)

 Гражданин Украины похищен в результате нападения пиратов на судно у берегов Нигерии, - МИД

Гражданин Украины похищен в результате нападения пиратов на судно под флагом Либерии у берегов Нигерии, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Посольство Украины в Греции сообщает о пиратском нападении на судно Alpine Penelop (флаг Либерии, судовладелец греческая компания "Goldenport Shipmanagement LTD") на рассвете 20 февраля у берегов Нигерии. В результате нападения захвачены и вывезены в неизвестном направлении 10 членов экипажа судна, среди которых один гражданин Украины", - сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МИД Украины в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

В министерстве отметили, что компанией-судовладельцем создана оперативная группа по освобождению членов экипажа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пираты напали на танкер у берегов Камеруна, среди похищенных моряков - украинец, - Maritime Bulletin

"Переговорами будут заниматься профессиональные "переговорщики". Посольство Украины в Греции поддерживает связь с представителем компании-судовладельца, который возглавляет оперативную группу. С похитителями моряков установлены контакты", - говорится в сообщении.

Через филиал компании-судовладельца в г.Одесса установлена связь с родственниками украинского моряка. В министерстве заверили, что дело находится на контроле посольства Украины в Греции и департамента консульской службы МИД.

Ранее грузинская телекомпания "Рустави-2" сообщила, что из 10 похищенных накануне у берегов Нигерии членов экипажа танкера под флагом Либерии есть не только граждане Грузии, но и граждане Украины и Филиппин.

По их данным, 20 февраля вооруженные пираты напали на танкер недалеко от нигерийского порта Лагос, на его борту в момент нападения находились 24 члена экипажа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Африканские пираты захватили 8 украинских моряков, - "Agence France-Presse"

Накануне Агентство морского транспорта министерства экономики и устойчивого развития Грузии сообщило, что из 10 похищенных пиратами моряков четыре являются гражданами Грузии.

Источник: https://censor.net.ua/n3177121
 
 
 Топ комментарии
 
Недалеко, от меня. Бедный чудик... У нас на борту, вчера, механики профилактику кондиционера устроили. Ну и выключили, на 2,5 часа. Так через два часа настал ад, в помещениях. Жара- кошмарная. А их, как я понимаю, явно не в кондиционированном помещении держать будут.
 показать весь комментарий
 
Нехилые бабки матросом.(с). На танкере, с надбавками- 2000 долларов- должен получать. Нехилые бабки? Ну так вперёд! Шо, неохота? Могут пираты в яму посадить, да? Тогда- пасть завали, счетовод, мля.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зеленский, события на фронте - мелочь. Быстренько организуй операцию по спасению бедного украинца, правда, зарабатывающего нехилые бабки матросом.
 показать весь комментарий
 
 
Нехилые бабки матросом.(с). На танкере, с надбавками- 2000 долларов- должен получать. Нехилые бабки? Ну так вперёд! Шо, неохота? Могут пираты в яму посадить, да? Тогда- пасть завали, счетовод, мля.
 показать весь комментарий
 
 
Я и без тебя знаю, кто, где и сколько зарабатывает. Для тебя, тупня, расшифровываю, что Нелох42 Оманский имитирует бурную деятельность по "спасению" и "защите" украинцев, лишь бы не отвечать за предательство интересов Державы Украина, в частности, он обещал прекратить отвод войск и вернуть ВСУ на прежние позиции в случае обострения ситуации. Да, и подскажи тут нам всем, сколько тебе заплатило ***** за участие в строительстве моста через керченский пролив, не стесняйся. Ты, пид@рог, с гнильцой.
 показать весь комментарий
 
Ты таки никак не уймёшься, холоп(с). Громадянина України викрадено внаслідок нападу піратів на судно біля берегів Нігерії, - МЗС - Цензор.НЕТ 2115 Ты шо, придурок, полагаешь, что я твою срань читать буду? Громадянина України викрадено внаслідок нападу піратів на судно біля берегів Нігерії, - МЗС - Цензор.НЕТ 2115 Много чести. Я тебя, счетовода сраного, даже на.уй посылать не стану. Ты- уже там, давненько заседаешь.
 показать весь комментарий
 
Ты ее уже прочитал. Так как насчет моста через пролив? Скока ***** тебе отвалило, поц?
 показать весь комментарий
 
ЗЕ не по этой части, вот еслиб надо было организовать совместные с нигерийскими пиратами патрули в Санжарах...
 показать весь комментарий
 
Недалеко, от меня. Бедный чудик... У нас на борту, вчера, механики профилактику кондиционера устроили. Ну и выключили, на 2,5 часа. Так через два часа настал ад, в помещениях. Жара- кошмарная. А их, как я понимаю, явно не в кондиционированном помещении держать будут.
 показать весь комментарий
 
 
Это гавноед кацапский, будто его кто-то принуждает плавать на этих посудинах.
 показать весь комментарий
 
Маячня, Андрій з Марика, давно на ЦН, кацапа там і близько нема.
 показать весь комментарий
 
 
Буков, запомни, кацап ( пацак ) это не национальность или место жительства. Это мировоззрение, способ мышления и внутренние убеждения. Этот негодяй участвовал на своем корыте в постройке моста через керченский пролив, и параллельно на цензоре постил нейтральную )(ерню в духе "давайте жить дружно".
 показать весь комментарий
 
правда что ле?
я с ним больше не разговариваю тогда
то что он мост им строил еще ладно
а вот тавайте жизнь дружно с агрессорами и сепарами это уже занадто
 показать весь комментарий
 
раньше были сомалийские, теперь значит стали нигерийские
издержки профессии, процентов на 90 судовлацелец все разрулит с пиратами
а пристайке дадут за это орден
княгини ольги
 показать весь комментарий
 
 
Нигерийские были всегда. Просто в данное время исчезли сомалийские. А разрулит банк "Барклай" ьританский. Все выкупы- через него проходят.
 показать весь комментарий
 
 
Знаток, расскажи, кто тебя заставляет плавать, да еще с таким риском, да еще за "всего" 2000 долларов. Громадянина України викрадено внаслідок нападу піратів на судно біля берегів Нігерії, - МЗС - Цензор.НЕТ 3853
 показать весь комментарий
 
Если я ему скажу, что у меня 7420 долларов, то он всю эту страницу засрёт, пожалуй. Потому, я ему об этом говорить не стану.
 показать весь комментарий
 
 
Буков, не расслабляйся, я выше написал кто он на самом деле.
 показать весь комментарий
 
та не только он)
мене теж зачепило якщо честно)
вам юнга на пароход не нужен?))
 показать весь комментарий
 
 
У нас есть юнги. Три. Местные, ганцы. Два на палубе, один в машине. У них по 600 долларов + 1 доллар в час за овертайм(переработку). В общем, выходит 640-660, когда- как. Но, ни наших, ни поляков, кадетами- Компания не нанимает, к сожалению.
 показать весь комментарий
 
Чувак, а ты бздливое лайно. Отвечай, сколько тебе заплатило )(уйло за участие в строительстве моста через керченский пролив?
 показать весь комментарий
 
за 600 баксів нехай нігри працюють
щитайте шо я ничого не предлагав
 показать весь комментарий
 
или хотя бы скинуться на американский флаг Громадянина України викрадено внаслідок нападу піратів на судно біля берегів Нігерії, - МЗС - Цензор.НЕТ 9803
 показать весь комментарий
 
Сагайдачного і флагмана грузинського флоту?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх