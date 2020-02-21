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 Политика Украины, За рубежом
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 МИД Израиля поблагодарил Украину за эвакуацию своего гражданина из Ухани: "Это еще один пример крепких отношений между нашими странами"

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац поблагодарил Украину за эвакуацию гражданина Израиля Томера Звулуна из Ухани.

"Израиль высоко оценивает усилия украинского правительства по эвакуации гражданина Израиля Томера Звулуна из Ухани. Это еще один пример крепких отношений между нашими странами", - заявил он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, 20 февраля самолет авиакомпании SkyUp (Киев) доставил из Китая 45 украинцев и 27 иностранных граждан. Все они размещены на территории медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области" на 14 дней с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/n3177119
 
 
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Подякою не відбудеться. Хай дає паспорти Ізраїлю всім Слугам Народа.
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Это еще один пример крепких отношений между нашими странами"/ Как же как же.Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям /Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз./В нарушение международных санкций Крым посетила делегация парламента Израиля. /Израильские наёмники в бандформированиях террористов ДНР убивают украинцев.
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Так сказали ж - своїх нє бросаєм. МИД Израиля поблагодарил Украину за эвакуацию своего гражданина из Ухани: "Это еще один пример крепких отношений между нашими странами" - Цензор.НЕТ 5318
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Подякою не відбудеться. Хай дає паспорти Ізраїлю всім Слугам Народа.
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"Моисей и Ко" - превратим любой факап в колоссальный гешефт !
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Это они просто еще не видели, в какой клоповник их граждан сунули.
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а чому Ізраіль не евакуює своїх громадян з Кітаю?
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За одним літак посилати? Хоча з Японії вони збираютсья самі евакуювати, там їх громадян більше на лайнері було.
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ключове слово "збираються". Тому що вони головою думають.
До речі, в Кітаї теж є їхні громадяни, але чомусь їх не евакуюють. От я й спитав - чому? Може Ви знаєте відповідь?
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Збираються вони тому, що японці нікого не випускали із того лайнеру і евакуювати не було жодної можливості.
З Китаю ж більшість країн своїх громадян вже давно евакуювали.
Чи по-вашому британці, німці, італійці, американці і тд не думають головою?
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Згоден, вже евакуювали. А Ізраіль - ні. Знаєте відповідь? Я здогадуюсь, тим паче, що нижче є посилання на ютюб. Почитайте й коменти там, це коменти громадян цієї країни.
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спочатку їх потрібно витримати у "відстійнику" Україна ...
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от і відповідь на запитання.
Цікаво, чому євреї в Ізраілі мають іншу думку про евакуацію, ніж євреї, що керують Україною?
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Это еще один пример крепких отношений между нашими странами"/ Как же как же.Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям /Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз./В нарушение международных санкций Крым посетила делегация парламента Израиля. /Израильские наёмники в бандформированиях террористов ДНР убивают украинцев.
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жыд уйло и жыд нитаняхуй завсегда договорятся.
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ну хоть кому то теплый приём понравился))
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Середньовічний Ізраїль відмовився евакуювати співвітчизника.
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Треба помогти братам-азіятам - перекинути сотню-другу зелених депутатів в Кнесет.
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Приємно бачити що після дерибану землі правляча партія, еліта української нації, житеме не в задрипаному Ростові, а в цивілізованій країні, котра дбає про безпеку своїх громадян.
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МИД Израиля поблагодарил Украину за эвакуацию своего гражданина из Ухани: "Это еще один пример крепких отношений между нашими странами"
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Хіба це один приклад? Ми маємо приклад постачання безпілотників на росію, приїзд Коломойського та інших керувати в Україну...
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А чому євреї самі не полетіли ?
Якби не українці, вони би їх і не забирали б...
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забрали бы - евреи за одного паленого своего отдавали десяток террористов
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А потом, эти выпущенные террористы убили десятки израильских граждан...
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Санжарський інцендент починає попахувати антисимітизмом.
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А чому їх не привезли до Ізраїлю?
Там же й медицина, кажуть огого...
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Ну й що, зроблять Клоуну обрізання другий раз?
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Дополнительно выдадут еще один паспорт, электронный, в приложении, бумажный можно прятать дома.
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А чому їх не привезли до Ізраїлю?
Там же й медицина, кажуть огого...
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бо вони вважають це дуже великим ризиком для свого народу
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Я правильно понял, что именно из-за него и гоняли самолёт в Китай?
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Це приклад тісних відносин лише влад Ізраїлю і України, і не дивно, бо і там і там одні євреї . Усього лише.
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Так , а о же ві ужє да канца не дагаваріліся? Еврейская община Киева предложила свою базу отдыха для эвакуированных из Уханя украинцев.
Так пасєліби усєх умєстє і усбо біла бі тіп-топ і кашерно,а то придьотся нєпгівєді госпаді свінінку дамашнюю кушять. Авікян он такой єму ваш кошрут побоку,ліш бі дєньгі да власть.
Напакастіть может самому дяволу!
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Борислав Береза жестко высказался о ситуации в Санжарах, где произошли столкновения из-за прибывших из Китая украинцев.

По его словам, власть очередной раз подтвердила свой низкий уровень компетентности.

"Поздравляю" жителей Новых Санжар с офигенным пиаром, который они организовали для Украины в мировых СМИ. Так же хочу "поздравить" президента Владимира Зеленского с потрясающим информационным триумфом, который он не получил, потому что человеком занимающимся операцией по эвакуации был глава ОП Ермак. А кинопродюсер, даже став главой ОП, остается кинопродюсером и думает лишь о зрелищности и эффектах, а не эффективности. В итоге он не справился, а больше всего этому радуется мальчик, который отдыхает сейчас на Сейшелах. Он был той еще проблемой для Украины, но точно умеет искренне радоваться провалу заклятого друга", - написал Береза в Фейсбук.

Не обошел вниманием он и премьер-министра Алексея Гончарука и других топ-чиновников.

"Поздравляю премьера Гончарука, которого удалось в 7 часов вечера выпихать в Новые Санжары. Видимо раньше он не мог. Занят был. Опять обсуждал с членами Кабмина пустоту в голове президента. Особенно хочется поздравить лейтенанта Баканова, который, как известный деятель спецслужб, бездействовал и не пресек провокации на начальном этапе. Хотя, откуда ему знать, как это делается. Украина - это не Квартал, тут все сложнее. Ну, и личные поздравления главе комитета ВР по здравоохранению Радуцкому, который просто самоотстранился и всесто того, чтоб на месте разъяснять все местным жителям и выпал из информационного пространства"
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Блиииин!!! И тут умудрились всё за чужой счет сделать......
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