 МИД Израиля поблагодарил Украину за эвакуацию своего гражданина из Ухани: "Это еще один пример крепких отношений между нашими странами"

"Израиль высоко оценивает усилия украинского правительства по эвакуации гражданина Израиля Томера Звулуна из Ухани. Это еще один пример крепких отношений между нашими странами", - заявил он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, 20 февраля самолет авиакомпании SkyUp (Киев) доставил из Китая 45 украинцев и 27 иностранных граждан. Все они размещены на территории медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области" на 14 дней с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.
Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.
Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.
На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.
Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.
В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.
Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.
До речі, в Кітаї теж є їхні громадяни, але чомусь їх не евакуюють. От я й спитав - чому? Може Ви знаєте відповідь?
З Китаю ж більшість країн своїх громадян вже давно евакуювали.
Чи по-вашому британці, німці, італійці, американці і тд не думають головою?
https://www.youtube.com/watch?v=PWw6xyDU0Pc&t=154s
Цікаво, чому євреї в Ізраілі мають іншу думку про евакуацію, ніж євреї, що керують Україною?
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Хіба це один приклад? Ми маємо приклад постачання безпілотників на росію, приїзд Коломойського та інших керувати в Україну...
Якби не українці, вони би їх і не забирали б...
Там же й медицина, кажуть огого...
https://www.youtube.com/watch?v=PWw6xyDU0Pc&t=154s
Там же й медицина, кажуть огого...
Так пасєліби усєх умєстє і усбо біла бі тіп-топ і кашерно,а то придьотся нєпгівєді госпаді свінінку дамашнюю кушять. Авікян он такой єму ваш кошрут побоку,ліш бі дєньгі да власть.
Напакастіть может самому дяволу!
По его словам, власть очередной раз подтвердила свой низкий уровень компетентности.
"Поздравляю" жителей Новых Санжар с офигенным пиаром, который они организовали для Украины в мировых СМИ. Так же хочу "поздравить" президента Владимира Зеленского с потрясающим информационным триумфом, который он не получил, потому что человеком занимающимся операцией по эвакуации был глава ОП Ермак. А кинопродюсер, даже став главой ОП, остается кинопродюсером и думает лишь о зрелищности и эффектах, а не эффективности. В итоге он не справился, а больше всего этому радуется мальчик, который отдыхает сейчас на Сейшелах. Он был той еще проблемой для Украины, но точно умеет искренне радоваться провалу заклятого друга", - написал Береза в Фейсбук.
Не обошел вниманием он и премьер-министра Алексея Гончарука и других топ-чиновников.
"Поздравляю премьера Гончарука, которого удалось в 7 часов вечера выпихать в Новые Санжары. Видимо раньше он не мог. Занят был. Опять обсуждал с членами Кабмина пустоту в голове президента. Особенно хочется поздравить лейтенанта Баканова, который, как известный деятель спецслужб, бездействовал и не пресек провокации на начальном этапе. Хотя, откуда ему знать, как это делается. Украина - это не Квартал, тут все сложнее. Ну, и личные поздравления главе комитета ВР по здравоохранению Радуцкому, который просто самоотстранился и всесто того, чтоб на месте разъяснять все местным жителям и выпал из информационного пространства"