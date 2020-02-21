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 Экономика
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 Пошлина на импорт дизтоплива и сжиженного газа из РФ ударит по отечественной экономике, - "Укрметаллургпром"

Внедрение пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа происхождением из РФ приведет к ухудшению социального уровня жизни населения Украины и ударит по отечественной экономике.

Об этом говорится в письме объединения "Укрметаллургпром" к министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофею Милованову, передает 112.

Как известно, украинские производители нефтепродуктов 21 января инициировали введение пошлин на импорт дизельного топлива и сжиженного газа из России. Жалобу в Межведомственную комиссию по международной торговле подали ПАО "Укртатнафта", ПАО "Укрнафта" и АО "Укргаздобыча". Группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которая имеет доли в первых двух компаниях, с другими участниками рынка требует 25-процентной пошлины на импорт российского топлива.

В письме "Укрметаллургпрома" к Милованову говорится о том, что аргументы производителей нефтепродуктов не выдерживают никакой критики экспертной среды, а оснований для начала антисубсидиционного расследования в отношении импорта дизельного топлива в Украину просто нет.

"В течение 2015-2019 гг. объемы производства дизельного топлива Кременчугским НПЗ ежегодно увеличиваются в среднем на 9%; общий прирост объемов производства дизельного топлива Кременчугским НПЗ за последние 5 лет составляет 40%. Прирост объемов производства дизельного топлива Кременчугским НПЗ в 2019 г. ускорился, и в II полугодии 2019 г. предприятие произвело на 13% больше от объемов I полугодия 2019 г.", - говорится в обращении к министру.

При этом, отмечают эксперты, в течение 2018-2019 гг. объемы импорта дизельного топлива из Российской Федерации снизились на 8%. Падение объемов импорта дизельного топлива из Российской Федерации в 2019 г. ускорилось, и во II полугодии 2019 г. из РФ импортировали на 20% меньше по сравнению I полугодием 2019 г.

Источник: https://censor.net.ua/n3177118
 
 
 Топ комментарии
 
Опять олигархи за старое. Ударит им по сверхприбылям барьер торговли с агрессором. У них животных деньги не пахнут. А солярка производится в единственной стране на земном шаре....
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А виробляти свій дизель і скраплений газ не вистачає розуму, чи там немає навару?
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а чего молчат о том что она так же ударит по экономике страны агрессора
обычное лоббирование своих интересов
на Украину просто насрать
калабаранты херовы
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Опять олигархи за старое. Ударит им по сверхприбылям барьер торговли с агрессором. У них животных деньги не пахнут. А солярка производится в единственной стране на земном шаре....
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Ну какие пять олигархов?
Если сжиженный газ и дизтопливо
- это бизнес кума *****...
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А кумхуйла не олигарх? Когда это его исключили из этого отнюдь не пионЭрского кружка?
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А де уряду взяти гроші?Гроші на виплату пенсій народів Луганьдону?
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Йой, а по батькові цю економіку звуть - Валерійович?
Як за шість років не спромогтися відшукати нових постачальників - наприклад з Близького Сходу.
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Так проведите расчеты, покажите на циферках, что везти оттуда хотя бы не дороже.
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А виробляти свій дизель і скраплений газ не вистачає розуму, чи там немає навару?
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Так то треба виробляти, а тут просто переросприділяти і гребсти прибутки лярдами.
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а чего молчат о том что она так же ударит по экономике страны агрессора
обычное лоббирование своих интересов
на Украину просто насрать
калабаранты херовы
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По деяким людям війна вдарила ще сильніше, а деяких навіть розірвала на шматки. Але то таке, головне прибутки для "елітки".
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Прочитав одразу заголовок " Пошли на..." Замислився...
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А ГДЕ НАШИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДИЗ ТОПЛИВА И ГАЗА? ОНИ ДОЛЖНЫ РАДОВАТСЯ, НО ОНИ ДАЖЕ И ГОЛОСА НЕ ПОДАЮТ! ОТСЮДА ДЕЛАЮ ВЫВОД ЧТО НОЮТ БАРЫГИ КОТОРЫЕ ТОЛЬКО ЧТО И ЗАНИМАЮТСЯ ПЕРЕПРОДАЖЕЙ. А ТАК КАК НЕ ХОТЯТ ТЕРЯТ СВЕРХ ПРИБЫЛЬ БУДУТ НЫТЬ СО ВСЕХ ЩЕЛЕЙ!
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медведчук и тут проплатил свои новости????)
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Мито на кацапський газ та соляру,бачте, вдарить їх! А на східному фронті тим часом майже кожен день гинуть наші воїни. Ублюдки ви. Оце і все,що можна сказати,не вживаючи ненормативну лексику.
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гризня тарганів.чуби тріщатимуть у нас.
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З соціальним рівнем точно ні чого не станеться, зменшиться різниця між закупочною ціною і тою яку платять українці...
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З соціальним рівнем точно ні чого не станеться, зменшиться різниця між закупочною ціною і тою яку платять українці...
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нет это ударит по карману владельцев заправок если кабмин будет держать цены на топливо. привыкли уроды миллионами грести выручку.
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якщо нелох введе додаткове мито бєні буде добре, якщо ні -- мертвечуку. але дешевий газ благо для нас.
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Мертвийчук у шоці,зара почне волати сраками своєї шелупоні.
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