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 Политика Украины
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 Рада рассмотрела 1505 из 4018 поправок к законопроекту о рынке земли

Верховная Рада в ходе сегодняшнего пленарного заседания успела рассмотреть 304 поправки к законопроекту о рынке земли.

 Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Нардепы продолжили рассмотрение с 1201-й поправки и закончили рассмотрением 1505-й поправки.

Ни одна из поправок не была принята.

Всего к законопроекту о рынке земли поданы 4018 поправок.

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Напомним, в Верховной Раде продолжается рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. Из уже обработанных большинство поправок депутаты не поддержали. В том числе те, на которых настаивали аграрии.

Источник: https://censor.net.ua/n3177116
 
 
 Топ комментарии
 
Поки лохи ганяються за евакуйованими, узеленські готують землю на продаж. Вони зроблять вас ще раз. Рада рассмотрела 1505 из 4018 поправок к законопроекту о рынке земли - Цензор.НЕТ 6095
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Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли./Но украинцы для Зеленского не авторитет. Здесь, в сайте украинском, годами убеждают украинцев австралийские , германские , канадские, американские флажки в своей вечной любви и преданности Израилю как светочу мира и добра.Но пока никто из них не обратился к Зеленскому: что же ты ,падла, творишь? Продаёшь землю Украины потом и кровью украинцев политую. Посмотри на Израиль, родину свою историческую. Там 93 % земли государственной, а остальное- земля засторойщиков. Пора и патриотам Израиля сказать Зеленскому : להתעמד ! Остановись!
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Власть еще не поняла, что то, что было в Новых Санжарах, покажется мелочью, если они таки продавят "рынок земли", а фактически разграбление земли. Эта власть закрывает тубдиспансеры, родильные отделения, больницы и школы и хочет продать ВСЕ, от портов до земли. Народ имеет право на защиту!
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Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли./Но украинцы для Зеленского не авторитет. Здесь, в сайте украинском, годами убеждают украинцев австралийские , германские , канадские, американские флажки в своей вечной любви и преданности Израилю как светочу мира и добра.Но пока никто из них не обратился к Зеленскому: что же ты ,падла, творишь? Продаёшь землю Украины потом и кровью украинцев политую. Посмотри на Израиль, родину свою историческую. Там 93 % земли государственной, а остальное- земля засторойщиков. Пора и патриотам Израиля сказать Зеленскому : להתעמד ! Остановись!
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Патриоты Израиля ее как раз и купят.
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Власть еще не поняла, что то, что было в Новых Санжарах, покажется мелочью, если они таки продавят "рынок земли", а фактически разграбление земли. Эта власть закрывает тубдиспансеры, родильные отделения, больницы и школы и хочет продать ВСЕ, от портов до земли. Народ имеет право на защиту!
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5 копійок Нарід обирав всіх: комуняку Кравчука, " папу" олігархів Кучму, імпотената Юща, зека Янека, барігу Пороха і це дно, яке зараз опускає своїх виборців і свою країну.
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Поки лохи ганяються за евакуйованими, узеленські готують землю на продаж. Вони зроблять вас ще раз. Рада рассмотрела 1505 из 4018 поправок к законопроекту о рынке земли - Цензор.НЕТ 6095
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Народом была совершена одна ошибка в 19-ом году, на выборах президента. Всё остальное это последствия и оплата за эту ошибку. И оплата будет для страны неподъёмная.
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Лохам показали чувака на лісапеті і вони побігли за нього голосувати. Чого варті, те і матимуть.
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Впервые народ Украины выбрал себе власть точно такую же как он сам. Бинго!!!
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АЛЕКС БОС Ага, а до этого ошибок не было. У нас, скоро, уже 30 лет одни ошибки.
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Ошибки были 30 лет, не спорю. А вот такие ошибки во время войны тянут уже на катастрофу в виде потери полной или частичной независимости страны. Правда и в том ещё что для многих это не катастрофа и вообще не проблема.
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ОПЗЖОпс своими тысячами поправок ( а они там главные "страдальцы за несчастный народ") просто шантажируют Зеленского, и попутно готовятся к местным выборам. Но ничего не сделаешь, демократия дело такое. ( хотя их по практически военному времени давно нужно было залюстрировать)
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найкращий час для остаточної люстрації було впущено у 14-15 роках, зараз вже це неможливо
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Не соглашусь... время было упущено еще в 1917 ( тому пример Финляндии ). Все после не серьезно ( дальше выкосила гражданская война, голодомор, жизнь в тоталитарном государстве под постоянным страхом, репрессии, эмиграция, мировая война, коллективизация. и т.д ) Из современной истории ну разве что 1991 год И то если бы избрали Вячеслава Черновила., и то не факт. В 14 -15 годах уже было все повязано договорняками, бизнес интересами, личными контактами и ворон- ворону глаз не выклюет. Все больше лозунги, название "революций" и смена одних физиономий на другие, за частую из одной колоды. ( хотя сейчас вроде и новая колода, а толку как оказалось "0") Так что шанс это 1917-1919.. все остальное потуги. ( к сожалению)
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От бачите. Що той коронавірус, що російський наступ і втрачені позиції на Донбасі?
Зараз важливо одне- дерибан землі.
А там можна і в Ізраїль.
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