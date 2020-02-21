 Рада рассмотрела 1505 из 4018 поправок к законопроекту о рынке земли

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Нардепы продолжили рассмотрение с 1201-й поправки и закончили рассмотрением 1505-й поправки.
Ни одна из поправок не была принята.
Всего к законопроекту о рынке земли поданы 4018 поправок.
Напомним, в Верховной Раде продолжается рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. Из уже обработанных большинство поправок депутаты не поддержали. В том числе те, на которых настаивали аграрии.
Зараз важливо одне- дерибан землі.
А там можна і в Ізраїль.