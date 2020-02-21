 Рада рассмотрела 1505 из 4018 поправок к законопроекту о рынке земли

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Нардепы продолжили рассмотрение с 1201-й поправки и закончили рассмотрением 1505-й поправки.

Ни одна из поправок не была принята.

Всего к законопроекту о рынке земли поданы 4018 поправок.

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Напомним, в Верховной Раде продолжается рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. Из уже обработанных большинство поправок депутаты не поддержали. В том числе те, на которых настаивали аграрии.