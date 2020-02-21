 Зеленский о Новых Санжарах: Иногда казалось, что мы Европа эпохи Средневековья. ВИДЕО

"Я хочу поздравить, как президент, всех украинцев, которые вернулись вчера на родину из китайского города Ухань. Мы все, я уверен, желаем им крепкого здоровья и верим, что в ближайшее недели они будут дома, рядом со своими родными и близкими", - сказал он, выступая в пятницу на церемонии награждения победителей конкурса на получение грантов Украинского фонда стартапов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Зеленский указал, что "мы постоянно говорим, что Украина - это Европа".
"Так вот вчера, откровенно вам скажу, в некоторых эпизодах казалось, что мы Европа эпохи Средневековья, к сожалению", - отметил он.
"Давайте не забывать все, что мы все с вами - люди, а не, не хочу сейчас подбирать неправильное слово...", - призвал Зеленский.
Президент верит, что в ближайшее время в Украине появится очень важный и нужный Украине и всеми миру стартап, который "научит некоторых граждан человечности, уважению, единству и критическому мышлению".
Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.
Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.
На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.
Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.
В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.
Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.
- Ні, не бачу.
- А він є.
" Несколько месяцев вся мировая пресса раздувает истерику из-за коронавируса. Я украинское телевидение не смотрю, но что-то мне подсказывает, что оно не отставало. Если не сказать, было в первых рядах. В итоге за несколько месяцев градус накаленности новостей из Уханя, где, как мы все видели своими глазами, люди падают замертво прямо в метро, и СМИ смакуют это на всех экранах всех стран, дорастает чуть не до паники. В аптеках заканчиваются маски.
Далее страны начинают эвакуировать своих граждан. Австралия эвакуирует их на остров Рождества в центр депортации и приема беженцев - за две тысячи километров до ближайшего побережья в Тихом океане. США эвакуирует их в самый дальний безжизненный угол аэродрома под охраной военных. Франция эвакуирует их в казармы. Япония просто тупо запирает всех пассажиров на лайнере.
Казалось бы. Что мешает Украине сделать то же самое. Но нет. У нас свой путь.
Параллельно по всем телеэкранам разлетается информация, что в стране банально нет тестов и мы элементарно не можем выяснить, кто заражен, а кто нет. Я не знаю, так ли это на самом деле, или не так - я сейчас о том, что эта информация разошлась по всем уголкам, как горячие пирожки.
Далее президент страны делает вообще потрясающую вещь. Он в прямом эфире предупреждает "определенные политсилы" о недопустимости провокаций и призывов к перекрытию дорог. Но в очень своеобразной форме: "Если будете перекрывать дороги, и подстрекать людей, мы привезем всех наших граждан, а мы обязательно их привезем домой, потому что это наш долг... Я лично привезу наших граждан в Кончу-Заспу, в их особняки".
Великолепный пиар-ход, который наверняка радостно будет поддержан избирателем. Да! Так их, ссук! Олигархов-депутатов этих! Прокаженных им в дома! Каждому!
Но тем самым подспудно первое лицо государства - безусловно, из благих намерений, я сейчас без иронии, но от большого профессионализма - лично переводит эвакуированных граждан в разряд биологического оружия. А их размещение рядом с вами - становится видом наказания.
А далее этих граждан везут в санаторий под Полтавой.
Не на закрытую военную базу.
Не в особняки в Конча-Заспу.
Не, в конце-концов, в Феофанию.
И даже не в Киев.
А через полстраны в Полтаву.
Скажите мне, какие выводы сделает житель села под Полтавой, который получает информацию исключительно из телевизора, жена которого работает в том самом санатории, куда везут биологическое оружие, о чем ему в раздуваемой многомесячной истерике сообщил этот самый телевизор?
Он сделает три вывода.
1. Эти суки нас опять обманули.
2. Теперь совершенно очевидно, что эвакуированные крайне опасны - именно поэтому их и не оставили в Конча-Заспе.
3. Мы - граждане второго сорта.
И вот переубедите меня в том, что я не понимаю мотивов этих людей.
Можно, конечно, сколько угодно рассуждать про моральные качества, но я вас уверяю, в ситуации, когда надо делать выбор, кому жить, тебе или другому - выходить из котла или остаться с раненными - девяносто процентов раненных оставит. Да, да. Девять из десяти - что вы бросите других. Чтобы спасать себя.
Это не упрек. Это жизнь.
Так что не спешите судить.
И вот они встречаются в точке рандеву все втроем - украинские СМИ, украинская власть и простой народ с покрышками, иконами и молебном против коронавируса.
И, надо признать, все трое друг друга достойны.
Одни делали хайп и кликбейт на истерике. Другие делали пиар. Третьи с радостью ударились в средневековое мракобесие и с кострами желают возлюбить ближнего своего.
И вот на ровном месте. Опять. В который раз. На весь свет. Украина выставлена как мракобесная средневековая территория. В которой какие-то фанатики с хоругвиями не пускают своих эвакуированных граждан.
Ярлык страны-идиота опять прибит ко лбу стомиллиметровым гвоздем с трансляцией на весь мир.
Вот тут реально зробили разом.
Тут уж точно не поспоришь.
А в сторонке стоит и ласково на это дело смотрит баба Люба с собакой и элитным депутатом.
И вот объясните мне.
Что. Мешало. Сделать. Все. Нормально?"
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2366829166750636
Их собрали в зелёное стадо с помощью истерик, ими управляют с помощью истерик, и привыкшие к истерике люди просто разучились действовать по-другому. На примере с коронавирусом:
1. Сначала людям отключают критическое мышление, одновременно разгоняя в соцсетях и по ТВ противоположные тезисы: а) всё это херня, от гриппа каждый год умирают сотни тысяч, а тут пара тысяч умерло, а такой кипиш, это заговор ВОЗ, фармацевтов и жидомасонов б) вирус невероятно опасен, передаётся взглядом на инфицированного, люди мрут на улицах, вот смотрите видео из Уханя! В итоге вместо логических цепочек получаем тревогу и «неизвестность», которая как известно пугает больше всего.
2. Далее по телевизору показывают сопровождающих в костюмах химзащиты, и сообщают где будет устроен карантин. Аваков обещает сжигать использованную одежду пациентов, простыни и отключить канализацию от общегородской. Нарид решает, что всё-таки вторая версия «это кошмар» более реальна и начинает думать что делать. Думать не получается, потому что напомню - избиратель зеленского склонен к истерике, а не к аналитике, да и времени думать уже не осталось. Думать нужно было на первом этапе, который уже про---н
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/201715_1582224475
так точнее
Гончарук вчора пояснив на брифінгу.
У випадку, якщо вірус вийде за межі санаторію, його буде легше локалізувати.
Якось одразу спокійніше стало. Думаю, жителям Нових Санжар теж.
Поназначал министрами идиотов, пиарится на всем чем нужно и не нудно. теперь удивляется.
Аваков привез титушек,
Аваков пригнал космонавтов.
Сколько еще Порошенко будет издеваться над народом?
Скалецька живе окремо від українців з Китаю, передає Depo.ua з посиланням на власні джерела.
Як стало відомо, очільниця МОЗ не живе в обсервації, в будівлі санаторію, з українцями з Китаю. Насправді, вона живе на території санаторію в окремому будиночку.
Молодці. До дна ще далеко: у вас все вийде.
Деградуйте далі, не зупиняйтеся, "мудрий нарІд" зебілів ...
Арахамия оказался звездой "Битвы экстрасенсов"
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия снимался в передаче "Битва экстрасенсов" телеканала СТБ.
Соответствующее видео обнародовала на своем YouTube-канале одна из участниц шоу Анна Арджеванидзе.
По правилам испытания, она якобы должна была найти среди нескольких мужчин в зале миллионера. Им оказался Арахамия, которого в передаче представили как Девида Брауна.
"Человек с большим сердцем, с миллионами - это вы. Вам воздается за то, что вы помогаете кому-то", - обратилась в сюжете экстрасенс к Арахамии.
Он подтвердил, что она оказалась права, и рассказал, чем занимается. "Я основал один из самых крупных волонтерских фондов в стране, там больше 400 млн грн собрали, помогли армии, семьям погибших", - сказал Арахамия.
На новость о съемках Арахамии в телешоу тут же отреагировали пользователи сети и популярные паблики. Так, пост этому посвятили на странице "Церковь свидетелей покращення" и народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Владимир Арьев. Также бурное обсуждение телевизионного опыта Арахамии разгорелось в комментариях под постами.
"Цирк продолжается", "Все они вышли из массовки", "Так чуваков по тем же самым объявлениям и набирали - играть роли министров, депутатов и прочее", "Испанский стыд! Ору", "И запомни: тебя нет в телевизоре, тебя нет во власти", "У них там пороблено?" - пишут украинцы.
https://bitter-onion.livejournal.com/3045128.html
«Дыбилы-«соборники» из ПЄС (и не только) посеяли панику из-за прибытия эвакуированных наших сограждан из Китая, стали даже намекать на сепаратизм в западных регионах.
Но зато теперь точно известно, что те петиноиды, кто себя называет «патриотом» и «державником», зачастую являются моральными уродами, готовыми в политических целях бросаться разжиганием сепаратистских настроений в западных областях.
Вот мы на практике и посмотрели, чего стоят их слова про «Єдину країну». Они такие же, как разжигатели «русской весны»: в случае чего - сепаратизм.