EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Коронавирус из Китая Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  9829  284
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (4670) Полтавщина (567) протест (4646) COVID-19 (189) Новые Санжары (1)

 Зеленский о Новых Санжарах: Иногда казалось, что мы Европа эпохи Средневековья. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что происходившие в четверг события в Украине не должны происходить в стране, которая является частью Европы.

"Я хочу поздравить, как президент, всех украинцев, которые вернулись вчера на родину из китайского города Ухань. Мы все, я уверен, желаем им крепкого здоровья и верим, что в ближайшее недели они будут дома, рядом со своими родными и близкими", - сказал он, выступая в пятницу на церемонии награждения победителей конкурса на получение грантов Украинского фонда стартапов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский указал, что "мы постоянно говорим, что Украина - это Европа".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Перегар от протестующих, страх, паника и тотальное недоверие к власти, - Артем Шевченко о событиях в Новых Санжарах. ФОТОрепортаж

"Так вот вчера, откровенно вам скажу, в некоторых эпизодах казалось, что мы Европа эпохи Средневековья, к сожалению", - отметил он.

"Давайте не забывать все, что мы все с вами - люди, а не, не хочу сейчас подбирать неправильное слово...", - призвал Зеленский.

Президент верит, что в ближайшее время в Украине появится очень важный и нужный Украине и всеми миру стартап, который "научит некоторых граждан человечности, уважению, единству и критическому мышлению".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Разбили окна автобуса и забросали съемочную группу камнями, - журналист Махов о протестах в Новых Санжарах. ФОТО

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/n3177115
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленский, когда отдашь приказ о возвращении ВСУ на оставленные позиции?
 показать весь комментарий
 
Слушай, недоразумение, эта средневековая европа из Новых Санжар сделала тебя преЗЕдентом, мудак (82% за тебя по этому району)
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
- Бачиш на цій гіфці Сивохо?
- Ні, не бачу.
- А він є.

 показать весь комментарий
 
 
))))))))))) а от в пиписинах его пока точно нет! "зуб даю!" (С)
 показать весь комментарий
 
 
Ти мабуть розплакався і розцілував цих пєрєсєлєнців із данєцка, превезли із данєцка все що змаглі...
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский сам создали конфликтную ситуацию, а теперь еще и всех украинцев обсерает на радость врагам.

" Несколько месяцев вся мировая пресса раздувает истерику из-за коронавируса. Я украинское телевидение не смотрю, но что-то мне подсказывает, что оно не отставало. Если не сказать, было в первых рядах. В итоге за несколько месяцев градус накаленности новостей из Уханя, где, как мы все видели своими глазами, люди падают замертво прямо в метро, и СМИ смакуют это на всех экранах всех стран, дорастает чуть не до паники. В аптеках заканчиваются маски.
Далее страны начинают эвакуировать своих граждан. Австралия эвакуирует их на остров Рождества в центр депортации и приема беженцев - за две тысячи километров до ближайшего побережья в Тихом океане. США эвакуирует их в самый дальний безжизненный угол аэродрома под охраной военных. Франция эвакуирует их в казармы. Япония просто тупо запирает всех пассажиров на лайнере.
Казалось бы. Что мешает Украине сделать то же самое. Но нет. У нас свой путь.
Параллельно по всем телеэкранам разлетается информация, что в стране банально нет тестов и мы элементарно не можем выяснить, кто заражен, а кто нет. Я не знаю, так ли это на самом деле, или не так - я сейчас о том, что эта информация разошлась по всем уголкам, как горячие пирожки.
Далее президент страны делает вообще потрясающую вещь. Он в прямом эфире предупреждает "определенные политсилы" о недопустимости провокаций и призывов к перекрытию дорог. Но в очень своеобразной форме: "Если будете перекрывать дороги, и подстрекать людей, мы привезем всех наших граждан, а мы обязательно их привезем домой, потому что это наш долг... Я лично привезу наших граждан в Кончу-Заспу, в их особняки".
Великолепный пиар-ход, который наверняка радостно будет поддержан избирателем. Да! Так их, ссук! Олигархов-депутатов этих! Прокаженных им в дома! Каждому!
Но тем самым подспудно первое лицо государства - безусловно, из благих намерений, я сейчас без иронии, но от большого профессионализма - лично переводит эвакуированных граждан в разряд биологического оружия. А их размещение рядом с вами - становится видом наказания.
А далее этих граждан везут в санаторий под Полтавой.
Не на закрытую военную базу.
Не в особняки в Конча-Заспу.
Не, в конце-концов, в Феофанию.
И даже не в Киев.
А через полстраны в Полтаву.
Скажите мне, какие выводы сделает житель села под Полтавой, который получает информацию исключительно из телевизора, жена которого работает в том самом санатории, куда везут биологическое оружие, о чем ему в раздуваемой многомесячной истерике сообщил этот самый телевизор?
Он сделает три вывода.
1. Эти суки нас опять обманули.
2. Теперь совершенно очевидно, что эвакуированные крайне опасны - именно поэтому их и не оставили в Конча-Заспе.
3. Мы - граждане второго сорта.
И вот переубедите меня в том, что я не понимаю мотивов этих людей.
Можно, конечно, сколько угодно рассуждать про моральные качества, но я вас уверяю, в ситуации, когда надо делать выбор, кому жить, тебе или другому - выходить из котла или остаться с раненными - девяносто процентов раненных оставит. Да, да. Девять из десяти - что вы бросите других. Чтобы спасать себя.
Это не упрек. Это жизнь.
Так что не спешите судить.
И вот они встречаются в точке рандеву все втроем - украинские СМИ, украинская власть и простой народ с покрышками, иконами и молебном против коронавируса.
И, надо признать, все трое друг друга достойны.
Одни делали хайп и кликбейт на истерике. Другие делали пиар. Третьи с радостью ударились в средневековое мракобесие и с кострами желают возлюбить ближнего своего.
И вот на ровном месте. Опять. В который раз. На весь свет. Украина выставлена как мракобесная средневековая территория. В которой какие-то фанатики с хоругвиями не пускают своих эвакуированных граждан.
Ярлык страны-идиота опять прибит ко лбу стомиллиметровым гвоздем с трансляцией на весь мир.
Вот тут реально зробили разом.
Тут уж точно не поспоришь.
А в сторонке стоит и ласково на это дело смотрит баба Люба с собакой и элитным депутатом.
И вот объясните мне.
Что. Мешало. Сделать. Все. Нормально?"

https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2366829166750636
 показать весь комментарий
 
 
Тут много про телеканалы, которые нагнетали. А вот чьи? У Зеленского нет своего, нагнетали панику как раз порошенковские.
 показать весь комментарий
 
Все каналы нагнетали. Нельзя в таких обстоятельствах селить эвакуированных людей через дорогу к частным домам. Это идиотизм или сознательная провокация.
 показать весь комментарий
 
 
Тут по радио сегодня с такой радостью смакуют, что он сказал о Новых Санжарах...
 показать весь комментарий
 
это нормально. согласно этой оценке, до сегодняшней европы осталось всего-то жалких 600 лет ))
 показать весь комментарий
 
 
Зелька забыл указать, что в сегодняшней Европе от азиатов шарахаются и неважно китаец, кореец и тд. Их там прекрасно не берут в такси, отбегают от них на остановке и тд. Что все вернулись в средневековье и только бубочка на коне?
 показать весь комментарий
 
 
да никто здесь от них не шарахается. даже в ихних ресторанчиках народ как сидел так и сидит )
 показать весь комментарий
 
Це зефофка не средневековье..а твої сватоквартальні виборці..какая разница..сеньйорголодомор..принимать са всех старон..
 показать весь комментарий
 
 
Хіба це не робота твоєї молодої,перспективної команди?))
 показать весь комментарий
 
 
Спецоперация Москвы и ее агентуры в Украине - «коронавирус» или от "Жёлтых жилетов" до "Новых Санжар" Ситуацию в Новых Санжарах осталась не только внутри украинской проблемой, но и стала достоянием международной прессы.

Зеленський про Нові Санжари: У деяких епізодах здавалося, що ми Європа епохи Середньовіччя - Цензор.НЕТ 569
 показать весь комментарий
 
 
Знаешь сказку про то как мальчик постоянно кричал "Волк, волк.." так вот проведи аналогию и не пиши больше этот бред.
 показать весь комментарий
 
 
Как у Зеленского устроили истерию с коронавирусом.

Их собрали в зелёное стадо с помощью истерик, ими управляют с помощью истерик, и привыкшие к истерике люди просто разучились действовать по-другому. На примере с коронавирусом:
1. Сначала людям отключают критическое мышление, одновременно разгоняя в соцсетях и по ТВ противоположные тезисы: а) всё это херня, от гриппа каждый год умирают сотни тысяч, а тут пара тысяч умерло, а такой кипиш, это заговор ВОЗ, фармацевтов и жидомасонов б) вирус невероятно опасен, передаётся взглядом на инфицированного, люди мрут на улицах, вот смотрите видео из Уханя! В итоге вместо логических цепочек получаем тревогу и «неизвестность», которая как известно пугает больше всего.
2. Далее по телевизору показывают сопровождающих в костюмах химзащиты, и сообщают где будет устроен карантин. Аваков обещает сжигать использованную одежду пациентов, простыни и отключить канализацию от общегородской. Нарид решает, что всё-таки вторая версия «это кошмар» более реальна и начинает думать что делать. Думать не получается, потому что напомню - избиратель зеленского склонен к истерике, а не к аналитике, да и времени думать уже не осталось. Думать нужно было на первом этапе, который уже про---н
 показать весь комментарий
 
 
Судя по больницам то да, да и судя по отношению к людям.
 показать весь комментарий
 
 
Європа. Середньовіччя. Магдебурзьке право - "Право встановлювало порядок виборів і функції органів міського самоуправління, суду, купецьких об'єднань, цехів, регулювало питання торгівлі, опіки, спадкування, визначало покарання за різні види злочинів тощо. Воно не мало поширення на жінок, бідняків, незаконно народжених та юдеїв(!)."
 показать весь комментарий
 
 
Соратник Ківи з проросійської партії "ОПЗЖ " Чередниченко раніше влади повідомив про прибуття в Нові Санжари евакуйованих з Китаю українців і спровокував паніку серед місцевих жителів, які призвели до протестів і зіткнень з силовиками. Хто сіяв паніку? Зверніть увагу на датиЗеленський про Нові Санжари: У деяких епізодах здавалося, що ми Європа епохи Середньовіччя - Цензор.НЕТ 6948
 показать весь комментарий
 
 
Люди паникуют потому что к ним привезли смертельный вирус ..... прям к ним по сути домой ..... причин для паники нет .... тю! пустики ! каждый день умирают сотни человек ... всего лиш .... А давайте привезем людей с Ухани в густонаселённый район - о! отличная идея!!!!
 показать весь комментарий
 
 
"Вначале вы кормите народ тупыми сериалами и идиотскими шоу, кошмарите людей по ТВ апокалиптичными новостями, сворачиваете социальные программы и отказываетесь финансировать здравоохранение с образованием, возбуждаете низменные инстинкты толпы разговорами "все воруют, всех надо сажать", презираете людей и держите их за быдло, не можете справиться с алкоголизацией населения и игорным бизнесом, вешаете на уши лапшу, что любая кухарка может управлять государством и др***ите в Парламенте, экспериментируете с властью и страной. А потом искренне удивляетесь, что "народ у нас не такой, вон дороги начал перекрывать из-за коронавируса"", - заявил мэр Днепра.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/201715_1582224475
 показать весь комментарий
 
 
Европа эпохи Средневековья с шутом во главе
так точнее
 показать весь комментарий
 
 
Помимо 45 украинцев, в самолете, который приземлился в Украине в четверг, было 27 граждан Аргентины, а также граждане Доминиканской Республики, Эквадора, Сальвадора, Коста-Рики и других стран." Обхєзалісь. Повні шаровари.
 показать весь комментарий
 
 
Тут одно из двух, либо народ плохой, либо президент. Кого-то придется менять. Угадайте, кого нужно поменять?
 показать весь комментарий
 
 
Вообще то меняют осла на переправе вместе сАБАКОЙ
 показать весь комментарий
 
 
The New York Times свой материал о беспорядках в Новых Санжарах назвала "Драки, смех и горящие шины приветствуют эвакуированных от коронавируса в Украине"."
 показать весь комментарий
 
Ющенко один из двух настоящих президентов Украины в истории
 показать весь комментарий
 
Если люди в обсервации, то там, где они находятся, обсерватория ?
 показать весь комментарий
 
 
1Это не чушь, я перепроверял 2 Чушь может гнать только пертосян?
 показать весь комментарий
 
Потрібно менше брехати і люди будуть вірити.
 показать весь комментарий
 
 
Дійсно за 9 місяців феєричного управління державою неЛох здійснив суттєвий прорив із ******** Європейської держави,яку впізнавали за кордоном та якій було чим пишатися вдалося стрибнути у середньовіччя. Діжітілізація однако.
 показать весь комментарий
 
 
Чому евакуйованих з Уханя людей не могли розмістити на карантин у якомусь великому місті? Все просто.
Гончарук вчора пояснив на брифінгу.
У випадку, якщо вірус вийде за межі санаторію, його буде легше локалізувати.
Якось одразу спокійніше стало. Думаю, жителям Нових Санжар теж.
 показать весь комментарий
 
 
Бубочка, не все сразу. Сначала - средневековье, потом ренесанс, потом эпоха колонизаций, потом промышленная революция. Шаг за шагом дойдем. Главное что Европа.

Поназначал министрами идиотов, пиарится на всем чем нужно и не нудно. теперь удивляется.
 показать весь комментарий
 
 
Те, що у нас настало середньовіччя, очевидно ще з дня виборів президента. Чучало не помітило?
 показать весь комментарий
 
 
Аваков предложил санаторий,
Аваков привез титушек,
Аваков пригнал космонавтов.
Сколько еще Порошенко будет издеваться над народом?
 показать весь комментарий
 
 
тут же возбудился тупой, шеколадно-барыжный сброд
 показать весь комментарий
 
 
Рады приветствовать Вас здесь, мудрый человек!
 показать весь комментарий
 
 
І тут ЗЕлені ублюдки збрехали: Скалецька не живе в санаторії з українцями з Китаю

Скалецька живе окремо від українців з Китаю, передає Depo.ua з посиланням на власні джерела.
Як стало відомо, очільниця МОЗ не живе в обсервації, в будівлі санаторію, з українцями з Китаю. Насправді, вона живе на території санаторію в окремому будиночку.
 показать весь комментарий
 
 
Да. Средневековье. И главный рыцарь страны - Зебил...
 показать весь комментарий
 
 
Станом на 20 лютого уряд Зеленського лише на 30% виконав план надходжень до Держбюджету
 показать весь комментарий
 
 
Сутички в Санжарах: голова Полтавської облради звинуватив владу у поганій комунікації
 показать весь комментарий
 
 
Эже твой электорат, который тебя выбрал, а ты их средневековьем называешь.
 показать весь комментарий
 
 
"Так от вчора, відверто вам скажу, в деяких епізодах здавалося, що ми Європа епохи Середньовіччя, на жаль" - а що про оман скажеш, це яка епоха? а про ***** що, яку епоху побачив в очах у цього виродка ботоксного? війну коли закінчиш, який ти говнокомандувач у порівнянні з порохом?
 показать весь комментарий
 
 
ты смотри, прям кацапской пропагандой вещает.
 показать весь комментарий
 
Наконец ты признался в этом ПРОВОКАТОР, ты враг Украины заср#л всю ветку своими дерьмовыми комментариями.
 показать весь комментарий
 
 
Дії Порошенка і його команди викликали в цивілізованих країн світу повагу до України і бажання їй домогти, дії Зеленського - насмішки та огиду. Яка різниця? Лише одна росія аплодує Зе.
 показать весь комментарий
 
 
Класно ви себе продовжуєте =робити самі=.
Молодці. До дна ще далеко: у вас все вийде.
Деградуйте далі, не зупиняйтеся, "мудрий нарІд" зебілів ...
 показать весь комментарий
 
 
Это твоя заслуга зеЛя!надо было не пиариться!и это твой электорат был там!
 показать весь комментарий
 
 
неплохо бы добавить, что Украина является частью Вселенной.
 показать весь комментарий
 
зеля все свой лохторат топчит... Боюсь, судя по вчерашнему, гиляка, от нас ,тебе за счастье будет))))а то смотри как бы в руки зебанатов не попасть...
 показать весь комментарий
 
"Звёздное правительство" Зеленський про Нові Санжари: У деяких епізодах здавалося, що ми Європа епохи Середньовіччя - Цензор.НЕТ 5484
Арахамия оказался звездой "Битвы экстрасенсов"

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия снимался в передаче "Битва экстрасенсов" телеканала СТБ.
Соответствующее видео обнародовала на своем YouTube-канале одна из участниц шоу Анна Арджеванидзе.
По правилам испытания, она якобы должна была найти среди нескольких мужчин в зале миллионера. Им оказался Арахамия, которого в передаче представили как Девида Брауна.
"Человек с большим сердцем, с миллионами - это вы. Вам воздается за то, что вы помогаете кому-то", - обратилась в сюжете экстрасенс к Арахамии.
Он подтвердил, что она оказалась права, и рассказал, чем занимается. "Я основал один из самых крупных волонтерских фондов в стране, там больше 400 млн грн собрали, помогли армии, семьям погибших", - сказал Арахамия.
Зеленський про Нові Санжари: У деяких епізодах здавалося, що ми Європа епохи Середньовіччя - Цензор.НЕТ 388
 показать весь комментарий
 
Зеленський про Нові Санжари: У деяких епізодах здавалося, що ми Європа епохи Середньовіччя - Цензор.НЕТ 3395

На новость о съемках Арахамии в телешоу тут же отреагировали пользователи сети и популярные паблики. Так, пост этому посвятили на странице "Церковь свидетелей покращення" и народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Владимир Арьев. Также бурное обсуждение телевизионного опыта Арахамии разгорелось в комментариях под постами.
"Цирк продолжается", "Все они вышли из массовки", "Так чуваков по тем же самым объявлениям и набирали - играть роли министров, депутатов и прочее", "Испанский стыд! Ору", "И запомни: тебя нет в телевизоре, тебя нет во власти", "У них там пороблено?" - пишут украинцы.
Зеленський про Нові Санжари: У деяких епізодах здавалося, що ми Європа епохи Середньовіччя - Цензор.НЕТ 1650
Зеленський про Нові Санжари: У деяких епізодах здавалося, що ми Європа епохи Середньовіччя - Цензор.НЕТ 5716

Зеленський про Нові Санжари: У деяких епізодах здавалося, що ми Європа епохи Середньовіччя - Цензор.НЕТ 5584

Зеленський про Нові Санжари: У деяких епізодах здавалося, що ми Європа епохи Середньовіччя - Цензор.НЕТ 4669

https://bitter-onion.livejournal.com/3045128.html
 показать весь комментарий
 
 
Простите за моветон, но, кроме "е#аный стыд", на ум ничего не приходит...
 показать весь комментарий
 
 
Оно(арахамия) не только меценат, оно еще может вызвать дух императора Наполена.
 показать весь комментарий
 
А нам ( народу ) всегда кажется .что президенты у нас из каменного века , когда отбирают еду у сородичей с одной пещеры .
 показать весь комментарий
 
 
Дії Порошенка і його команди викликали в цивілізованих країн світу повагу до України і бажання їй домогти, дії Зеленського - насмішки та огиду. Яка різниця? Лише одна росія аплодує Зе.
 показать весь комментарий
 
 
Странно что Ватопитек знает о Средневековой Европе
 показать весь комментарий
 
Таке не прощається нікому! Пороблено в Україні. Козаки - Будьмо гей https://www.youtube.com/watch?v=2y14WLd6YFY
 показать весь комментарий
 
Вчера какцапы и ЗЕ-тролли именно так и говорили. У них у всех одна методичка
 показать весь комментарий
 
А травити народ дешевим гумором нижче пояса і бидлячими серіалами
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А некий субъект по фамилии Синютка (тот, что губернаторствовал в своё время во Львовской и искренне уверовал в патриотическое безумие Порошенко) на полном серьезе пишет следующее: «чи може це банальна помста нам за патріотизм і проукраїнську позицію під час виборів». Не жлоб ли это эталонный? А ведь оно (существо) делало здесь карьеру, объединяло страну, гимн сладострастно пело годами.

«Дыбилы-«соборники» из ПЄС (и не только) посеяли панику из-за прибытия эвакуированных наших сограждан из Китая, стали даже намекать на сепаратизм в западных регионах.

Но зато теперь точно известно, что те петиноиды, кто себя называет «патриотом» и «державником», зачастую являются моральными уродами, готовыми в политических целях бросаться разжиганием сепаратистских настроений в западных областях.
Вот мы на практике и посмотрели, чего стоят их слова про «Єдину країну». Они такие же, как разжигатели «русской весны»: в случае чего - сепаратизм.
 показать весь комментарий
 
 
Вова, а когда Санжары за тебя поголовно голосовали, это не казалось средневековьем?
 показать весь комментарий
 
 
А що зебіл хоче від цього народу, як його десятиліттями травлять дебільним гумором кварталу 95 і не менш дебільними серіалами типу свати.
 показать весь комментарий
 
 
Ну при чем здесь Европа? ...это Украина - эпохи Зеленского...
Зеленський про Нові Санжари: У деяких епізодах здавалося, що ми Європа епохи Середньовіччя - Цензор.НЕТ 7345
 показать весь комментарий
 
 
Клоуни самі розігнали хайп навколо повернення українців з Китаю, щоб інформаційно приглушити сполох рашистської агресії біля Золотого, де зовсім недавно президент ЗЮ намагався переконати всіх, що він «не лох», а виявилося, що «такі да». Потім сцикуни вирішили короновірусом спаплюжити роковини Героїв Небесної Сотні відтягнувши повернення саме на 20 лютого, мотивуючи це розгоном хайпу «дівчинка з собачкою» - в підсумку ми бачимо домінуючі кадри за 20.02.2020 р, схожі з Майданом (ніч, палапючі опони, каміння, сутички з силовиками, схожими на «беркут»), які були розповсюджені по всьому світі завдяки мосвогебнявим засобам масової дезінформації та виставляли українців «печерними дикунами», як Героїв Майдану, так і засланих, чи спровокованих, москвогебнявими «героїв зустрічі Короновірусу». Звісно, клоуни можуть скавуліти, що «зовнішні сили» їх підставили, але це вони після засідання Радбезпеки 18.02.20 поставили «коронровірус» вище сплеску рашистської агресії біля Золотого, саме вони перенесли повернення українців з Китаю на роковини вшанування «Небесної Сотні» (помста сцикунів Героям), сам «президент ЗЮ» вибрав головним своїм головним меседжем від 20.02.20 р: «ганьба українцям-дикунам з палаючими шинами і слава робокопам в касках і в чорному» та звинуватив в «дикунстві» якихось міфічних опозиціонерів, прозоро натякаючи на патріотів. Нам, українцям зрозуміло, що все оте «дикунство» було організоване аваківськими поліцаями для імітації своєї потрібності новим хозяям та москвогебнявими для компрометації України і українців взагалі. Прикметно, що в данному випадку головним інформдиверсійним ресурсом москвогебнявих була так звана «УПЦ МП», а в реальності «МосквоГебнява Церква в Україні». Все змішалось в роковини пам'яті «Небесної Сотні» - і клоуни, і москвогебняві, і сцикуни, і москвопопи в спробі спаплюжити Пам'ять Героїв Небесної Сотні, але цим вони лише пікреслють велич Героїв і ницість сцикунів.
 показать весь комментарий
 
 
А можна ж було б привезти без пояснень та анонсів "куди саме". Наприклад, вночі. Відправити до інфекційної лікарні. А вже потів рапортувати про евакуацію. Але ні, спочатку одне, потім інше, туди-сюди. Аваков тітушню свою підтягнув, показав який він корисний та , з іншого боку "молодець".
 показать весь комментарий
 
Как оказалось на многочисленных примерах мы избрали антинародную неукраинскую власть.
 показать весь комментарий
 
Не тужтесь педротики, вам и вашему божку Пепе это уже не поможет - все нормальные люди поняли, что вы обделались и ходите все в гуано
 показать весь комментарий
 
Я це зрозумів коли тебе кловуна на посаду президента обрали!
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх