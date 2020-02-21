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 Политика Украины
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Все про:ОГА (1591) Полтавщина (567) эвакуация (567) Синегубов (3) COVID-19 (189) Новые Санжары (1)

 За теми, кто устраивал провокации в Новых Санжарах, стоят определенные бизнес- и политические группировки, - глава Полтавской ОГА Синегубов

Глава Полтавской ОГА Олег Синегубов заявил, что ему известно, что за теми, кто устраивал провокации в Новых Санжарах, стоят определенные бизнес и политические группировки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Полтавской ОГА в Facebook, об этом он сообщил в ходе внеочередной сессии Полтавского облсовета.

Синегубов заявил, что ситуация в Новых Санжарах полностью контролируется и проинформировал депутатский корпус о событиях, которые произошли в Новых Санжарах.

Глава области отметил, что ему известно, что за теми, кто устраивал провокации в Новых Санжарах, стоят в том числе и определенные бизнес и политические группировки.

"Они боятся потерять прибыли, которые раньше постоянно получали от коррупционных схем. Чтобы сохранить свою коррупционную ренту, они перешли к откровенной дестабилизации, к антигосударственной деятельности, угрожающей национальной безопасности. Исполнительная власть области и я лично полностью контролируем ситуацию и не дадим коррупционерам использовать неосведомленность людей и дестабилизировать ситуацию в области", - заявил Синегубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинство задержанных митингующих в Новых Санжарах - не местные, - полиция

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

За теми, кто устраивал провокации в Новых Санжарах, стоят определенные бизнес- и политические группировки, - глава Полтавской ОГА Синегубов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3177114
 
 
 Топ комментарии
 
Шкода що за владою не стоять хоча б мізки!
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Пошла вода в хату! Он, оказывается- всё знает. Ну так выкладывай! Фамилии, адреса, явки, пароли... А вот это- хрена! Умолчал Синегубов. Щас этих разных синегубовых будет- валом!
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Сьогодні барига мальдівський взагалі берега втратив - тотально обісрав всі всі підгузки, памперси і трусєля новій чесній і професійній владі. Скільки ще ми будемо терпіти цього безчинства. Доколє! За теми, кто устраивал провокации в Новых Санжарах стоят определенные бизнес и политические группировки, - глава Полтавской ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 9044
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В Україні вже давно йде пандемія клептовірусу, який призводить до втрати людської подоби, останні події по коронавірусу і є ілюстрацією цієї пандемії.

Цей вірус має не біологічну а психологічну природу, щось накшалт стокгольмского синдрому, за часи розвитої клептократії люди геть з глузду з"їхали та жилися із воровським світоглядом, "неначе люди подуріли...".

Від того вірусу вже мільони українців загинули та зникли за межами країни.
Та й ліків проти нього не існує.

Він страшний насамперед тим що викликає до себе маніакальну звичку, тому від нього дуже важко позбутися.

А коронавірус то лишень привід до загострення епідемії клептовірусу.
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На нацжонство їх перевірте... схоже арсенбАрісич сам себе за хвіст знов ловив... За тими, хто влаштовував провокації в Нових Санжарах, стоять певні бізнесові та політичні угруповання, - голова Полтавської ОДА Синєгубов - Цензор.НЕТ 5326
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Дайте вгадаю - Пеця, волонтери і АТОшники?
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Красуня богатирьова-повернулась.Тут все так в масть :цей коронний вірус...імітація великого руху,...ганебна імітація бурхливої діяльності... де та шлюшка ,бородань з каналу 1+1 зі схемами,грошима?Ой не натріть мозолів на деяких органах ...боже яка діяльність ...той на самольоті,той на вертольоті...пшик -тай годі...а бюджету горе.
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от жеж вражьиморды опять будку раскачивают..........
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