 За теми, кто устраивал провокации в Новых Санжарах, стоят определенные бизнес- и политические группировки, - глава Полтавской ОГА Синегубов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Полтавской ОГА в Facebook, об этом он сообщил в ходе внеочередной сессии Полтавского облсовета.

Синегубов заявил, что ситуация в Новых Санжарах полностью контролируется и проинформировал депутатский корпус о событиях, которые произошли в Новых Санжарах.

Глава области отметил, что ему известно, что за теми, кто устраивал провокации в Новых Санжарах, стоят в том числе и определенные бизнес и политические группировки.

"Они боятся потерять прибыли, которые раньше постоянно получали от коррупционных схем. Чтобы сохранить свою коррупционную ренту, они перешли к откровенной дестабилизации, к антигосударственной деятельности, угрожающей национальной безопасности. Исполнительная власть области и я лично полностью контролируем ситуацию и не дадим коррупционерам использовать неосведомленность людей и дестабилизировать ситуацию в области", - заявил Синегубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинство задержанных митингующих в Новых Санжарах - не местные, - полиция

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.