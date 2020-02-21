 Российский суд заочно приговорил Гриценко к 6 годам колонии

Об этом сообщает ТАСС, передает Цензор.НЕТ.
"Суд, выслушав мнения сторон, признал виновным Гриценко по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации") и постановил назначить ему заочное наказание в виде шести лет колонии общего режима", - огласил приговор судья Даниил Логачев. Суд также лишил его права занимать должности в государственных органах или органах местного самоуправления в течение трех лет, срок наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания.
Дело в отношении Гриценко расследовало Главное следственное управление Следственного комитета РФ. Он обвиняется якобы в совершении якобы публичных призывов якобы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием СМИ (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). "Основанием" для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего министра стали его выступления 16 июля 2014 года и 2 июля 2017 года. По версии российских следователей в 2014 году Гриценко в ходе прямой трансляции телерадиокомпании "Студия 1+1" якобы "выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории РФ путем подрыва железнодорожных поездов", а в июле 2017 года в эфире телеканала "112 Украина" он якобы "предложил подрывать автомобили в Москве и Таганроге в ответ на проводимую российскими спецслужбами по указанию руководства страны деятельность, направленную на уничтожение украинской военной техники и убийство представителей украинского силового блока".
А може, навпаки, якщо б був такий вирок. Україна показала усьому світу, що ми не збираємось пробачати такі ось витівки президента лаптєстана.
Щодо перемовин - у них там є достатньо посадових особ (міністр мзс, його заступники і т. ін.)
Само собою, в бутність діючим Президентом і на Порошенка ***** санкції накласти не міг. І "судити" - також. Так само на Гройсмана і Яценюка...
Такі міжнародні правила. Щоправда, не всіх міжнародних ***** дотримується - але "то таке"...
мне говорил один бурят...
На кладбище теперь в России
рядами ровными лежат
и безымянными крестами
там обнимают горизонт...
Так было, есть и будет с вами,
с теми, кто к нам с АК придет.
тупая рожа алкаша.
Портянки, Путин и ЕдРо,
в сенях помойное ведро.
Гулянка в будни до утра
и кабачковая икра.
На стенке Сталина портрет,
по пьянке Путину минет.
Видон на свалку из окна
и вечно битая жена.
Дочь - *****, сыночек - наркоман,
муж лег на зассаный диван.
Подъезды с запахом мочи,
без штукатурки кирпичи.
На свадьбах - драки, мордобой,
секс друга пьяного с женой.
Паленка, гречка, маргарин,
закуска русских образин.
Бухнул - под задницу пинка,
О ДААА !! РОССИЯ велика!!
Ботам с мокшанских болот, косящих под украинцев, пишу сразу - пошли нах.й.
Ой як невдобно у ЗЕленых получилось.
Номер есть?