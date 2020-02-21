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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Гриценко Анатолий (1358) приговор (829) Россия (74998)

 Российский суд заочно приговорил Гриценко к 6 годам колонии

Второй Западный окружной военный суд Москвы заочно приговорил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии якобы "за призывы к террористическим актам на территории РФ".

Об этом сообщает ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

"Суд, выслушав мнения сторон, признал виновным Гриценко по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации") и постановил назначить ему заочное наказание в виде шести лет колонии общего режима", - огласил приговор судья Даниил Логачев. Суд также лишил его права занимать должности в государственных органах или органах местного самоуправления в течение трех лет, срок наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания.

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Дело в отношении Гриценко расследовало Главное следственное управление Следственного комитета РФ. Он обвиняется якобы в совершении якобы публичных призывов якобы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием СМИ (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). "Основанием" для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего министра стали его выступления 16 июля 2014 года и 2 июля 2017 года. По версии российских следователей в 2014 году Гриценко в ходе прямой трансляции телерадиокомпании "Студия 1+1" якобы "выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории РФ путем подрыва железнодорожных поездов", а в июле 2017 года в эфире телеканала "112 Украина" он якобы "предложил подрывать автомобили в Москве и Таганроге в ответ на проводимую российскими спецслужбами по указанию руководства страны деятельность, направленную на уничтожение украинской военной техники и убийство представителей украинского силового блока".

Источник: https://censor.net.ua/n3177113
 
 
 Топ комментарии
 
а от чому наш суд досі не виніс заочного вироку хуйлу за загарбання Криму та війну на Сході?
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Нехай Пуйлоі пососе заочно у Гриценка.Щоб небуло небезпеки заразитися короновірусом.
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Идиоты... Но особенно улыбнул запрет занимать должности.
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Знову ***** робить прикриття для свого агента.
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Нехай Пуйлоі пососе заочно у Гриценка.Щоб небуло небезпеки заразитися короновірусом.
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Я так розумію, запетьки все ще не вийшли із стану тотальної пропаганди річної давнини, що "всі хто не Петя - агенти кремля".
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Навіть в такому простому пості нащадки санжарсько-зеленого корона вірусу згадують Петю. Коли ти і тобі подібні вже вилікуються?
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Одразу, як вилікуються подібні тобі дупоголові запетьки, що продолжжують транслювати петькіну передвиборчу пропаганду-2019, у якій усіх реальних конкурентів Петра у першому турі виборів звинувачували у роботі на кремль.
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а от чому наш суд досі не виніс заочного вироку ***** за загарбання Криму та війну на Сході?
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вопрос конечно логичен - но тут просто возникнет небольшой казус - не будет с кем вести переговоров - Украина не признает ордло а тут с преступником будет вести переговоры , жизнь это не только белое или черное
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Тобто задля того, щоб з ****** надалі можна було вести перемовини, його наш суд не може визнати винним у тому, де він віддавав прямі накази, й навіть сам цього не заперечує (я про Крим)?
А може, навпаки, якщо б був такий вирок. Україна показала усьому світу, що ми не збираємось пробачати такі ось витівки президента лаптєстана.
Щодо перемовин - у них там є достатньо посадових особ (міністр мзс, його заступники і т. ін.)
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Більше того, навіть санкції уряд України не може накласти на *****. На Дімона - вже може; але до того - не було змоги.
Само собою, в бутність діючим Президентом і на Порошенка ***** санкції накласти не міг. І "судити" - також. Так само на Гройсмана і Яценюка...
Такі міжнародні правила. Щоправда, не всіх міжнародних ***** дотримується - але "то таке"...
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ну засудит наш скажем так Шевченковский суд путина к 100 лет заключения и что что дальше ? тупик с юридической точки зрения ни о каких переговоров речи быть не может - если ты такой воин то встань с дивана и разгони всю эту нечисть , предупреждаю твой вопрос в марте 14 года я в свои почти 50 лет был в ВСУ а где был ты ?
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Гриценко предложил бить оккупанта на его территории - это диверсии, а не терроризм.
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Такі побажання щодо мордора в кожного нормального українця,тобто нам всім дали по 6 років.
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о как знакомо! у нас тоже людей садят за разговоры по телефону, картинки в фейсбуке и совпадение полов...
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- Взяли Москву возьмем и Киев! -
мне говорил один бурят...
На кладбище теперь в России
рядами ровными лежат

и безымянными крестами
там обнимают горизонт...
Так было, есть и будет с вами,
с теми, кто к нам с АК придет.
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Идиоты... Но особенно улыбнул запрет занимать должности.
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Кто знает... Мож они какраз теперь уже знают перспективу.
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Ти ба, який строгач за грабунок та нищення української армії. А могли ж нагородити
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та кому воно нафуй треба! генерал ататолій, забирайте, вишлемо посилкою. разом із зелепупами
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Так за таким принципом їхній клован Жирік вже повинен бути розстріляний через четвертування, повішення, втоплення, отруєння та відсижувати після всього цього пожиттєве! Дурість на московії - ознака еліти. Бубочки переймають цю концепцію зі швидкістю шаленого принтера
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Простая русская душа,
тупая рожа алкаша.
Портянки, Путин и ЕдРо,
в сенях помойное ведро.
Гулянка в будни до утра
и кабачковая икра.
На стенке Сталина портрет,
по пьянке Путину минет.
Видон на свалку из окна
и вечно битая жена.
Дочь - *****, сыночек - наркоман,
муж лег на зассаный диван.
Подъезды с запахом мочи,
без штукатурки кирпичи.
На свадьбах - драки, мордобой,
секс друга пьяного с женой.
Паленка, гречка, маргарин,
закуска русских образин.
Бухнул - под задницу пинка,
О ДААА !! РОССИЯ велика!!
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Почему мы жертвы аннексии, агрессии, блокады моря, не объявленной войны никого из руководства, депутатов, гос . чиновников высшего ранга из рф не осудили. При чем ни при Порошенко, ни при Зеленском. Значит мы " второй сорт", над нами можно измываться, а мы становимся в позу страуса. Где ответ государства на вот такие вот решения российских судов. И как после этого народу можно уважать власть и государство.
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самое забавное, что москали передадут инфу в интерпол и те арестуют онотоле, когда оно поедет греть пузо заграницу
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Чудак не воював, ніякої шкоди кацапам не наніс - а його туда же. Ну це щоб малороси знали, що для москалів, що порохобот, що зебіл, що малорос - все одно хохли кончені.
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Гриценку пора проситися в Мінську групу переговорщиків.
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Сейчас рейтинг у заднепроходного сразу поднимется.
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Гриценко? Приговорили? Не смешите. Ну как ещё вылезти в информационные просторы человеку, распродавшего и одного из уничтожителей украинской армии, про которого забыли?
Ботам с мокшанских болот, косящих под украинцев, пишу сразу - пошли нах.й.
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Админ, ты утомил меня блокировкой...по харэ
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в ходе прямой трансляции телерадиокомпании "Студия 1+1" якобы "выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории РФ путем подрыва железнодорожных поездов", а в июле 2017 года в эфире телеканала "112 Украина"

Ой як невдобно у ЗЕленых получилось.
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А шо ж вони Ляжку нічого не виписали? Той навіть з голим сєпаром на задньому сидінні безчєловєчно катався. Дєскрімінація, аднако.
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Его и так ЗЕленые уже в оборот взяли за то, шо морду Герусу набил. ЗЕленые кацапам не конкуренты.
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Когда то порохоскот выл за Гриценко ,что и армию разграбил и вообще на Парашу работает .Только они перепутали его с дьячком РПЦ, украинофобом , олигархом -вором Пепой .
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Украине можно начать с Жирика - там на пожизненное должно потянуть: https://www.youtube.com/watch?v=TFX4IVhjN6s
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В Украине что ли, или на луне? Где конкретно?
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выдать гниду и пускай хотя бы там, в Параше, отсидит за распродажу ТиВ оперативного резерва по ценам металлолома имея с этого гешефта себе на хлеб и молочишко. ОНОтоле, твоё место в Параше и там, около параши.
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