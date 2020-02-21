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Все про:Нацполиция (10973) Полтавщина (567) протест (4646) эвакуация (567) Новые Санжары (1)

 Большинство задержанных митингующих в Новых Санжарах - не местные, - спикер полиции Полтавщины Сулаев

Большинство задержанных протестующих против эвакуации из Ухани в Новые Санжары - неместные.

Об в комментарии Цензор.НЕТ сообщил спикер ГУ Нацполиции Полтавщины Юрий Сулаев.

Он подтвердил информацию о том, что большинство задержанных - не местные жители. Однако он не владеет информацией о точном соотношении местных и неместных задержанных.

Изданию "Коло" спикер Нацполиции Сулаев заявил: "Да, были люди на машинах с номерами с других областей. Если говорить о том, что 16 из 24 были неместными, сказать точное количество не могу, но примерно такое соотношение".

В тоже время начальник областной полиции Иван Выговский сообщает, что все задержанные 24 человека - это местные жители.

"Сегодня анализируя ту ситуацию, мы видим там и посторонних лиц, они будут также идентифицированы, установлены", - сказал он.

Как передает движение "ЧЕСТНО", "депутат от Новосанжарщины Василий Красюк говорит, что среди местного населения вчера во время протеста видел парней, неместных, по его мнению. И предполагает, что именно они бросали камни в автобусы и, что кто-то за этим стоит".

Читайте также: Эвакуированным из Ухани окажут психологическую помощь, идут переговоры с Красным Крестом, - Минздрав

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция начала два производства после беспорядков в Новых Санжарах

Источник: https://censor.net.ua/n3177109
 
   
 Топ комментарии
 
Это было понятно еще прошлой весной.

ЗЕ никогда не стал бы президентом, если бы выбравшие его малоросы не были деградировавшим, умственно и морально отсталым скотом.
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Интересно, кто же слил информацию, еще до прилета самолета. А потом сделал фотки и видео с удобных ракурсов, что миру показалось что в Украине гражданская война?
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Эта негативная картинка и есть заказ. Ни одному нормальному человеку не пришло бы в голову так себя вести.
Власти как раз и менеее всего выгодно допускать или организовывать это непотребство
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Так в тому то і справа що влада неоднорідна, СН не є єдиним організмом.
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Опам*ятайся! Я щойно прийшов з базару. 70 відсотків скотобидла підтримують дії санжарівських дикунів.Серед них дуже багато тих хто щонеділлі ходить до церкви
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Вы не поддерживаете, я тоже, В масштабах страны - нас большинство .
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Опять разводят как котят нас. Кто проверит местные или нет???
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Так вчора про це вже писали, хіба що в Санжарах всі пересуваються на машинах з інших областей.
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нужно киву спросить, может узнает среди бросавших камни в автобусы соседей по палате в полтавской дурке...
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А у нас есть спец. службы? ИЛИ ЭТИ ,НЕ МЕСТНЫЕ , ТАК ПРОСТО МОГУТ ВСЕ , ЧТО ИМ ХОЧЕТСЯ?
Фигня!!!!!! Если при каждой ситуации , не местная шпана , может тварить такое!!! Тогда чем занимаюся местные!!!
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знаете отличение Журналистов от журналюг ?
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Происходящее в Новых Санжарах выгодно кодлану Коломойского. Больше всех с коронавирусом борется- суетится Аваков, слуга Коломойского. После принятия закона о продаже земли будут массовые протесты.Аваков репетирует подавления протестующих полицией.
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титушки...они такие проститушки!!!
местных легко было настращать непонятной чумкой... но вот довести до психоза и драки (с камнями в автобусы, пипец ) - это надо уметь!!! а проститушки это умеют (тем более если знают что им ничего не будет (ну кроме материального поощрения)
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оказалось это не дикие хохлы-селюки провоцировали, а наши парни с востока...
ну как же так?

Mikhail Golub

@golub

·1 ч

Внезапно. Обеспокоенные жители полтавского села Новые Санжары оказались титушками из других городов.

Більшість затриманих мітингувальників у Нових Санжарах - не місцеві, - поліція - Цензор.НЕТ 8588 Більшість затриманих мітингувальників у Нових Санжарах - не місцеві, - поліція - Цензор.НЕТ 5734

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Криворожская гопота, основа ЗекоМанды, не удивительно.
Нарколыге надо показать дикость населения, сделать катринку "гражданского противостояния", отвлечь от тотальных провалов на фронте и от годовщины казни людей на Майдане
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І що, воно від нічого робити поперлось з Кропивницького в ті Санжари?
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Ну как чего поперлось? Если место работы: Dota 2, о чем разговор?
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Якщо це так, то кому це вигідно?

1. Запоребріку, як підтвердження другосортності та недолугості украінців.
2. Зеленій владі. Бо сьогодні ми обговорюємо , в річницю розстрілів Майдану, не те що нічого не розслідувано а головні підозрювані відпущені за поребрік, а евакуацію з Уханю.

Порошенко ця метушня не потрібна. Для чого? Щоб показати недолугість та некомпетентність Зе команди? Це і так добре видно, зашквари майже щодня.
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Сказали а говорите и б. Порошенко, не успокоившемуся после того как потерял трон, это тоже выгодно.
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Поднять бунт, ибо на выборах ему ничего не светит!
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а бунт как ему светит ?

Ты реально не понимаешь, что это выгодно Бене, ***** и Авакову, каждому по разным причинам ?
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Почему порохоботы оправдывают и защищают действия зачинщиков?
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Чому зебіли недолугість та убогість своєї зебільної влади намагаютсья повісити на Порошенка? Це Порох заважав зебілам цілий місяць евакуювати українців з Ухані? Це Порох облажався у Мюнхені? Які ви убогі зебіли.
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Как всем известно, президентские амбиции Порошенко не закончились прошлыми выборами на которых он проиграл. В этом ключе, ваш вопрос звучит наивно (или фальшиво?).
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президентские амбиции не закончились.

а бунт как поможет стать президентом ?

Вот Авакову, к примеру, бунт помогает считаться незаменимым министром МВД, на котором держится вся страна.

А Порошенко какие выгоды ?
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Бунт только дискредитирует нынешние власти автоматически понижая, к слову заслуженно, ЗЕрейтинг. А имея низкий рейтинг конкурентов, какую тактику Порошенко на выборах примет, сейчас можно только гадать. Если забыли-напомню. За месяц до первых выборов, на которых выиграл Порошенко, его как кандидата в Президенты Украины вообще в Украине никто не рассматривал. У него был нулевой рейтинг.
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и как он єтот рейтинг поднял тогда ? бунтами ?
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Да как же отдельная, если тут налицо мотив, возможности и результат ?

или перед тобой нет задачи разобраться, а есть задача гнать на Порошенко ?
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Это были не наши! С ЛДНР приехали на совместное патрулирование
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Камни кидали курсанты ХНУВС в гражданском. Приказ з самого верха, тем, кто не хотел ехать - угрожали проблемами на сессии и отчислением.
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Курсантів взагалі западло в таке вмішувати.
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Выговский говорит что местные а Сулаев говорит что нет...А если например они задержали чела без документов и говорит что он Иванов Иван Иваныч ...на сколько его могут задержать для установления личности ?
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Та зараз не проблема встановити особу без документів, по соцмережам. Он вже Кропивницький та Кривий Ріг вилізли.
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так это же два форпоста Порошенко !

Особенно в ривом Роге его позиции сильны
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Всех не местных сразу в буцигарню.. И крутить по полной, кто от куда и зачем. Это не то что с местными ( там разъяснять, убеждать и т.д.) а тут жестко нужно. Арест, следствие, суд, наказание.
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Это сделал Рябинович руками Кивы. Цель - подставить Зеленого и свернуть на Пороха.
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А якщо вони не місцеві, то тоді навіщо їх відпустили? Щоб потім довго та нудно їх шукати? Адже кримінальні справи вже порушено,чи й тут нас на##бали?
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Ежу понятно что все что вчера происходило явно не местные жители организовали а определенные политики. И если задуматся кому это выгодно всплывает только Аваков с Коломойским.
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Інтірєсна. А шо, нємєсним чекати поки до них привезуть?
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теж мені новина.Аваков тітуханів своїх відпустив.
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...смутно что то верится, что камень, или 2 даже, в автобус бросил кто то из местных, разве что бухарь какой обдолбаный...или провокатор на всю голову "трезвый"..вопрос только чей...а то что урядники безмозглые отнеслись к размещению людей именно там и именно так -это реально просчитанная провокация...в стране полно мест вдали от населенных пунктов для размещения там людей попавших в подобные ситуации, но из-за феерической тупости и пох***ма нынешнего состава урядников, имеем, то что имеет...винторогие взахлеб на своих пропагандон-каналах рвут тему, да и наши корыстные идиоты там не отстают....завсегдатаям этих пропагандон -шоу кацапских, пришельцам из Украины, которых в качестве статистов-для битья Украины в целом, используемых в качестве резиновых изделий известных, нужно обратный вьезд в Украину закрыть навсегда,или здесь закрыть лет на 10..без этих корыстных идиотов- статистов для битья, пропагандон- спектакли, организуемые Райх канцелярией Лошади известной, вкупе с Лубянскими, в режиме нон-стоп, ласты давно бы склеили....еще и Кравчук на старости лет, подвизался там со своим маразмом, комментировать события в
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Мені не тяжко уявити бо бачив свого часу погроми селян які ділили церкви між православними і греко-католиками, скажу тобі революційний потенціал у людей з сільської місцевості не шутєйний, так что лиши своє смутно веритси при собі...
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.. про церкви насмотрелся этого немало ..но бросать камни в автобус, это далеко не каждый готов психологически даже, не тот это случай..
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Назовіть хто завозив ті тушок,хто проплачував,було б цікаво почути прізвища
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Якщо поліція затримала аж 24 дебошира, то напевне змогла "розколоти" хоча б частину з них.Для досвідчених мєнтів це не проблема,навіть без силового тиску.Якщо б організатори були з опозиційних політиків,не дружніх Арсену Борисовичу - їх імена ми б знали ще вчора ввечері.Натомість,як завжди - недолугі натяки та напускання туману.Висновки напрошуються самі.
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А що там розколювати? Затримали, дізнались прізвище, ім'я, рік народження і у своїй ментовській базі бачать звідки та людина.
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"водночас начальник обласної поліції Іван Виговський повідомляє, що всі затримані 24 людини - це місцеві жителі" Вони би хоч якось домовились що брехати))
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Моніторячи ситуацію прийшов до висновку,що першими посіяли "паніку" попередники спочатку на тернопільщині,потім львівщина,потім вінниччина і вже аж потім полтавщина.Скрізь засвітився 5-й канал.Висновок-широкомасштабна провокація чергової "зради"від реваншистів,які назвали злочином вищу владу України ще до будь якого складу злочину(прильоту з Ухані українців.)
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как быстро зебики перекрасились, хотя сами разгоняли зраду 5 лет, привлекли карлсона чтобы он собирал митинги и захватывал здания, ставили сеч под радой и угрожали депутатам
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Провокаторів,"ні капітулянтів","фермерів",а зараз ще й "вірусологів" не відпускати,а саджати за грати!
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Как понять они не местные, но информацией он не владеет? На битву экстрасенсов обратись, говорят раньше сильно помогало
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Ах ты грязный пропогандон, все перекрутил. Ну ни чего, умных людей тут больше)
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Так сделайте известными этих "героев"
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"...Василий Красюк говорит, что среди местного населения вчера во время протеста видел парней, неместных, по его мнению..."

То ЗЕбобіки з "95 кварталу".
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г*ндоны!
Протестовавшие под Радой "фермеры" отметились в Новых Санжарах (фото)

Більшість затриманих мітингувальників у Нових Санжарах - не місцеві, - поліція - Цензор.НЕТ 2810

«Обратите внимание на этих персон. Недавно они были на митинге как фермеры, а сегодня в Полтавской области. Кто эти персоны, кто оплачивает их? Кто их может опознать? СБУ, обратите внимание на этих персон и узнаете, кто стоит за протестами»,
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А где фото с митинга под радой? И за что они там стояли за рынок или против?
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Шо, і тут вже #ихтамнет з'явилися, нікто нє винават? Як знайомо.
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Ще перед евакуацією у пресі звучала критика на адресу міністра охорони здоров'я Скалецьку і прем'єр-міністра Гончарука що вони завалили роботу з підготовки до карантину. І тільки завдяки Авакову вдалось врятувати ситуацію і т. ін. Одним словом, якби не Аваков був би завал. Зрозуміло, чого саме головний поліціянт Аваков взявся, бо саме він милиться зайняти кабінет прем'єр-міністра, і йому треба було показати Зеленському й виборцям, що саме він та особа, яка здатна ефективно діяти у складній ситуації. Тому протистояння у Нових Санжарах грало на користь Авакова, може ті "не місцеві" його люди. Очевидно, що відставка Гончарука справа кількох тижнів. Єдина проблема Авакова в тому, що більшість слуг, які готові відправити Гончарука у відставку хоч сьогодні, не спішать бачити на посаді прем'єра Авакова.
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"Переважна більшість осіб, яких затримали під час сутичок у Нових Санжарах на Полтавщині, - місцеві мешканці і жителі навколишніх населених пунктів заступник директора Департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало"
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зеленые забыли как ставили ультиматумы из сечи, хотя за такое щас бы сами всех посадили
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А некий субъект по фамилии Синютка (тот, что губернаторствовал в своё время во Львовской и искренне уверовал в патриотическое безумие Порошенко) на полном серьезе пишет следующее: «чи може це банальна помста нам за патріотизм і проукраїнську позицію під час виборів». Не жлоб ли это эталонный? А ведь оно (существо) делало здесь карьеру, объединяло страну, гимн сладострастно пело годами.
«Дыбилы-«соборники» из ПЄС (и не только) посеяли панику из-за прибытия эвакуированных наших сограждан из Китая, стали даже намекать на сепаратизм в западных регионах.
Но зато теперь точно известно, что те петиноиды, кто себя называет «патриотом» и «державником», зачастую являются моральными уродами, готовыми в политических целях бросаться разжиганием сепаратистских настроений в западных областях.
Вот мы на практике и посмотрели, чего стоят их слова про «Єдину країну». Они такие же, как разжигатели «русской весны»: в случае чего - сепаратизм.
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Не здивуюсь якщо вони з кацапстану. опзж постаралась.
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21.02.20 15:15 Большинство задержанных во время беспорядков в Новых Санжарах - местные, - МВД

21.02.20 13:27 Большинство задержанных митингующих в Новых Санжарах - НЕ местные, - спикер полиции Полтавщины Сулаев

Вы бы определились уже, а то как бабки на скамейке)))
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