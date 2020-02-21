 Большинство задержанных митингующих в Новых Санжарах - не местные, - спикер полиции Полтавщины Сулаев

Об в комментарии Цензор.НЕТ сообщил спикер ГУ Нацполиции Полтавщины Юрий Сулаев.
Он подтвердил информацию о том, что большинство задержанных - не местные жители. Однако он не владеет информацией о точном соотношении местных и неместных задержанных.
Изданию "Коло" спикер Нацполиции Сулаев заявил: "Да, были люди на машинах с номерами с других областей. Если говорить о том, что 16 из 24 были неместными, сказать точное количество не могу, но примерно такое соотношение".
В тоже время начальник областной полиции Иван Выговский сообщает, что все задержанные 24 человека - это местные жители.
"Сегодня анализируя ту ситуацию, мы видим там и посторонних лиц, они будут также идентифицированы, установлены", - сказал он.
Как передает движение "ЧЕСТНО", "депутат от Новосанжарщины Василий Красюк говорит, что среди местного населения вчера во время протеста видел парней, неместных, по его мнению. И предполагает, что именно они бросали камни в автобусы и, что кто-то за этим стоит".
Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.
Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.
На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.
Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.
В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.
Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.
Власти как раз и менеее всего выгодно допускать или организовывать это непотребство
Фигня!!!!!! Если при каждой ситуации , не местная шпана , может тварить такое!!! Тогда чем занимаюся местные!!!
местных легко было настращать непонятной чумкой... но вот довести до психоза и драки (с камнями в автобусы, пипец ) - это надо уметь!!! а проститушки это умеют (тем более если знают что им ничего не будет (ну кроме материального поощрения)
оказалось это не дикие хохлы-селюки провоцировали, а наши парни с востока...
ну как же так?
Mikhail Golub
@golub
·1 ч
Внезапно. Обеспокоенные жители полтавского села Новые Санжары оказались титушками из других городов.
Нарколыге надо показать дикость населения, сделать катринку "гражданского противостояния", отвлечь от тотальных провалов на фронте и от годовщины казни людей на Майдане
1. Запоребріку, як підтвердження другосортності та недолугості украінців.
2. Зеленій владі. Бо сьогодні ми обговорюємо , в річницю розстрілів Майдану, не те що нічого не розслідувано а головні підозрювані відпущені за поребрік, а евакуацію з Уханю.
Порошенко ця метушня не потрібна. Для чого? Щоб показати недолугість та некомпетентність Зе команди? Це і так добре видно, зашквари майже щодня.
Ты реально не понимаешь, что это выгодно Бене, ***** и Авакову, каждому по разным причинам ?
а бунт как поможет стать президентом ?
Вот Авакову, к примеру, бунт помогает считаться незаменимым министром МВД, на котором держится вся страна.
А Порошенко какие выгоды ?
или перед тобой нет задачи разобраться, а есть задача гнать на Порошенко ?
Особенно в ривом Роге его позиции сильны
То ЗЕбобіки з "95 кварталу".
Протестовавшие под Радой "фермеры" отметились в Новых Санжарах (фото)
«Обратите внимание на этих персон. Недавно они были на митинге как фермеры, а сегодня в Полтавской области. Кто эти персоны, кто оплачивает их? Кто их может опознать? СБУ, обратите внимание на этих персон и узнаете, кто стоит за протестами»,
«Дыбилы-«соборники» из ПЄС (и не только) посеяли панику из-за прибытия эвакуированных наших сограждан из Китая, стали даже намекать на сепаратизм в западных регионах.
Но зато теперь точно известно, что те петиноиды, кто себя называет «патриотом» и «державником», зачастую являются моральными уродами, готовыми в политических целях бросаться разжиганием сепаратистских настроений в западных областях.
Вот мы на практике и посмотрели, чего стоят их слова про «Єдину країну». Они такие же, как разжигатели «русской весны»: в случае чего - сепаратизм.
21.02.20 13:27 Большинство задержанных митингующих в Новых Санжарах - НЕ местные, - спикер полиции Полтавщины Сулаев
Вы бы определились уже, а то как бабки на скамейке)))