 Большинство задержанных митингующих в Новых Санжарах - не местные, - полиция

Об в комментарии Цензор.НЕТ сообщил спикер ГУ Нацполиции Полтавщины Юрий Сулаев.
Он подтвердил информацию о том, что большинство задержанных - не местные жители. Однако он не владеет информацией о точном соотношении местных и неместных задержанных.
Изданию "Коло" спикер Нацполиции Сулаев заявил: "Да, были люди на машинах с номерами с других областей. Если говорить о том, что 16 из 24 были неместными, сказать точное количество не могу, но примерно такое соотношение".
В тоже время начальник областной полиции Иван Выговский сообщает, что все задержанные 24 человека - это местные жители.
"Сегодня анализируя ту ситуацию, мы видим там и посторонних лиц, они будут также идентифицированы, установлены", - сказал он.
Как передает движение "ЧЕСТНО", "депутат от Новосанжарщины Василий Красюк говорит, что среди местного населения вчера во время протеста видел парней, неместных, по его мнению. И предполагает, что именно они бросали камни в автобусы и, что кто-то за этим стоит".
Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.
Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.
На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.
Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.
В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.
Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.
15 hrs ·
Разговаривал сейчас с очевидцами событий на Полтавщине.
1. Место содержания эвакуированных назвать ужасным нельзя. Но и карантином также. Всё, что подготовили официальные власти - тупое очковтирательство и галимый фейк. Любой честный врач скажет, что это НЕ карантин. Это его имитация.
2. Местные жители в большинстве своём высказались ЗА принятие людей из Китая. Повторяю: ЗА.
Против единицы.
3. Также местные прямо заявляют, что если бы им сообщили заранее, то паники бы не было от слова совсем.
4. Привезённые вчера на место события нацгвардейцы и усиление полиции знали обо всём изначально. Но держали рот на замке. Таков был устный но строгий приказ.
5. Самое любопытное.
Большинство активных протестующих, которых вы видели на видео с места событий - НЕ местные.
Повторяю, НЕ местные. Большая часть машин этих молодчиков на Днепровских номерах. Которые подтянулись с утра.
Основные кураторы так называемого "протеста", которые подбуривали местных на сопротивление - тупо стоят в стороне. Лишь несколько типочков бегают вокруг и заводят толпу.
По всему вышеизложенному лично я делаю только один вывод: истерика и паника в селе тупо срежиссированы.
Кто за всем стоит ответа не дам, поскольку сам не знаю. А догадки лепить не моя работа.
п.с.: поэтому прошу перестать закидывать камнями в соцсетях коренных жителей Санжар. Там отнюдь не все уроды, которые кидают камни в автобусы.
Спокойной ночи, неврастеники, как говорит одна моя знакомая
ЗЕ никогда не стал бы президентом, если бы выбравшие его малоросы не были деградировавшим, умственно и морально отсталым скотом.
Как только первый титухан получит реальный срок по 296-й и поедет на крытку даже несмотря на протесты под судами - подобные акции быстро пойдут на спад.
а чому не оприлюднили інформацію про цих не місцевих ?
здається, влада шукає собі виправдання.
Власти устроили 95-квартал. Шутки про дурных хахлов для дурных хахлов. Только на этот раз на весь мир. Але, наркоманы и алкаши, мы везем автобусы, вот вам маршруты, подсветим мигалками, собирайтесь.
Миру нужно видеть не только клоуна президента, но и клоуна-страну.
К тому же ещё и с логикой у вас проблемы
Власти как раз и менеее всего выгодно допускать или организовывать это непотребство
Фигня!!!!!! Если при каждой ситуации , не местная шпана , может тварить такое!!! Тогда чем занимаюся местные!!!
местных легко было настращать непонятной чумкой... но вот довести до психоза и драки (с камнями в автобусы, пипец ) - это надо уметь!!! а проститушки это умеют (тем более если знают что им ничего не будет (ну кроме материального поощрения)
оказалось это не дикие хохлы-селюки провоцировали, а наши парни с востока...
ну как же так?
Mikhail Golub
@golub
·1 ч
Внезапно. Обеспокоенные жители полтавского села Новые Санжары оказались титушками из других городов.
Нарколыге надо показать дикость населения, сделать катринку "гражданского противостояния", отвлечь от тотальных провалов на фронте и от годовщины казни людей на Майдане
1. Запоребріку, як підтвердження другосортності та недолугості украінців.
2. Зеленій владі. Бо сьогодні ми обговорюємо , в річницю розстрілів Майдану, не те що нічого не розслідувано а головні підозрювані відпущені за поребрік, а евакуацію з Уханю.
Порошенко ця метушня не потрібна. Для чого? Щоб показати недолугість та некомпетентність Зе команди? Це і так добре видно, зашквари майже щодня.