EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Коронавирус из Китая Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  3720  68
Все про:Нацполиция (10973) Полтавщина (567) протест (4646) эвакуация (567) Новые Санжары (1)

 Большинство задержанных митингующих в Новых Санжарах - не местные, - полиция

Большинство задержанных протестующих против эвакуации из Ухани в Новые Санжары - неместные.

Об в комментарии Цензор.НЕТ сообщил спикер ГУ Нацполиции Полтавщины Юрий Сулаев.

Он подтвердил информацию о том, что большинство задержанных - не местные жители. Однако он не владеет информацией о точном соотношении местных и неместных задержанных.

Изданию "Коло" спикер Нацполиции Сулаев заявил: "Да, были люди на машинах с номерами с других областей. Если говорить о том, что 16 из 24 были неместными, сказать точное количество не могу, но примерно такое соотношение".

В тоже время начальник областной полиции Иван Выговский сообщает, что все задержанные 24 человека - это местные жители.

"Сегодня анализируя ту ситуацию, мы видим там и посторонних лиц, они будут также идентифицированы, установлены", - сказал он.

Как передает движение "ЧЕСТНО", "депутат от Новосанжарщины Василий Красюк говорит, что среди местного населения вчера во время протеста видел парней, неместных, по его мнению. И предполагает, что именно они бросали камни в автобусы и, что кто-то за этим стоит".

Читайте также: Эвакуированным из Ухани окажут психологическую помощь, идут переговоры с Красным Крестом, - Минздрав

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция начала два производства после беспорядков в Новых Санжарах

Источник: https://censor.net.ua/n3177109
 
 
 Топ комментарии
 
Так і більшість евакуйованих, яких везли в Нові Санжари - теж нетутешні!
 показать весь комментарий
 
У вас є якісь докази чи просто не змогли в писку лайно втримати?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так і більшість евакуйованих, яких везли в Нові Санжари - теж нетутешні!
 показать весь комментарий
 
 
Зібрався ЗЄлєхторат із всієї Полтавщини? А їх Зє поліцаї кийками по голові?Можливо й порозумнішають.
 показать весь комментарий
 
 
Результатом цієї тупої бійки поліції з народом стане відставка Авакова! Потрібно було розвернути колонну і розмістити людей в медичній установі в великих палатах, які б були перероблені на медичні ізольовані бокси! Є в кожному обласномі центрі обласний онкодиспансер, тубдиспансер, там завжди є вільні місця. В онко та тубдиспансерах можна було виділити цілі поверхи, ізолювати там персонал та евакуйованих і вони б там жили 14 днів. Але влада почала тупий піар і докотилась до піар-катастрофи! А те що серед евакуйованих китайські повій, це просто звело нанівець всі піар-бонуси від евакуації!
 показать весь комментарий
 
 
особенно исполнение гимна львовских медиков, когда они узнали, что на карантин к ним не приедут украинские граждане
 показать весь комментарий
 
 
а вас шо, від українського гімну ковбасить?
 показать весь комментарий
 
 
Будь моя воля, я бы медиков по статье уволил с волчьим билетом.
 показать весь комментарий
 
 
это был гимнпобеды над зесранцами. Просто медики уже не знают как против вас бороться. А все очень просто - вас очень мало, но вы очень много брешете. Поэтому нормальный люд никак не поймет, что за напасть такая. Вроде и фуйня - а столько вони, как от стада говнистых слонов.
 показать весь комментарий
 
Златкин
15 hrs ·

Разговаривал сейчас с очевидцами событий на Полтавщине.
1. Место содержания эвакуированных назвать ужасным нельзя. Но и карантином также. Всё, что подготовили официальные власти - тупое очковтирательство и галимый фейк. Любой честный врач скажет, что это НЕ карантин. Это его имитация.

2. Местные жители в большинстве своём высказались ЗА принятие людей из Китая. Повторяю: ЗА.
Против единицы.
3. Также местные прямо заявляют, что если бы им сообщили заранее, то паники бы не было от слова совсем.
4. Привезённые вчера на место события нацгвардейцы и усиление полиции знали обо всём изначально. Но держали рот на замке. Таков был устный но строгий приказ.
5. Самое любопытное.
Большинство активных протестующих, которых вы видели на видео с места событий - НЕ местные.
Повторяю, НЕ местные. Большая часть машин этих молодчиков на Днепровских номерах. Которые подтянулись с утра.
Основные кураторы так называемого "протеста", которые подбуривали местных на сопротивление - тупо стоят в стороне. Лишь несколько типочков бегают вокруг и заводят толпу.
По всему вышеизложенному лично я делаю только один вывод: истерика и паника в селе тупо срежиссированы.
Кто за всем стоит ответа не дам, поскольку сам не знаю. А догадки лепить не моя работа.
п.с.: поэтому прошу перестать закидывать камнями в соцсетях коренных жителей Санжар. Там отнюдь не все уроды, которые кидают камни в автобусы.
Спокойной ночи, неврастеники, как говорит одна моя знакомая
 показать весь комментарий
 
Деградация украинского общества уже ниже плинтуса !
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Українське суспільство виявилось більш адекватним ніж українська влада і намагалось не допустити величезної ганьби, яка зараз сталась через жахливі умови утримання людей на карантині хто зна де від центру цивілізації!
 показать весь комментарий
 
 
На пальму умнік, щоб сидів зєбуїн вище плінтуса.
 показать весь комментарий
 
 
Это было понятно еще прошлой весной.

ЗЕ никогда не стал бы президентом, если бы выбравшие его малоросы не были деградировавшим, умственно и морально отсталым скотом.
 показать весь комментарий
 
 
Як легко ти записуєш 73% українців у скоти. І разом з тим 46% українців підтримують Майдан, вважають його потрібним ще 17 %. 60% українців проти поступок Путєну. І вся ця більшість скоти?А може попередній владі потрібно було розділити всі тяготи війни більш справедливо між багатими і бідними?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Большинство задержанных митингующих в Новых Санжарах - неместные,"идейные" порохоботы.
 показать весь комментарий
 
 
У вас є якісь докази чи просто не змогли в писку лайно втримати?
 показать весь комментарий
 
 
Та ні. Гадаю, на мусорів Авакова вийдуть.
 показать весь комментарий
 
 
А, значить візитку Яроша знайдуть. Або ж зарплатну картку порохобота. Ось таку, наприклад:
Большинство задержанных митингующих в Новых Санжарах - не местные, - полиция - Цензор.НЕТ 6968
 показать весь комментарий
 
 
Да? А нащо тоді зелена влада грає в благородство, чому не виведе цих порохоботів на чисту воду?
 показать весь комментарий
 
Знов порохоботи тобі в штані підкинули лайно?
 показать весь комментарий
 
 
Так виясняйте хто їх привіз і за скільки.
 показать весь комментарий
 
 
Казалось бы, всё- просто, верно? Но, всех отпустили, вроде как. Потому, теперь настало время инсинуаций, болтовни и фейков. Куды ж без них???
 показать весь комментарий
 
 
Значить, організатора висвітлювати незручно.
 показать весь комментарий
 
 
Вот-вот! А потому- ничего в Санжарах- ещё не закончилось!
 показать весь комментарий
 
Градус впав, ще пару днів і всі забудуть, а через пару тижнів їх взагалі відпустять.
 показать весь комментарий
 
 
Очень на это надеюсь! Мне домой пора, на следующей неделе...
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, кто же слил информацию, еще до прилета самолета. А потом сделал фотки и видео с удобных ракурсов, что миру показалось что в Украине гражданская война?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
свыня и его свыняча европейска опа
 показать весь комментарий
 
 
Зе выгодна провокация, чтоб на ток-шоу говорили о дикости людей, а не о провальном "перемирии" и сцыкливости Зе.
 показать весь комментарий
 
 
Пишуть що Ківа через голову осередка СПУ в Полтаві.
 показать весь комментарий
 
 
Этот лысый- вездесущ! Мало ему фэйс начистили. Ох, мало!
 показать весь комментарий
 
 
Кто делал фото неизвестно, но местные говорят, что главврач санатория начал поднимать людей.
 показать весь комментарий
 
Добавлю ещё, что местная церковь в 6 утра звонила в колокола. Инфа от тех же местных жителей. Чей там приход?
 показать весь комментарий
 
Это будет продолжаться до тех пор, пока титушек будут задерживать на несколько часов а потом отпускать.
Как только первый титухан получит реальный срок по 296-й и поедет на крытку даже несмотря на протесты под судами - подобные акции быстро пойдут на спад.
 показать весь комментарий
 
 
Что и требовалось доказать. Наши люди не могут быть такими позорищами
 показать весь комментарий
 
 
з сусідніх сіл приїхали, теж мені не місцеві..
а чому не оприлюднили інформацію про цих не місцевих ?
здається, влада шукає собі виправдання.
 показать весь комментарий
 
 
Прямо з Кракова, ближче титушек не знайти.
 показать весь комментарий
 
Чому тоді відпустили? Кретини аваковські?
 показать весь комментарий
 
 
А місцеві мабуть також не могли затримати "пращників", бо тих охороняла поліція. Надивився я на ці речі багато - ще з "України без Кучми".
 показать весь комментарий
 
Ну так и есть, главновость на CNN: Protesters attack buses carrying Wuhan evacuees in Ukraine.
Власти устроили 95-квартал. Шутки про дурных хахлов для дурных хахлов. Только на этот раз на весь мир. Але, наркоманы и алкаши, мы везем автобусы, вот вам маршруты, подсветим мигалками, собирайтесь.

Миру нужно видеть не только клоуна президента, но и клоуна-страну.
 показать весь комментарий
 
То есть вы уже знаете, кто задержанные , на кого они работают. Странная осведомленность.
К тому же ещё и с логикой у вас проблемы
 показать весь комментарий
 
Какая разница, на кого они работают. Я не про них. Есть негативная картинка про Украину. Власти наши это допустили, если не сами не организовали.
 показать весь комментарий
 
 
Эта негативная картинка и есть заказ. Ни одному нормальному человеку не пришло бы в голову так себя вести.
Власти как раз и менеее всего выгодно допускать или организовывать это непотребство
 показать весь комментарий
 
Опять разводят как котят нас. Кто проверит местные или нет???
 показать весь комментарий
 
Так вчора про це вже писали, хіба що в Санжарах всі пересуваються на машинах з інших областей.
 показать весь комментарий
 
нужно киву спросить, может узнает среди бросавших камни в автобусы соседей по палате в полтавской дурке...
 показать весь комментарий
 
А у нас есть спец. службы? ИЛИ ЭТИ ,НЕ МЕСТНЫЕ , ТАК ПРОСТО МОГУТ ВСЕ , ЧТО ИМ ХОЧЕТСЯ?
Фигня!!!!!! Если при каждой ситуации , не местная шпана , может тварить такое!!! Тогда чем занимаюся местные!!!
 показать весь комментарий
 
знаете отличение Журналистов от журналюг ?
 показать весь комментарий
 
Происходящее в Новых Санжарах выгодно кодлану Коломойского. Больше всех с коронавирусом борется- суетится Аваков, слуга Коломойского. После принятия закона о продаже земли будут массовые протесты.Аваков репетирует подавления протестующих полицией.
 показать весь комментарий
 
 
титушки...они такие проститушки!!!
местных легко было настращать непонятной чумкой... но вот довести до психоза и драки (с камнями в автобусы, пипец ) - это надо уметь!!! а проститушки это умеют (тем более если знают что им ничего не будет (ну кроме материального поощрения)
 показать весь комментарий
 


оказалось это не дикие хохлы-селюки провоцировали, а наши парни с востока...
ну как же так?

Mikhail Golub

@golub

·1 ч

Внезапно. Обеспокоенные жители полтавского села Новые Санжары оказались титушками из других городов.

Більшість затриманих мітингувальників у Нових Санжарах - не місцеві, - поліція - Цензор.НЕТ 8588 Більшість затриманих мітингувальників у Нових Санжарах - не місцеві, - поліція - Цензор.НЕТ 5734

Більшість затриманих мітингувальників у Нових Санжарах - не місцеві, - поліція - Цензор.НЕТ 1185 Більшість затриманих мітингувальників у Нових Санжарах - не місцеві, - поліція - Цензор.НЕТ 1529
 показать весь комментарий
 
 
Криворожская гопота, основа ЗекоМанды, не удивительно.
Нарколыге надо показать дикость населения, сделать катринку "гражданского противостояния", отвлечь от тотальных провалов на фронте и от годовщины казни людей на Майдане
 показать весь комментарий
 
Якщо це так, то кому це вигідно?

1. Запоребріку, як підтвердження другосортності та недолугості украінців.
2. Зеленій владі. Бо сьогодні ми обговорюємо , в річницю розстрілів Майдану, не те що нічого не розслідувано а головні підозрювані відпущені за поребрік, а евакуацію з Уханю.

Порошенко ця метушня не потрібна. Для чого? Щоб показати недолугість та некомпетентність Зе команди? Це і так добре видно, зашквари майже щодня.
 показать весь комментарий
 
 
Это были не наши! С ЛДНР приехали на совместное патрулирование
 показать весь комментарий
 
Камни кидали курсанты ХНУВС в гражданском. Приказ з самого верха, тем, кто не хотел ехать - угрожали проблемами на сессии и отчислением.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх