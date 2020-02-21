 НАПК проверяет, нарушил ли Зеленский закон "О предотвращении коррупции" из-за поездки в Оман, - "ЕС". ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в ответе НАПК, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
После обработки истребованных документов при наличии оснований НАПК будут приняты соответствующие меры, - говорится в сообщении НАПК.
"Европейская Солидарность" отмечает, что пока что ни один государственный орган, который в соответствии со своими определенными законами полномочиями должен обеспечивать поездки Главы государства за границу, не предоставил полной информации о цели и источнике финансирования тайного отпуска Зеленского в Омане. Кроме уже бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана, который ранее официально сообщил, что поездка президента Украины в Султанат Оман не была официальным визитом, не имела официального статуса, осуществлялась с частной целью и за собственные средства. Относительно проживания в 5-звездочном отеле "Al Bustan Ritz-Carlton Hotel", перелета вместе с женой в Оман рейсовым самолетом, а также суммы, которую Глава государства оплатил за проживание в гостинице, то согласно письму за подписью А.Богдана, "частное путешествие предполагает личные расходы на него, а вся остальная запрашиваемая информация будет обнародована в декларации президента Украины. По возврату президента Украины из Омана чартерным рейсом сообщаем, что стоимость предоставляемых услуг при возвращении Главы государства в Украину из частной поездки впоследствии будет опубликована в декларации в срок и в соответствии с законодательством Украины", - отмечают в политсиле.
"Министерство обороны и Служба безопасности Украины, как следует из их официальных писем в ответ на депутатские обращения, не совершали информирования Главы государства, Верховного Главнокомандующего воюющей страны о том, что накануне его поездки в регион Ближнего Востока там существенно ухудшилась ситуация с безопасностью. В частности, с 2 на 3 января войска США нанесли авиаудары по объектам в Иране, который привел в полную боевую готовность свои ракетные войска. А 8 января был сбит пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины". Похоже, что Владимир Зеленский пытался скрыть свою поездку в Оман не только от общества, но и от разведывательных служб Украины", - заявили в "ЕС".
"Создается впечатление, что по команде из Офиса президента государственные органы вместе пытаются ввести всех нас в заблуждение - вместо того, чтобы один раз и навсегда объяснить, что делал и в чьи глаза на самом деле смотрел Зеленский в Омане. И почему после авиакатастрофы, в которой погибли в том числе и украинские граждане, президент почти сутки возвращался на свое рабочее место в Киев. Такая позиция порождает еще больше подозрений и вопросов, на которые рано или поздно все равно придется ответить", - резюмировали в политсиле.
-Порошенко был бочкой мёда с ложкой дерьма, а Зеленский - наоборот…
І буквально на наступний день виявилось, що він в Омані.
Суспільство питає - Вова де ти був, що ти там робив, за який рахунок вояж ?
в Санжари надо ехать
то все Порошенко подбросил!
Что они скрывают от народа? Явно не что-то хорошее, а скорее всего преступление.
«З появою в царині найближчого оточення президента пана Єрмака ми перейшли на типовий совок, на типову рашистську дипломатію, з закритими "договорняками". І отут є питання: а про що йшла мова в Омані? Ми не знаємо, що пообіцяно паном Зеленським Путіну. Ми не знаємо! І, очевидно, що далі буде викидатися інформація. Він (Зеленський - Ред.) знаходиться в ситуації, коли мусить мовчати, мусить говорити про якийсь миротворчий процес», - зазначив він. «Тому що, якщо, не дай Бог, він скаже щось не те, - одразу буде викинута чергова інформація про ситуацію, що відбулось в Омані. Або буде викинута ще якась інформація про якусь ситуацію в Парижі», - додав дипломат.
Безсмертний порівняв заяви прес-служб після останньої телефонної розмови між Зеленським та Путіним: з українського боку це звучало як "відбулась конструктивна розмова"; а з російського - "Президент Путін різко вказав президенту Зеленському на неприпустимість невиконання першого, другого, третього."
Безсмертний зазначив, що першим кроком зради йшло інкорпорування формули Штайнмаєра в законодавство України. «Я вбачаю, що за офіційною стороною повідомлень прес-служб (які ми чули й бачили), є ще щось те, що змушує Зеленського мовчати і робите те, що від нього вимагається», - наголосив він.
«З моєї точки зору, у діях зараз політичного керівництва є ознаки державної зради. Їх коріння треба шукати в Омані», - заявив Роман Безсмертний
Пані Мирослава запитала, чи не натякає Р.Безмертний на те, що події в Омані були пасткою для Зеленського, щоб тримати його на гачку. Той - не заперечив. «Що відбулося: вони спочатку втягнули Єрмака в закриті переговори. І мені це зрозуміло. Хто брав участь в розмовах з росіянами, той знає, що перше, що вони роблять, це намагаються закрити процес і досягнути персональних домовленостей для того, щоб потім шантажувати людину. І оцей швидкоплинний візит в Оман, він говорить про те, що вкинули наживку, яку ковтнули: і Єрмак, і президент Зеленський», - підтвердив Р.Безсмертний.
«А далі найтрагічніше відбувається - уже відкрутити назад ситуацію не можна, а розмова відбулася. Там як? Записана розмова, записані домовленості, і коли ти не тримаєшся цього вектора, тебе починають шантажувати», - пояснив колишній посол. «Що свідчить про те, що відбулись якісь домовленості. Те, що інформація була спочатку викинута про те, що зустріч відбулася, потім про те, що туди прилітав Патрушев. Що третє буде викинуте? Що далі буде?» - продовжив він.
За словами Безсмертного, далі може з'явитись якесь відео, "цидулка" чи інша інформація, що компрометуватиме Зеленського. «Це той інструмент, яким завжди керувалася КДБшна система і нинішня російська», - зазначив колишній посол Роман Безсмертний.
https://espreso.tv/news/2020/02/19/quotu_diyakh_politychnogo_kerivnyctva_ye_oznaky_derzhavnoyi_zrady_yikh_korinnya_treba_shukaty_v_omaniquot_bezsmertnyy скрыть комментарий
рафіквіслючонок ніучьом невинуватий