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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4670) Гончаренко (318) электронное декларирование (703) НАПК (807) Оман (51) Европейская Солидарность (266)

 НАПК проверяет, нарушил ли Зеленский закон "О предотвращении коррупции" из-за поездки в Оман, - "ЕС". ДОКУМЕНТ

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) рассмотрело обращение народного депутата из "Европейской Солидарности" ("ЕС") Алексея Гончаренко о порядке декларирования расходов президента Зеленского на поездку в Оман. Сейчас НАПК направило запросы в соответствующие органы с целью истребования документов, необходимых для проведения контроля своевременности сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии президентом Зеленским.

Об этом говорится в ответе НАПК, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

После обработки истребованных документов при наличии оснований НАПК будут приняты соответствующие меры, - говорится в сообщении НАПК.

"Европейская Солидарность" отмечает, что пока что ни один государственный орган, который в соответствии со своими определенными законами полномочиями должен обеспечивать поездки Главы государства за границу, не предоставил полной информации о цели и источнике финансирования тайного отпуска Зеленского в Омане. Кроме уже бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана, который ранее официально сообщил, что поездка президента Украины в Султанат Оман не была официальным визитом, не имела официального статуса, осуществлялась с частной целью и за собственные средства. Относительно проживания в 5-звездочном отеле "Al Bustan Ritz-Carlton Hotel", перелета вместе с женой в Оман рейсовым самолетом, а также суммы, которую Глава государства оплатил за проживание в гостинице, то согласно письму за подписью А.Богдана, "частное путешествие предполагает личные расходы на него, а вся остальная запрашиваемая информация будет обнародована в декларации президента Украины. По возврату президента Украины из Омана чартерным рейсом сообщаем, что стоимость предоставляемых услуг при возвращении Главы государства в Украину из частной поездки впоследствии будет опубликована в декларации в срок и в соответствии с законодательством Украины", - отмечают в политсиле.

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"Министерство обороны и Служба безопасности Украины, как следует из их официальных писем в ответ на депутатские обращения, не совершали информирования Главы государства, Верховного Главнокомандующего воюющей страны о том, что накануне его поездки в регион Ближнего Востока там существенно ухудшилась ситуация с безопасностью. В частности, с 2 на 3 января войска США нанесли авиаудары по объектам в Иране, который привел в полную боевую готовность свои ракетные войска. А 8 января был сбит пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины". Похоже, что Владимир Зеленский пытался скрыть свою поездку в Оман не только от общества, но и от разведывательных служб Украины", - заявили в "ЕС".

"Создается впечатление, что по команде из Офиса президента государственные органы вместе пытаются ввести всех нас в заблуждение - вместо того, чтобы один раз и навсегда объяснить, что делал и в чьи глаза на самом деле смотрел Зеленский в Омане. И почему после авиакатастрофы, в которой погибли в том числе и украинские граждане, президент почти сутки возвращался на свое рабочее место в Киев. Такая позиция порождает еще больше подозрений и вопросов, на которые рано или поздно все равно придется ответить", - резюмировали в политсиле.

НАПК проверяет, нарушил ли Зеленский закон О предотвращении коррупции из-за поездки в Оман, - ЕС 01
НАПК проверяет, нарушил ли Зеленский закон О предотвращении коррупции из-за поездки в Оман, - ЕС 02
НАПК проверяет, нарушил ли Зеленский закон О предотвращении коррупции из-за поездки в Оман, - ЕС 03

Источник: https://censor.net.ua/n3177107
 
 
 Топ комментарии
 
звісно, відповідь буде - не порушував.
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Головне всій країні продемонстрували, що Зеля відпочиває в Карпатах.
І буквально на наступний день виявилось, що він в Омані.
Суспільство питає - Вова де ти був, що ти там робив, за який рахунок вояж ?
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- В чём разница между Порошенко и Зеленским?
-Порошенко был бочкой мёда с ложкой дерьма, а Зеленский - наоборот…
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звісно, відповідь буде - не порушував.
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- В чём разница между Порошенко и Зеленским?
-Порошенко был бочкой мёда с ложкой дерьма, а Зеленский - наоборот…
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Головне всій країні продемонстрували, що Зеля відпочиває в Карпатах.
І буквально на наступний день виявилось, що він в Омані.
Суспільство питає - Вова де ти був, що ти там робив, за який рахунок вояж ?
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В Карпатах за прокат лыж надо платить, а в Омане приплачивают, чтобы посмотреть на клоуна на лыжах...
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пусть леша проверит своих работников на думской тв..
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А кто среди тех, кого ты назвал, ещё является еле-елепрезидентом ???
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ЕС не на том пиарятся
в Санжари надо ехать НАПК проверяет, нарушил ли Зеленский закон "О предотвращении коррупции" из-за поездки в Оман, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 1794
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В глаза сбрызнут и стадо пойдет в стойло
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100% кристальночистыйчилавек!...))
то все Порошенко подбросил! НАПК проверяет, нарушил ли Зеленский закон "О предотвращении коррупции" из-за поездки в Оман, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 8604
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Все своим чередом. Толстый пепе спустил своих бесполезных шавок по команде фас НАПК проверяет, нарушил ли Зеленский закон "О предотвращении коррупции" из-за поездки в Оман, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 2355
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О!, знову вилізло чмо на екрани прохрипіти "сартапи"...
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Так а доказательства встречи с Патрушевым уже предоставили, или настаивают что поверить надо на слово? НАПК проверяет, нарушил ли Зеленский закон "О предотвращении коррупции" из-за поездки в Оман, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 1517
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Мдя, он что, про Мальдивы Пети не слышало? И про удар по рейтингу? Или про то, что всякие встречи с Патрушевыми и прочая, сами россияне сольют на раз-два? У них же стандартно, вызывают поговорить, потом мордой в дерьмо.
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"НАПК проверяет, нарушил ли Зеленский закон "О предотвращении коррупции" из-за поездки в Оман, - "ЕС". - Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман.
Что они скрывают от народа? Явно не что-то хорошее, а скорее всего преступление.
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Пройшов місяць, креативний менеджмент в ступорі, щоб не брехати приходиться мовчати....
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19 лютого ц.р. Роман Безсмертний в ефірі телеканалу Еспресо, в програмі "Вечір з Мирославою Барчук" поділився своїм баченням політики Зеленського та впливу Росії на власне самого президента та його оточення.
«З появою в царині найближчого оточення президента пана Єрмака ми перейшли на типовий совок, на типову рашистську дипломатію, з закритими "договорняками". І отут є питання: а про що йшла мова в Омані? Ми не знаємо, що пообіцяно паном Зеленським Путіну. Ми не знаємо! І, очевидно, що далі буде викидатися інформація. Він (Зеленський - Ред.) знаходиться в ситуації, коли мусить мовчати, мусить говорити про якийсь миротворчий процес», - зазначив він. «Тому що, якщо, не дай Бог, він скаже щось не те, - одразу буде викинута чергова інформація про ситуацію, що відбулось в Омані. Або буде викинута ще якась інформація про якусь ситуацію в Парижі», - додав дипломат.
Безсмертний порівняв заяви прес-служб після останньої телефонної розмови між Зеленським та Путіним: з українського боку це звучало як "відбулась конструктивна розмова"; а з російського - "Президент Путін різко вказав президенту Зеленському на неприпустимість невиконання першого, другого, третього."
Безсмертний зазначив, що першим кроком зради йшло інкорпорування формули Штайнмаєра в законодавство України. «Я вбачаю, що за офіційною стороною повідомлень прес-служб (які ми чули й бачили), є ще щось те, що змушує Зеленського мовчати і робите те, що від нього вимагається», - наголосив він.
«З моєї точки зору, у діях зараз політичного керівництва є ознаки державної зради. Їх коріння треба шукати в Омані», - заявив Роман Безсмертний
Пані Мирослава запитала, чи не натякає Р.Безмертний на те, що події в Омані були пасткою для Зеленського, щоб тримати його на гачку. Той - не заперечив. «Що відбулося: вони спочатку втягнули Єрмака в закриті переговори. І мені це зрозуміло. Хто брав участь в розмовах з росіянами, той знає, що перше, що вони роблять, це намагаються закрити процес і досягнути персональних домовленостей для того, щоб потім шантажувати людину. І оцей швидкоплинний візит в Оман, він говорить про те, що вкинули наживку, яку ковтнули: і Єрмак, і президент Зеленський», - підтвердив Р.Безсмертний.
«А далі найтрагічніше відбувається - уже відкрутити назад ситуацію не можна, а розмова відбулася. Там як? Записана розмова, записані домовленості, і коли ти не тримаєшся цього вектора, тебе починають шантажувати», - пояснив колишній посол. «Що свідчить про те, що відбулись якісь домовленості. Те, що інформація була спочатку викинута про те, що зустріч відбулася, потім про те, що туди прилітав Патрушев. Що третє буде викинуте? Що далі буде?» - продовжив він.
За словами Безсмертного, далі може з'явитись якесь відео, "цидулка" чи інша інформація, що компрометуватиме Зеленського. «Це той інструмент, яким завжди керувалася КДБшна система і нинішня російська», - зазначив колишній посол Роман Безсмертний.

https://espreso.tv/news/2020/02/19/quotu_diyakh_politychnogo_kerivnyctva_ye_oznaky_derzhavnoyi_zrady_yikh_korinnya_treba_shukaty_v_omaniquot_bezsmertnyy скрыть комментарий
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висновок буде очикуваним: рафік віслючонок ніучьом невинуватий
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Дивні... А що, бджоли будуть проти меду? 😊😊😊
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Зеленский это главный коррупционер и ворюга жидовский.
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