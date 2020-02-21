 Наемники РФ выпустили по позициям ВСУ на Донбассе 18 мин из 120- и 33 - из 82-мм минометов. С начала суток - 8 обстрелов, потерь нет, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом гворится в сообщении пресс-службы Минобороны.
Так, на донецком направлении, враг выпустил 10 мин 120-мм калибра по позициям украинских защитников неподалеку от Красногоровки, а из 82-мм миномета, автоматических гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по украинским защитникам неподалеку от Павлополя.
Также, оккупационные войска обстреляли из миномета 82-мм калибра защитников Лебединского, выпустив при этом 13 мин.
Кроме того, из ручного противотанкового гранатомета враг обстрелял позиции украинских сил в районе Новотроицкого.
На луганском направлении, из 120-мм минометов, станковых противотанковых и автоматических гранатометов, оккупационные войска обстреляли позиции украинских сил вблизи населенных пунктов Орехово и Луганское.
В частности, из 82-мм минометов и другого пехотного вооружения противник вел огонь по украинским защитникам неподалеку Майского и Новотошковского.
"Почти на все обстрелы противника украинские защитники давали адекватный ответ из дежурных огневых средств и неукоснительно соблюдая минские договоренности. По имеющейся информации, боевых потерь со стороны наших сил в результате обстрелов противника нет", - сказано в сообщении.
Я на днях їду на 0
Будемо на зв'язку
Слава Україні!
Нехай Господь Вас оберігає.
что отвод войск будет отменен и ВСУ вернуться на свои позиции при любой провокации на участках отведения.
И где реакция на бой под Золотое?
Зеленский: ЛЖЕЦ, КЛЯТВОПРЕСТУПНИК и ИЗМЕННИК.
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ГЕНИАЛЬНО.....определённо Топ.
Главноє не студію «Квартал 95», або «1+1»...