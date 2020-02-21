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 Наемники РФ выпустили по позициям ВСУ на Донбассе 18 мин из 120- и 33 - из 82-мм минометов. С начала суток - 8 обстрелов, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток по состоянию на 12:00, враг уже восемь раз нарушил режим прекращения огня. В семи случаях вооруженные формирования РФ использовали запрещено тяжелое вооружение, выпустив при этом 18 мин 120- и 33 мины 82-мм калибров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом гворится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Так, на донецком направлении, враг выпустил 10 мин 120-мм калибра по позициям украинских защитников неподалеку от Красногоровки, а из 82-мм миномета, автоматических гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по украинским защитникам неподалеку от Павлополя.

Также, оккупационные войска обстреляли из миномета 82-мм калибра защитников Лебединского, выпустив при этом 13 мин.

Кроме того, из ручного противотанкового гранатомета враг обстрелял позиции украинских сил в районе Новотроицкого.

На луганском направлении, из 120-мм минометов, станковых противотанковых и автоматических гранатометов, оккупационные войска обстреляли позиции украинских сил вблизи населенных пунктов Орехово и Луганское.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг применил на Донбассе 120- и 82-мм минометы, гранатометы и вооружение БМП. За сутки - 10 обстрелов, потерь нет, - штаб ОС

В частности, из 82-мм минометов и другого пехотного вооружения противник вел огонь по украинским защитникам неподалеку Майского и Новотошковского.

"Почти на все обстрелы противника украинские защитники давали адекватный ответ из дежурных огневых средств и неукоснительно соблюдая минские договоренности. По имеющейся информации, боевых потерь со стороны наших сил в результате обстрелов противника нет", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3177103
 
 
 Топ комментарии
 
ЗЕЛЕНСКИЙ КЛЯЛСЯ,
что отвод войск будет отменен и ВСУ вернуться на свои позиции при любой провокации на участках отведения.
И где реакция на бой под Золотое?
Зеленский: ЛЖЕЦ, КЛЯТВОПРЕСТУПНИК и ИЗМЕННИК.
Наемники РФ выпустили по позициям ВСУ на Донбассе 18 мин из 120- и 33 - из 82-мм минометов. С начала суток - 8 обстрелов, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4879
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Хотілось би вірить, що втрат немає....але дуже сумнівно.
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Не обращаем внимание на провокации,на носу выборы пророссийских террористов в Раду.
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Совет форумчанПравила форума
 
Хотілось би вірить, що втрат немає....але дуже сумнівно.
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Зеля говорит, что войны нет, мир, разведение войск, готовит выборы у сепаров, у него все ОК. Он в своей параллельной реальности, а страна в своей живет реальности. Зеля и ракеты наши решил поуничтожать, а зачем они? Мир же. Путин просит уничтожить, он и соглашается. Ох недаром у Зели на инаугурации президентское удостоверение упало, не даром эта черная метка проявилась.
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Доброго дня Ksenia
Я на днях їду на 0
Будемо на зв'язку
Слава Україні!
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Героям слава !
Нехай Господь Вас оберігає.
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Не обращаем внимание на провокации,на носу выборы пророссийских террористов в Раду.
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Хіба ж це "провокація"? По класифікації капітулянта, провокація відбулася 18 лютого, а це незрозуміло що
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розкажить зе та арахамії кто перший почав
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Артилерія - точна зброя. В кого вони стріляють?
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Миномет - не совсем точное оружие. Улучшеная мортира 15 века.
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ЗЕЛЕНСКИЙ КЛЯЛСЯ,
что отвод войск будет отменен и ВСУ вернуться на свои позиции при любой провокации на участках отведения.
И где реакция на бой под Золотое?
Зеленский: ЛЖЕЦ, КЛЯТВОПРЕСТУПНИК и ИЗМЕННИК.

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73% избрали президентом телевизионный персонаж, практически ожившего Микки-Мауса. ( Портников.)

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ГЕНИАЛЬНО.....определённо Топ.
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МИРОВЫЕ "СМИ" НЕ ХОТЯТ НАПИСАТЬ ОБ ОБСТРЕЛАХ? ИЛИ РАБОТАЮТ ПО ПРЕДОПЛАТЕ ТОЛЬКО?
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«Десь, щось, кто то кого то обстрєлял...Надо єщо разобраться...» (с)
Главноє не студію «Квартал 95», або «1+1»...
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немного! видимо, сегодня всу не посылало дрг
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