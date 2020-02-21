 Венедиктова готова встретиться с Портновым, но отказывает во встрече по производствам, где он фигурирует, - адвокат Головань. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.
Ранее Венедиктова в интервью Цензор.НЕТ заявила, что встреча с Портновым неизбежна.
"А вот как управляемое госпожой Венедиктовой ГБР отвечает на официальные письменные обращения о личном приеме: "Директор государственного бюро расследований не является руководителем органа досудебного расследования, который наделен полномочиями по ознакомлению с материалами досудебного расследования, предоставлению следователю письменных указаний и другими видами контроля за расследованием уголовных производств, соответственно отсутствуют основания для приема Вас по вопросам, связанным с расследованием вышеуказанных уголовных производств", - рассказал Головань.
"Как видим, встречаться относительно тех же производств с Портновым отсутствие статуса руководителя органа досудебного расследования госпоже Венедиктовой отнюдь не мешает. Это все, что следует знать о неангажированности, объективности и беспристрастности врио Директора ГБР. Так она выполняет задачи "не врать". Какие там еще у нее задачи? "Не воровать" и "не отступать"?" - добавил адвокат.
питання до венедиктової - коли портнов буде загратований ?
Изделийо √2..
Недоверие чаще высказывается государственному аппарату (77%), судебной системе в целом (76%), местным судам (71%), прокуратуре (68%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (66%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (65%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (65%), правительству Украины (64,5%), Верховному Суду (64%), Высшему антикоррупционному суду (64%), Конституционному Суду Украины (60,5%).
Инцидент произошел в ноябре 2017 года. Мариуполец во дворе своего дома поругался с прохожим. Ссора переросла в драку и обвиняемый ударил оппонента головой в переносицу, а потом стал натравливать на него своего питбуля. Мужчина получил ссадины на кисти и на лице.
Буквально через полчаса владелец собаки снова натравил питбуля на еще одного прохожего, который просил его прекратить нецензурно выражаться. Собака укусила мужчину за руку и ногу, также у него были повреждены пальцы. Хулиган между тем демонстрировал прохожим свой половой орган и не реагировал на замечание полиции.
На суде обвиняемый объяснил, что был пьян. Он обещал больше так не делать и просил строго не наказывать его.
Мужчину судили по двум статьям ч.2 ст.125 и ч.1 ст.296 УК Украины (хулиганство и нанесение легкий телесных повреждений). Решением суда он будет помещен в тюрьму на 2 месяца и 25 дней.
Зараз в ДБР ходять частіше ветерани, волонтери, а не ті, хто хоче повернути Україну в орбіту Росії.
Про це сказала депутат фракції «Європейська Солідарність» Софія Федина під час марафону єПам'яті Гідних».
«Коли ми маємо сьогодні небезпеку розвороту держави і переписування історії, то тільки страшний біль, який був під час Майдану, не дасть нам зупинитися у нашій боротьбі. Зараз в ДБР ходять частіше ветерани, волонтери, на жаль, вже і майданівці ходять, але не ходять Портнов, Лукаш, Шарій, не ходить інша нечисть, яка до Майдану, під час Майдану і після Майдану робила все, щоб повернути Україну в орбіту РФ», - сказала Федина.
«Те, що відбувається зараз, я бачу не просто як реванш, я бачу, що це помста за те, що ми посміли відчути себе вільними, боротися за права, що ми посміли підняти голову…Я зараз не можу зрозуміти, чому велика частка українців змогла переступити через кров, плюнути в душі героям і їхнім родинам, а сьогодні казати, як же так вийшло», - додала вона.
Федина переконана, що на сьогодні всі політичні сили мають виборювати Україну.
«Сьогодні не час ділитися на різні партії, рухи, хто на кого колись був ображений, зараз всі мають ставати плечем до плеча і виборювати знову свою Україну. Дуже хотілося, щоб нам не доводилося ходити туди-назад, вибороли- здали, а нарешті вибороти піти вперед», - наголосила депутат.
неужели Президент не видит что его подставляют?