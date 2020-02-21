EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Коронавирус из Китая Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество, За рубежом
  2397  80
Материалы по теме:
Все про:Полтавщина (567) протест (4646) СМИ (3321) COVID-19 (127)

 От США и Аргентины до Катара и Австралии: СМИ всего мира пишут о вчерашних протестах в Новых Санжарах

На страницах мировой прессы — фото украинцев, бросающих камни в окна полицейских машин и жгущих костры, чтобы не пропустить автобусы с эвакуированными из Китая соотечественниками.

О протестах в Новых Санжарах написали издания из США, Аргентины, Великобритании, Франции, Германии, Израиля, Катара, Китая, Филиппин и Австралии, информирует Цензор.НЕТ.

"Столкновения, насмешки и горящие шины встречают эвакуированных от коронавируса в Украине", — озаглавило материал информагентство Reuters.

От США и Аргентины до Катара и Австралии: СМИ всего мира пишут о вчерашних протестах в Новых Санжарах 01

"На циркулирующем в соцсетях видео местные жители протестуют против прибытия эвакуированных, блокируют дороги и сталкиваются с полицией", — отмечает CNN.

Немецкая Deutsche Welle пишет, что местные жители "устраивали столкновения с властями, жгли шины, попытались заблокировать мост и швыряли камни в автобусы. Было разбито два окна автобусов, в которых находились эвакуированные".

От США и Аргентины до Катара и Австралии: СМИ всего мира пишут о вчерашних протестах в Новых Санжарах 02

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Это наша комната, душ отп#здил меня током, дверь не закрывается. Нам дали карточки и пополняшки на 100 грн. Спасибо. Мы на связи", - "уханьские заключенные" в Новых Санжарах. ВИДЕО

Разные издания отмечают, что в Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, а всех эвакуированных перед отправкой в Украину несколько раз осмотрели медики.

"Всех пассажиров дважды проверили на возможность заражения коронавирусом перед посадкой на борт. Но этого оказалось недостаточно, чтобы успокоить протестующих", — отмечает британская Express.

Ее материал озаглавлен "Коронавирусный ХАОС: полиция и протестующие пострадали при столкновениях из-за страха заразиться вирусом".

От США и Аргентины до Катара и Австралии: СМИ всего мира пишут о вчерашних протестах в Новых Санжарах 03

Buenos Aires Times из Аргентины, граждане которой есть среди доставленных в санаторий в Новых Санжарах, более сдержанна. "Погода и протесты препятствуют карантину в Украине", — гласит ее заголовок, а в материале отмечено, что самолет не смог сесть в аэропорту Харькова из-за тумана.

От США и Аргентины до Катара и Австралии: СМИ всего мира пишут о вчерашних протестах в Новых Санжарах 04

Также на Цензор.НЕТ: Эвакуированным из Ухани окажут психологическую помощь, идут переговоры с Красным Крестом, - Минздрав

Мировые СМИ пишут о попытке властей убедить протестующих в отсутствии опасности. Они упоминают, что Зеленский обратился к соотечественникам через Фейсбук, а Скалецкая пообещала провести ближайшие 14 дней в одном помещении с эвакуированными.

"На кадрах, опубликованных местными СМИ, г-н Аваков говорил протестующим: "Мы говорим не о зараженных людях, мы говорим о здоровых людях". Один мужчина тогда ответил: "Пока что"", — отмечает BBC News.

"Сельские власти пообещали продолжить выступления против эвакуации", — добавляет Time.

От США и Аргентины до Катара и Австралии: СМИ всего мира пишут о вчерашних протестах в Новых Санжарах 05

Читайте также: Переселенцы с Донбасса привезли продукты эвакуированным из Ухани: "Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3177099
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Правильно не пускали уханських проституток, навіщо їх взагалі було везти в Україну?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Привезли якихось російськомовних шмар з уханського притону і хочуть щоб тут їх хлібом сіллю зустрічали? Добре що у народу України правильна реакція на ідіотизм влади!
 показать весь комментарий
 
 
Шо, никто не дает, поэтому "все проститутки"?
 показать весь комментарий
 
 
Проститутка це поважна професія, в Голландії навіть є профсоюз проституток. Ви своїм зневажливим ставленням до цієї професії ображаєте справжніх "професіоналок". Це дискримінація!
 показать весь комментарий
 
Вот именно.Влада не украинская выставила украинцев на всеобщее посмешище.Сделали картинку для всего мира.Зеля и тут помог путину в том,что украинской нации не существует.Какой там из 12 пунктов о проведении идентичности украинцев на существование.Спасибо презику.
 показать весь комментарий
 
 
Igor L, больше не пиши,все уже и так поняли,что ты дебил!
 показать весь комментарий
 
Я за то что б люди работали в Украине. Но мы не КНДР, это их выбор. К сожалению реалии Украины такие, что им не от хорошей жизни пришлось поехать на зароботки. И чем эти заробитчане отличаются от тех что уехали на Запад? В Италии уже тоже короновирус, так выходит полсела не должна на границе пропускать другу половину.
 показать весь комментарий
 
 
так їх і не везуть в село, тримають на базі, одаль від скупчень народу.
 показать весь комментарий
 
Якщо кілька повій загине в Китаї від нового вірусу, це не страшно. Повія професія небезпечна, є великі ризики смертельних захворювань! Тащити повію з інфікованого Китаю в України тільки тому що вона народилась на території України - це ідіотизм! Краще залишити інфікованих в Китаї на кілька місяців і оплатити їх перебування в якомусь готелі, поки не буде знайдена вакцина і ліки від коронавірусу.
 показать весь комментарий
 
Проститутка твоя мамо на трассе в Польше !
 показать весь комментарий
 
Это не тупость власти.

Это сценарий власти
 показать весь комментарий
 
 
Ось так ми хлопцi, славнi запорожцi От США и Аргентины до Катара и Австралии: СМИ всего мира пишут о вчерашних протестах в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 2691
 показать весь комментарий
 
 
зеленая мразь все четко организовала...толкают только в таежный союз
 показать весь комментарий
 
 
Влада зганьбила Україну на весь світ.
 показать весь комментарий
 
 
Действительно, это же влада сначала протестовала в Микулинцях и Винниках, а потом в Санжарах. Так сказать, протестовали против самих себя. Логично же.
 показать весь комментарий
 
Бо влада не підготувала прийом евакуйованих.
Треба було селити їх не поряд з людьми, а десь окремо і максимально ізольовано.
 показать весь комментарий
 
 
А в других странах такой же карантин, но никто не протестует. Может дело не во власти, а в дремучих людях?
 показать весь комментарий
 
А кто же это начал запугивать всю Украину, что потенциально зараженных привезут то в Микулинцы, т ов Винники, то в Санжары ?

Не власть ?
 показать весь комментарий
 
Ужас. Мрак. Средневековье... дикарье и рагулье...Не думала, что до такого трыздеца доживу....
 показать весь комментарий
 
 
А за кого голосовали в Винниках Львовской области и Микулинцях Тернопольской области?
 показать весь комментарий
 
Это явно была спланирована провокация с титушками!
 показать весь комментарий
 
 
Мешканці Н. Санжарів дали приблизно 80% зеленим ідіотам... Їхня поведінкацілком закономірна, виходячи з рівня інтелекту.
 показать весь комментарий
 
 
Чому Аваков відпустив тітушню, яка зганьбила країну на весь світ?
 показать весь комментарий
 
 
Протест против несостоятельности и непрофессионализма власти.
 показать весь комментарий
 
 
Только вот в мировых новостях об этом не пишут. Там пишут о невежестве и дикости в Украине. И это все печально.
 показать весь комментарий
 
Украина хоть позорищем прославится если больше нечем
 показать весь комментарий
 
 
Никто уже не верит власти Зеленского и зеленому сборищу, они брешут с первого дня прихода к власти, доверие ноль
 показать весь комментарий
 
 
зевласти была большая необходимость затмить память Небесной сотни, таким пиаром как доставка китайских путешественников.
 показать весь комментарий
 
 
плохие новости распространяются намного быстрее,чем хорошие новости
 показать весь комментарий
 
 
Саме в цьому,повністю винна влада і ніхто інший.
 показать весь комментарий
 
 
Мне стыдно за такие новости о Украине, а санжарцам?
 показать весь комментарий
 
 
Говорят, там сейчас тишина, отсыпаются после вчерашней попойки ибо на трезвую голову даже титушня на такое б не пошла.
 показать весь комментарий
 
 
А ЦЕНЗОР ПОДЫГРЫВАЕТ! МОЛОДЕЦ! СПРОСИТЕ ТАМ У ПРОДАЖНЫХ МИРОВЫХ СМИ, НЕ ХОТЯТ ЛИ ОНИ НАПИСАТЬ О ЗВЕРСТВАХ *********** В СИРИИ?
 показать весь комментарий
 
 
Если принять на веру запись Злого одессита на "Обозревателе" то :"Но, если честно, с учетом вопиющего подтекста происходящего и стараний наших гибридных соседей на медийной ниве, этого следовало ожидать. Следовало ожидать, поскольку определенные намеки на готовящийся информационный коллапс были продемонстрированы нашими гибридными соседями и их агентами влияния в самой Украине, ещё накануне эвакуации.Игорь Гавриленко на своей странице в facebook отметил, что инициатором паники в Новых Санжарах был Сергей Чередниченко, распространивший эту информацию через сайт RegionNews, за сутки до того, как о прибытии эвакуированных из Ухани узнал сам председатель Полтавской ОГА, Олег Синегубов.То есть, Сергей Чредниченко, владел информацией раньше руководителя области?Если копнуть прошлое Сергея Чреднчиенко, фамилия которого среднестатистическому украинцу мало знакома, то выясняется, что этот персонаж был представлен недавно лично Ильей Кивой, как глава организации СПУ в Полтаве. Когда же Чредниченко танцевал от ОО "Возрождение Полтавы", то в ходе обыска у одного из его сотрудников СБУ обнаружила пачку газет "Новороссия".Собственно, вот такой вот интересный первоисточник паники, представляющий интересы "СПУ" и поддерживающий "ОПЗЖ", сотрудники которого распространяли печатную макулатуру "Новороссия".Фактически, мы стали свидетелями полномасштабной спецоперации организованной российской стороной с задействованием "пятой колоны" и агентуры влияния в Украине. Действия эти были синхронизированы с ИПСО ФСБ и ГРУ, поскольку распространение в киберпространстве сюжетов, фото, видео и комментирования в социальных сетях было колоссальным, посредством использования не только заготовленных троллей и популярных пабликов, но и армии ботов.Одной из целей этой операции было перебить информационно-неприятную для Кремля повестку 20 февраля (годовщина Майдана, начало оккупации Крыма, ГА ООН), а также сформировать негативную картинку об "украинцах" - как варварах на международной арене в сравнении с той же Россией (где вчера рассказывали целый день как они успешно завершили эвакуацию и карантин)."
 показать весь комментарий
 
 
Естественно наше правительство не будет объяснять всему миру, что это они виноваты - своим бездействием, непрофессионализмом и глупостью спровоцировали панику у людей...

Они это преподнесут, как незаконные протесты "нациков-фашиков", организованные ПАПИРЕДНИКАМИ / ПОПИРЕДНИКАМИ! От США и Аргентины до Катара и Австралии: СМИ всего мира пишут о вчерашних протестах в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 7993

Будут петь в унисон с ***********, вот увидите!
 показать весь комментарий
 
 
ватасми с удовольствием разнесли помиру этот стыд.....
 показать весь комментарий
 
 
уже второй день как разносят. у мудозвона и сливного бачка только об этом и трещат
 показать весь комментарий
 
 
скоро нам безвиз закроют как дикунам, ибо нех...
страна Зебилия....
 показать весь комментарий
 
 
Зебил оманский все делает для того, чтобы разъединить страну, а не объединить!
Такое позорище, даже в страшном сне увидеть не возможно!
 показать весь комментарий
 
 
Україна зганьбилалася ще на виборах.Ніхто після цього,не буде з нами рахуватися.
 показать весь комментарий
 
 
Конкретные виновники произошедшего: Зеленский, Ермак, Данилов, Аваков, Скалецкая. Полагаю за этим стоят Портнов и Коломойский.
 показать весь комментарий
 
 
73% мудрого нарида забыл добавить...
они же выбрали вульгарного и тупого блазня, значит и его команду...
 показать весь комментарий
 
 
А че, нормально) зебобики бушевали, а их през обращался к ним через фейсбук...
 показать весь комментарий
 
 
Стыдоба... Мало их палками дубасили, надо было всех митингующих по тихому в асфальт закатать и БТРами подавить...
 показать весь комментарий
 
и после этого Украина будет еще о чем-то просить мировое сообщество!? Да заберите ВСЕ, оставте лишь зеркальца и бусы!!!
 показать весь комментарий
 
Украина привезла к себе граждан многих стран, и это СМИ считают позором? А почему бы своих не забрать своими самолетами европейцы хреновы?
 показать весь комментарий
 
Нигде при эвакуации такого не было!

Везде кроме Украины власть действовала профессионально, граждане доверяют ей и своей медецине, для эвакуированых создали нормальные условия. Чего им протестовать?
 показать весь комментарий
 
если откинуть эмоции в сторону
то за такой обсервер на весь мир
правительство должно уйти в отставку
как минимум премьер с министрами внутренних дел и здравоохранения
а лучше все
+досрочные парламентские выборы
 показать весь комментарий
 
А хіба в усьому світі не пишуть, що президентом вибрали клоуна і лоха.
 показать весь комментарий
 
Власть сама зашкваилась все этим - поздней эвакуацией в знаковый день для Украины (как специально), выбором санатория, подготовкой, тем, что не проводила с населением разьяснительной работы - теперь начинается - в стране люди не такие!
 показать весь комментарий
 
При чому тут влада,ви долбойоби нічем не відрізняїтесь від обізян,а шукаєте винних у Зеленського,ви один одного не поважаєте,про яку владу ви верзете.
 показать весь комментарий
 
Боже яка ганьба! На весь світ кучка цинічних ублюдків опозорила всю Україну. Дай Бог щоб їм колись це вернулось і вони як ті бідні люди, що повернулись відчули все на собі.Представляю що тепер весь світ про нас думає.
 показать весь комментарий
 
Щодо світу.То вони хочуть дружити з московитами.І це після усіх злодіянь.Он навіть багато хто поїде на парад,до вбивць.
 показать весь комментарий
 
То, что это спланированная провокация было видно и на Цензоре. Такого количества кацапских триолей давно не было.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх