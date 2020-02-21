 Любой участник парада 9 мая в Москве будет использован Россией для ее империалистских захватнических целей, - Дробович

"Важно подчеркнуть, что Россия, как страна-агрессор, которая нарушает международное право, имеет не только ряд преступлений за своей спиной, она также имеет очень позорную практику инструментализации истории, а именно использования исторических событий и фактов с целью достижения политических целей. Собственно военный парад в России на Красной площади в этом году также будет инструментом для достижения политических целей, а не для чествования памяти жертв Второй мировой войны", - сказал он в пятницу в Киеве на презентации публичного отчета о деятельности Института за прошедший год, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Дробович считает, что все, кто будет принимать участие в этих мероприятиях, которые "даже экспертная среда называет не иначе как "победобесие" должны считаться с тем, что они становятся инструментом российской агрессивной политики".

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Он подчеркнул, что это касается не только Украины, но и лидеров и политиков других государств.

"Кто угодно, кто соглашается принимать участие в этом параде, должен осознавать, что с высокой вероятностью это будет использовано Россией для их империалистских захватнических целей", - уверен глава Института нацпамяти.

Ранее сопредседатель фракции "ОПЗЖ" Вадим Рабинович предложил сформировать делегацию Верховной Рады для участия в параде 9 мая в Москве.