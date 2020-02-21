 На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят как встречают украинцев, эвакуированных из Китая и 6 годовщину Майдана

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Гости студии: МИХАИЛ СААКАШВИЛИ, президент Грузии (2004 - 2013); ЕЛЕНА ЛУКАШ, Министр юстиции Украины (2013 - 2014); СЕРГЕЙ ГОРБАТЮК Начальник управления специальных расследований ГПУ (2014 - 2019); АЛЕКСАНДР ГОРОШИНСКИЙ, Адвокат бойцов спецподразделения "Беркут"; АЛЕКСЕЙ МОЧАНОВ, Волонтер; ЕЛЕНА КАМАНГАР, Мама Ивана Теплюка, солдата срочной службы внутренних войск Украины; ЕКАТЕРИНА КУВИТА, Координатор "Автомайдан-Киев"; МИХАИЛ ДОБРОВОЛЬСКИЙ, Командир первой роты оперативного полка "Беркут"; ЮРИЙ Бутусов, Главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ"; ВЛАДИМИР ВЯТРОВИЧ, Народный депутат, "Европейская солидарность".
Вивчав записи інформаційних каналів про події в Санжарах. Особливо інформативні репортажі "Радіо Свобода"...
Які можна зробити висновки?
Події в Санжарах -лише маленький фрагмент з війни нинішньої некваліфікованої, нелюдської і антиукраїнської влади, яку вона вже постійно веде проти власного народу у всіх сферах суспільних відносин.
1. Влада не готова професійно, організаційно, інформаційно, комунікаційно, ресурсно, інфраструктурно, а якщо узагальнююче - не готова цивілізаційно до будь-яких катаклізмів.
2. В Україні взагалі відсутня "медицина катастроф" і відповідний підрозділ в МОЗ, а до цього , ще й ліквідували санітарно-епідеміологічну службу!? (Але об'єднали Мінекокономіки з Мінсільгоспом. З аналогічного підходу більшовиків Маяковський сатирично писав про "конно-тєатральниє общєства")
3. Всупереч окозамилюванням (брехні) Авакова, санаторій в Санжарах не ізольований від міста, а стоїть прямо у місті. ( А інфекції ж передаються повітряно-крапельним шляхом). Каналізація санаторію впадає у Ворсклу і не обладнана високо-температурною очисткою відходів життєдіяльності, що несе загрозу всім жителя поселень вниз по її течії. Сам Аваков в бойовому костюмі хімзахисту виступав в Санжарах, чим і посилив страхи жителів містечка.
4. Міністр Скарлецька на протязі двох тижнів шуму про повернення підозрюваних на хворобу "не зуміла" чи "не мала часу" особисто та з відповідними фахівцями проінспектувати рівень підготовки санаторію в Санжарах, організувати (разом з меддепартаментом МВС) його підготовку, на підставі якої можна було б виносити вердикт - повністю готовий для прийому і відповідає всім карантинним вимогам!
5. Не відбулося спеціалізованої підготовки персоналу санаторію з особливостей лікування та догляду за підозрюваних на коронавірус. А чи перейняли цей досвід самі організатори охорони здоров'я в лікарів Китаю, щоб передати персоналу санаторію?
6. Літак з Китаю "добирався" чомусь цілу добу, а від недосипу в людей знижується імунітет. В літаку були не лише українці, але й громадяни інших країн... де перекладачі в санаторію для цієї категорії карантинників?
7. Не були повідомлені і не навчені жителі Санжарів про поведінку і захист в умовах функціонування карантинного об'єкту. Про симптоми хвороби і їх дій в випадку їх появи з жителями не було проведено політико-психологічної роботи організаторами цього ''шоу''. Не підготовлені резервні інфекційні госпіталі на випадок відновлення хвороби в карантинників і спалаху інфекції в регіоні. Не навчений їх персонал. ( Не відомо про наявність у них відповідних засобів лікування, провізії, тощо... на 2-4 тижні) Персонал санаторію не може покидати карантинний об'єкт на протязі всього часу дії карантину. А там всі працюючі - місцеві жителі. Тому і для їх дітей мало б бути організоване цілодобове харчування в дитсадках та навчальних закладах
на час коли їх мами безвиїздно працюватимуть в карантинному об'єкті..
8. Не готовою виявилася і служба МНС (сам бачив на відео Радіо Свобода як пожежні "гасили " вогонь, розкидаючи ногами багаття !!!)
9. Під час демонстрації поліція била протестувальників, а постраждалим медична допомога не надавалася.
10. Вся організаційно-підготовча робота (перелічена вище) була замінена накачкою регіону сотнею -двома поліцейських хта важкою військовою технікою БТРами... В їх "вправах" над населенням не викорінена НКВДшна традиція, коли поліція тягне з собою штатних провокаторів (тітушок), які організовують "заварушки" в місцях великого скупчення протестувальників. Наприклад: було повідомлення МВС, що били вікна в автобусах з карантинниками. Скажіть, це так люди, які вийшли на протест проти гіпотетично-інфікованих "вберігали" себе, щоб можливі віруси не вирвалися на зовні з автобуса з побитими вікнами, чи це справа рук провокаторів, що приїхали з ментами? Звичайно, що не обійшлося без "штатно-стандартних повідомлень" МВС, що частина протестувальників були п'яні, чи напідпитку...:!?
11. Звичайно, що всі ці "благодійні" дії влади посилять масштаби протестного електорату. Але й мають стати предметом спеціалізованої комісії парламенту за поданням президента (чи без оного) і Авакова , Скарлецьку, на чолі з Гончаруком, слід було б негайно звільнити з посад, як за непрофесійні, не цивілізовані дії, так і саму трагі-організацію бедламу в Н. Санжарах. Так діє в цивілізованих країнах цивілізована влада. В випадку відмови від розслідування і відставки винних народ зрозуміє що вони все це "сдєлалі вмєстє", разом! Але, якщо Зеленський і парламент виголосять своє сумно знамените... "а какая разніца" і залишить їх на посадах, то народ отримає додаткове право вимагати відставки і самого ЗЕ і влади - в цілому. Негатив... він має властивість акумулюватися - з наступним вибухом...
12. Ситуація в Санжарах, дії влади в України мала б бути розглянутою з відповідною оцінкою і в ОБСЄ - щоб потім не прийшлося "гасити українські витоки пожежі" коронавірусу в Європі... та й якось навчати як має цивілізовано діяти "95-й квартал" в умовах, коли його актори стають очільниками влади
Вони навіть прикид не змінюють, ті самі куртки, капюшони та штанці.
Чи буде чергове шоу їхнього шефа про його героїчне протистояння "злим, бездушним" украм?
Вилкул застрелится наХ или застрелит инфекционистку.
Исполком от этих руин в 300м.
И это центр города.
У ваты а... ". ))